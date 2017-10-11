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Rover
RoverComputers
Rover упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ксенин Алекс 310 32
|Андреев Андрей 29 18
|Шибанов Владимир 32 4
|Мишин Глеб 63 4
|Низовский Григорий 33 4
|Москалева Татьяна 65 3
|Воронков Алексей 10 3
|Юсупов Ренат 108 3
|Покровский Иван 53 3
|Малафеев Андрей 50 2
|Савин Сергей 88 2
|Путин Владимир 2158 2
|Коновалов Андрей 7 2
|Зайцева Анна 63 1
|Кочетков Владислав 222 1
|Дмитриев Михаил 7 1
|Коротков Андрей 67 1
|Катьянов Юрий 2 1
|Эскин Сергей 30 1
|Назаренко Сергей 2 1
|Шалманов Сергей 184 1
|Чистов Дмитрий 12 1
|Медведев Дмитрий 1477 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
|Кутников Денис 21 1
|Татаринов Кирилл 41 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Кравцов Алексей 26 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 24 1
|Кимельман Константин 9 1
|Терляков Андрей 2 1
|Малис Александр 155 1
|Касперский Евгений 284 1
|Осипов Александр 28 1
|Петров Сергей 54 1
|Никитин Андрей 26 1
|Виноградов Дмитрий 25 1
|Малинин Александр 6 1
|Осипов Андрей 6 1
|Смирнов Сергей 28 1
|IDC - International Data Corporation 4390 43
|ITResearch 92 19
|SmartMarketing 72 19
|Gartner 3050 17
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 4
|Gartner Dataquest 316 4
|Juniper Research 405 2
|Медиалогия 43 2
|IDC Russia - IDC Россия 139 2
|ABI Research 224 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
|PCMark 103 1
|CNews Tenders 11 1
|AC&M Consulting 181 1
|NPD DisplaySearch 278 1
Ключевых фраз выявлено - 1084058, в очереди разбора - 981428.
Создано именных указателей - 48801.
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