Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox следования уязвимостей Bi.Zone обнаружили две уязвимости (CVE-2025-62592 и CVE-2025-61760) в Oracle VirtualBox. В комбинации они позволяют выполнить побег из виртуальной машины VirtualBox

Oracle обновила VM VirtualBox до версии 5.0 Корпорация Oracle объявила о доступности для загрузки Oracle VM VirtualBox 5.0 — новой версии открытого (open-source) кросс-платформенного программного обесп

Дистрибутив Oracle OpenStack для Oracle Linux доступен для загрузки tack для Oracle Linux, уже доступный для загрузки, позволяет пользователям управлять Oracle Linux и Oracle VM через программное обеспечение OpenStack в средах корпоративного уровня. Этот дистри

Oracle анонсировала поддержку облачной платформы OpenStack для Oracle Linux и Oracle VM Корпорация Oracle представила предварительную ознакомительную версию дистрибутива OpenStack, который дает возможность пользователям Oracle Linux и Oracle VM работать с открытым (open source) программным обеспечением для облачных сред. Дистрибутив предоставляет заказчикам дополнительные возможности и обеспечивает функциональную совместимос

Клиенты Oracle смогут использовать OpenStack для управления продуктами и сервисами Oracle Cloud ует интегрировать компоненты управления облачными средами OpenStack в Oracle Solaris, Oracle Linux, Oracle VM, Oracle Virtual Compute Appliance, Oracle Infrastructure as a Service, системы хран

Доступна новая версия открытой платформы для виртуализации Oracle VM VirtualBox своей бесплатной многоплатформенной программы для виртуализации с открытым исходным кодом Oracle VM VirtualBox. В версии 4.3 расширен список дополнительных устройств и платформ, а также оптимиз

Вышла новая версия Oracle VM Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии решения для виртуализации Oracle VM Release 3.2, которое является ключевым компонентом в портфеле решений Oracle для ви

Новые шаблоны Oracle VM Templates сокращают время развертывания бизнес-приложений Корпорация Oracle представила новые шаблоны Oracle VM Templates для оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic El

Oracle упрощает управление виртуальными средами с выпуском новой версии Oracle VM Server Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии решения для виртуализации серверов Oracle VM Server for x86 Release 3.1, которая обеспечивает ускоренное развертывание приложени

Oracle выпустила Oracle VM 3.0 для виртуализации и управления серверами Корпорация Oracle анонсировала Oracle VM 3.0 — новую версию решения для виртуализации и управления серверами. Oracle VM

Oracle анонсировала новую версию Oracle VM Server for SPARC Продолжая развивать средства виртуализации для операционной системы Oracle Solaris и серверов SPARC, корпорация Oracle анонсировала Oracle VM Server for SPARC 2.1, ключевой компонент полного интегрированного портфеля решений Oracle для виртуализации – от рабочего места до центра обработки данных. Решение для виртуализации с

Oracle оптимизирует системы Sun Blade для «облачных» и виртуализованных сред Blade X6275 M2 для блейд-серверов, систем хранения и сетевых модулей, а также типовой архитектурой Oracle VM blade cluster и оптимизированным решением Oracle WebLogic Suite от Oracle. «Мы прод

Oracle опубликовала новую версию ПО для виртуализации VirtualBox Компания Oracle представила VirtualBox 4.0 – популярную программу для виртуализации с открытым кодом, предназначенную пре

Oracle обновила решение для виртуализации серверов Oracle VM Server for SPARC до версии 2.0 Корпорация Oracle анонсировала решение Oracle VM Server for SPARC 2.0 — новую составляющую Oracle Virtualization, интегрированного портфолио решений для виртуализации. Решение для виртуализации серверов Oracle VM Server for S

Вышел VirtualBox 3.0 beta 2 Sun объявила о достижении очередного этапа на пути к выпуску VirtualBox 3.0 - выходе второй бета-версии среды виртуализации с открытым исходным кодом. Среди основных нововведений, ожидаемых в VirtualBox 3.0 – поддержка мультипроцессорности (SMP) д

Вышел VirtualBox 2.2.2 Вышел релиз 2.2.2 открытой среды виртуализации VirtualBox от Sun. Новый релиз содержит исправления ошибок, в том числе некорректной работы буфера обмена при использовании X window system, работы указателя мыши на гостевой системе Windows, а

Вышел VirtualBox 2.2.0 Корпорация Sun объявила о выходе новой версии свободного ПО для виртуализации VirtualBox. В представленном релизе 2.2.0 список возможностей пополнился поддержкой импорта-экспорта окружений в формате Open Virtualization Format, увеличением максимального объема памяти на в

Анонсирован выпуск VirtualBox 2.1.0 Корпорация Sun анонсировала очередной релиз ПО для виртуализации VirtualBox. Среди основных нововведений версии 2.1.0 можно отметить поддержку аппаратной виртуализации (VT-x и AMD-V) на платформе Mac OS X, экспериментальную поддержку 64-битных гостевых систе

Sun анонсировала VirtualBox 2.0.0 Разработчики Sun анонсировали новый релиз свободного мультиплатформенного ПО для виртуализации VirtualBox. Версия 2.0.0 включает ряд значительных изменений, среди которых можно отметить поддержку 64-битных гостевых систем (только на 62-битных хостах), ускорение работы на современных проц

Новый VirtualBox 1.6: теперь с поддержкой Solaris и MacOS X Вышла новая версия мультиплатформенного ПО для виртуализации — VirtualBox 1.6. В новой версии реализована официальная поддержка Solaris и MacOS X как хост-систем, а при использовании в качестве «гостевых» ОС Linux и Solaris стало возможным запускать прилож

Анонсирована новая версия VirtualBox Компания Innotek выпустила сегодня VirtualBox 1.5.6. В новой версии появилась возможность апгрейда с предыдущей версии без деинсталляции для Windows, модифицированы дополнения для гостевых ОС Windows, повышающие совместимость с

Sun купила российских разработчиков немецкого ПО Sun Microsystems достигла принципиального соглашения о покупке немецкой компании Innotek, разработчика программного обеспечения с открытым кодом для виртуализации. Основным продуктом Innotek является VirtualBox, предназначенный для использования разработчиками в средах Windows, Linux, Mac и Solaris. Он обеспечивает широкие возможности по созданию кросс-платформенных приложений, в частности,