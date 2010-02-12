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Rover
RoverPC



12.02.2010 RoverPC Pro G8: доступное торжество технологий
02.07.2009 ПО Spb Software включено в комплект поставки коммуникаторов RoverPC
14.05.2009 RoverPC Evo X7: есть ли будущее у отечественных коммуникаторов?
31.03.2009 Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха
28.05.2008 RoverPC P7: коммуникатор на базе Windows Mobile 6.1
24.03.2008 RoverPC S7: GPS-коммуникатор с поддержкой EDGE и Wi-Fi
24.12.2007 В продажу поступает новый коммуникатор: RoverPC P6
04.12.2007 Rover Computers: обзор линейки коммуникаторов
18.09.2007 Покупатели RoverPC получат «Навител Навигатор»
09.08.2007 RoverPC G6: первый 3G-коммуникатор в линейке
22.06.2007 RoverPC Q5 выйдет на рынок со «СловоЕдом»
22.05.2007 Коммуникатор RoverPC S6 на Windows Mobile 6.0 — первый тест в России
09.04.2007 RoverPC S6: новый коммуникатор на WM 6
28.11.2006 RoverPC W5 – коммуникатор на каждый день
25.09.2006 Новый коммуникатор от Rovercomputers поступил в продажу
09.04.2004 RoverPC P7 - HiEnd от RoverComputers
15.01.2004 Rover выпустил КПК с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
10.11.2003 Paragon выпустил систему локализации для КПК
20.02.2003 Разработан мобильный комплект торгового представителя на базе RoverPC P5
20.12.2002 Rover Computers представила новые модели карманных компьютеров
06.11.2002 Rover Computers запустил в производство новую модель КПК RoverPC P5
25.01.2002 "Белый Ветер" начал выпуск ПК RoverPC Eagle TA
02.03.2001 "APC" и "Белый Ветер" объявили о новой розничной акции "Защити свой RoverPC"

Публикаций - 64, упоминаний - 70

Rover упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Rover - RoverComputers 378 41
Microsoft Corporation 21726 12
Intel Corporation 10931 12
HTC Corporation 1389 10
Paragon Software Group - PSG 325 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1749 8
Nokia Corporation 5308 8
E-Ten Information Systems 113 6
HP Inc. 5166 6
MiTAC 63 5
Sony 5934 5
HP - palmOne - Handspring 282 5
Navitel - Навител Навигатор 280 5
Nvidia Corp 3043 4
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 747 4
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 101 4
Mio Technology 56 3
Samsung Electronics 9053 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 498 3
K-Systems - К-Системс 127 3
IBM - International Business Machines Corp 8751 3
Apple Inc 10295 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7586 3
Acer Group 2217 3
Toshiba Corporation 2810 3
Explay - Эксплей 217 2
Кварта Технологии - Quarta Technologies 60 2
SPB TV 45 2
TI - Texas Instruments Incorporated 792 2
Сибинтек 97 2
РТСофт - RTSoft 80 2
SPB Software 48 2
Sony Ericsson 1084 2
Белый Ветер Цифровой 191 2
Alvarion Technologies 64 2
Yahoo! 3494 2
Intel Communications Group 15 2
Gigabyte Technology 322 2
Dell EMC 4509 2
Garmin - Гармин 174 2
Белый Ветер 320 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1790 2
Intel Capital 149 2
Dixis - Диксис 343 2
Евросеть 1368 1
Carl Zeiss 286 1
Nestle - Нестле 99 1
Евросеть Техмаркет 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10182 23
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6359 20
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4949 18
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4268 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8971 10
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3281 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 843 7
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 322 7
ROM - Read-Only Memory - ПЗУ - Постоянное запоминающее устройство - элемент электронной вычислительной техники 95 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3102 6
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 24871 6
ISO 9002 - Системы менеджмента качества 59 6
QWERTY-клавиатура 636 5
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 677 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1154 5
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1092 5
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 299 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 5501 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 3795 4
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1536 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6725 4
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 844 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 611 3
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 185 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 581 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 977 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 2412 3
DDR - Double data rate 2087 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2964 3
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 529 2
ТВ-тюнер - TV tuner 444 2
VGA камера 222 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 2
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 67 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2547 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 5635 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1211 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2189 28
Rover - RoverBook 118 19
Rover - RoverScan 29 15
Rover - Windrover 16 10
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1298 7
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 488 6
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 106 5
Paragon Penreader 52 5
Intel Centrino - Intel Sonoma 608 5
HP Compaq iPaq 232 5
Symbian OS 1385 5
Intel XScale PXA 155 5
Marvell PXA 39 5
Microsoft Windows 10 10819 4
TI OMAP 115 4
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 4
Microsoft Office 3141 4
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 50 4
Microsoft Windows Mobile 6 59 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 814 3
Rover - RoverBook Discovery 9 3
Microsoft Windows XP 2372 3
Fujitsu Pocket LOOX 82 3
ACCESS PalmSource - Palm OS 444 3
HTC Touch - серия смартфонов 51 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5949 3
Google Android 11628 3
Linux OS 7361 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 615 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 348 3
Microsoft Windows Media Player 523 3
Rover - RoverBook Explorer 24 2
HTC P - серия коммуникаторов 20 2
HTC Qtek 35 2
IBM ThinkVantage 32 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2135 2
Microsoft Edge - браузер 1832 2
Microsoft Skype 1888 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 155 2
Ксенин Алекс 311 4
Андреев Андрей 29 3
Завьялова Светлана 21 3
Лопатин Виктор 25 3
Шуняев Сергей 21 3
Симонова Елена 4 2
Дергунова Ольга 116 2
Киппельман Игнатий 6 2
Шевченко Андрей 7 2
Ерофеева Мария 31 2
Фадеев Михаил 55 2
Кудрявцев Алексей 35 2
Коротков Андрей 82 2
Катьянов Юрий 3 2
Москалева Татьяна 73 1
Демидов Михаил 132 1
Беляков Антон 3 1
Чернышов Михаил 36 1
Филиппов Василий 13 1
Гуляева Татьяна 36 1
Гудым Денис 19 1
Казаков Александр 41 1
Дубовицкий Юрий 8 1
Крымова Екатерина 6 1
Петров Кирилл 29 1
Кусков Денис 212 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Россия - Российская федерация - РФ 96909 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12097 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30544 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12193 3
Того - Тоголезская Республика 4765 2
Китай - Тайвань 1595 2
Украина 5773 2
Великобритания - Лондон 1902 2
Европа Восточная 2864 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4807 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 38976 2
Польша - Республика 1488 1
Прибалтика - Балтия 1201 1
Ближний Восток 2509 1
Япония 8603 1
Чехия - Чешская Республика 979 1
Казахстан - Республика 4200 1
Америка Латинская 1384 1
Испания - Каталония - Барселона 696 1
Болгария - Республика 636 1
Европа Западная 1317 1
Эстония - Таллин 38 1
Дед Мороз 155 1
Русский язык 3600 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 1
Эргономика 409 1
CNews - ZOOM.CNews 1386 2
SmartMarketing 73 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2734 2
ITResearch 93 2
MForum Analytics 18 1
Intel Developer Forum - IDF 239 2
CeBIT 442 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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