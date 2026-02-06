Разделы

Драгомиров Игорь


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Обанкротилась компания, поставлявшая в госсектор иностранную электронику под видом российской 1
06.12.2023 Массовый «российский» ПК из реестра отечественного «железа» собран из иностранных комплектующих. Минпромторг проведет проверку 1
16.03.2023 Никому не известный производитель ПК с отрывом обогнал всех грандов по уровню «российскости» в госреестре «железа» 1

Драгомиров Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 120 2
Merlion iRU - Деловой офис 334 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1267 2
РС групп - Life Tech 8 2
SunSim - СанСим 8 1
СалютДевайсы - Элпитех 34 1
Rover - RoverComputers 418 1
Intel Corporation 12577 1
AMD - Advanced Micro Devices 4492 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 348 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 400 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 99 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1524 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 437 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3477 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3508 2
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 30 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1457 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1130 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Моноблок - Monoblock PC 1047 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 2
Desktop computer - Системный блок - системник 464 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1393 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3563 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1043 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1239 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2077 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 170 2
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 236 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 334 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 570 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Карпова Дарья 3 2
Боярков Федор 26 1
Грищенков Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1634 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1332 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1190 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 868 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 281 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 835 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 469 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко - Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 1 1
