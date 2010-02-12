RoverPC Pro G8: доступное торжество технологий Новый флагман RoverPC RoverPC традиционно были коммуникаторами, построенными не на самых "хитовых" платформ

RoverPC C7: миниатюрный антикризисный коммуникатор Российская компания RoverComputers объявила о начале продаж RoverPC C7. Новинка представляет собой небольшой коммуникатор с поддержкой GPRS, Wi-Fi и Blue

ПО Spb Software включено в комплект поставки коммуникаторов RoverPC Российская компания RoverComputers, производитель коммуникаторов под маркой RoverPC, объявила о том, что, начиная с июля 2009 г., коммуникаторы RoverPC G7, V7 и X

RoverPC Evo X7: есть ли будущее у отечественных коммуникаторов? аслом не испортишь». Речь идет о деятельности RoverComputers, выпускающей коммуникаторы под брендом RoverPC, и представляющей в своей линейке весьма интересные модели. Выпущенный RoverPC

Русские коммуникаторы хотят тайваньского успеха Как стало известно CNews, из компании RoverComputers ушел руководитель направления коммуникаторов RoverPC Владимир Любжин, а вместо него отвечать за направление будет бывший глава российского

Коммуникатор RoverPC X7: один из самых мощных Российская компания Rover Computers анонсировала новый коммуникатор RoverPC X7 под управлением Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional. Особенностью модели явл

RoverPC P7: коммуникатор на базе Windows Mobile 6.1 Российская компания Rover Computers анонсировала новый бюджетный коммуникатор - RoverPC P7. В пресс-релизе особый акцент сделан на дизайне устройства. И действительно, по ср

RoverPC S7: GPS-коммуникатор с поддержкой EDGE и Wi-Fi RoverComputers представил новый GPS-коммуникатор RoverPC S7 под управлением Windows Mobile 6 Professional с модифицированным интерфейсом, кото

Rover Computers представляет свой первый UMPC омпания Rover Computers представляет первый в своей продуктовой линейке ультрапортативный ПК (UMPC) RoverPC A700GQ. Устройство выполнено в форм-факторе слайдера, оборудовано 7-дюймовым сенсорны

В продажу поступает новый коммуникатор: RoverPC P6 Во второй половине декабря стартуют продажи нового бюджетного коммуникатора RoverPC P6. RoverPC P6 работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6

RoverPC С6 – коммуникатор по цене телефона В декабре 2007 г. в России стартуют продажи бюджетного коммуникатора RoverPC C6. RoverPC C6 работает под управлением Windows Mobile 6.0 на базе 300-мегагер

Rover Computers: обзор линейки коммуникаторов RoverPC S6 Трехдиапазонный GSM-коммуникатор RoverPC S6 с поддержкой GPRS, Wi-Fi и Bluetooth под управлением Windows Mobile 6.0 на процесс

Новинка: GPS-коммуникатор RoverPC N6 Российская компания Rover Computers пополняет линейку коммуникаторов и выпускает новую модель – RoverPC N6. Устройство работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6.0 Profe

Покупатели RoverPC получат «Навител Навигатор» ли о начале сотрудничества. В соответствии с достигнутой договоренностью, покупатели коммуникаторов RoverPC с GPS-модулем, начиная с модели RoverPC Q6, анонсированной в начале августа, п

RoverPC E5: недорогой коммуникатор с GPS-навигацией оссийская компания Rover Computers сообщила о поступлении в продажу коммуникатора бюджетного класса RoverPC E5. Устройство работает на процессоре Marvell PXA270 с тактовой частотой 312 МГц под

RoverPC G6: первый 3G-коммуникатор в линейке r Computers анонсировала свой первый коммуникатор с поддержкой мобильных сетей третьего поколения – RoverPC G6. Устройство работает на базе процессора Marvell PXA 270 с частотой 520 МГц под упр

RoverPC Q6: коммуникатор с клавиатурой, Wi-Fi и GPS Российская компания Rover Computers анонсировала свой новый коммуникатор - RoverPC Q6. Устройство предназначено для работы в мобильных сетях GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900

RoverPC Q5 выйдет на рынок со «СловоЕдом» Новый коммуникатор компании RoverComputers – RoverPC Q5 – поступит на российский рынок русифицированным на аппаратном уровне компанией Par

Коммуникатор RoverPC S6 на Windows Mobile 6.0 — первый тест в России лана из плотного пластика. Из того же пластика изготовлены и боковые части устройства. Коммуникатор RoverPC S6 работает под управлением операционной системы Windows Mobile 6.0 S5147 г 312 МГц 1

Апрельские новинки рынка КПК айте попробуем сравнить Voxtel W520 со «свежеиспеченным» коммуникатором отечественного производства RoverPC S6. Устройство недавно анонсировано, но уже в июне его можно будет встретить на полка

RoverPC S6: новый коммуникатор на WM 6 Компания Rover Computers анонсировала выпуск новой модели коммуникатора RoverPC S6. Устройство предназначено для работы в 3-диапазонных сетях GSM, обладает поддержко

RoverPC G5 – навигация по-русски PocketPC в лучшем виде 3D-модель По своему дизайну коммуникатор RoverPC G5 мало чем отличается от своих многочисленных PocketPC-собратьев и выполнен в лучших

Хиты продаж КПК в конце 2006 года 00 3 месяца с перерывом 15 890р. 3 E-Ten M600+ 3 месяца 16 200р. 4 HTC P3300 2 месяца 20 920р. 5 RoverPC W5 2 месяца 16 075р. Источник: ZOOM.CNews по данным салонов** Что касается коммуника

Дайджест мира КПК – декабрь ых ударных периодов развития этого сектора. Так, 20 декабря стартовали продажи нового коммуникатора RoverPC G5, позиционируемого в качестве центра персональных коммуникаций и личного карманного

Новый смартфон RoverPC M5: классика в металле рять линейку смартфонов и планирует в феврале представить российскому рынку новинку — смартфон RoverPC M5. Новый смартфон RoverPC M5 — обновление уже известного М5. RoverPC<

RoverPC W5 – коммуникатор на каждый день ли, но классика всегда в моде. Карманный компьютер, да и только Именно таково первое впечатление от RoverPC W5, поскольку если сильно не присматриваться, то ничто не говорит о его «коммуникатив

RoverComputers представил новый GPS-коммуникатор Компания RoverComputers объявила о выпуске нового GPS-коммуникатора RoverPC G5. Модель поддерживает TRI band GSM стандарт связи 900/1800/1900 и EGPRS 10, позволя

Тест коммуникатора RoverPC S5 икаторов. И в любом случае, можно с уверенностью сказать, что за те 600 долларов, которые, в среднем, сейчас стоит S5, пользователь получит полностью функциональное устройство. Средняя розничная цена RoverPC S5 в октябре 2006 года составляет 16 500 рублей Алексей Баранов

Новый коммуникатор от Rovercomputers поступил в продажу Компания Rovercomputers объявила о начале продаж нового коммуникатора RoverPC W5. Устройство, работающее на базе операционной системы Windows Mobile 5.0, появится

Paragon русифицирует линейку новых коммуникаторов Rover Новые модели коммуникаторов марки Rover Computers RoverPC S5, M5 и W5 будут распространяться на российском рынке аппаратно русифицированными ко

Rover выпустил свой новый смартфон RoverPC M1 Компания Rover Computers готовит к выпуску новый смартфон RoverPC M1. Литий-ионный аккумулятор обеспечит до 6 часов беспрерывной работы в режиме разгов

RoverPC Sendo X1: новый смартфон от Rover Computers Компания Rover Computers выпустила новый смартфон RoverPC Sendo X1. Новый аппарат представляет собой аналог смартфона Sendo X от компании Sendo

Rover выпустил новый смартфон Компания Rover Computers выпустила в продажу новый смартфон RoverPC Sendo X1. Аппарат представляет собой аналог смартфона Sendo X. Данная модель стала до

Rover готовится к премьере первого ноутбука на базе Sonoma об итогах продаж коммуникаторов в 4 квартале 2004 года. За этот период объем продаж коммуникаторов RoverPC (по сравнению с Q3'04) вырос на 379% При этом объем продаж для модели RoverPC

RoverPC S2 – российский «чудо»-коммуникатор решилась избрать такой форм-фактор для своего коммуникатора, нами так и не была понята. Внешний вид RoverPC S2, выглядящего как «телефон-переросток» оценивать однозначно сложно. Большой дисплей

Rover PC выпустит коммуникатор-"раскладушку" Компания Rover Computers начинает производство коммуникатора RoverPC S2. Это устройство, объединяющее в себе карманный компьютер и мобильный телефон. Моде

Коммуникатор RoverPC S1 – первый «блин» от российского производителя Наконец-то такое устройство с незатейливым названием RoverPC S1 появилось и в арсенале российской компании Rover Computers. Сразу отметим, что стр

RoverPC P7 - HiEnd от RoverComputers льзовать в российской компании Rover Computers, запустив в серию новую модель карманного компьютера RoverPC P7, относящуюся к high-end-уровню. C первого взгляда видно, что этот КПК является вен

Rover представил новый КПК Сегодня компания Rover Computers выпустила новый КПК RoverPC P1 c привлекательной ценой в $249. RoverPC P1 построен на базе процессора Inte