Базальт СПО BaseALT Альт Платформа Альт ОС

Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС

Технологический комплекс «Альт Платформа» предназначенный для сборки программного обеспечения. Это первый в России продукт, позволяющий компаниям создать полномасштабную цифровую инфраструктуру из российских компонентов: от простых приложений до операционной системы с комплектом прикладных программ.

 

11.12.2025 Совместный учебный курс «Базальт СПО» и Ideco: мост между образованием и ИТ-бизнесом 1
02.12.2025 Продукты «СерчИнформ» защитили ПК на SberOS 3.4, Debian 12.11 и Alt Linux 11 1
21.11.2025 MaxPatrol SIEM контролирует безопасность ресурсов на облачных платформах Amazon и Microsoft 1
17.11.2025 «Диасофт» открыла доступ к бесплатной версии СУБД Digital Q.DataBase 1
17.11.2025 Подтверждена совместимость платформы vStack HCP с распространенными ОС 1
13.11.2025 «Ростелеком» скупает по кусочкам разработчика знаменитого российского Linux 2
23.10.2025 Pragmatic Tools выпустил Pragmatic Tools Migrator 3.0 для миграции на отечественные ИТ-решения 1
07.10.2025 На рынке появилось новое отечественное решение для удаленных рабочих мест 1
07.10.2025 В МГУ открылась учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО» 1
01.10.2025 «Гарда» расширяет контекст обращений к базам данных 1
Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам 1
Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ 1
11.09.2025 «1С» стала официальным дистрибьютором решений Pragmatic Tools 1
10.09.2025 Импортозамещение АРМ: Tera стала дистрибьютором офисного пакета «АльтерОфис» с сертификатом ФСТЭК 1
10.09.2025 Новая версия ALD Pro 3.0 – больше производительности и защиты для крупных инфраструктур с миллионами пользователей 1
03.09.2025 Платформа Getmobit с протоколом Loudplay обеспечит стабильное подключение к «тяжелым» промышленным системам по слабым каналам связи 1
03.09.2025 Подтверждена совместимость UEM SafeMobile с персональными устройствами Fplus 1
07.08.2025 SafeMobile представляет новый релиз программного продукта SM 13.5 1
31.07.2025 Avanpost Device Control – решение для безопасного доступа к корпоративным ресурсам с любых устройств 1
24.07.2025 «АльтерОфис» от «АЛМИ Партнер» получил сертификат ФСТЭК 1
18.07.2025 Linux бьет исторические рекорды популярности в развитых странах. Развивающиеся страны бегут от Linux как от огня. Опрос 1
11.07.2025 Российские разработчики ПО требуют запретить Windows на ЕГЭ 1
09.07.2025 Сергей Трандин -

Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Выбор заказчиками ОС с сертификатом ФСТЭК России — тенденция, которая будет развиваться

 3
08.07.2025 «Флант» выпустил бесплатную редакцию Deckhouse Stronghold для управления секретами 1
03.07.2025 В «Роса Центр Управления 2.3.0» появились новые функции централизованного контроля мобильных устройств 1
01.07.2025 Россияне нашли новый способ экономить на ноутбуках огромные суммы. Работает даже для юрлиц. Опрос 1
24.06.2025 Миграция данных из Active Directory благодаря совместимости Pragmatic Tools и Multidirectory 1
30.05.2025 Разработчик системы резервного копирования RuBackup меняет позиционирование. 1
13.05.2025 Генпрокуратура отдаст сотни миллионов за модернизацию кадровой системы на «1С» 1
13.05.2025 «Нетология» станет авторизованным учебным центром «Базальт СПО» 1
22.04.2025 Axoft: ИТ-рынок Урала делает ставку на открытый код 1
16.04.2025 Какие новые возможности должны быть в современной СЭД 1
11.04.2025 «Ланит-Интеграция» стала стратегическим партнером «Базальт СПО» 3
08.04.2025 Вышло обновление отечественного решения для управления динамической инфраструктурой 1
04.04.2025 Разработчик мобильной ОС, основанный экс-министром связи России, увеличил прибыль на 2500% 1
18.03.2025 RuBackup OneClick: новое решение для защиты ИТ-инфраструктур малого и среднего бизнеса 1
12.03.2025 Обновление Basis Dynamix Enterprise 4.2: расширение возможностей управления СХД и более 60 новых функций 1

