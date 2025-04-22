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Axoft: ИТ-рынок Урала делает ставку на открытый код

Согласно индексу «Цифровая Россия» Московской школы управления Сколково, Уральский федеральный округ по итогам 2024 г. стал лидером страны по уровню развития цифровой экономики. В разрезе импортозамещения ключевыми региональными фокусами становятся Open Source-решения, консолидация российских разработчиков и развитие инфраструктурного ПО. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

В регионе все чаще звучит запрос на решения с открытым кодом, при этом российские разработчики занимают большую долю в среде Open Source и вносят в сообщество значительный вклад.

Директор по развитию бизнеса Axoft в Уральском федеральном округе Сергей Шуичков: «В 2025 г. мы увидим рост интереса к решениям на базе открытого кода. Крупные enterprise-компании сегодня становятся основными пользователями таких технологий, поскольку они позволяют оптимизировать ресурсы разработчиков и адаптировать ПО под инфраструктуру. Однако процесс внедрения сопряжен с рядом трудностей – в частности, с дефицитом квалифицированных специалистов и необходимостью кастомизации решений под конкретные бизнес-задачи. Важнейшим фактором остается поддержка комьюнити, благодаря которой решения на базе открытого ПО развиваются так динамично».

Власти региона оказывают активное содействие в достижении целей по импортозамещению. Министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков подчеркнул важность взаимодействия между бизнесом, государственным сектором и промышленными предприятиями: «Перед нами стоит масштабная задача по импортозамещению и обеспечению кибербезопасности. Чтобы успешно ее решить, необходимо объединять усилия и делиться практическим опытом. Свердловская область взяла серьезный темп на цифровое развитие. Столько планов еще впереди. Именно поэтому такие площадки, как Axoft Платформа, крайне важны. Мы, в свою очередь, поддерживаем подобные инициативы и всегда открыты к диалогу».

Вместе с тем, вопрос обеспечения безопасности в Open Source-проектах становится ключевым – особенно на объектах КИИ, ведь здесь главным требованием регулятора является обязательное наличие решения и его отдельных компонентов в реестре отечественного ПО.

Несмотря на то, что все чаще звучат опасения относительно возвращения иностранных вендоров на российский рынок, эксперты отметили, что смотрят на ситуацию достаточно позитивно. Значительная часть потребителей ПО и оборудования уже мигрировала на отечественные решения, научилась с ними работать и комплексно закрывать задачи российскими продуктами. А разработчики провели большую работу не только по доработке своих технологий, но и по тестированию различных классов на совместимость. По результатам исследования Axoft, их решения в основном совместимы с отечественными операционными системами (14%), с серверами (10,8%), с офисными пакетами (8,3%) и с системами управления данных (6,4%).

«Наши решения созданы для глубокой интеграции с ключевыми платформами цифровой инфраструктуры. Secret Net Studio обеспечивает защиту данных и аутентификацию в средах на базе Windows, Astra Linux, ALT Linux, «Ред ОС», а также популярных международных дистрибутивов, что критически важно для предприятий Урала, работающих в гетерогенных ИТ-ландшафтах. vGate совместима с VMware vSphere, zVirt, SpaceVM и другими KVM-based средами виртуализации, обеспечивая безопасность критических нагрузок в промышленных секторах региона. Континент 4 NGFW образовал вокруг себя целый «КиберАльянс», позволяя заказчикам использовать его в связке с ПО других российских производителей, выстраивая эшелонированную защиту. Такой подход не только решает задачи импортозамещения, но и гарантирует, что переход на российские технологии будет плавным и безопасным для бизнеса», — сказал старший инженер отдела по развитию ключевых проектов «Кода Безопасности» Антон Кобяков.

Среди наиболее перспективных классов решений в регионе можно выделить инфраструктурные решения (ОС и системы виртуализации) и СУБД. По данным Axoft, 82% потребителей ПО и оборудования в первую очередь ожидают отсутствие проблем с совместимостью продуктов, особенно в промышленном секторе.

«Решения open source активно используются по всему миру многими компаниями. Благодаря открытому доступу к исходному коду и возможности бесплатного использования, подобные решения становятся частью корпоративных решений в ИТ-инфраструктуре и разработке ПО. Использование open source популярно и у нас в стране — мы знаем об этом и стараемся следовать тренду рынка. Приведем два примера. Многие отечественные компании стали переходить на виртуализацию на базе open-source-решения KVM, поэтому межсетевой экран UserGate в виртуальном исполнении поддерживает возможность запуска на данной системе виртуализации. Кроме того, специалистами UserGate разработаны специальные правила для системы предотвращения вторжений (IPDS), направленные на защиту популярных open-source-решений от специализированных атак. Такие меры помогают повысить общую киберустойчивость ИТ-инфраструктуры наших заказчиков», — отметил архитектор информационной безопасности UserGate Дмитрий Овчинников.

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