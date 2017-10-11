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Rover
RoverComputers



11.10.2017 Сервис PureVPN нарушил свой главный принцип, сдав властям клиента, который обижал соседку 1
24.01.2014 Экс-менеджеры возрождают бренды Rover Computers 6
01.08.2013 Kaseya обеспечит безопасную работу BYOD-устройств: покупка Rover Apps 2
08.04.2013 Завершена разработка «первого настоящего российского смартфона» 3
21.11.2012 «К-Системс» штурмует рынок планшетов 1
10.04.2012 "Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012 2
25.01.2012 Фрик-парад от ZOOM.CNews: обзор нетбука под "Гжель" iRu Intro 104 1
16.12.2011 Касперский: лучше спонсировать Ferrari, а не российских гонщиков 1
05.12.2011 РВК и Rover вложились в производство «умных столов» 6
01.11.2011 Крупнейший в России завод ПК продается по частям 2
22.09.2011 Первый взгляд на Lenovo IdeaPad A1: планшет 7" за три копейки 1
11.07.2011 Падение продаж планшетов вселило оптимизм в IDC 1
09.06.2011 Планшетные компьютеры в России: итоги первого года 1
20.05.2011 На рынок планшетов выходит новый российский игрок 3
26.04.2011 Rover возвращается на рынок ноутбуков с клоном MacBook Air 3
23.03.2011 Rover избавляется от своего единственного завода 15
10.02.2011 «Техносилу» признали банкротом 3
20.01.2011 Дешевых российских планшетов становится все больше 11
27.10.2010 Обзор современного планшетного компьютера на примере RoverPad 1
11.10.2010 Дочь совладельца Rover Computers арестовали в Эстонии 1
25.08.2010 Вендоры и дистрибуторы жалуются на «Евросеть» 2
29.07.2010 Тонкий бизнес-ноутбук HP ProBook 5320m: первый тест в России 1
16.07.2010 Завод Rover Computers сворачивает выпуск ноутбуков и производит пенопласт 8
06.07.2010 Rover назвала состав новой линейки планшетов 3
05.07.2010 Президент Rover продал пакет акций в одном из крупнейших производителей ноутбуков 8
30.06.2010 Rover готовит линейку планшетов и нетбуков: цены - от 5 до 15 тыс. рублей 2
23.06.2010 Доля Rover Computers на рынке ноутбуков менее 1%, гендиректор уволился 10
15.06.2010 Первые коммуникаторы с ГЛОНАСС почти готовы. ФОТО 1
10.06.2010 «К-Системс» лишился собственного производства из-за долгов 1
12.02.2010 RoverPC Pro G8: доступное торжество технологий 2
18.12.2009 Быть ли мобильному ТВ в России? 1
02.12.2009 Минкомсвязи: российским электронщикам нужен свой системный интегратор 1
14.09.2009 Пропали ноутбуки на 80 млн рублей 1
22.07.2009 Россияне подали в суд на Microsoft за навязывание Windows 1
14.04.2009 Это возможно: выпуск электроники в РФ дешевле, чем в Китае 1
31.03.2009 Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха 4
25.02.2009 Рынок нетбуков: достигнут ли "потолок"? 1
09.02.2009 «Неоторг» прокатил поставщиков 3
12.12.2008 Spb Software опросила пользователей КПК, коммуникаторов и смартфонов 1
02.12.2008 Acer убьет бренд E-Ten 2

Публикаций - 324, упоминаний - 619

Rover упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 10386 91
ASUS - AsusTek Computer Inc 1655 63
Acer Group 2082 62
Toshiba Corporation 2554 55
HP Inc. 4843 53
Samsung Electronics 8405 48
Dell EMC 4361 44
Nvidia Corp 2826 43
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 720 41
Microsoft Corporation 20288 38
Sony 5126 37
IBM 8248 32
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 458 31
Merlion iRU - Деловой офис 176 30
AMD Graphics Product Group - ATI 835 28
LG Electronics 2885 27
HP - Hewlett-Packard 3333 26
Nokia Corporation 5012 25
Aquarius - Аквариус 412 23
AMD - Advanced Micro Devices 3373 21
DEPO Computers - Депо Электроникс 417 21
HTC Corporation 1301 20
Lenovo Group 1872 17
Qisda BenQ 356 17
Apple Inc - Эппл Рус 9559 16
K-Systems - К-Системс 76 15
Philips 1572 13
E-Ten Information Systems 111 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 11
NEC 1570 10
MSI - Micro-Star International 452 10
HP Compaq 1791 9
HP - palmOne - Handspring 277 9
Merlion - Мерлион 333 9
Fujitsu 1526 8
Формоза - Formoza 108 7
VAIO 166 7
Seiko Epson Corporation 754 7
Sanyo Electric 304 7
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 7
Белый Ветер 200 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 10
Евросеть 1310 7
Техносила 218 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 313 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 153 4
Dixis - Диксис 339 3
Ferrari NV 120 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 3
Связной ГК 1047 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 357 2
Carl Zeiss 253 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 233 1
Nestle - Нестле 92 1
Банк Оранжевый 26 1
Intel Capital 146 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 221 1
Телефон.Ру 87 1
Евросеть Техмаркет 70 1
Daewoo 65 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 540 1
re:Store 110 1
Auchan Holding - Ашан 163 1
eBay Inc 1516 1
Газпром ПАО 705 1
Почта России ПАО 1741 1
МДМ Банк 161 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 100 1
АвтоВАЗ 151 1
Tesla Motors 244 1
Hyundai Motor 247 1
РВК - Российская венчурная компания 499 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7156 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1132 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 459 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1868 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 475 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 312 2
Роснано 458 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1006 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 41 1
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 78 1
US Navy - Военно-морские силы США 114 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 266 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 296 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 507 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 569 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1066 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1707 1
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1405 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 636 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2607 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1896 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 11
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 36 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 152 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9223 95
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8367 82
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5604 72
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 66
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4324 54
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 804 40
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2956 36
DDR - Double data rate 1958 34
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 468 29
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 28
ТВ-тюнер - TV tuner 394 27
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 26
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 20
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 446 20
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 995 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 609 18
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1462 18
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 17
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 658 16
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 210 14
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 706 11
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1119 10
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 10
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1159 10
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 551 9
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 80 8
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 8
IEEE 1284 - LPT - Line Print Terminal - стандарт параллельного интерфейса для подключения периферийных устройств персонального компьютера 92 8
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11634 8
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 933 8
3G - Стандарт мобильной связи 4903 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2830 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 262 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2712 7
WMA - Windows Media Audio 877 6
QWERTY-клавиатура 274 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1169 6
WXGA - Wide XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 149 6
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 530 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 48
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2011 45
Nvidia GeForce GTX 2866 43
Rover - RoverBook 82 43
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1206 26
Microsoft Windows XP 2171 26
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 336 25
Intel Celeron - Серия процессоров 879 20
Symbian OS 1216 19
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 965 18
Linux OS 6990 18
Google Android 10809 16
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 494 13
Microsoft Windows 10 9806 13
Intel Core 2 Duo 525 13
ACCESS PalmSource - Palm OS 427 11
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 428 10
Microsoft Windows Vista Longhorn 1360 8
Ланит Treolan Irbis 73 7
Microsoft DirectX 566 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 467 7
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 264 6
Apple iPad 3269 6
Microsoft Office 2824 6
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 183 6
TI OMAP 81 6
AMD Athlon - серия микропроцессоров 529 5
Fujitsu LifeBook 65 5
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator 42 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1464 5
HP Compaq iPaq 172 5
Intel x86 - архитектура процессора 1231 5
Microsoft Windows Media Player 500 5
Paragon Penreader 52 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 4
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 463 3
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 479 3
Microsoft Windows 7 1666 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 3
Ксенин Алекс 310 32
Андреев Андрей 29 18
Шибанов Владимир 32 4
Мишин Глеб 63 4
Низовский Григорий 33 4
Москалева Татьяна 65 3
Воронков Алексей 10 3
Юсупов Ренат 108 3
Покровский Иван 53 3
Малафеев Андрей 50 2
Савин Сергей 88 2
Путин Владимир 2158 2
Коновалов Андрей 7 2
Зайцева Анна 63 1
Кочетков Владислав 222 1
Дмитриев Михаил 7 1
Коротков Андрей 67 1
Катьянов Юрий 2 1
Эскин Сергей 30 1
Назаренко Сергей 2 1
Шалманов Сергей 184 1
Чистов Дмитрий 12 1
Медведев Дмитрий 1477 1
Farish Robert - Фариш Роберт 39 1
Кутников Денис 21 1
Татаринов Кирилл 41 1
Пьявкин Александр 12 1
Кравцов Алексей 26 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 24 1
Кимельман Константин 9 1
Терляков Андрей 2 1
Малис Александр 155 1
Касперский Евгений 284 1
Осипов Александр 28 1
Петров Сергей 54 1
Никитин Андрей 26 1
Виноградов Дмитрий 25 1
Малинин Александр 6 1
Осипов Андрей 6 1
Смирнов Сергей 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 76300 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25115 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10551 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28292 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 16
Европа 6447 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11695 14
Европа Восточная 2685 10
Казахстан - Республика 3736 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1535 9
Япония 6703 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11070 7
Ближний Восток 2299 7
Земля - планета Солнечной системы 2549 6
Африка - Африканский регион 2321 6
Украина 5155 6
Россия - ЦФО - Владимирская область 490 6
Прибалтика - Балтия 1176 5
Китай - Тайвань 1382 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 5
Европа Западная 1190 5
Азия - Азиатский регион 2863 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1359 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 4
Италия - Итальянская Республика 2438 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 771 4
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 114 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8094 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 3
Америка 906 3
Германия - Федеративная Республика 6767 3
Россия - СФО - Новосибирск 2783 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2058 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1106 3
США - Калифорния 2306 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 809 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 164 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 328 3
Южная Корея - Республика 2840 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3588 2
Русский язык 1409 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3861 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3432 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4759 2
Дед Мороз 131 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 388 2
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 123 2
Forex - Форекс - Валютный рынок 74 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 1
Холодная война 52 1
VAD - Value Added Distribution 23 1
POI - points of interest 61 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 139 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1476 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 166 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 371 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 831 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 285 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 604 1
CNews - ZOOM.CNews 1284 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7888 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
НТВ - Телекомпания 261 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
DigiTimes - Издание 1185 1
Пятый канал - Телеканал 42 1
Известия ИД 187 1
Муз-ТВ - телеканал 34 1
New Scientist 630 1
Компьютерра 29 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
Reg Hardware 91 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 105 1
IDC - International Data Corporation 4390 43
ITResearch 92 19
SmartMarketing 72 19
Gartner 3050 17
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2499 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 4
Gartner Dataquest 316 4
Juniper Research 405 2
Медиалогия 43 2
IDC Russia - IDC Россия 139 2
ABI Research 224 1
GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
PCMark 103 1
CNews Tenders 11 1
AC&M Consulting 181 1
NPD DisplaySearch 278 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 49 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 473 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 59 1
НИИ Нейроортопедии - Научно-исследовательский институт нейроортопедии и восстановительной медицины 1 1
IDF - Intel Developer Forum 129 5
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 140 4
CeBIT 379 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 671 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 172 1
Red Dot Design Award 21 1
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