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Шакиров Гизар
СОБЫТИЯ
|23.06.2026
|«Единый ЦУПИС» внедрил платформу статического анализа безопасности кода Sastav 1
|10.02.2017
|Башкомснаббанк подключился к сервису Solar JSOC для мониторинга инцидентов ИБ 1
Шакиров Гизар и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Владимир 37 1
|Бейбутов Эльман 22 1
|Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1420 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164284 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
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