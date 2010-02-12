Получите все материалы CNews по ключевому слову
Rover RoverPC
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|12.02.2010
|
RoverPC Pro G8: доступное торжество технологий
Новый флагман RoverPC RoverPC традиционно были коммуникаторами, построенными не на самых "хитовых" платформ
|31.07.2009
|
RoverPC C7: миниатюрный антикризисный коммуникатор
Российская компания RoverComputers объявила о начале продаж RoverPC C7. Новинка представляет собой небольшой коммуникатор с поддержкой GPRS, Wi-Fi и Blue
|02.07.2009
|
ПО Spb Software включено в комплект поставки коммуникаторов RoverPC
Российская компания RoverComputers, производитель коммуникаторов под маркой RoverPC, объявила о том, что, начиная с июля 2009 г., коммуникаторы RoverPC G7, V7 и X
|14.05.2009
|
RoverPC Evo X7: есть ли будущее у отечественных коммуникаторов?
аслом не испортишь». Речь идет о деятельности RoverComputers, выпускающей коммуникаторы под брендом RoverPC, и представляющей в своей линейке весьма интересные модели. Выпущенный RoverPC
|31.03.2009
|
Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха
Как стало известно CNews, из компании RoverComputers ушел руководитель направления коммуникаторов RoverPC Владимир Любжин, а вместо него отвечать за направление будет бывший глава российского
|14.07.2008
|
Коммуникатор RoverPC X7: один из самых мощных
Российская компания Rover Computers анонсировала новый коммуникатор RoverPC X7 под управлением Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional. Особенностью модели явл
|28.05.2008
|
RoverPC P7: коммуникатор на базе Windows Mobile 6.1
Российская компания Rover Computers анонсировала новый бюджетный коммуникатор - RoverPC P7. В пресс-релизе особый акцент сделан на дизайне устройства. И действительно, по ср
|24.03.2008
|
RoverPC S7: GPS-коммуникатор с поддержкой EDGE и Wi-Fi
RoverComputers представил новый GPS-коммуникатор RoverPC S7 под управлением Windows Mobile 6 Professional с модифицированным интерфейсом, кото
|26.12.2007
|
Rover Computers представляет свой первый UMPC
омпания Rover Computers представляет первый в своей продуктовой линейке ультрапортативный ПК (UMPC) RoverPC A700GQ. Устройство выполнено в форм-факторе слайдера, оборудовано 7-дюймовым сенсорны
|24.12.2007
|
В продажу поступает новый коммуникатор: RoverPC P6
Во второй половине декабря стартуют продажи нового бюджетного коммуникатора RoverPC P6. RoverPC P6 работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6
|10.12.2007
|
RoverPC С6 – коммуникатор по цене телефона
В декабре 2007 г. в России стартуют продажи бюджетного коммуникатора RoverPC C6. RoverPC C6 работает под управлением Windows Mobile 6.0 на базе 300-мегагер
|04.12.2007
|
Rover Computers: обзор линейки коммуникаторов
RoverPC S6 Трехдиапазонный GSM-коммуникатор RoverPC S6 с поддержкой GPRS, Wi-Fi и Bluetooth под управлением Windows Mobile 6.0 на процесс
|02.11.2007
|
Новинка: GPS-коммуникатор RoverPC N6
Российская компания Rover Computers пополняет линейку коммуникаторов и выпускает новую модель – RoverPC N6. Устройство работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6.0 Profe
|18.09.2007
|
Покупатели RoverPC получат «Навител Навигатор»
ли о начале сотрудничества. В соответствии с достигнутой договоренностью, покупатели коммуникаторов RoverPC с GPS-модулем, начиная с модели RoverPC Q6, анонсированной в начале августа, п
|15.08.2007
|
RoverPC E5: недорогой коммуникатор с GPS-навигацией
оссийская компания Rover Computers сообщила о поступлении в продажу коммуникатора бюджетного класса RoverPC E5. Устройство работает на процессоре Marvell PXA270 с тактовой частотой 312 МГц под
|09.08.2007
|
RoverPC G6: первый 3G-коммуникатор в линейке
r Computers анонсировала свой первый коммуникатор с поддержкой мобильных сетей третьего поколения – RoverPC G6. Устройство работает на базе процессора Marvell PXA 270 с частотой 520 МГц под упр
|01.08.2007
|
RoverPC Q6: коммуникатор с клавиатурой, Wi-Fi и GPS
Российская компания Rover Computers анонсировала свой новый коммуникатор - RoverPC Q6. Устройство предназначено для работы в мобильных сетях GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900
|22.06.2007
|
RoverPC Q5 выйдет на рынок со «СловоЕдом»
Новый коммуникатор компании RoverComputers – RoverPC Q5 – поступит на российский рынок русифицированным на аппаратном уровне компанией Par
|22.05.2007
|
Коммуникатор RoverPC S6 на Windows Mobile 6.0 — первый тест в России
лана из плотного пластика. Из того же пластика изготовлены и боковые части устройства. Коммуникатор RoverPC S6 работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6.0 S5147 г 312 МГц 1
|14.05.2007
|
Апрельские новинки рынка КПК
айте попробуем сравнить Voxtel W520 со «свежеиспеченным» коммуникатором отечественного производства RoverPC S6. Устройство недавно анонсировано, но уже в июне его можно будет встретить на полка
|09.04.2007
|
RoverPC S6: новый коммуникатор на WM 6
Компания Rover Computers анонсировала выпуск новой модели коммуникатора RoverPC S6. Устройство предназначено для работы в 3-диапазонных сетях GSM, обладает поддержко
|30.01.2007
|
RoverPC G5 – навигация по-русски
PocketPC в лучшем виде 3D-модель По своему дизайну коммуникатор RoverPC G5 мало чем отличается от своих многочисленных PocketPC-собратьев и выполнен в лучших
|29.01.2007
|
Хиты продаж КПК в конце 2006 года
00 3 месяца с перерывом 15 890р. 3 E-Ten M600+ 3 месяца 16 200р. 4 HTC P3300 2 месяца 20 920р. 5 RoverPC W5 2 месяца 16 075р. Источник: ZOOM.CNews по данным салонов** Что касается коммуника
|12.01.2007
|
Дайджест мира КПК – декабрь
ых ударных периодов развития этого сектора. Так, 20 декабря стартовали продажи нового коммуникатора RoverPC G5, позиционируемого в качестве центра персональных коммуникаций и личного карманного
|27.12.2006
|
Новый смартфон RoverPC M5: классика в металле
рять линейку смартфонов и планирует в феврале представить российскому рынку новинку — смартфон RoverPC M5. Новый смартфон RoverPC M5 — обновление уже известного М5. RoverPC<
|28.11.2006
|
RoverPC W5 – коммуникатор на каждый день
ли, но классика всегда в моде. Карманный компьютер, да и только Именно таково первое впечатление от RoverPC W5, поскольку если сильно не присматриваться, то ничто не говорит о его «коммуникатив
|12.10.2006
|
RoverComputers представил новый GPS-коммуникатор
Компания RoverComputers объявила о выпуске нового GPS-коммуникатора RoverPC G5. Модель поддерживает TRI band GSM стандарт связи 900/1800/1900 и EGPRS 10, позволя
|06.10.2006
|
Тест коммуникатора RoverPC S5
икаторов. И в любом случае, можно с уверенностью сказать, что за те 600 долларов, которые, в среднем, сейчас стоит S5, пользователь получит полностью функциональное устройство. Средняя розничная цена RoverPC S5 в октябре 2006 года составляет 16 500 рублей Алексей Баранов
|25.09.2006
|
Новый коммуникатор от Rovercomputers поступил в продажу
Компания Rovercomputers объявила о начале продаж нового коммуникатора RoverPC W5. Устройство, работающее на базе операционной системы Windows Mobile 5.0, появится
|04.07.2006
|
Paragon русифицирует линейку новых коммуникаторов Rover
Новые модели коммуникаторов марки Rover Computers RoverPC S5, M5 и W5 будут распространяться на российском рынке аппаратно русифицированными ко
|06.09.2005
|
Rover выпустил свой новый смартфон RoverPC M1
Компания Rover Computers готовит к выпуску новый смартфон RoverPC M1. Литий-ионный аккумулятор обеспечит до 6 часов беспрерывной работы в режиме разгов
|05.07.2005
|
RoverPC Sendo X1: новый смартфон от Rover Computers
Компания Rover Computers выпустила новый смартфон RoverPC Sendo X1. Новый аппарат представляет собой аналог смартфона Sendo X от компании Sendo
|18.05.2005
|
Rover выпустил новый смартфон
Компания Rover Computers выпустила в продажу новый смартфон RoverPC Sendo X1. Аппарат представляет собой аналог смартфона Sendo X. Данная модель стала до
|17.01.2005
|
Rover готовится к премьере первого ноутбука на базе Sonoma
об итогах продаж коммуникаторов в 4 квартале 2004 года. За этот период объем продаж коммуникаторов RoverPC (по сравнению с Q3'04) вырос на 379% При этом объем продаж для модели RoverPC
|01.11.2004
|
RoverPC S2 – российский «чудо»-коммуникатор
решилась избрать такой форм-фактор для своего коммуникатора, нами так и не была понята. Внешний вид RoverPC S2, выглядящего как «телефон-переросток» оценивать однозначно сложно. Большой дисплей
|22.07.2004
|
Rover PC выпустит коммуникатор-"раскладушку"
Компания Rover Computers начинает производство коммуникатора RoverPC S2. Это устройство, объединяющее в себе карманный компьютер и мобильный телефон. Моде
|21.05.2004
|
Коммуникатор RoverPC S1 – первый «блин» от российского производителя
Наконец-то такое устройство с незатейливым названием RoverPC S1 появилось и в арсенале российской компании Rover Computers. Сразу отметим, что стр
|09.04.2004
|
RoverPC P7 - HiEnd от RoverComputers
льзовать в российской компании Rover Computers, запустив в серию новую модель карманного компьютера RoverPC P7, относящуюся к high-end-уровню. C первого взгляда видно, что этот КПК является вен
|15.03.2004
|
Rover представил новый КПК
Сегодня компания Rover Computers выпустила новый КПК RoverPC P1 c привлекательной ценой в $249. RoverPC P1 построен на базе процессора Inte
|15.01.2004
|
Rover выпустил КПК с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
Компания Rover Computers приступает к производству новой продвинутой модели КПК RoverPC P7, сообщила пресс-служба компании. Данная модель отличается встроенными средствами б
Rover и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1866 6
|Мобильные системы 118 2
|New York Post 53 1
|New Scientist 1448 1
|Ananova 250 1
|Commercial Times 110 1
|Maeil Business Newspaper 90 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
|SmartMarketing 74 8
|ITResearch 123 3
|MForum Analytics 20 1
|Мировой рынок смартфонов 19 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.