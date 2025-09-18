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Rover RoverComputers

СОБЫТИЯ

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18.09.2025 Jaguar три недели не может возобновить производство автомобилей после атаки на ИТ-инфраструктуру

Восстановительные работы В Jaguar Land Rover продлили вынужденную остановку производства после хакерской атаки на на ИТ-инфраструктуру до 24 сентября 2025 г., об этом сообщает пресс-служба производителя. 18 сентября производитель ра
18.06.2025 Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов

Ни компании, ни денег Британская компания Bullitt Group, основанная в 2009 г. и известная в первую очередь как производитель и разработчик усиленных смартфонов Motorola, Caterpillar и Land Rover, признана банкротом. Как пишет The Register, эта в недалеком прошлом довольно крупная фирма оказалась в настолько печальном финансовом положении, что по итогу процедуры банкротства ни одн
13.06.2023 Умер основатель легендарного российского компьютерного бренда Rover Computers

что 11 июня 2023 г. ушел из жизни основатель знаменитого в прошлом российского компьютерного бренда Rover Computers Сергей Шуняев. Датой его рождения открытые источники указывают 1963 г. То ест
16.02.2022 Jaguar Land Rover и Nvidia объявили о сотрудничестве

Jaguar Land Rover анонсировала долгосрочное сотрудничество с Nvidia. Компании планируют совместно разрабатывать и поставлять автоматизированные системы вождения следующего поколения, а также развивать услу
13.10.2021 Компания Jaguar Land Rover запустила проект для отслеживания цепочки поставок кожи с помощью блокчейна

Jaguar Land Rover использует технологию блокчейн, чтобы оценить углеродный след в цепочке производства и поставки кожи. Партнерами автоконцерна в этом проекте стали блокчейн-компания Circulor, британский п
16.11.2020 Jaguar Land Rover создает умную городскую систему для тестирования автономных транспортных средств

Jaguar Land Rover в партнерстве с международными компаниями, занимающимися разработкой программного обеспечения и предоставлением транспортных и телекоммуникационных услуг, создает умную городскую среду. О
23.09.2014 «Первый в мире» лазерный проекционный дисплей установлен на Range Rover Evoque

Автомобилестроительная корпорация Jaguar Land Rover готовит к показу специальную версию кроссовера Range Rover Evoque. Одной из особенностей новинки под названием SW1 стал лазерный проекционный дисплей (Head-Up Display, HUD) — первы
11.07.2014 В Land Rover появится электронный «помощник-самоучка». ВИДЕО

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover продемонстрировал интеллектуального помощника водителям с самообучающимся алгоритмом. Технология под названием Smart Assistant распознает автовладельца, после чего подстраивает автомобиль
24.01.2014 Экс-менеджеры возрождают бренды Rover Computers

получила право на неисключительное использование товарных знаков RoverPad и Nautilus, принадлежащих Rover. «Тесла» уже приступила к выпуску планшетов, а в перспективе планирует разрабатывать по
12.09.2013 Jaguar Land Rover объявил "новую эру автомобильных приложений"

Британская автомобилестроительная корпорация Jaguar Land Rover переведет свои модели на новые информационно-развлекательные системы, главной особенностью которых станет тесная интеграция машин с мобильными устройствами. По словам производителя, систе
01.08.2013 Kaseya обеспечит безопасную работу BYOD-устройств: покупка Rover Apps

Компания Kaseya, поставщик программного обеспечения для управления ИТ-услугами, объявила о завершении приобретения компании Rover Apps, поставщика облачных решений, которые позволяют пользователям безопасно работать с корпоративными ресурсами со своих персональных устройств при полном контроле рабочего устройства пр
13.06.2013 Дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai в России запустил собственное мобильное приложение для клиентов

Компания «Артекс», официальный дилер Jaguar, Land Rover и Hyundai, представила собственное мобильное приложение. Теперь клиенты «Артекс» смогут получать информацию о предложениях, услугах компании и заказывать их непосредственно с экрана смарт
18.04.2013 Linux все глубже проникает в автомобили

Компания Jaguar Land Rover сделала шаг к популяризации операционной системы Linux в автомобильной индустрии. Британский автоконцерн объявил о намерении встроить в свои автомобили информационно-развлекательную автом
20.12.2012 Land Rover S2 от Sonim: новая модель культового телефона-«внедорожника»

Когда мчишься по бездорожью на высокой скорости, вступив в схватку со стихией, очень важно знать, что ты всегда останешься на связи, что бы ни случилось. Телефон Land Rover S2 от всемирно известного производителя защищенных телефонов Sonim Technologies станет надежным спутником для тех, кто ведет активный образ жизни и не боится бросить вызов разбушевавшейся
20.09.2012 Toyota, Nissan и Land Rover создают автомобильный Linux

Японские компании Toyota Motor и Nissan Motor и британские Jaguar и Land Rover вошли в состав новой рабочей группы под названием Automotive Grade Linux (AGL), говорится в сообщении организации The Linux Foundation, занимающейся поддержкой открытого программного обес
05.12.2011 РВК и Rover вложились в производство «умных столов»

Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании и Rover Computers, некогда один из крупнейших российских производителей ноутбуков, инвестируют

26.04.2011 Rover возвращается на рынок ноутбуков с клоном MacBook Air

Поставщик потребительской электроники Rover Computers, в прошлом известный российский сборщик ПК, пытается выйти на рынок нетбуков.
23.03.2011 Rover избавляется от своего единственного завода

Завод «Арсенал» в городе Александров Владимирской области, принадлежащий Rover Computers, объединяется с Вязниковским заводом радиоэлектроники (ВЗРТ), расположенным в
25.02.2011 Jaguar Land Rover внедрит платформу V6 от Dassault Systèmes

для трёхмерного проектирования и систем управления жизненным циклом изделия (Product Lifecycle Management, PLM), объявила о заключении соглашения о стратегическом партнерстве с компанией Jaguar Land Rover, направленном на оптимизацию процессов разработки автомобилей с помощью инструментов и новейших цифровых технологий реалистичного трехмерного моделирования от Dassault Systèmes. Соглашени
20.01.2011 Дешевых российских планшетов становится все больше

Российский поставщик электроники Rover Computers подвел итоги продаж бюджетных планшетов – с момента выпуска в сентябре и до к
11.10.2010 Дочь совладельца Rover Computers арестовали в Эстонии

В аэропорту Таллина 15 сентября была задержана Мария Шуняева, дочь совладельца компании Rover Computers Сергея Шуняева, по подозрению в содействии обмену паспортов Эстонии, выданных
21.09.2010 ATGroup и Land Rover представили мобильный узел связи на платформе автомобиля Land Rover Defender

Российский консорциум ATGroup (объединяет компании «Аркан» и «Тетрасвязь») и Land Rover объявили о презентации совместного проекта – специализированного Мобильного узла связи на платформе автомобиля Land Rover Defender. Презентация состоялась 17 сентября в рамках Межд
16.07.2010 Завод Rover Computers сворачивает выпуск ноутбуков и производит пенопласт

Совладелец и вице-президент Rover Computers Кайрат Жараспаев рассказал CNews, что сборка техники под собственной маркой н
06.07.2010 Rover назвала состав новой линейки планшетов

Отечественный производитель цифровой техники Rover анонсировал состав своей новой линейки планшетных компьютеров. В нее должны войти 5 уст
05.07.2010 Президент Rover продал пакет акций в одном из крупнейших производителей ноутбуков

Как рассказал CNews президент Rover Computers Сергей Шуняев, в 2009 г. он продал принадлежащие ему акции тайваньского произ
30.06.2010 Rover готовит линейку планшетов и нетбуков: цены - от 5 до 15 тыс. рублей

Компания Rover Computers до конца 2010 г. рассчитывает практически полностью уйти с розничного рынка н
23.06.2010 Доля Rover Computers на рынке ноутбуков менее 1%, гендиректор уволился

Как стало известно CNews, 17 июня 2010 г. генеральный директор Rover Computers Сергей Смирнов покинул компанию. Эту информацию подтвердил CNews представител
26.05.2010 Сверхпрочный телефон-внедорожник Land Rover S1 приехал в Россию

Компания Sonim Technologies объявляет о начале продаж в России мобильного телефона Land Rover S1, разработанного при участии британского автомобильного бренда Land Rover. Телефон Land Rover S1 обладает высокопрочной конструкцией и предназначен для людей, ведущих акти
20.07.2009 Land Rover выпустил телефон-внедорожник

Британский производитель внедорожников Land Rover совместно с компанией Sonim Technologies выпустил мобильный телефон, рассчитанный на эксплуатацию в экстремальных условиях, сообщает Daily Mail. Land Rover S1 продается под слогано
31.03.2009 Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха

, после чего российский офис перестал существовать как самостоятельная единица. Вместе с Фадеевым в Rover перешли еще несколько специалистов, ранее занимавшихся продвижением E-Ten. Как рассказа
12.02.2009 RoverComputers представил ноутбук с меняющимся цветом корпуса

Компания RoverComputers представила на российском рынке мультимедийный ноутбук RoverBook Pro P535 с матовым экраном диагональю 15,4 дюйма и разрешением 1680 x 1050 пикселей. При изготовлении корпуса был
31.08.2008 CNews TV. ИТ-Неделя: Н. Мардер, «Ситроникс», С. Джобс, Rover

тветил на вопросы CNews.TV. 2. Правительство РФ снова пообещало «Ситрониксу» 27 млрд руб. 3. Стива Джобса преждевременно «похоронили». 4. Российский интернет-рынок – самый быстрорастущий в Европе. 5. Rover катает девушек на лимузинах и раздаёт им ноутбуки. смотреть на CNews.TV
04.08.2008 Rover Computers выходит на рынок нетбуков

Российский производитель персональных компьютеров Rover Computers представил первую в своей линейке модель нетбука. Компьютер с габаритами 26 x 18 x 1,9 см и весом 1,12 кг базируется на процессоре Intel Atom с тактовой частотой 1,6 ГГц, систем
18.07.2008 Rover поссорился с поставщиками

Как стало известно CNews, российский производитель ноутбуков RoverComputers прекращает партнерские взаимоотношения с двумя крупнейшими поставщиками комплектующих для ноутбуков - Compal Electronics и Quanta Computers. Это решение принято руководством комп
18.06.2008 RoverComputers представляет легкие и компактные ноутбуки бизнес-класса
25.04.2008 Ноутбук Rover Computers побил российский рекорд

Компания Rover Computers сообщила о начале продаж нового ноутбука, с четырехъядерным процессором Intel Core 2 Quad, который – как утверждают в компании – является самым мощным игровым ноутбуком, продающ
26.03.2008 ПК RoverBook продаются с предустановленным Norton Internet Security

С января 2008 г. компания Rover Computers, один из производителей компьютерного оборудования на российском рынке, начал
26.12.2007 Rover Computers представляет свой первый UMPC

Российская компания Rover Computers представляет первый в своей продуктовой линейке ультрапортативный ПК (UMPC) RoverPC A700GQ. Устройство выполнено в форм-факторе слайдера, оборудовано 7-дюймовым сенсорным диспле
13.12.2007 Новые модели Jaguar и Land Rover придут из виртуальной реальности

Компании Jaguar и Land Rover намерены создать новый дизайнерский центр, широко использующий методы виртуальной реальности. В строительство центра будет инвестировано около $4 млн. В создании примут участие такие комп
28.11.2007 Rover бросил вызов азиатам

Приобретение завода «Арсенал» в г. Александров Владимирской области обошлось компании Rover Computers в $4 млн, озвучил детали сделки Сергей Шуняев, президент Rover Compute

Публикаций - 423, упоминаний - 609

Rover и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 112
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 72
Acer Group - Acer Inc 2776 67
Samsung Electronics 11064 62
Toshiba Corporation 2980 62
HP Inc. 5883 59
Microsoft Corporation 25775 54
Nvidia Corp 4002 50
Dell EMC 5180 49
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 47
Sony 6739 43
Merlion iRU - Деловой офис 352 39
IBM - International Business Machines Corp 9699 38
K-Systems - К-Системс 140 34
AMD Graphics Product Group - ATI 973 33
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 32
LG Electronics 3735 31
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 31
HTC Corporation 1512 27
HP - Hewlett-Packard 3662 26
Fujitsu 2105 25
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 25
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 25
Apple Inc 13154 24
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
Lenovo Group 2446 21
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 20
Формоза - Formoza 179 18
Dell Technologies - Dell Computer 2219 17
VAIO 475 15
Siemens AG - Siemens Group 2673 14
Philips 2099 14
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 12
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 11
E-Ten Information Systems 119 11
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 10
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 10
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 10
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 27
Белый Ветер 365 23
Tata Motors - Jaguar Cars 126 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Евросеть 1421 9
Hyundai Motor Company 436 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 5
BMW Group 482 5
Ford 434 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Volvo Cars 262 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Совкомбанк Совесть 279 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Ferrari NV 159 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 3
TransOrbital 8 3
Русский Стиль 45 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Связной ГК 1401 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
Renault Groupe 166 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 2
101Hotels.com 456 2
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ВНИИТрансмаш - ВНИИ-100 - Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения 5 2
Неоторг ТК 4 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Tesla Motors 461 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
ОЭЗ Калининград - Особая экономическая зона 7 1
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Bryan Norris Associates 14 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 217
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 137
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 118
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 107
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 105
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 103
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 97
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 96
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 94
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 92
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 87
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 86
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 82
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 70
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 68
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 58
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 53
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 50
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 49
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 46
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 46
DDR - Double data rate 3083 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 43
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 639 42
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 42
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 945 42
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 40
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 39
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 39
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 38
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 38
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 38
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 37
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 36
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 35
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 34
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