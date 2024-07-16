На мощностях GS Group собраны первые 100 тыс. микроконтроллеров «MIK32 Амур»

На предприятии по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции GS Nanotech (входит в состав инновационного кластера «Технополис GS» холдинга GS Group), расположенном в Калининградской области, собрана и отгружена стотысячная партия RISC-V-микроконтроллеров «MIK32 Амур». До конца года на заводе соберут до полумиллиона «Амуров».

«В связи с высоким спросом и в целях наращивания объемов корпусирования изделий дополнительно к собственному сборочному производству Микрона используются в настоящее время мощности GS Nanotech. По условиям соглашения калининградское предприятие до конца года соберет в корпус до полумиллиона микроконтроллеров Амур», – сказал Гульнара Хасьянова, генеральный директор «Микрон».

«MIK32 Амур» (К1949ВК018) – первый полностью отечественный 32-разрядный микроконтроллер с ядром на архитектуре RISC-V, разработан и производится в России в группе «Элемент» (разработка совместно с НИИМА «Прогресс», производство «Микрона»), включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878), не зависит от лицензируемой зарубежной интеллектуальной собственности. Предназначен для использования в умных устройствах, телеком-оборудовании, промышленной автоматизации и другой технике, включая критическую инфраструктуру.

«На базе предприятия в Калининградской области собрали в корпус первые 100 тыс. микроконтроллеров для «Микрона». Мы имеем большой опыт по корпусированию микроконтроллеров и рады применить его в сотрудничестве с нашим давним партнером», – отметил вице-президент GS Group по развитию производства Федор Боярков.

«Опыт сборки первой партии в рамках объемного заказа оказался исключительно положительным. От идеи до многотысячных поставок пройден большой путь, с коллегами из «Микрона» было успешно решено множество непростых задач. Это, несомненно, открывает широкие перспективы для еще более сложных и взаимовыгодных проектов», – отметил Владимир Дмитриев, исполнительный директор GS Group.

В ходе реализации заказа технические специалисты GS Nanotech применили экспертизу и компетенции, наработанные ранее при крупносерийной сборке чипов в корпусах BGA, LGA, а также сложных многовыводных микросхем, в том числе по технологии SiP (системы-в-корпусе). Это позволило обеспечить показатель выхода годной продукции 99,2%. На производственной площадке предприятия разработана и реализована тестовая программа для контроля 100-процентного соответствия заявленному функционалу микроконтроллеров.