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В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России .NewsBodyLeftInclude {display:none;} 12 октября в почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» Гран-при России. «Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами. Состоит из отдельных этапов, имеющих статус Гран-при, в конце года выявляется п

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