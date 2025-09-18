Jaguar три недели не может возобновить производство автомобилей после атаки на ИТ-инфраструктуру Восстановительные работы В Jaguar Land Rover продлили вынужденную остановку производства после хакерской атаки на на ИТ-инфраструктуру до 24 сентября 2025 г., об этом сообщает пресс-служба производителя. 18 сентября производитель ра

Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов Ни компании, ни денег Британская компания Bullitt Group, основанная в 2009 г. и известная в первую очередь как производитель и разработчик усиленных смартфонов Motorola, Caterpillar и Land Rover, признана банкротом. Как пишет The Register, эта в недалеком прошлом довольно крупная фирма оказалась в настолько печальном финансовом положении, что по итогу процедуры банкротства ни одн

Умер основатель легендарного российского компьютерного бренда Rover Computers что 11 июня 2023 г. ушел из жизни основатель знаменитого в прошлом российского компьютерного бренда Rover Computers Сергей Шуняев. Датой его рождения открытые источники указывают 1963 г. То ест

Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве Jaguar Land Rover анонсировала долгосрочное сотрудничество с Nvidia. Компании планируют совместно разрабатывать и поставлять автоматизированные системы вождения следующего поколения, а также развивать услу

Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна Jaguar Land Rover использует технологию блокчейн, чтобы оценить углеродный след в цепочке производства и поставки кожи. Партнерами автоконцерна в этом проекте стали блокчейн-компания Circulor, британский п

Jaguar Land Rover создает умную городскую систему для тестирования автономных транспортных средств Jaguar Land Rover в партнерстве с международными компаниями, занимающимися разработкой программного обеспечения и предоставлением транспортных и телекоммуникационных услуг, создает умную городскую среду. О

«Первый в мире» лазерный проекционный дисплей установлен на Range Rover Evoque Автомобилестроительная корпорация Jaguar Land Rover готовит к показу специальную версию кроссовера Range Rover Evoque. Одной из особенностей новинки под названием SW1 стал лазерный проекционный дисплей (Head-Up Display, HUD) — первы

В Land Rover появится электронный «помощник-самоучка». ВИДЕО Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продемонстрировал интеллектуального помощника водителям с самообучающимся алгоритмом. Технология под названием Smart Assistant распознает автовладельца, после чего подстраивает автомобиль

Экс-менеджеры возрождают бренды Rover Computers получила право на неисключительное использование товарных знаков RoverPad и Nautilus, принадлежащих Rover. «Тесла» уже приступила к выпуску планшетов, а в перспективе планирует разрабатывать по

Jaguar Land Rover объявил "новую эру автомобильных приложений" Британская автомобилестроительная корпорация Jaguar Land Rover переведет свои модели на новые информационно-развлекательные системы, главной особенностью которых станет тесная интеграция машин с мобильными устройствами. По словам производителя, систе

Kaseya обеспечит безопасную работу BYOD-устройств: покупка Rover Apps Компания Kaseya, поставщик программного обеспечения для управления ИТ-услугами, объявила о завершении приобретения компании Rover Apps, поставщика облачных решений, которые позволяют пользователям безопасно работать с корпоративными ресурсами со своих персональных устройств при полном контроле рабочего устройства пр

Дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai в России запустил собственное мобильное приложение для клиентов Компания «Артекс», официальный дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai, представила собственное мобильное приложение. Теперь клиенты «Артекс» смогут получать информацию о предложениях, услугах компании и заказывать их непосредственно с экрана смарт

Linux все глубже проникает в автомобили Компания Jaguar Land Rover сделала шаг к популяризации операционной системы Linux в автомобильной индустрии. Британский автоконцерн объявил о намерении встроить в свои автомобили информационно-развлекательную автом

Land Rover S2 от Sonim: новая модель культового телефона-«внедорожника» Когда мчишься по бездорожью на высокой скорости, вступив в схватку со стихией, очень важно знать, что ты всегда останешься на связи, что бы ни случилось. Телефон Land Rover S2 от всемирно известного производителя защищенных телефонов Sonim Technologies станет надежным спутником для тех, кто ведет активный образ жизни и не боится бросить вызов разбушевавшейся

Toyota, Nissan и Land Rover создают автомобильный Linux Японские компании Toyota Motor и Nissan Motor и британские Jaguar и Land Rover вошли в состав новой рабочей группы под названием Automotive Grade Linux (AGL), говорится в сообщении организации The Linux Foundation, занимающейся поддержкой открытого программного обес

РВК и Rover вложились в производство «умных столов» Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании и Rover Computers, некогда один из крупнейших российских производителей ноутбуков, инвестируют

Rover возвращается на рынок ноутбуков с клоном MacBook Air Поставщик потребительской электроники Rover Computers, в прошлом известный российский сборщик ПК, пытается выйти на рынок нетбуков.

Rover избавляется от своего единственного завода Завод «Арсенал» в городе Александров Владимирской области, принадлежащий Rover Computers, объединяется с Вязниковским заводом радиоэлектроники (ВЗРТ), расположенным в

Jaguar Land Rover внедрит платформу V6 от Dassault Systèmes для трёхмерного проектирования и систем управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM), объявила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Jaguar Land Rover, направленном на оптимизацию процессов разработки автомобилей с помощью инструментов и новейших цифровых технологий реалистичного трехмерного моделирования от Dassault Systèmes. Соглашени

Дешевых российских планшетов становится все больше Российский поставщик электроники Rover Computers подвел итоги продаж бюджетных планшетов – с момента выпуска в сентябре и до к

Дочь совладельца Rover Computers арестовали в Эстонии В аэропорту Таллина 15 сентября была задержана Мария Шуняева, дочь совладельца компании Rover Computers Сергея Шуняева, по подозрению в содействии обмену паспортов Эстонии, выданных

ATGroup и Land Rover представили мобильный узел связи на платформе автомобиля Land Rover Defender Российский консорциум ATGroup (объединяет компании «Аркан» и «Тетрасвязь») и Land Rover объявили о презентации совместного проекта – специализированного Мобильного узла связи на платформе автомобиля Land Rover Defender. Презентация состоялась 17 сентября в рамках Межд

Завод Rover Computers сворачивает выпуск ноутбуков и производит пенопласт Совладелец и вице-президент Rover Computers Кайрат Жараспаев рассказал CNews, что сборка техники под собственной маркой н

Rover назвала состав новой линейки планшетов Отечественный производитель цифровой техники Rover анонсировал состав своей новой линейки планшетных компьютеров. В нее должны войти 5 уст

Президент Rover продал пакет акций в одном из крупнейших производителей ноутбуков Как рассказал CNews президент Rover Computers Сергей Шуняев, в 2009 г. он продал принадлежащие ему акции тайваньского произ

Rover готовит линейку планшетов и нетбуков: цены - от 5 до 15 тыс. рублей Компания Rover Computers до конца 2010 г. рассчитывает практически полностью уйти с розничного рынка н

Доля Rover Computers на рынке ноутбуков менее 1%, гендиректор уволился Как стало известно CNews, 17 июня 2010 г. генеральный директор Rover Computers Сергей Смирнов покинул компанию. Эту информацию подтвердил CNews представител

Сверхпрочный телефон-внедорожник Land Rover S1 приехал в Россию Компания Sonim Technologies объявляет о начале продаж в России мобильного телефона Land Rover S1, разработанного при участии британского автомобильного бренда Land Rover. Телефон Land Rover S1 обладает высокопрочной конструкцией и предназначен для людей, ведущих акти

Land Rover выпустил телефон-внедорожник Британский производитель внедорожников Land Rover совместно с компанией Sonim Technologies выпустил мобильный телефон, рассчитанный на эксплуатацию в экстремальных условиях, сообщает Daily Mail. Land Rover S1 продается под слогано

Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха , после чего российский офис перестал существовать как самостоятельная единица. Вместе с Фадеевым в Rover перешли еще несколько специалистов, ранее занимавшихся продвижением E-Ten. Как рассказа

RoverComputers представил ноутбук с меняющимся цветом корпуса Компания RoverComputers представила на российском рынке мультимедийный ноутбук RoverBook Pro P535 с матовым экраном диагональю 15,4 дюйма и разрешением 1680 x 1050 пикселей. При изготовлении корпуса был

CNews TV. ИТ-Неделя: Н. Мардер, «Ситроникс», С. Джобс, Rover тветил на вопросы CNews.TV. 2. Правительство РФ снова пообещало «Ситрониксу» 27 млрд руб. 3. Стива Джобса преждевременно «похоронили». 4. Российский интернет-рынок – самый быстрорастущий в Европе. 5. Rover катает девушек на лимузинах и раздаёт им ноутбуки. смотреть на CNews.TV

Rover Computers выходит на рынок нетбуков Российский производитель персональных компьютеров Rover Computers представил первую в своей линейке модель нетбука. Компьютер с габаритами 26 x 18 x 1,9 см и весом 1,12 кг базируется на процессоре Intel Atom с тактовой частотой 1,6 ГГц, систем

Rover поссорился с поставщиками Как стало известно CNews, российский производитель ноутбуков RoverComputers прекращает партнерские взаимоотношения с двумя крупнейшими поставщиками комплектующих для ноутбуков - Compal Electronics и Quanta Computers. Это решение принято руководством комп

Ноутбук Rover Computers побил российский рекорд Компания Rover Computers сообщила о начале продаж нового ноутбука, с четырехъядерным процессором Intel Core 2 Quad, который – как утверждают в компании – является самым мощным игровым ноутбуком, продающ

ПК RoverBook продаются с предустановленным Norton Internet Security С января 2008 г. компания Rover Computers, один из производителей компьютерного оборудования на российском рынке, начал

Rover Computers представляет свой первый UMPC Российская компания Rover Computers представляет первый в своей продуктовой линейке ультрапортативный ПК (UMPC) RoverPC A700GQ. Устройство выполнено в форм-факторе слайдера, оборудовано 7-дюймовым сенсорным диспле

Новые модели Jaguar и Land Rover придут из виртуальной реальности Компании Jaguar и Land Rover намерены создать новый дизайнерский центр, широко использующий методы виртуальной реальности. В строительство центра будет инвестировано около $4 млн. В создании примут участие такие комп