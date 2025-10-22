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Oracle VM VirtualBox Oracle VM Manager Oracle VM Templates Oracle VM blade cluster

СОБЫТИЯ

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22.10.2025 Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox

следования уязвимостей Bi.Zone обнаружили две уязвимости (CVE-2025-62592 и CVE-2025-61760) в Oracle VirtualBox. В комбинации они позволяют выполнить побег из виртуальной машины VirtualBox

04.08.2015 Oracle обновила VM VirtualBox до версии 5.0

Корпорация Oracle объявила о доступности для загрузки Oracle VM VirtualBox 5.0 — новой версии открытого (open-source) кросс-платформенного программного обесп
26.09.2014 Дистрибутив Oracle OpenStack для Oracle Linux доступен для загрузки

tack для Oracle Linux, уже доступный для загрузки, позволяет пользователям управлять Oracle Linux и Oracle VM через программное обеспечение OpenStack в средах корпоративного уровня. Этот дистри
16.05.2014 Oracle анонсировала поддержку облачной платформы OpenStack для Oracle Linux и Oracle VM

Корпорация Oracle представила предварительную ознакомительную версию дистрибутива OpenStack, который дает возможность пользователям Oracle Linux и Oracle VM работать с открытым (open source) программным обеспечением для облачных сред. Дистрибутив предоставляет заказчикам дополнительные возможности и обеспечивает функциональную совместимос
18.12.2013 Клиенты Oracle смогут использовать OpenStack для управления продуктами и сервисами Oracle Cloud

ует интегрировать компоненты управления облачными средами OpenStack в Oracle Solaris, Oracle Linux, Oracle VM, Oracle Virtual Compute Appliance, Oracle Infrastructure as a Service, системы хран
28.10.2013 Доступна новая версия открытой платформы для виртуализации Oracle VM VirtualBox

своей бесплатной многоплатформенной программы для виртуализации с открытым исходным кодом Oracle VM VirtualBox. В версии 4.3 расширен список дополнительных устройств и платформ, а также оптимиз
30.01.2013 Вышла новая версия Oracle VM

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии решения для виртуализации Oracle VM Release 3.2, которое является ключевым компонентом в портфеле решений Oracle для ви
28.01.2013 Новые шаблоны Oracle VM Templates сокращают время развертывания бизнес-приложений

Корпорация Oracle представила новые шаблоны Oracle VM Templates для оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic El
19.06.2012 Oracle упрощает управление виртуальными средами с выпуском новой версии Oracle VM Server

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии решения для виртуализации серверов Oracle VM Server for x86 Release 3.1, которая обеспечивает ускоренное развертывание приложени
09.09.2011 Oracle выпустила Oracle VM 3.0 для виртуализации и управления серверами

Корпорация Oracle анонсировала Oracle VM 3.0 — новую версию решения для виртуализации и управления серверами. Oracle VM

13.07.2011 Oracle анонсировала новую версию Oracle VM Server for SPARC

Продолжая развивать средства виртуализации для операционной системы Oracle Solaris и серверов SPARC, корпорация Oracle анонсировала Oracle VM Server for SPARC 2.1, ключевой компонент полного интегрированного портфеля решений Oracle для виртуализации – от рабочего места до центра обработки данных. Решение для виртуализации с
11.01.2011 Oracle оптимизирует системы Sun Blade для «облачных» и виртуализованных сред

Blade X6275 M2 для блейд-серверов, систем хранения и сетевых модулей, а также типовой архитектурой Oracle VM blade cluster и оптимизированным решением Oracle WebLogic Suite от Oracle. «Мы прод
28.12.2010 Oracle опубликовала новую версию ПО для виртуализации VirtualBox

Компания Oracle представила VirtualBox 4.0 – популярную программу для виртуализации с открытым кодом, предназначенную пре
20.10.2010 Oracle обновила решение для виртуализации серверов Oracle VM Server for SPARC до версии 2.0

Корпорация Oracle анонсировала решение Oracle VM Server for SPARC 2.0 — новую составляющую Oracle Virtualization, интегрированного портфолио решений для виртуализации. Решение для виртуализации серверов Oracle VM Server for S
25.06.2009 Вышел VirtualBox 3.0 beta 2

Sun объявила о достижении очередного этапа на пути к выпуску VirtualBox 3.0 - выходе второй бета-версии среды виртуализации с открытым исходным кодом. Среди основных нововведений, ожидаемых в VirtualBox 3.0 – поддержка мультипроцессорности (SMP) д
30.04.2009 Вышел VirtualBox 2.2.2

Вышел релиз 2.2.2 открытой среды виртуализации VirtualBox от Sun. Новый релиз содержит исправления ошибок, в том числе некорректной работы буфера обмена при использовании X window system, работы указателя мыши на гостевой системе Windows, а
09.04.2009 Вышел VirtualBox 2.2.0

Корпорация Sun объявила о выходе новой версии свободного ПО для виртуализации VirtualBox. В представленном релизе 2.2.0 список возможностей пополнился поддержкой импорта-экспорта окружений в формате Open Virtualization Format, увеличением максимального объема памяти на в
18.12.2008 Анонсирован выпуск VirtualBox 2.1.0

Корпорация Sun анонсировала очередной релиз ПО для виртуализации VirtualBox. Среди основных нововведений версии 2.1.0 можно отметить поддержку аппаратной виртуализации (VT-x и AMD-V) на платформе Mac OS X, экспериментальную поддержку 64-битных гостевых систе
04.09.2008 Sun анонсировала VirtualBox 2.0.0

Разработчики Sun анонсировали новый релиз свободного мультиплатформенного ПО для виртуализации VirtualBox. Версия 2.0.0 включает ряд значительных изменений, среди которых можно отметить поддержку 64-битных гостевых систем (только на 62-битных хостах), ускорение работы на современных проц
12.05.2008 Новый VirtualBox 1.6: теперь с поддержкой Solaris и MacOS X

Вышла новая версия мультиплатформенного ПО для виртуализации — VirtualBox 1.6. В новой версии реализована официальная поддержка Solaris и MacOS X как хост-систем, а при использовании в качестве «гостевых» ОС Linux и Solaris стало возможным запускать прилож
21.02.2008 Анонсирована новая версия VirtualBox

Компания Innotek выпустила сегодня VirtualBox 1.5.6. В новой версии появилась возможность апгрейда с предыдущей версии без деинсталляции для Windows, модифицированы дополнения для гостевых ОС Windows, повышающие совместимость с

14.02.2008 Sun купила российских разработчиков немецкого ПО

Sun Microsystems достигла принципиального соглашения о покупке немецкой компании Innotek, разработчика программного обеспечения с открытым кодом для виртуализации. Основным продуктом Innotek является VirtualBox, предназначенный для использования разработчиками в средах Windows, Linux, Mac и Solaris. Он обеспечивает широкие возможности по созданию кросс-платформенных приложений, в частности,
15.11.2007 Oracle анонсирует новое ПО для виртуализации серверов

Корпорация Oracle представила программное обеспечение для виртуализации серверов Oracle VM, поддерживающее приложения Oracle и других производителей. Oracle VM обеспечивает масштабируемую, экономичную виртуализацию серверов. Ключевые продукты Oracle, в том числе Orac

Публикаций - 130, упоминаний - 160

Oracle VM VirtualBox и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7089 75
Microsoft Corporation 25812 26
Broadcom - VMware 2616 22
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 10
Dell EMC 5197 9
Intel Corporation 12847 8
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 8
Apple Inc 13208 7
AMD - Advanced Micro Devices 4677 7
Google LLC 12736 6
Citrix Systems 870 6
Red Hat 1378 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5677 5
Dell Technologies - Dell Computer 2221 5
HP Inc. 5902 4
Microsoft Corporation - GitHub 1084 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1697 3
Amazon Inc - Amazon.com 3291 3
IBM - International Business Machines Corp 9706 3
9631 3
Acronis - Акронис 489 3
OpenText - Micro Focus - Novell 880 3
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 2
Nvidia Corp 4042 2
Oracle Siebel Systems 519 2
TerraMaster Technology 23 2
Dr.Web - Доктор Веб 1293 2
Nutanix 114 2
Telegram Group 2964 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 962 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Palo Alto Networks 211 2
CA Technologies - Computer Associates 392 1
IBM Security 28 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Broadcom - VMware End-User Computing 26 1
Cohesity 8 1
Radware 62 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1779 3
Microsoft - LinkedIn 703 2
Subaru - Субару Мотор 52 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 355 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 1
ВЕТБ КБ - Восточно-Европейский Трастовый Банк 3 1
CIG - Cambridge Information Group - Emerald Group Publishing - ASLIB - Association for Information Management - Association of Special Libraries and Information Bureaux 1 1
eBay Inc 1642 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Visa International 1996 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1209 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
SoftBank Group 285 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5736 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5986 2
West Midlands Police - Полиция Уэст-Мидлендса 1 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Судебная власть - Judicial power 2513 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1695 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13946 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3663 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5706 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6572 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 587 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1898 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4963 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
Apache Software Foundation - ASF 231 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
IMAPS - International Microelectronics Assembly and Packaging Society - Международное сообщество по микроэлектронике 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7249 76
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28387 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33641 73
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3236 66
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