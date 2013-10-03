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Vobis
Вобис Компьютер
Вобис Нэтворк



03.10.2013 «Вобис Компьютер» представил «долгоиграющий» Android-смартфон Highscreen Boost 2
24.10.2012 «Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen
24.11.2011 «Вобис Компьютер» представил новые бюджетные Android-фоны Highscreen с двумя SIM-картами
15.06.2010 Первые коммуникаторы с ГЛОНАСС почти готовы. ФОТО
11.03.2010 Новое поколение навигационных систем iДа: с картами Navteq и поддержкой веб-сервисов Google
26.11.2009 «Вобис Компьютер» привезла в Россию автонавигаторы Navigon
08.10.2009 «Гуглофоны» HTC стали полноценными GPS-навигаторами
22.07.2009 Google Android получил спутниковую навигацию в России
13.07.2009 Первый «гуглофон» появился в продаже в России
31.10.2008 Долги из «Беталинка» выбивают через суд
08.12.2006 Allsoft.ru предоставил "Вобис России" новый сервис
16.08.2004 "Вобис": КПК доступны студентам и школьникам
21.04.2004 Тайваньских брендов в РФ станет больше

Публикаций - 101, упоминаний - 143

Vobis упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20965 16
HTC Corporation 1374 15
Google LLC 9405 12
Qualcomm Technologies 1550 9
Apple Inc - Эппл Рус 10088 9
Rover - RoverComputers 371 9
MiTAC 60 9
Samsung Electronics 8923 8
Nokia Corporation 5231 8
Paragon Software Group - PSG 324 8
Intel Corporation 10778 7
HP Inc. 5097 6
Acer Group 2178 6
Compal Electronics 130 6
Mio Technology 51 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 5
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 358 5
Lenovo Motorola 3318 5
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 727 5
Dell EMC 4464 4
АФК Система ПАО 1599 4
Sony 5559 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 4
RRC 136 4
Gigabyte Technology 315 4
Amazon Inc - Amazon.com 2515 3
Huawei 3134 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8507 3
Toshiba Corporation 2747 3
Fujitsu 1616 3
MediaTek 366 3
Siemens AG - Сименс Россия 2221 3
HP - Hewlett-Packard 3423 3
Explay - Эксплей 205 3
Marvel - Марвел КТ 118 3
МакЦентр - MacCentre 120 3
SPB Software 48 3
Формоза - Formoza 152 3
Meta - Facebook 4113 2
LG Electronics 3116 2
Евросеть Техмаркет 76 3
Евросеть 1342 3
Белый Ветер 213 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1579 2
Dixis - Диксис 341 2
Почта России ПАО 1769 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 2
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 49 2
АвтоВАЗ 159 1
Беталинк 102 1
Barnes & Noble 87 1
Пепеляев Групп 26 1
Техносила 225 1
Carl Zeiss 277 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
BMW 371 1
Связной ГК 1083 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1475 2
МКАС - Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации 5 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1145 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 738 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 1
Symbian Foundation 38 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10064 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4880 16
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 16
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3065 8
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4038 8
QWERTY-клавиатура 631 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3540 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 5
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 382 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 4
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 247 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 4
SDIO - Secure Digital Input Output - Защищенный цифровой входной выход, тип защищенного интерфейса цифровой карты 67 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1384 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 180 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 746 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 3
ТВ-тюнер - TV tuner 415 3
Smartphone - Смартфон 872 3
PiP - picture in picture - картинка в картинке 173 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник 1121 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1266 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 207 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 649 2
FB2 - FictionBook 95 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 231 2
EPUB - Electronic Publication 109 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 753 2
VGA камера 162 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1367 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 454 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 712 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 45 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2127 30
Google Android 11622 30
Vobis Highscreen 64 26
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1264 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5802 9
Symbian OS 1387 8
Google Play - Google Store - Android Market 2631 7
ACCESS PalmSource - Palm OS 428 6
Linux OS 7164 5
Microsoft Windows 10 10088 5
Microsoft Windows XP 2284 5
Rover - RoverPC 53 4
HP Compaq iPaq 213 4
HTC Hero - серия смартфонов 43 4
SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 60 3
Apple iPhone OS 136 3
Google Talk - Google Chat 157 3
Google Maps - Карты Google 579 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1254 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1360 3
Google Nexus - Серия смартфонов 414 2
Swiss-AS AMOS 16 2
Google YouTube - Видеохостинг 2167 2
Microsoft Exchange 947 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 421 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 207 2
Samsung Super AMOLED 112 2
Apple iPhone 3 400 2
Shturmann Navigation 44 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 485 2
Google Gmail 776 2
Apple - App Store 2351 2
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 316 2
Microsoft Office 2944 2
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1226 2
Microsoft PowerPoint 613 2
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 453 2
Microsoft Windows Phone OS 1521 2
Apple iPad 3535 2
Лопатин Виктор 25 24
Ксенин Алекс 311 8
Фадеев Михаил 47 4
Чернышов Михаил 32 3
Завьялова Светлана 19 3
Андреев Андрей 29 2
Зиновьев Александр 6 2
Нечаев Иван 57 2
Путин Владимир 2410 2
Смирнов Сергей 31 2
Шалманов Сергей 194 2
Лаптева Марина 114 2
Титов Борис 33 2
Гурко Александр 136 2
Иванов Сергей 351 2
Евтушенков Владимир 186 2
Перминов Анатолий 110 1
Москалева Татьяна 65 1
Клинаичев Андрей 29 1
Савин Сергей 88 1
Терентьев Константин 18 1
Козлов Евгений 15 1
Icahn Carl - Айкан Карл 65 1
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 1
Baghdassarian Stephanie - Багдасарян Стефани 2 1
Багдасарян Стефани 2 1
Филиппов Василий 13 1
Попова Мария 139 1
Румянцев Сергей 22 1
Тихомиров Сергей 10 1
Белянко Евгений 20 1
Ерошин Евгений 2 1
Смятских Алексей 47 1
Корольков Александр 2 1
Кузнецов Дмитрий 49 1
Мартынов Владислав 101 1
Семенов Александр 86 1
Steve Jobs - Стив Джобс 981 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9487 4
Украина 5523 3
Европа Восточная 2805 3
Польша - Республика 1457 3
Беларусь - Белоруссия 3190 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 3
Европа 7243 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 2
Грузия 1030 2
Китай - Тайвань 1551 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1158 2
Турция - Турецкая республика 1474 2
Узбекистан - Республика 1250 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА 854 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 770 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 791 2
Таджикистан - Республика 712 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 902 2
Россия - Крайний Север 142 2
Туркмения - Туркменистан 389 2
Армения - Республика 1039 2
Азия - Азиатский регион 3148 2
Земля - планета Солнечной системы 6448 2
Казахстан - Республика 4119 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 500 1
Австрия - Австрийская Республика 975 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 960 1
Нидерланды 1988 1
Европа Западная 1275 1
Португалия - Португальская Республика 638 1
Испания - Каталония - Барселона 696 1
Китай - Цзянсу - Сучжоу 24 1
Латинская Америка 1340 1
Испания - Королевство 2511 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 2
Русский язык 1653 2
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 2
Дед Мороз 151 1
Thomson Reuters - Рейтер 5677 2
РБК ТВ - телеканал 58 2
Sky TV 4 2
AppleInsider 380 2
ТНТ - Телеканал 113 2
НТВ - Телекомпания 276 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 317 2
CNET - Издание 1557 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
Коммерсантъ - Издательский дом 784 1
DigiTimes - Издание 1279 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 1
Комсомольская Правда - Газета 53 1
PC Magazine - PCMag 72 1
Associated Press 1965 1
CRN 39 1
ComputerWorld 136 1
Компьютерра 30 1
NYT - The New York Times 943 1
АиФ - Аргументы и факты 13 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 1
SmartMarketing 73 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2647 2
Gartner 3173 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 2
IHS iSuppli 389 2
ITResearch 92 2
IDC - International Data Corporation 4515 1
ABI Research 230 1
Frost & Sullivan 176 1
Piper Jaffray 88 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
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