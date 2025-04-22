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Пономарьков Михаил



22.04.2025 Axoft: ИТ-рынок Урала делает ставку на открытый код 1
22.07.2024 «Ред Софт» и правительство Свердловской области подписали соглашение о реализации программы импортозамещения в области ИТ 1
06.12.2023 Федеральный центр прикладного развития ИИ, Минцифры и «Ростелеком» будут внедрять искусственный интеллект в промышленность региона 1
05.12.2023 Минцифры Свердловской области, «Ростелеком» и УрГЭУ договорились вместе развивать технологии ИИ 1
05.09.2023 Министерство цифрового развития и связи Свердловской области и ГК «Астра» подписали соглашение о сотрудничестве 2
19.07.2023 На IT IS conf экспертное сообщество обсудило главные тенденции в сфере информационных технологий и кибербезопасности 1
13.06.2023 «Ростелеком» разработает систему анализа перемещения населения для правительства Свердловской области 1
01.11.2021 Минцифры Свердловской области протестирует отечественную коммуникационную платформу 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Пономарьков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9866 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 182 1
МегаФон 9160 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 78 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 878 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1260 1
Netwell - Нетвелл 50 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2005 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 315 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
UDV group - ЮДВ групп 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 239 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
Ред Софт - Red Soft 769 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6048 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11931 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3007 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4603 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52117 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20289 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14453 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12201 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12926 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2565 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1809 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16257 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28574 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11269 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31527 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6253 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11634 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5876 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25832 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11809 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 608 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1285 1
Программный стек 217 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 373 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5589 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28163 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10887 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 1
РГИС - Региональная геоинформационная система 14 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3251 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2232 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2210 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1141 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 249 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 174 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 357 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
Linux OS 10158 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 285 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 287 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 164 1
Пичугин Иван 32 3
Исхизова Александра 84 2
Куйвашев Евгений 21 1
Бугрецов Антон 22 1
Гурарий Евгений 5 1
Богданов Валентин 16 1
Бейбутов Эльман 13 1
Калашников Артем 3 1
Рустамов Рустам 426 1
Россия - УФО - Свердловская область 1561 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4034 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 4
Россия - РФ - Российская федерация 147610 3
Россия - Средний Урал 82 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52125 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5546 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2482 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8899 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13936 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7104 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10115 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1935 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29810 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4207 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8952 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3276 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 161 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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