Индексная книга CNews*
Oracle VM VirtualBox Oracle VM Manager Oracle VM Templates Oracle VM blade cluster
Публикаций - 101, упоминаний - 156
Oracle VM VirtualBox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|LinkedIn 558 2
|Yara - Яра 9 1
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 1
|eBay Inc 1576 1
|SoftBank Group 236 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
|X5 Group 709 1
|Лента - Сеть розничной торговли 912 1
|Subaru - Субару Мотор 45 1
|Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 1
|Самолёт ГК 216 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
|Linux Foundation 167 1
|ASF - Apache Software Foundation 98 1
|ZDnet 584 3
|The Register 1286 2
|Reddit 221 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|Phoronix 26 1
|EWeek 179 1
|InformationWeek 231 1
|Vnunet 225 1
|VNUNet.com 201 1
|IDC - International Data Corporation 4671 3
|Gartner - Гартнер 3301 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|IDC Russia - IDC Россия 161 1
|Allied Market Research 18 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200370, в очереди разбора - 923679.
Создано именных указателей - 93911.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1200370, в очереди разбора - 923679.
Создано именных указателей - 93911.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.