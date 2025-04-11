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Broadcom VMware Fusion



11.04.2025 Positive Technologies представила апрельский дайджест трендовых уязвимостей 1
08.04.2024 Чем отличаются провайдеры друг от друга? Погружаемся в детали 1
01.09.2016 VMware представила новый подход к управлению пользовательскими устройствами на Windows 10 1
18.08.2015 Microsoft предложила пользователям OS X и Linux бесплатно установить Windows 10 1
12.08.2015 Решения VMware по корпоративной мобильности упростят переход на Windows 10 2
21.04.2015 VMware выпустила собственную операционную систему 1
30.03.2015 Microsoft объяснила, кто получит бесплатную Windows 10. Новые подробности 1
08.10.2014 VMware представила Workstation 11 и Player 7 Pro 2
24.09.2014 VMware Fusion 7 и VMware Fusion 7 Pro обеспечат полноценную работу с Windows в среде Mac 6
09.09.2013 Вышли VMware Fusion 6, VMware Fusion 6 Professional и VMware Workstation 10 3
15.03.2013 Apple добавила в свои компьютеры поддержку Windows 8 1
24.08.2012 VMware Fusion 5: приложение для запуска Windows на Mac стало на 40% быстрее 3
25.08.2010 Paragon Software обновил программу для управления разделами жесткого диска Partition Manager до версии 11 1
07.07.2010 Новый Paragon Hard Disk Manager для корпоративных клиентов: с поддержкой виртуальных машин от Microsoft и VMware 1
01.06.2010 Переход на Mac: параллельная работа в Windows 1
27.05.2010 VMware запустил в продажу VMware Fusion 3.1 2
07.10.2009 Объявлена дата выхода VMware Fusion 3 – инструмента для перехода с PC на Mac 2
21.03.2008 Mozilla объявила конкурс на разработку расширений для Firefox 3 1
13.11.2007 Новая версия VMware Fusion совместима с Mac OS X Leopard 3

Публикаций - 19, упоминаний - 34

Broadcom и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2394 10
Microsoft Corporation 24767 8
Apple Inc 12218 6
Broadcom - VMware End-User Computing 26 3
Amazon Inc - Amazon.com 3031 2
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 82 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 330 2
Autodesk 614 1
Dell EMC 5041 1
Intel Corporation 12263 1
HP Inc. 5706 1
8368 1
GitHub 857 1
Canon 1402 1
Sony 6563 1
Riverbed Technology 112 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Nikon 622 1
Mozilla Foundation - MoCo - Mozilla Corporation 58 1
Oracle Corporation 6742 1
Google LLC 11897 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 64 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Верный - торговая сеть 292 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1067 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12323 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9317 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2570 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5308 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12592 3
vCPU - Виртуальный процессор, содержащий одно ядро и занимающий один сокет 93 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3284 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3190 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14038 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 553 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15997 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12760 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67877 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7380 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1763 1
PC game - 3D игры - трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 246 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 49 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 198 1
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 436 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 174 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 351 1
Транспорт - V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 40 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 705 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1144 1
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 6
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Apple iPhone 6 4862 5
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Intel Pentium Haswell G - Серия микропроцессоров 119 1
Intel Xeon E 193 1
Poonen Sanjay - Пунен Санджай 24 1
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Россия - РФ - Российская федерация 147213 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17300 2
Япония 13338 2
Германия - Федеративная Республика 12749 2
Италия - Итальянская Республика 4369 2
Франция - Французская Республика 7885 2
Испания - Королевство 3730 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52414 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1263 2
Английский язык 6709 2
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4730 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3071 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11062 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24511 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 893 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48763 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18960 1
Аудит - аудиторский услуги 2756 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1184 1
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VMworld 29 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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