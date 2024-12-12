Боярков Федор
Боярков Федор и организации, системы, технологии, персоны:
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
|Hyundai Motor Company 383 1
|Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
|Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
|Покровский Иван 118 3
|Грищенков Александр 16 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Копосов Максим 60 2
|Масленников Евгений 10 1
|Ким Олег 12 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Петракова Ольга 1 1
|Лавров Владимир 68 1
|Бойко Алексей 51 1
|Боровиков Игорь 128 1
|Чуканов Владислав 2 1
|Салий Денис 5 1
|Сёмин Антон 4 1
|Гуськов Антон 39 1
|Шохин Александр 32 1
|Попов Алексей 336 1
|Волков Михаил 61 1
|Юсупов Ренат 116 1
|Карпова Дарья 2 1
|Прокопенко Николай 2 1
|Кулеманов Иван 2 1
|Чинаева Юлия 1 1
|Фомичев Дмитрий 22 1
|Хасьянова Гульнара 141 1
|Дмитриев Владимир 37 1
|Логвинов Дмитрий 1 1
|Зеленская Анна 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 6
|Ведомости 996 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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