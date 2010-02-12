Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Rover
RoverPC
Публикаций - 64, упоминаний - 70
Rover упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белый Ветер 320 13
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1790 2
|Intel Capital 149 2
|Dixis - Диксис 343 2
|Евросеть 1368 1
|Carl Zeiss 286 1
|Nestle - Нестле 99 1
|Евросеть Техмаркет 76 1
|Ксенин Алекс 311 4
|Андреев Андрей 29 3
|Завьялова Светлана 21 3
|Лопатин Виктор 25 3
|Шуняев Сергей 21 3
|Симонова Елена 4 2
|Дергунова Ольга 116 2
|Киппельман Игнатий 6 2
|Шевченко Андрей 7 2
|Ерофеева Мария 31 2
|Фадеев Михаил 55 2
|Кудрявцев Алексей 35 2
|Коротков Андрей 82 2
|Катьянов Юрий 3 2
|Москалева Татьяна 73 1
|Демидов Михаил 132 1
|Беляков Антон 3 1
|Чернышов Михаил 36 1
|Филиппов Василий 13 1
|Гуляева Татьяна 36 1
|Гудым Денис 19 1
|Казаков Александр 41 1
|Дубовицкий Юрий 8 1
|Крымова Екатерина 6 1
|Петров Кирилл 29 1
|Кусков Денис 212 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
|Дед Мороз 155 1
|Русский язык 3600 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 1
|Эргономика 409 1
|CNews - ZOOM.CNews 1386 2
|SmartMarketing 73 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2734 2
|ITResearch 93 2
|MForum Analytics 18 1
|Intel Developer Forum - IDF 239 2
|CeBIT 442 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171381, в очереди разбора - 1007724.
Создано именных указателей - 67500.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru