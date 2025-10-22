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Oracle VM VirtualBox Oracle VM Manager Oracle VM Templates Oracle VM blade cluster
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.10.2025
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Bi.Zone предупреждает о цепочке уязвимостей в Oracle VirtualBox
следования уязвимостей Bi.Zone обнаружили две уязвимости (CVE-2025-62592 и CVE-2025-61760) в Oracle VirtualBox. В комбинации они позволяют выполнить побег из виртуальной машины VirtualBox
|04.08.2015
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Oracle обновила VM VirtualBox до версии 5.0
Корпорация Oracle объявила о доступности для загрузки Oracle VM VirtualBox 5.0 — новой версии открытого (open-source) кросс-платформенного программного обесп
|26.09.2014
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Дистрибутив Oracle OpenStack для Oracle Linux доступен для загрузки
tack для Oracle Linux, уже доступный для загрузки, позволяет пользователям управлять Oracle Linux и Oracle VM через программное обеспечение OpenStack в средах корпоративного уровня. Этот дистри
|16.05.2014
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Oracle анонсировала поддержку облачной платформы OpenStack для Oracle Linux и Oracle VM
Корпорация Oracle представила предварительную ознакомительную версию дистрибутива OpenStack, который дает возможность пользователям Oracle Linux и Oracle VM работать с открытым (open source) программным обеспечением для облачных сред. Дистрибутив предоставляет заказчикам дополнительные возможности и обеспечивает функциональную совместимос
|18.12.2013
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Клиенты Oracle смогут использовать OpenStack для управления продуктами и сервисами Oracle Cloud
ует интегрировать компоненты управления облачными средами OpenStack в Oracle Solaris, Oracle Linux, Oracle VM, Oracle Virtual Compute Appliance, Oracle Infrastructure as a Service, системы хран
|28.10.2013
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Доступна новая версия открытой платформы для виртуализации Oracle VM VirtualBox
своей бесплатной многоплатформенной программы для виртуализации с открытым исходным кодом Oracle VM VirtualBox. В версии 4.3 расширен список дополнительных устройств и платформ, а также оптимиз
|30.01.2013
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Вышла новая версия Oracle VM
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии решения для виртуализации Oracle VM Release 3.2, которое является ключевым компонентом в портфеле решений Oracle для ви
|28.01.2013
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Новые шаблоны Oracle VM Templates сокращают время развертывания бизнес-приложений
Корпорация Oracle представила новые шаблоны Oracle VM Templates для оптимизированного программно-аппаратного комплекса Oracle Exalogic El
|19.06.2012
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Oracle упрощает управление виртуальными средами с выпуском новой версии Oracle VM Server
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии решения для виртуализации серверов Oracle VM Server for x86 Release 3.1, которая обеспечивает ускоренное развертывание приложени
|09.09.2011
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Oracle выпустила Oracle VM 3.0 для виртуализации и управления серверами
Корпорация Oracle анонсировала Oracle VM 3.0 — новую версию решения для виртуализации и управления серверами. Oracle VM
|13.07.2011
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Oracle анонсировала новую версию Oracle VM Server for SPARC
Продолжая развивать средства виртуализации для операционной системы Oracle Solaris и серверов SPARC, корпорация Oracle анонсировала Oracle VM Server for SPARC 2.1, ключевой компонент полного интегрированного портфеля решений Oracle для виртуализации – от рабочего места до центра обработки данных. Решение для виртуализации с
|11.01.2011
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Oracle оптимизирует системы Sun Blade для «облачных» и виртуализованных сред
Blade X6275 M2 для блейд-серверов, систем хранения и сетевых модулей, а также типовой архитектурой Oracle VM blade cluster и оптимизированным решением Oracle WebLogic Suite от Oracle. «Мы прод
|28.12.2010
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Oracle опубликовала новую версию ПО для виртуализации VirtualBox
Компания Oracle представила VirtualBox 4.0 – популярную программу для виртуализации с открытым кодом, предназначенную пре
|20.10.2010
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Oracle обновила решение для виртуализации серверов Oracle VM Server for SPARC до версии 2.0
Корпорация Oracle анонсировала решение Oracle VM Server for SPARC 2.0 — новую составляющую Oracle Virtualization, интегрированного портфолио решений для виртуализации. Решение для виртуализации серверов Oracle VM Server for S
|25.06.2009
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Вышел VirtualBox 3.0 beta 2
Sun объявила о достижении очередного этапа на пути к выпуску VirtualBox 3.0 - выходе второй бета-версии среды виртуализации с открытым исходным кодом. Среди основных нововведений, ожидаемых в VirtualBox 3.0 – поддержка мультипроцессорности (SMP) д
|30.04.2009
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Вышел VirtualBox 2.2.2
Вышел релиз 2.2.2 открытой среды виртуализации VirtualBox от Sun. Новый релиз содержит исправления ошибок, в том числе некорректной работы буфера обмена при использовании X window system, работы указателя мыши на гостевой системе Windows, а
|09.04.2009
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Вышел VirtualBox 2.2.0
Корпорация Sun объявила о выходе новой версии свободного ПО для виртуализации VirtualBox. В представленном релизе 2.2.0 список возможностей пополнился поддержкой импорта-экспорта окружений в формате Open Virtualization Format, увеличением максимального объема памяти на в
|18.12.2008
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Анонсирован выпуск VirtualBox 2.1.0
Корпорация Sun анонсировала очередной релиз ПО для виртуализации VirtualBox. Среди основных нововведений версии 2.1.0 можно отметить поддержку аппаратной виртуализации (VT-x и AMD-V) на платформе Mac OS X, экспериментальную поддержку 64-битных гостевых систе
|04.09.2008
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Sun анонсировала VirtualBox 2.0.0
Разработчики Sun анонсировали новый релиз свободного мультиплатформенного ПО для виртуализации VirtualBox. Версия 2.0.0 включает ряд значительных изменений, среди которых можно отметить поддержку 64-битных гостевых систем (только на 62-битных хостах), ускорение работы на современных проц
|12.05.2008
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Новый VirtualBox 1.6: теперь с поддержкой Solaris и MacOS X
Вышла новая версия мультиплатформенного ПО для виртуализации — VirtualBox 1.6. В новой версии реализована официальная поддержка Solaris и MacOS X как хост-систем, а при использовании в качестве «гостевых» ОС Linux и Solaris стало возможным запускать прилож
|21.02.2008
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Анонсирована новая версия VirtualBox
Компания Innotek выпустила сегодня VirtualBox 1.5.6. В новой версии появилась возможность апгрейда с предыдущей версии без деинсталляции для Windows, модифицированы дополнения для гостевых ОС Windows, повышающие совместимость с
|14.02.2008
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Sun купила российских разработчиков немецкого ПО
Sun Microsystems достигла принципиального соглашения о покупке немецкой компании Innotek, разработчика программного обеспечения с открытым кодом для виртуализации. Основным продуктом Innotek является VirtualBox, предназначенный для использования разработчиками в средах Windows, Linux, Mac и Solaris. Он обеспечивает широкие возможности по созданию кросс-платформенных приложений, в частности,
|15.11.2007
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Oracle анонсирует новое ПО для виртуализации серверов
Корпорация Oracle представила программное обеспечение для виртуализации серверов Oracle VM, поддерживающее приложения Oracle и других производителей. Oracle VM обеспечивает масштабируемую, экономичную виртуализацию серверов. Ключевые продукты Oracle, в том числе Orac
Oracle VM VirtualBox и организации, системы, технологии, персоны:
|The Register - The Register Hardware 1788 4
|ZDnet 664 3
|Neowin 220 2
|InformationWeek 241 2
|TechnologyAdvice - eWeek 230 2
|Phoronix 60 1
|Silicon 495 1
|Vnunet 224 1
|VNUNet.com 214 1
|Reddit 403 1
|BleepingComputer - Издание 461 1
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