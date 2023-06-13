Умер основатель легендарного российского компьютерного бренда Rover Computers

Скончался Сергей Шуняев — основатель знаменитого когда-то российского компьютерного бренда Rover Computers. Бизнесмен был известен не только проектами на ИТ-рынке, но и за его пределами.

Ушел из жизни Сергей Шуняев

Стало известно, что 11 июня 2023 г. ушел из жизни основатель знаменитого в прошлом российского компьютерного бренда Rover Computers Сергей Шуняев. Датой его рождения открытые источники указывают 1963 г. То есть он прожил около 60 лет.

Помимо активности на рынке ИТ, Шуняев был известен как большой поклонник тяжелой рок-музыки — многие годы он сотрудничал со знаменитой отечественной рок-группой «Ария» и оказывал ей помощь.

«Сегодня рано утром внезапно оборвалась жизнь Сергея Шуняева, — написала группа в одной из своих соцсетей. — На протяжении 25 лет его имя было неразрывно связано с жизнью и творчеством “Арии”. Сергей не просто помогал нам в тяжелые времена, но и был идеологом и организатором многих проектов нашей группы, был всегда рядом и в радости, и в горе».

«Это был человек необыкновенно широкой души, бесконечно любивший жизнь и окружающих его людей, — добавляет “Ария”. — Это невосполнимая утрата для всех нас… Покойся с миром, дорогой друг, всегда будем помнить о тебе».

По сведениям издателя и ИТ-журналиста Дмитрия Мендрелюка, причиной смерти Шуняева стали проблемы с сердцем. «Один из самых веселых и неформальных бизнесменов российского ИТ. “Ровер”, “Харлей”, “Ария” и еще куча рок-движухи. Незабываемые его шутки. Незабываемые вечеринки. Он весь очень незабываемый: большой человек», — прокомментировал Мендрелюк несчастье.

Чем запомнился Сергей Шуняев

Сергей Шуняев родился в Москве.Закончил Московский институт электронного машиностроения. С 1987 г. работал в Иниституте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

В 1990 г. он уехал работать в Венгрию, где провел пять лет. В 1995 г. возглавил компьютерный отдел компании «ДВМ-системы».

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В 1997 г. Шуняев стал сопрезидентом концерна «Белый ветер», занимавшегося разработкой и поставкой компьютерной техники и ПО, а также оказанием ИТ-услуг. Концерн считался первопроходцем компьютерной розничной торговли в России.

Производственное подразделение компании выпускало портативные компьютеры RoverBook, настольные ПК RoverPC, мониторы RoverScan и PCMCIA-платы RoverCard. Компания являлась официальным OEM-партнером Intel, Microsoft, Toshiba.

В 2002 г. Rover Computers выделилась в независимую от «Белого ветра» структуру. Оборот компании за 2002 год составил 5 млрд руб. На тот момент компания контролировала около 30% российского рынка ноутбуков, оценивавшегося в $500 млн в год. В дальнейшем на рынок России активно вторглись азиатские производители, и бизнес Rover Computers пошел на спад. Впрочем, интернет-магазин по адресу rovercomputers.ru существует в Рунете до сих пор.

По данным ЕГРЮЛ, Шуняев с октября 2011 г. по сентябрь 2012 г. выступал гендиректором ООО «Торговый дом Роверкомпьютерс». Также с октября 2011 г. по ноябрь 2014 г. он являлся главой ЗАО «Ровербук».

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К настоящему моменту все юрлица, к которым имел отношение Сергей Шуняев, ликвидированы.