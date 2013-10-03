Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Vobis
Вобис Компьютер
Вобис Нэтворк
Публикаций - 101, упоминаний - 143
Vobis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Евросеть Техмаркет 76 3
|Евросеть 1342 3
|Белый Ветер 213 3
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 2
|Dixis - Диксис 341 2
|Почта России ПАО 1769 2
|ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 2
|Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 2
|АвтоВАЗ 159 1
|Беталинк 102 1
|Barnes & Noble 87 1
|Пепеляев Групп 26 1
|Техносила 225 1
|Carl Zeiss 277 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
|BMW 371 1
|Связной ГК 1083 1
|Лопатин Виктор 25 24
|Ксенин Алекс 311 8
|Фадеев Михаил 47 4
|Чернышов Михаил 32 3
|Завьялова Светлана 19 3
|Андреев Андрей 29 2
|Зиновьев Александр 6 2
|Нечаев Иван 57 2
|Путин Владимир 2410 2
|Смирнов Сергей 31 2
|Шалманов Сергей 194 2
|Лаптева Марина 114 2
|Титов Борис 33 2
|Гурко Александр 136 2
|Иванов Сергей 351 2
|Евтушенков Владимир 186 2
|Перминов Анатолий 110 1
|Москалева Татьяна 65 1
|Клинаичев Андрей 29 1
|Савин Сергей 88 1
|Терентьев Константин 18 1
|Козлов Евгений 15 1
|Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
|Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
|Baghdassarian Stephanie - Багдасарян Стефани 2 1
|Багдасарян Стефани 2 1
|Филиппов Василий 13 1
|Попова Мария 139 1
|Румянцев Сергей 22 1
|Тихомиров Сергей 10 1
|Белянко Евгений 20 1
|Ерошин Евгений 2 1
|Смятских Алексей 47 1
|Корольков Александр 2 1
|Кузнецов Дмитрий 49 1
|Мартынов Владислав 101 1
|Семенов Александр 86 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
|OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
|Русский язык 1653 2
|ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
|Дед Мороз 151 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
|РБК ТВ - телеканал 58 2
|Sky TV 4 2
|AppleInsider 380 2
|ТНТ - Телеканал 113 2
|НТВ - Телекомпания 276 2
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 2
|CNET - Издание 1557 1
|Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 784 1
|DigiTimes - Издание 1279 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 1
|Комсомольская Правда - Газета 53 1
|PC Magazine - PCMag 72 1
|Associated Press 1965 1
|CRN 39 1
|ComputerWorld 136 1
|Компьютерра 30 1
|NYT - The New York Times 943 1
|АиФ - Аргументы и факты 13 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
|SmartMarketing 73 8
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 2
|Gartner 3173 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
|IHS iSuppli 389 2
|ITResearch 92 2
|IDC - International Data Corporation 4515 1
|ABI Research 230 1
|Frost & Sullivan 176 1
|Piper Jaffray 88 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru