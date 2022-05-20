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Гран АКЦ аутсорсинговый контакт-центр



20.05.2022 Разработка «билайна» получила «гран-при» конкурса «Золотое приложение»

Мобильное приложение «билайна», перезапущенное в октябре прошлого года в рамках обновления бренда, было отмечено в номинации «гран-при» старейшего конкурса интернет-проектов Рунета «Золотое приложение» 2021 г. Об этом говорится в сообщении оператора связи. Церемония награждения состоялась сегодня на Российском интерне
31.05.2016 «Гран» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime

Компания BioLink Solutions объявила о новом внедрении биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime на производстве. Эта система обслуживает 250 сотрудников компании «Гран» (республика Марий Эл), занятой разработкой и выпуском широкого спектра скороморозильного, холодильного и теплообменного оборудования для пищевой промышленности, АПК, торговли, железнодоро
26.05.2016 Максим Калинкин -

Речевые технологии радикально изменят ландшафт рынка колл-центров

CNews: Расскажите немного о компании «Гран» – какие услуги она предоставляет, сколько сотрудников в ней работает, каковы крупнейшие клиенты. Максим Калинкин: «Гран» – коммерческий частный контакт-центр с операционными офисам
11.03.2016 Контакт-центр «Гран» оптимизировал процесс управления рабочей нагрузкой с помощью Naumen Workforce Management

Завершен проект внедрения нового программного решения Naumen Workforce Management в аутсорсинговом контакт-центре (АКЦ) «Гран». Возможности полнофункционального WFM-решения, разработанного компанией Naumen, позволили оптимизировать процесс управления трудовыми ресурсами 5 территориально распределенных площадок АК
10.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России

.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 12 октября в почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» Гран-при России. «Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами. Состоит из отдельных этапов, имеющих статус Гран-при, в конце года выявляется п
10.10.2014 «МегаФон» обеспечит высокоскоростной мобильный интернет на Гран-При «Формулы-1» в Сочи

«МегаФон» подготовил собственную инфраструктуру мобильной связи и высокоскоростного интернета 4G+ к обслуживанию десятков тысяч гостей Гран-При «Формулы-1» в Олимпийском парке Сочи. Порядка 50 базовых станций «МегаФона» будут обеспечивать связь и высокую скорость мобильного интернета для гостей события на всем протяжении гоноч
15.09.2009 Громкий инцидент: Украден IP-трафик на 5,2 млн рублей

В 2009 г. прошли три судебных разбирательства между фармацевтическим дистрибутором «Катрен» и оператором связи «Гран При Телеком». В январе 2008 г. биллинговая система оператора показала, что по арендованному фармацевтами для IP-телефонии каналу связи прошел международный трафик на 4,3 млн руб. В феврале
24.04.2009 «Гран При» представила 16-канальный видеорегистратор от Honeywell Security

Компания «Гран При», официальный дистрибьютор концерна Honeywell Security, на выставке МИПС-2009 представила 16-канальный видеорегистратор HF1640R250A из серии Fusion III v 3.5, позволяющий объединить в

21.08.2008 «Гран При» получила лицензии ФСБ и МЧС

В июле- августе 2008 г. компанией «Гран При» были получены 4 официальных документа - сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001, лицензия ФСБ РФ и две лицензии МЧС РФ, одна из
08.07.2008 «Гран При» автоматизировала бюро пропусков «Триумфальной арки»

В начале июня специалисты компании «Гран При» обеспечили автоматическую регистрацию клиентов центрального офиса агентства недвижимости «Триумфальная арка». Система создана на базе программно-аппаратного комплекса «Посетитель» с ц
19.05.2008 Решение «Гран При» позволяет найти источник утечки данных

Разработчик и производитель систем аудиозаписи «Стелс Лайн» компания «Гран При» представила решение, использование которого позволяет выполнять автоматическую регистрацию, хранение и обработку переговоров по IP-телефонным линиям, а также переписки, производимой п
06.02.2008 «Гран При» представила новую скоростную купольную камеру видеонаблюдения

Компания «Гран При» представляет скоростную купольную камеру «день/ночь» модель PIH 7625TPFIP, при использовании которой сводится к минимуму влияние человеческого фактора на процесс обнаружения и видеоре
14.09.2007 Выставка "Женева-2007": нижегородские разработчики получили Гран-при

Гран-при Международной выставки изобретений и новых технологий «Женева-2007» получат разработчики Нижнего Новгорода Как сообщает пресс-служба Росатома, Гран-при 35-й Международной выставки изобретений и новых технологий «Женева-2007» удостоено ФГУП «ОКБМ» (Нижний Новгород) за техническое совершенство проекта «Технология высокотемпературных газ
30.07.2007 Коммерческий банк «Гран» построил СЭД на базе CompanyMedia

Коммерческий банк «Гран» (г. Екатеринбург), входящий в Международную финансовую группу (МФГ) «Конверсбанк», приступил к промышленной эксплуатации системы электронного документооборота и автоматизации делопроизвод
20.11.2002 Операции на бьющемся сердце: Гран-при Ренату Акчурину

лым годом», — отметил в интервью CNews.ru Сергей Дудушкин, заместитель генерального директора компании «Городисский и партнеры». Международное жюри, впервые за последние несколько лет, присудило Гран-при отечественному изобретению «Космея — комплекс для операций шунтирования на бьющемся сердце». Автор комплекса — известный кардиохирург Ренат Акчурин, его соавторы — Генри
27.05.2002 Pro-Vision Communications будет освещать этапы "Гран-При Pentium 4"

Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications организовало работу со СМИ отборочного тура Всероссийских соревнований по виртуальным автогонкам класса "Формула - 1" - "Гран-При Pentium 4" в Самарском регионе. Всероссийское первенство "Гран-При Pentium 4" проводится при поддержке Российской автомобильной федерации (РАФ) и Федерации компьютерного спорта

19.03.2002 Intel проведет соревнования по виртуальным гонкам класса "Формула-1" - "Гран-При Pentium 4"

Корпорация Intel объявила о старте всероссийских соревнований по виртуальным гонкам класса "Формула-1" - "Гран-При Pentium 4". Соревнования на "Гран-При Pentium 4" пройдут при поддержке Российской автомобильной федерации (РАФ) и Федерации компьютерного спорта РФ. Intel уже имеет опыт проведе
19.09.2001 Определился абсолютный чемпион "Гран-При Pentium 4"

На прошедшем 17 сентября в магазине "Вобис на Кутузовском" финале соревнований по виртуальным автогонкам класса Формула-1 "Гран-При Pentium 4" определился абсолютный чемпион. С результатом 1 мин.14,943 сек. им стал москвич Андрей Скребнев, получивший в качестве главного приза компьютер Highscreen на базе самого быс
28.08.2001 "Гран-При Pentium 4" выявит лучшего виртуального автогонщика Москвы

1 сентября в двух крупнейших московских магазинах сети "Рамстор" стартует "Гран-При Pentium 4" - первенство по виртуальным автогонкам класса Формула-1, организуемое московскими представительствами компаний Intel и Samsung Electronics при технической поддержке компании

Публикаций - 111, упоминаний - 113

Гран АКЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 626 13
Intel Corporation 12197 9
МегаФон 8805 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 6
Samsung Electronics 10255 6
Yandex - Яндекс 7340 6
Cisco Systems 5114 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Ростелеком 9701 4
8213 3
Telegram Group 1983 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Genesys 208 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 3
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 3
Actis Systems - Актис Системс 42 3
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Honeywell 282 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Microsoft Corporation 24625 2
SAP SE 5279 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Adobe Systems 1549 2
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 2
City Call - Аутсорсинговый контактный центр 3 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
Гранит-Центр НПП 47 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 5
Альфа-Банк 1769 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
Северсталь ПАО - Severstal 478 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
Русагро Группа Компаний 277 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 3
NanduQ - Qiwi 996 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 2
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 2
Союзтехпромэкспорт 2 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 2
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод 26 2
Газпром нефть 618 2
Платина КБ 30 2
НОК - Новосибирский оловянный комбинат 5 2
Гранит 53 2
СПК - Сталепромышленная компания 12 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 53 2
Promo.ru 37 2
Кампэй - Comepay - платежная система 43 2
Superjob - Суперджоб 503 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 80 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Ferrari NV 157 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1362 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Правительство Сирии - Правительство Сирийской Арабской Республики - органы государственной власти 22 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 71 1
Правительств Индонезии - Кабинет Республики Индонезии - Kabinet Republik Indonesia - органы государственной власти 30 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
ECCA - European Customer Contact Alliance - ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
4CIO 18 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 205 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 19
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 9
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 7
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 860 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 6
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 6
Видеокамера - Camcorder 2263 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 5
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 10
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 6
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 24 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 137 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 4
Opera Browser - Браузер 1021 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 4
Google Android 13994 3
Apple iOS 7809 3
Rakuten Viber 627 3
Naumen Omni-Channel 8 3
Vobis Highscreen 66 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 101 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 2
Microsoft Windows 15657 2
Космодром Байконур 1066 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
ESA VEX - Venus Express 73 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
BioLink BioTime 65 1
BioLink FingerPass 47 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
InterTrust - CompanyMedia 157 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 19 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
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