Никому не известный производитель ПК с отрывом обогнал всех грандов по уровню «российскости» в госреестре «железа»

Среди производителей российских ПК, чья продукция включена в реестр российского «железа» при Минпромторге, в явных лидерах по числу баллов за локализацию оказалась очень юная компания, имя которой большей части рынка не известно. Эту неизвестность вкупе с тем фактом, что все баллы выше проходного можно считать излишеством, представители рынка склонны трактовать в весьма неприятном для новичка ключе.

Спурт темной лошадки

Как выяснил CNews, в реестре российского «железа» при Минпромторге появился явный лидер по уровню локализации производства вычислительной техники. Моноблок Life Tech ST-Lineи системный блок Life Tech RS-Line компании «РС групп» 7 февраля 2023 г. были включены в реестр со 180 баллами каждый. Все реестровые новинки конкурентов отстают от них как минимум на 40 баллов.

Напомним, на данный реестр госведомства и отчасти компании с госучастием обязаны ориентироваться при проведении своих закупок. Соответственно, продавцы «железа», включенного в реестр, получают на госзакупках явное преимущество перед поставщиками импортной или нереестровой отечественной техники. Чтобы Минпромторг включил конкретную модель в реестр, «железо» должно получить одобрительное заключение Торгово-промышленной палаты (ТПП).

Рассматриваемые системный блок и моноблок «РС групп» относятся к классу вычислительной техники с кодом продукции 26.20.15.000: «машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода».

На данный момент в реестре с таким кодом представлено 162 модели оборудования различных производителей. Большая их часть была включена еще до официального утверждения в сентябре 2022 г. так называемой балльной системы. Она предполагает, что весь процесс создания вычислительной техники поделен на технологические операции, каждой из которых может быть присвоен определенный балл в зависимости от ее значимости и сложности с точки зрения локализации в России. Для каждого вида техники существует свое пороговое значение проходного балла в реестр. Для ПК и моноблоков он сейчас равняется 100.

По этой новой балльной системе в реестр с кодом 26.20.15.000 пока включено только 16 устройств, однако среди производителей — очень известные российские бренды, которые можно считать ориентирами при оценке приемлемого для рынка уровня локализации.

Так, модели компании «Новый ай ти проект», известной под именем 3logic и выпускающей ПК под маркой «Гравитон», получили от 115 до 140 быллов, модели компании «Деловой офис» (марка iRU) — по 140 баллов, устройства ИТ-интегратора Минобороны, компании «Рамэк-ВС» — по 135 баллов.

«РС групп» никто не знает

Опрос CNews десяти представителей российского рынка электроники и вычислительной техники показал, что компания «РС групп» и ее марка Life Tech никому не известны. Респонденты услышали эти названия впервые.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «РС групп» было зарегистрировано в Москве 7 июня 2022 г. Изначально единственным учредителем и гендиректором организации выступал Игорь Драгомиров. За 11 дней до включения техники компании в реестр, 27 января 2023 г. он уступил 50-процентную долю Дарье Карповой.

В базе «Контур.фокуса» имеются данные о трех госконтрактах «РС групп» на общую сумму в 12 млн руб. Заказчиками выступили Якутский республиканский онкологический диспансер, Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко Минздрава и Информационно-технологический центр Приморского края. Данные о выручке компании за 2022 г. в публичном доступе пока не представлены.

В курируемой Минпромторгом ГИС промышленности в карточках ПК и моноблока «РС групп» в качестве адреса производства продукции указана Владимирская область, г. Александров, ул. Геологов, д. 8, вход 2, комната 16, комната 2, комната 1. По открытым данным, по этому адресу располагается многоквартирный шестиэтажный жилой дом.

Представители «РС групп» не смогли в течение двух рабочих дней ответить на вопросы CNews относительно того, какие именно производственные мощности (и где) были задействованы для выпуска реестровых ПК и моноблока, а также, что именно позволило технике получить высокую оценку ТПП.

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В самой ТПП также не смогли сообщить CNews, за что были начислены баллы, и осуществлялась ли палатой проверка достоверности сведений об адресе производства.

Отметим, что владимирский Александров ранее был известен как город, в котором располагался завод «Арсенал» компании Rover Computers, выпускавший вычислительную технику. Однако официальный адрес завода с адресом производства «РС групп» не совпадают.

Нелестные для «РС групп» соображения рынка

Опрошенные CNews эксперты признают, что 180 баллов — это немало. «Набрать 180 баллов, теоретически, возможно при использовании многих комплектующих из реестра, — отмечает один из респондентов редакции. — Но суть в том, что экономического смысла это не имеет: для соответствия полученному заключению будет необходимо использовать все заявленные компоненты, что делает продукцию слабоконкурентной на открытом рынке. Можно предположить, что цели конкурировать у компании нет».

С мнением эксперта отчасти согласен другой собеседник CNews. «На российском центральном процессоре набрать 180 баллов — нет проблем; на импортном — невозможно и не нужно», — уверен он.

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В этой связи отметим, что заявленная у ПК и моноблока частота центрального процессора (без указания конкретной марки) в 1,5 ГГц и другие характеристики вполне допускают использование отечественных чипов.

Еще один опрошенный CNews эксперт также не воспринимает «РС групп» в качестве самостоятельного или рыночного игрока. «Это может быть как одноразовая компания под рисковый тендер, так и специальная организация для формальной конкуренции (в этом случае тот, кто эту сущность оживил, никогда в этом не признается), — рассуждает он. — Также это может быть запасной аэродром для крупной компании (например, по основному юрлицу есть риски судебных ограничений). Такие компании могут сидеть на скамейке запасных до экстренной замены игрока на поле. Им могут скармливать незначительные тендеры и растить под возможный своп в будущем».

Отметим, что версии про «запасной аэродром» в каком-то смысле не противоречит тот факт, что новый соучредитель «РС групп», вышеупомянутая Дарья Карпова, параллельно выступает единственным учредителем и гендиректором ООО «АБС-техно», зарегистрированного в Москве 28 января 2021 г.

Организация представляет собой магазин электроники. В ее ассортименте на сайте можно найти модели ПК под маркой Life Tech. По данным «Контур.фокуса», организация успела получить два мизерных госзаказа. Один из них, на поставку северо-кавказской структуре МВД планшетов на 224,3 млн руб., она исполнить не смогла и 22 сентября 2021 г. оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. До 21 сентября 2023 г. участвовать в гостендерах она не сможет.

Другое дело, что назвать «АБС-техно» известной компанией, как и «РС групп», нельзя.