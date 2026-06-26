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Индексная книга (каталог) CNews*
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Дмитриев Владимир

СОБЫТИЯ


26.06.2026 На страже здоровья: в Татарстане запущено производство «умных» устройств для предиктивной медицины 1
26.11.2024 Сеть клиник «Будь Здоров» представила GPT-ассистента 1
16.07.2024 На мощностях GS Group собраны первые 100 тыс. микроконтроллеров «MIK32 Амур» 1
29.05.2024 В России впервые запустили сервис умной диагностики здоровья по видеоселфи 1
12.01.2024 Искусственный интеллект теперь заполняет медицинские карты пациентов вместо врача 1
12.04.2022 Власти потратят 875 миллионов на защиту портала госзакупок от DDoS-атак 1
29.11.2021 Большие данные МТС подскажут, где строить новые дороги и прокладывать автобусные маршруты 1
15.11.2021 Positive Technologies представила онлайн-платформу The Standoff 365 для киберучений 1
19.11.2019 В России начал работу оператор сервисов киберзащиты CyberART 1
18.12.2017 Как избежать ошибок при внедрении BI 1
26.06.2017 Как самостоятельно противостоять киберугрозам и все проиграть 1
10.02.2017 Башкомснаббанк подключился к сервису Solar JSOC для мониторинга инцидентов ИБ 1
12.12.2016 14 декабря состоится бесплатный вебинар «Возможности Oracle Java Cloud Service» 1
07.12.2016 14 декабря пройдет бесплатный вебинар по возможностям Oracle Java Cloud Service 1
05.08.2016 «Элар» оцифровывает афиши и эскизы костюмов в Музее Большого театра 1
08.02.2016 Разработчик чипов для новых российских паспортов попал под банкротство 1
24.12.2015 «Ангстрем-Т» получил отсрочку по долгу в 800 млн евро и построил электростанцию 1
08.10.2013 Depo Computers представила новые услуги Depo Cloud 1
07.08.2012 Экспертный совет при Медведеве: ИТ-бизнес представлен слабо 1
19.06.2012 Путин создал совет по модернизации экономики и инновационному развитию России 1
13.06.2012 Российский фармдистрибутор покупает SAP из «облака» в Европе 1
07.02.2011 Deutsche Telekom вводит переменные тарифы для "умных" счетчиков 1
26.01.2011 Александр Савельев: Руководители организаций требуют мобилизации СЭД 1
01.10.2010 Государство покупает крупную долю в «Т-Платформы» 1
23.08.2010 Два топ-менеджера SAP СНГ перешли в T-Systems CIS 1
21.06.2010 Топ-менеджеры Google, Nokia, Cisco и Siemens вошли в состав Совета фонда «Сколково» 1
16.03.2010 Путин сократил Карачинского 1
23.12.2009 Медведев: Переход к электронному правительству потребует 5-6 лет 1
17.12.2009 В Energy Consulting/Corporate IT Solutions новый генеральный директор 2
01.09.2008 Игорь Щеголев вошел в состав правительственной комиссии по инвестиционным проектам 1
19.03.2007 Мобильники таят неожиданную опасность: исследование 1
12.03.2007 Рождается новое поколение аналоговой электроники 1
13.02.2007 Принстонские опыты: в поисках трансцендентного 1
25.01.2007 Создается российско-индийское СП по производству диоксида титана 1
06.03.2006 В российской SAP новое кадровое назначение 1
02.03.2006 Россия: SAP отдаст бизнес в руки партнеров 1
25.10.2005 "Внешэкономбанк" и ФАУОЭЗ стали партнерами 1
24.03.2005 В 2007 году россияне будут под контролем 1

Публикаций - 38, упоминаний - 39

Дмитриев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5575 6
ТелеМедХаб 6 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5580 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3422 3
Microsoft Corporation 25687 3
Oracle Corporation 7052 3
SAP CIS - САП СНГ 867 3
Deutsche Telekom 952 3
InnoSTage - Инностейдж 215 2
Deutsche Telekom IT Solutions RUS - T-Systems CIS - Т-Системс СиАйЭс 134 2
Ростелеком 10857 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 492 2
Dell EMC 5164 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
IBM - International Business Machines Corp 9676 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1315 2
Softline - Софтлайн 3673 2
ICL ГК - ICL Group 476 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 2
Microchip Technology - MicroCHIPS 56 1
Google LLC 12593 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 176 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
ICL Системные Технологии - ICL СТ - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 35 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 10 1
Integra 28 1
Питерская группа связистов 441 1
ST - Системные технологии 74 1
Oracle Siebel Systems 519 1
TI - National Semiconductor 124 1
Siemens AG - Siemens Group 2663 1
Bouygues Telecom 65 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 76 1
SIGNificant Signature Solutions GmbH 10 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 909 1
Cisco Systems 5350 1
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1107 12
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 107 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
БФГ-кредит - БФГ-Банк 8 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
Прожектор Венчурс 2 1
Роскомснаббанк - Башкомснаббанк 5 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 1
Глобал Инвестмент Групп 1 1
Технохим-холдинг ХК 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2081 1
Контрактфинансгрупп МФО 14 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
Альфа-Банк 1966 1
Ингосстрах СПАО 472 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 1
Северсталь ПАО - Severstal 618 1
Boeing 1030 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 459 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 521 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 539 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 93 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 153 1
Bayer AG - Байер 85 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 58 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 92 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6499 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 4
Совет при президенте Российской Федерации 205 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3408 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3274 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5551 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3182 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2306 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1496 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 89 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 84 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 724 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5923 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1158 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1434 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 245 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1530 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3653 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 401 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2861 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5393 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 341 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 365 1
Федеральное казначейство России 1939 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 274 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
СибАкадемИнновация 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64118 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60974 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12939 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34316 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35709 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33133 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10221 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21633 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6578 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12699 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7785 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3077 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12067 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25152 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24131 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27118 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1823 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13619 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4519 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2640 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13725 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15891 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4726 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14680 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2896 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2324 2
Платформы для проведения вебинаров - Webinar platforms 353 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1638 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1502 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6418 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2847 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17945 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4148 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26503 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16902 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13825 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5568 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3328 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9156 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3208 2
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 2
Microsoft Windows 16780 2
Oracle Java - язык программирования 3449 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3533 2
Oracle Java Cloud Services 13 2
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2368 1
ЭЛАР ПауэрСкан 19 1
SAP SCM - SAP Supply Chain Management - mySAP Supply Chain Management 36 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
Linux Standard Base - LSB - ISO/IEC 23360 LSB - стандарт дистрибутивов Linux 58 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 143 1
DEPO Computers - Depo Cloud 10 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Погранконтроль ФМИС - Федеральной межведомственной автоматизированной системы сбора, хранения и обработки информации о проследовавших через государственную границу лицах, транспортных средствах, грузах и животных 1 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Stuxnet - Вредоносное ПО - сетевой червь 137 1
Элемент ГК - Микрон MIK - MIK32 Амур - MIK32 Amur - Старт-MIK32 40 1
ТелеМедХаб - LazyDoc 3 1
Apple iPad 3988 1
Google Android 15143 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1600 1
Microsoft Azure 1515 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6178 1
Google Cloud Platform - GCP 372 1
SML - Standard ML - Язык программирования 17 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5623 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 316 1
Apache Hadoop 468 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 619 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 62 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 166 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1022 1
SAP NetWeaver 158 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 1
Путин Владимир 3444 6
Медведев Дмитрий 1664 4
Рейман Леонид 1064 4
Чубайс Анатолий 221 4
Тоскин Алексей 29 3
Щеголев Игорь 699 3
Собянин Сергей 530 3
Набиуллина Эльвира 122 3
Ян Давид 69 2
Погосян Михаил 22 2
Магомедов Зиявудин 9 2
Троценко Роман 5 2
Чемезов Сергей 146 2
Дворкович Аркадий 216 2
Кудрин Алексей 125 2
Вексельберг Виктор 155 2
Никитин Андрей 64 2
Кириенко Сергей 149 2
Провоторов Александр 158 2
Сурков Владислав 73 2
Фурсенко Андрей 128 2
Бетелин Владимир 8 1
Козак Дмитрий 22 1
Бабин Ярослав 18 1
Мильнер Юрий 137 1
Мокеев Евгений 21 1
Меднов Сергей 124 1
Шеленцов Сергей 18 1
Веремеенко Сергей 14 1
Агамирзян Игорь 74 1
Варданян Рубен 13 1
Остроушко Алексей 27 1
Керценбаум Кирилл 21 1
Воскресенский Станислав 10 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 1
Боярков Федор 26 1
Алекперов Вагит 44 1
Александров Анатолий 9 1
Горский Александр 3 1
Туркот Александр 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 164457 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 7
Европа 24902 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54430 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47255 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19363 3
Германия - Федеративная Республика 13146 3
Земля - планета Солнечной системы 10826 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4445 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3309 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2805 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 961 1
Сатурн - Титан (спутник) 529 1
Москва - СЗАО - Тушино 38 1
Япония - Хонсю - Тохоку 12 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4182 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1420 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3410 1
Япония 13753 1
Беларусь - Белоруссия 6249 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3123 1
Финляндия - Финляндская Республика 3690 1
Россия - УФО - Свердловская область 1913 1
Индия - Bharat 5836 1
Америка - Американский регион 2204 1
Франция - Французская Республика 8136 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1778 1
Китай - Тайвань 4231 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1457 1
США - Нью-Джерси 307 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1455 1
Нидерланды 3720 1
Иран - Исламская Республика Иран 1152 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 758 1
Австрия - Австрийская Республика 1353 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1036 1
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Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11536 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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