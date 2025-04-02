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РС групп Life Tech
РС групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1051 3
|Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
|Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 11 2
|Драгомиров Игорь 2 2
|Карпова Дарья 2 2
|Шпак Василий 230 1
|Митина Ирина 10 1
|Горшенин Максим 37 1
|Грищенков Александр 16 1
|Копосов Максим 62 1
|Боярков Федор 23 1
|Ведомости 1047 2
|РИА Новости 933 1
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