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РС групп Life Tech



02.04.2025 Из реестра российской продукции вычеркнут товары, о производстве и продажах которых вовремя не отчитались 1
26.06.2024 Арестован исполнитель гособоронзаказа, поставлявший зарубежные рации под видом российских 1
24.06.2024 Минпром больше не требует отчетов по закупке российской электроники 1
05.04.2024 В ФСБ переданы материалы о поставке в госсектор ПК из Реестра, но с иностранными комплектующими 1
15.03.2024 Минпромторг будет проверять количество российских комплектующих, закупленных для электроники 1
06.12.2023 Массовый «российский» ПК из реестра отечественного «железа» собран из иностранных комплектующих. Минпромторг проведет проверку 5
16.03.2023 Никому не известный производитель ПК с отрывом обогнал всех грандов по уровню «российскости» в госреестре «железа» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 11

РС групп и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 314 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 323 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 108 2
СалютДевайсы - Элпитех 22 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1086 2
Merlion iRU - Деловой офис 312 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 280 1
Lightcom - Лайтком - Лайт Коммуникейшн 27 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 1
SunSim - СанСим 8 1
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Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2948 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 415 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3174 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6016 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 26 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1394 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 11 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1490 5
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1279 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51760 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20059 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3270 3
Desktop computer - Системный блок - системник 441 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2210 2
Моноблок - Monoblock PC 972 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12308 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3068 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30164 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10061 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 479 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2865 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5179 1
DMR - Digital Mobile Radio - Цифровая Подвижная Радиосвязь - Открытый стандарт цифровой радиосвязи 81 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1132 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7974 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1676 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11271 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 997 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14524 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13473 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20996 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1658 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 401 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1102 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3265 2
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 123 2
FreePik 1071 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 358 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146855 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1529 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17629 3
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Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 1
Китай - Тайвань 4014 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43715 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 708 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 824 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1129 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1197 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51889 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6250 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8890 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5027 2
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 249 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2300 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 644 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 416 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10001 1
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Ведомости 1047 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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