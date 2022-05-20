Гран АКЦ аутсорсинговый контакт-центр
|20.05.2022
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Разработка «билайна» получила «гран-при» конкурса «Золотое приложение»
Мобильное приложение «билайна», перезапущенное в октябре прошлого года в рамках обновления бренда, было отмечено в номинации «гран-при» старейшего конкурса интернет-проектов Рунета «Золотое приложение» 2021 г. Об этом говорится в сообщении оператора связи. Церемония награждения состоялась сегодня на Российском интерне
|31.05.2016
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«Гран» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime
Компания BioLink Solutions объявила о новом внедрении биометрической системы учета рабочего времени и контроля доступа BioTime на производстве. Эта система обслуживает 250 сотрудников компании «Гран» (республика Марий Эл), занятой разработкой и выпуском широкого спектра скороморозильного, холодильного и теплообменного оборудования для пищевой промышленности, АПК, торговли, железнодоро
|26.05.2016
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Максим Калинкин -
Речевые
технологии радикально изменят ландшафт рынка колл-центров
CNews: Расскажите немного о компании «Гран» – какие услуги она предоставляет, сколько сотрудников в ней работает, каковы крупнейшие клиенты. Максим Калинкин: «Гран» – коммерческий частный контакт-центр с операционными офисам
|11.03.2016
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Контакт-центр «Гран» оптимизировал процесс управления рабочей нагрузкой с помощью Naumen Workforce Management
Завершен проект внедрения нового программного решения Naumen Workforce Management в аутсорсинговом контакт-центре (АКЦ) «Гран». Возможности полнофункционального WFM-решения, разработанного компанией Naumen, позволили оптимизировать процесс управления трудовыми ресурсами 5 территориально распределенных площадок АК
|10.10.2014
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В почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира «Формула-1» Гран-при России
.NewsBodyLeftInclude {display:none;} 12 октября в почтовое обращение выходит марка, посвященная чемпионату мира по кольцевым автогонкам «Формула-1» Гран-при России. «Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колесами. Состоит из отдельных этапов, имеющих статус Гран-при, в конце года выявляется п
|10.10.2014
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«МегаФон» обеспечит высокоскоростной мобильный интернет на Гран-При «Формулы-1» в Сочи
«МегаФон» подготовил собственную инфраструктуру мобильной связи и высокоскоростного интернета 4G+ к обслуживанию десятков тысяч гостей Гран-При «Формулы-1» в Олимпийском парке Сочи. Порядка 50 базовых станций «МегаФона» будут обеспечивать связь и высокую скорость мобильного интернета для гостей события на всем протяжении гоноч
|15.09.2009
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Громкий инцидент: Украден IP-трафик на 5,2 млн рублей
В 2009 г. прошли три судебных разбирательства между фармацевтическим дистрибутором «Катрен» и оператором связи «Гран При Телеком». В январе 2008 г. биллинговая система оператора показала, что по арендованному фармацевтами для IP-телефонии каналу связи прошел международный трафик на 4,3 млн руб. В феврале
|24.04.2009
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«Гран При» представила 16-канальный видеорегистратор от Honeywell Security
Компания «Гран При», официальный дистрибьютор концерна Honeywell Security, на выставке МИПС-2009 представила 16-канальный видеорегистратор HF1640R250A из серии Fusion III v 3.5, позволяющий объединить в
|21.08.2008
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«Гран При» получила лицензии ФСБ и МЧС
В июле- августе 2008 г. компанией «Гран При» были получены 4 официальных документа - сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001, лицензия ФСБ РФ и две лицензии МЧС РФ, одна из
|08.07.2008
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«Гран При» автоматизировала бюро пропусков «Триумфальной арки»
В начале июня специалисты компании «Гран При» обеспечили автоматическую регистрацию клиентов центрального офиса агентства недвижимости «Триумфальная арка». Система создана на базе программно-аппаратного комплекса «Посетитель» с ц
|19.05.2008
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Решение «Гран При» позволяет найти источник утечки данных
Разработчик и производитель систем аудиозаписи «Стелс Лайн» компания «Гран При» представила решение, использование которого позволяет выполнять автоматическую регистрацию, хранение и обработку переговоров по IP-телефонным линиям, а также переписки, производимой п
|06.02.2008
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«Гран При» представила новую скоростную купольную камеру видеонаблюдения
Компания «Гран При» представляет скоростную купольную камеру «день/ночь» модель PIH 7625TPFIP, при использовании которой сводится к минимуму влияние человеческого фактора на процесс обнаружения и видеоре
|14.09.2007
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Выставка "Женева-2007": нижегородские разработчики получили Гран-при
Гран-при Международной выставки изобретений и новых технологий «Женева-2007» получат разработчики Нижнего Новгорода Как сообщает пресс-служба Росатома, Гран-при 35-й Международной выставки изобретений и новых технологий «Женева-2007» удостоено ФГУП «ОКБМ» (Нижний Новгород) за техническое совершенство проекта «Технология высокотемпературных газ
|30.07.2007
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Коммерческий банк «Гран» построил СЭД на базе CompanyMedia
Коммерческий банк «Гран» (г. Екатеринбург), входящий в Международную финансовую группу (МФГ) «Конверсбанк», приступил к промышленной эксплуатации системы электронного документооборота и автоматизации делопроизвод
|20.11.2002
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Операции на бьющемся сердце: Гран-при Ренату Акчурину
лым годом», — отметил в интервью CNews.ru Сергей Дудушкин, заместитель генерального директора компании «Городисский и партнеры». Международное жюри, впервые за последние несколько лет, присудило Гран-при отечественному изобретению «Космея — комплекс для операций шунтирования на бьющемся сердце». Автор комплекса — известный кардиохирург Ренат Акчурин, его соавторы — Генри
|27.05.2002
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Pro-Vision Communications будет освещать этапы "Гран-При Pentium 4"
Агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications организовало работу со СМИ отборочного тура Всероссийских соревнований по виртуальным автогонкам класса "Формула - 1" - "Гран-При Pentium 4" в Самарском регионе. Всероссийское первенство "Гран-При Pentium 4" проводится при поддержке Российской автомобильной федерации (РАФ) и Федерации компьютерного спорта
|19.03.2002
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Intel проведет соревнования по виртуальным гонкам класса "Формула-1" - "Гран-При Pentium 4"
Корпорация Intel объявила о старте всероссийских соревнований по виртуальным гонкам класса "Формула-1" - "Гран-При Pentium 4". Соревнования на "Гран-При Pentium 4" пройдут при поддержке Российской автомобильной федерации (РАФ) и Федерации компьютерного спорта РФ. Intel уже имеет опыт проведе
|19.09.2001
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Определился абсолютный чемпион "Гран-При Pentium 4"
На прошедшем 17 сентября в магазине "Вобис на Кутузовском" финале соревнований по виртуальным автогонкам класса Формула-1 "Гран-При Pentium 4" определился абсолютный чемпион. С результатом 1 мин.14,943 сек. им стал москвич Андрей Скребнев, получивший в качестве главного приза компьютер Highscreen на базе самого быс
|28.08.2001
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"Гран-При Pentium 4" выявит лучшего виртуального автогонщика Москвы
1 сентября в двух крупнейших московских магазинах сети "Рамстор" стартует "Гран-При Pentium 4" - первенство по виртуальным автогонкам класса Формула-1, организуемое московскими представительствами компаний Intel и Samsung Electronics при технической поддержке компании
Гран АКЦ и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Андрей 47 5
|Черешнев Михаил 10 4
|Кирьянова Александра 135 4
|Безбогов Сергей 46 3
|Голицын Сергей 26 3
|Себрант Андрей 23 3
|Свердлова Анна 20 3
|Игонин Вадим 4 3
|Садовский Алексей 12 2
|Грибов Андрей 74 2
|Трофимова Екатерина 6 2
|Панков Александр 78 2
|Мартынова Елена 87 2
|Гусев Александр 36 2
|Калинкин Максим 3 2
|Старостин Александр 6 2
|Четыркин Алексей 3 2
|Чернов Алексей 4 2
|Саркисов Тигран 35 2
|Каем Кирилл 34 2
|Бокарев Тимофей 36 2
|Серебряникова Анна 72 2
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 185 2
|Новиков Павел 97 2
|Кулик Вадим 180 2
|Карпов Евгений 40 2
|Райгородский Андрей 37 2
|Зеленков Юрий 37 2
|Кушнарёв Иван 2 2
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 26 2
|Драль Алексей 4 2
|Парменова Наталия 63 2
|Потапова Светлана 12 2
|Оселедец Иван 24 2
|Савцов Олег 50 2
|Балагин Алексей 2 2
|Cwick Tatianna - Квик Татьяна 2 2
|Абаркин Александр 2 2
|Панов Александр 9 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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