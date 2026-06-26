Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дмитриев Владимир
СОБЫТИЯ
Дмитриев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
|СибАкадемИнновация 1 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
|Путин Владимир 3444 6
|Медведев Дмитрий 1664 4
|Рейман Леонид 1064 4
|Чубайс Анатолий 221 4
|Тоскин Алексей 29 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Собянин Сергей 530 3
|Набиуллина Эльвира 122 3
|Ян Давид 69 2
|Погосян Михаил 22 2
|Магомедов Зиявудин 9 2
|Троценко Роман 5 2
|Чемезов Сергей 146 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Кудрин Алексей 125 2
|Вексельберг Виктор 155 2
|Никитин Андрей 64 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Провоторов Александр 158 2
|Сурков Владислав 73 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Бетелин Владимир 8 1
|Козак Дмитрий 22 1
|Бабин Ярослав 18 1
|Мильнер Юрий 137 1
|Мокеев Евгений 21 1
|Меднов Сергей 124 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Веремеенко Сергей 14 1
|Агамирзян Игорь 74 1
|Варданян Рубен 13 1
|Остроушко Алексей 27 1
|Керценбаум Кирилл 21 1
|Воскресенский Станислав 10 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
|Боярков Федор 26 1
|Алекперов Вагит 44 1
|Александров Анатолий 9 1
|Горский Александр 3 1
|Туркот Александр 39 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|New Scientist 1448 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453017, в очереди разбора - 727937.
Создано именных указателей - 196783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.