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Rover RoverPC

СОБЫТИЯ

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12.02.2010 RoverPC Pro G8: доступное торжество технологий

Новый флагман RoverPC RoverPC традиционно были коммуникаторами, построенными не на самых "хитовых" платформ
31.07.2009 RoverPC C7: миниатюрный антикризисный коммуникатор

Российская компания RoverComputers объявила о начале продаж RoverPC C7. Новинка представляет собой небольшой коммуникатор с поддержкой GPRS, Wi-Fi и Blue
02.07.2009 ПО Spb Software включено в комплект поставки коммуникаторов RoverPC

Российская компания RoverComputers, производитель коммуникаторов под маркой RoverPC, объявила о том, что, начиная с июля 2009 г., коммуникаторы RoverPC G7, V7 и X
14.05.2009 RoverPC Evo X7: есть ли будущее у отечественных коммуникаторов?

аслом не испортишь». Речь идет о деятельности RoverComputers, выпускающей коммуникаторы под брендом RoverPC, и представляющей в своей линейке весьма интересные модели. Выпущенный RoverPC
31.03.2009 Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха

Как стало известно CNews, из компании RoverComputers ушел руководитель направления коммуникаторов RoverPC Владимир Любжин, а вместо него отвечать за направление будет бывший глава российского
14.07.2008 Коммуникатор RoverPC X7: один из самых мощных

Российская компания Rover Computers анонсировала новый коммуникатор RoverPC X7 под управлением Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional. Особенностью модели явл
28.05.2008 RoverPC P7: коммуникатор на базе Windows Mobile 6.1

Российская компания Rover Computers анонсировала новый бюджетный коммуникатор - RoverPC P7. В пресс-релизе особый акцент сделан на дизайне устройства. И действительно, по ср
24.03.2008 RoverPC S7: GPS-коммуникатор с поддержкой EDGE и Wi-Fi

RoverComputers представил новый GPS-коммуникатор RoverPC S7 под управлением Windows Mobile 6 Professional с модифицированным интерфейсом, кото
26.12.2007 Rover Computers представляет свой первый UMPC

омпания Rover Computers представляет первый в своей продуктовой линейке ультрапортативный ПК (UMPC) RoverPC A700GQ. Устройство выполнено в форм-факторе слайдера, оборудовано 7-дюймовым сенсорны
24.12.2007 В продажу поступает новый коммуникатор: RoverPC P6

Во второй половине декабря стартуют продажи нового бюджетного коммуникатора RoverPC P6. RoverPC P6 работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6

10.12.2007 RoverPC С6 – коммуникатор по цене телефона

В декабре 2007 г. в России стартуют продажи бюджетного коммуникатора RoverPC C6. RoverPC C6 работает под управлением Windows Mobile 6.0 на базе 300-мегагер
04.12.2007 Rover Computers: обзор линейки коммуникаторов

RoverPC S6 Трехдиапазонный GSM-коммуникатор RoverPC S6 с поддержкой GPRS, Wi-Fi и Bluetooth под управлением Windows Mobile 6.0 на процесс
02.11.2007 Новинка: GPS-коммуникатор RoverPC N6

Российская компания Rover Computers пополняет линейку коммуникаторов и выпускает новую модель – RoverPC N6. Устройство работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6.0 Profe
18.09.2007 Покупатели RoverPC получат «Навител Навигатор»

ли о начале сотрудничества. В соответствии с достигнутой договоренностью, покупатели коммуникаторов RoverPC с GPS-модулем, начиная с модели RoverPC Q6, анонсированной в начале августа, п
15.08.2007 RoverPC E5: недорогой коммуникатор с GPS-навигацией

оссийская компания Rover Computers сообщила о поступлении в продажу коммуникатора бюджетного класса RoverPC E5. Устройство работает на процессоре Marvell PXA270 с тактовой частотой 312 МГц под

09.08.2007 RoverPC G6: первый 3G-коммуникатор в линейке

r Computers анонсировала свой первый коммуникатор с поддержкой мобильных сетей третьего поколения – RoverPC G6. Устройство работает на базе процессора Marvell PXA 270 с частотой 520 МГц под упр
01.08.2007 RoverPC Q6: коммуникатор с клавиатурой, Wi-Fi и GPS

Российская компания Rover Computers анонсировала свой новый коммуникатор - RoverPC Q6. Устройство предназначено для работы в мобильных сетях GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900
22.06.2007 RoverPC Q5 выйдет на рынок со «СловоЕдом»

Новый коммуникатор компании RoverComputers – RoverPC Q5 – поступит на российский рынок русифицированным на аппаратном уровне компанией Par
22.05.2007 Коммуникатор RoverPC S6 на Windows Mobile 6.0 — первый тест в России

лана из плотного пластика. Из того же пластика изготовлены и боковые части устройства. Коммуникатор RoverPC S6 работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6.0 S5147 г 312 МГц 1
14.05.2007 Апрельские новинки рынка КПК

айте попробуем сравнить Voxtel W520 со «свежеиспеченным» коммуникатором отечественного производства RoverPC S6. Устройство недавно анонсировано, но уже в июне его можно будет встретить на полка
09.04.2007 RoverPC S6: новый коммуникатор на WM 6

Компания Rover Computers анонсировала выпуск новой модели коммуникатора RoverPC S6. Устройство предназначено для работы в 3-диапазонных сетях GSM, обладает поддержко
30.01.2007 RoverPC G5 – навигация по-русски

PocketPC в лучшем виде 3D-модель По своему дизайну коммуникатор RoverPC G5 мало чем отличается от своих многочисленных PocketPC-собратьев и выполнен в лучших
29.01.2007 Хиты продаж КПК в конце 2006 года

00 3 месяца с перерывом 15 890р.  3 E-Ten M600+ 3 месяца 16 200р.  4 HTC P3300 2 месяца 20 920р.  5 RoverPC W5 2 месяца 16 075р.  Источник: ZOOM.CNews по данным салонов** Что касается коммуника
12.01.2007 Дайджест мира КПК – декабрь

ых ударных периодов развития этого сектора. Так, 20 декабря стартовали продажи нового коммуникатора RoverPC G5, позиционируемого в качестве центра персональных коммуникаций и личного карманного
27.12.2006 Новый смартфон RoverPC M5: классика в металле

рять линейку смартфонов и планирует в феврале представить российскому рынку новинку — смартфон RoverPC M5. Новый смартфон RoverPC M5 — обновление уже известного М5. RoverPC<
28.11.2006 RoverPC W5 – коммуникатор на каждый день

ли, но классика всегда в моде. Карманный компьютер, да и только Именно таково первое впечатление от RoverPC W5, поскольку если сильно не присматриваться, то ничто не говорит о его «коммуникатив
12.10.2006 RoverComputers представил новый GPS-коммуникатор

Компания RoverComputers объявила о выпуске нового GPS-коммуникатора RoverPC G5. Модель поддерживает TRI band GSM стандарт связи 900/1800/1900 и EGPRS 10, позволя
06.10.2006 Тест коммуникатора RoverPC S5

икаторов. И в любом случае, можно с уверенностью сказать, что за те 600 долларов, которые, в среднем, сейчас стоит S5, пользователь получит полностью функциональное устройство. Средняя розничная цена RoverPC S5 в октябре 2006 года составляет 16 500 рублей Алексей Баранов
25.09.2006 Новый коммуникатор от Rovercomputers поступил в продажу

Компания Rovercomputers объявила о начале продаж нового коммуникатора RoverPC W5. Устройство, работающее на базе операционной системы Windows Mobile 5.0, появится

04.07.2006 Paragon русифицирует линейку новых коммуникаторов Rover

Новые модели коммуникаторов марки Rover Computers RoverPC S5, M5 и W5 будут распространяться на российском рынке аппаратно русифицированными ко
06.09.2005 Rover выпустил свой новый смартфон RoverPC M1

Компания Rover Computers готовит к выпуску новый смартфон RoverPC M1. Литий-ионный аккумулятор обеспечит до 6 часов беспрерывной работы в режиме разгов
05.07.2005 RoverPC Sendo X1: новый смартфон от Rover Computers

Компания Rover Computers выпустила новый смартфон RoverPC Sendo X1. Новый аппарат представляет собой аналог смартфона Sendo X от компании Sendo
18.05.2005 Rover выпустил новый смартфон

Компания Rover Computers выпустила в продажу новый смартфон RoverPC Sendo X1. Аппарат представляет собой аналог смартфона Sendo X. Данная модель стала до
17.01.2005 Rover готовится к премьере первого ноутбука на базе Sonoma

об итогах продаж коммуникаторов в 4 квартале 2004 года. За этот период объем продаж коммуникаторов RoverPC (по сравнению с Q3'04) вырос на 379% При этом объем продаж для модели RoverPC

01.11.2004 RoverPC S2 – российский «чудо»-коммуникатор

решилась избрать такой форм-фактор для своего коммуникатора, нами так и не была понята. Внешний вид RoverPC S2, выглядящего как «телефон-переросток» оценивать однозначно сложно. Большой дисплей
22.07.2004 Rover PC выпустит коммуникатор-"раскладушку"

Компания Rover Computers начинает производство коммуникатора RoverPC S2. Это устройство, объединяющее в себе карманный компьютер и мобильный телефон. Моде
21.05.2004 Коммуникатор RoverPC S1 – первый «блин» от российского производителя

Наконец-то такое устройство с незатейливым названием RoverPC S1 появилось и в арсенале российской компании Rover Computers. Сразу отметим, что стр
09.04.2004 RoverPC P7 - HiEnd от RoverComputers

льзовать в российской компании Rover Computers, запустив в серию новую модель карманного компьютера RoverPC P7, относящуюся к high-end-уровню. C первого взгляда видно, что этот КПК является вен
15.03.2004 Rover представил новый КПК

  Сегодня компания Rover Computers выпустила новый КПК RoverPC P1 c привлекательной ценой в $249. RoverPC P1 построен на базе процессора Inte
15.01.2004 Rover выпустил КПК с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth

  Компания Rover Computers приступает к производству новой продвинутой модели КПК RoverPC P7, сообщила пресс-служба компании. Данная модель отличается встроенными средствами б

Публикаций - 104, упоминаний - 206

Rover и организации, системы, технологии, персоны:

Rover - RoverComputers 423 70
Microsoft Corporation 25775 27
HTC Corporation 1512 22
Intel Corporation 12811 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
Samsung Electronics 11065 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 14
HP Inc. 5883 12
E-Ten Information Systems 119 12
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 11
MiTAC - Mio Technology 89 9
i-Mate 53 8
Acer Group - Acer Inc 2776 8
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 8
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 129 8
Rover - Инфомаш 15 7
Toshiba Corporation 2980 7
Sony 6739 7
MiTAC 84 7
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 71 6
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 6
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 6
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 6
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 6
Samsung CSR plc - SiRF Technology 52 5
Dell EMC 5180 5
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Nvidia Corp 4002 4
SPB Software 60 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Apple Inc 13156 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Lenovo Motorola 3566 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 3
Белый Ветер 365 17
Россети Ленэнерго 1699 3
Русский Стиль 45 2
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 2
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - 003.RU 37 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Евросеть 1421 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Intel Capital 148 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 44 1
101Hotels.com 456 1
РосЕвроГрупп - 7 цветов 16 1
Magna Science Adventure Centre 1 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Carl Zeiss AG 307 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Евросеть - Техмаркет 81 1
Правительство Тайваня 48 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 38
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 76
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 50
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 50
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 42
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 41
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 40
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 33
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 32
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер - H/PC - Handheld PC - Персональный компьютер, удерживаемый в руке 1418 32
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 31
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 28
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 319 27
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 25
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 24
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 23
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 22
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 22
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 21
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 20
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 19
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 17
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2773 16
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 16
Joystick - Джойстик 1149 15
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 15
USB mini 338 14
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 428 13
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 12
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 12
Наушники - Headphones 4479 12
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 11
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 61
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 29
Microsoft Windows 16882 23
Rover - RoverBook 156 22
Microsoft Windows Mobile 6 250 21
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 20
Rover - RoverScan - RoverScan Vision - RoverScan Excellent - RoverScan Futura - RoverScan Slim - RoverScan Neovo - RoverScan Maxima - RoverScan Smart - RoverScan Navigator - RoverScan Optima 39 17
Microsoft Windows Mobile 5 193 16
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 16
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 16
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 15
Microsoft Windows Mobile 2003 156 13
Nokia Symbian OS 1411 11
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 11
Marvell PXA 39 10
Rover - Windrover 16 10
E-Ten glofiish - джойстик 93 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 9
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 8
HTC P - серия коммуникаторов 44 7
MiTAC Mio 34 7
HTC Qtek 44 6
Linux OS 11533 6
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 6
Fujitsu Pocket LOOX 81 6
Samsung SC3 - серия коммуникаторов 27 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Microsoft Office 4170 5
Microsoft Windows BitLocker 942 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Paragon Penreader 59 5
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 5
HTC TouchFLO 3D - HTC TouchFLO 2D - графический пользовательский интерфейс 63 5
HTC Touch - серия смартфонов 71 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 5
NXP Semiconductors - Freescale MX - Freescale iMX - Freescale i.MX - серия процессоров 24 4
HTC TyTN 25 4
HP - palmOne - Handspring Treo 119 4
Ксенин Алекс 311 15
Шуняев Сергей 25 5
Андреев Андрей 33 4
Киппельман Игнатий 7 3
Любжин Владимир 4 3
Лопатин Виктор 25 3
Завьялова Светлана 21 3
Шевченко Андрей 18 2
Симонова Елена 4 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Косолапов Кирилл 7 2
Goh Jaren - Гох Джарен 6 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Davies John - Дэвис Джон 16 2
Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Дергунова Ольга 120 2
Катьянов Юрий 3 2
Коротков Андрей 87 2
Кудрявцев Алексей 40 2
Фадеев Михаил 57 2
Ерофеева Мария 31 2
Клинаичев Андрей 33 2
Мендрелюк Дмитрий 13 1
Наумов Станислав 30 1
Дубовицкий Юрий 8 1
Крымова Екатерина 9 1
Муллогулова Асия 6 1
Кузнецова Юлия 3 1
Воропаев Андрей 1 1
Перепелов Валерий 2 1
Зенин Владимир 3 1
Colligan Ed - Коллигэн Эд - Коллиган Эд 26 1
Бабич Инна 2 1
Loizeau Jimmy - Лойзо Джимми 4 1
Bence Bogar - Бенсе Богар 1 1
Chen Yisong - Чэнь Юйсун 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
Китай - Тайвань 4245 13
Европа 24964 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Азия - Азиатский регион 5920 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Украина 7928 4
Южная Корея - Республика 7052 3
Великобритания - Лондон 2432 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Япония 13807 2
Европа Восточная 3138 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Венгрия 855 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Америка - Американский регион 2206 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Болгария - Республика 799 1
Европа Западная 1496 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
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