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Бейбутов Эльман



16.04.2025 Эльман Бейбутов назначен на должность директора по развитию бизнеса UserGate 2
19.12.2023 Российский и глобальный рынки ИБ разошлись в приоритетах 1
19.07.2023 На IT IS conf экспертное сообщество обсудило главные тенденции в сфере информационных технологий и кибербезопасности 1
11.05.2023 «Ренессанс банк» устраняет уязвимости с помощью MaxPatrol VM 1
16.06.2022 Новую версию Maxpatrol SIEM можно развернуть на Linux-системах 1
10.02.2017 Башкомснаббанк подключился к сервису Solar JSOC для мониторинга инцидентов ИБ 1
31.01.2017 Solar Security и SOC Prime договорились о партнерстве 1
17.01.2017 Банк «Санкт-Петербург» выбрал Solar JSOC для защиты от кибератак 1
19.10.2016 Solar JSOC обеспечит мониторинг киберугроз в «МТС-Банке» 1
25.08.2016 Определены финалисты проекта «Кибербаталии» 1
22.06.2016 Solar JSOC обеспечивает круглосуточный мониторинг кибербезопасности «Тинькофф Банка» 1
01.12.2014 «Инфосистемы Джет» обеспечили защиту критичных клиентских данных «ТКС Банка» 1
10.04.2014 «Инфосистемы Джет» построили систему защиты баз данных для United Card Service 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Бейбутов Эльман и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 976 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1256 4
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 641 3
InfoWatch - Инфовотч 1033 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13037 2
Imperva 34 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4996 1
HP Inc. 5708 1
Kribrum - Крибрум 31 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 632 1
ICL ГК 397 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 1
Oracle Corporation 6747 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1994 1
МегаФон 9145 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 78 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 875 1
Ростелеком 9860 1
Netwell - Нетвелл 50 1
UDV group - ЮДВ групп 19 1
Softline - Софтлайн 2919 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 331 1
Газинформсервис - ГИС 299 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 309 1
Cisco Systems 5141 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
АйТи Бастион - IT Bastion 105 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
Fortinet 393 1
InnoSTage - Инностейдж 154 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 411 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 98 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 72 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 97 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 162 1
Check Point Software Technologies 768 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1211 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
Роскомснаббанк - Башкомснаббанк 5 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 1
Global Payments - Total System Services 16 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 200 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11919 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2995 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4596 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 15 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28507 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68002 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2307 9
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2206 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3343 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11618 3
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  676 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30277 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20233 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9573 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5391 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12174 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16019 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1929 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25805 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1501 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6895 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2745 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11322 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6333 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5577 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12887 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 796 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1282 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6396 1
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 78 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 872 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 675 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2230 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13555 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2204 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2559 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1291 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6966 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12921 1
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 119 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9470 1
Пропускная способность - Bandwidth 1765 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 538 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 5
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4619 3
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 363 2
IBM Informix СУБД 135 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 139 1
Linux OS 10149 1
Linux - Debian GNU 481 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 173 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB Bot-Trek 13 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1695 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 147 1
Imperva SecureSphere Database Activity Monitoring - Imperva SecureSphere Database Security 6 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 1
Павлунин Станислав 14 2
Золотухин Сергей 5 1
Воронова Мария 11 1
Скородумов Анатолий 65 1
Безверхий Андрей 1 1
Дмитриев Владимир 37 1
Шакиров Гизар 1 1
Дмитриев Александр 38 1
Сергеев Роман 7 1
Стуров Дмитрий 33 1
Гурарий Евгений 5 1
Пономарьков Михаил 7 1
Калашников Артем 3 1
Богданов Валентин 16 1
Васильев Дмитрий 66 1
Овчинников Дмитрий 18 1
Груздев Сергей 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 147414 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17684 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43840 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2289 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3045 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4028 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2791 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3174 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1137 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1418 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1588 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1161 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Беларусь - Минск 641 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 605 1
Украина - Киев 1128 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 1
Украина - Черниговская область - Чернигов 37 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1260 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2992 1
Россия - УФО - Свердловская область 1556 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48813 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14815 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2471 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2785 2
Аудит - аудиторский услуги 2760 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52059 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13906 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 800 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1107 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24546 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1761 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3479 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1933 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2357 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16589 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8871 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4929 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3211 1
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