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Боярков Федор



12.12.2024 В России за десятки миллиардов рублей построят заводы по выпуску суперсовременных печатных плат. Без них технику не признают российской 1
16.07.2024 На мощностях GS Group собраны первые 100 тыс. микроконтроллеров «MIK32 Амур» 1
25.04.2024 В России контрактное производство электроники выросло в 1,5 раза 1
29.03.2024 Производитель электроники «Элемент» инвестирует 20 миллиардов в производство силовых транзисторов и диодов 1
14.03.2024 В России готовится к запуску сборка материнских плат с помощью искусственного интеллекта 1
11.03.2024 Производитель российских телевизоров переносит завод из Калининграда 1
04.03.2024 Белорусские матричные кристаллы для микросхем приравняют к российским 1
26.01.2024 Россия наращивает производство плат на процессорах прошлых поколений 1
22.01.2024 Параллельный импорт все? В Россию завозят все меньше «серой» электроники, поставки ноутбуков обрушились. Опрос 1
06.12.2023 Массовый «российский» ПК из реестра отечественного «железа» собран из иностранных комплектующих. Минпромторг проведет проверку 1
07.11.2023 Отечественные SSD изгоняют из реестра российского «железа». Чтобы остаться, им нужны отечественные контроллеры, но их не существует в природе 1
28.06.2023 Гигантский шаг вперед. В России впервые построят завод, производящий смартфоны под заказ 1
20.04.2023 Softline готовится выпускать ноутбуки в России 1
30.11.2021 «Байкал электроникс» и GS Group объявили о сотрудничестве по развитию отечественной электронной компонентной базы 1
28.10.2021 GS Group запустила крупносерийное производство интегральных микросхем для приборов учета электроэнергии 1
02.03.2021 Холдинг GS Group заключил контракт на локализацию телевизионных приставок 1
19.01.2021 GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями 1
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков 1
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1
07.08.2020 Генеральным директором GS Nanotech назначен Олег Ким 1
27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор» 1
13.07.2020 В России появился первый отечественный SSD-накопитель 1

Публикаций - 22, упоминаний - 22

Боярков Федор и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 22
GS Group - Технополис GS Гусев 71 10
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 56 6
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 5
Intel Corporation 12197 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 101 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 2
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 2
ICL ГК 381 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
Ростех - Автоматика Концерн 1639 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Edelweiss - Эдельвейс 58 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Тестприбор 1 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
СалютДевайсы - Элпитех 21 1
Цифра ГК 2426 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Huawei 3933 1
Samsung Electronics 10255 1
МегаФон 8805 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
LG Electronics 3614 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
HP Inc. 5685 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Apple Inc 12101 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Nvidia Corp 3487 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Hyundai Motor Company 383 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 3
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 83 3
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 41 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 16
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Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 41 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 183 1
Ростех - Автоматика - Бином-КА 7 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Google Android 13994 1
Яндекс.Маркет 937 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Haier Thunderobot 33 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
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Haier Machenike 11 1
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Покровский Иван 118 3
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Ким Олег 12 1
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Петракова Ольга 1 1
Лавров Владимир 68 1
Бойко Алексей 51 1
Боровиков Игорь 128 1
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Салий Денис 5 1
Сёмин Антон 4 1
Гуськов Антон 39 1
Шохин Александр 32 1
Попов Алексей 336 1
Волков Михаил 61 1
Юсупов Ренат 116 1
Карпова Дарья 2 1
Прокопенко Николай 2 1
Кулеманов Иван 2 1
Чинаева Юлия 1 1
Фомичев Дмитрий 22 1
Хасьянова Гульнара 141 1
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Логвинов Дмитрий 1 1
Зеленская Анна 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 22
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 12
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 9
Азия - Азиатский регион 5529 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Европа 21768 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Швеция - Королевство 3619 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Россия - ДФО - Амурская область 732 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
Импортозамещение - параллельный импорт 481 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Английский язык 6634 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 1
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 84 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1252 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Налогообложение - Налог на прибыль 202 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 802 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 244 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 76 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 6
Ведомости 996 3
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
РАН - Российская академия наук 1871 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 32 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
Короткая ссылка

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