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Oracle VM VirtualBox Oracle VM Manager Oracle VM Templates Oracle VM blade cluster



04.08.2015 Oracle обновила VM VirtualBox до версии 5.0
26.09.2014 Дистрибутив Oracle OpenStack для Oracle Linux доступен для загрузки
16.05.2014 Oracle анонсировала поддержку облачной платформы OpenStack для Oracle Linux и Oracle VM
28.10.2013 Доступна новая версия открытой платформы для виртуализации Oracle VM VirtualBox
30.01.2013 Вышла новая версия Oracle VM
19.06.2012 Oracle упрощает управление виртуальными средами с выпуском новой версии Oracle VM Server
09.09.2011 Oracle выпустила Oracle VM 3.0 для виртуализации и управления серверами
11.01.2011 Oracle оптимизирует системы Sun Blade для «облачных» и виртуализованных сред
28.12.2010 Oracle опубликовала новую версию ПО для виртуализации VirtualBox
25.06.2009 Вышел VirtualBox 3.0 beta 2
30.04.2009 Вышел VirtualBox 2.2.2
09.04.2009 Вышел VirtualBox 2.2.0
18.12.2008 Анонсирован выпуск VirtualBox 2.1.0
04.09.2008 Sun анонсировала VirtualBox 2.0.0
12.05.2008 Новый VirtualBox 1.6: теперь с поддержкой Solaris и MacOS X
21.02.2008 Анонсирована новая версия VirtualBox
14.02.2008 Sun купила российских разработчиков немецкого ПО
15.11.2007 Oracle анонсирует новое ПО для виртуализации серверов

Публикаций - 101, упоминаний - 156

Oracle VM VirtualBox упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6035 63
VMware 2025 19
Microsoft Corporation 22497 18
Dell EMC 4736 9
Intel Corporation 11262 7
Oracle - Sun Microsystems 2176 6
AMD - Advanced Micro Devices 3661 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Citrix Systems 744 5
Dell Technologies - Dell Computer 984 4
Apple Inc 10683 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 495 4
Red Hat 1183 3
OpenText - Micro Focus - Novell 856 3
HP Inc. 5313 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Amazon Inc - Amazon.com 2650 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 144 2
Монитор безопасности 74 2
Acronis - Акронис 424 2
GitHub 487 2
Google LLC 10352 2
Dr.Web - Доктор Веб 1186 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 2
Telegram Group 805 2
6072 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 1
Программный продукт ГК 3960 1
VMware End-User Computing 26 1
Фактор-ТС 10 1
Palo Alto Network Unit 42 5 1
Oracle - MySQL AB 32 1
Открытые технологии 600 1
Cohesity 5 1
Radware 55 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 1
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 7 1
Flexera Software 11 1
Hetman Software 2 1
Linux Moblin 52 1
LinkedIn 558 2
Yara - Яра 9 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 129 1
eBay Inc 1576 1
SoftBank Group 236 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 1
X5 Group 709 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Subaru - Субару Мотор 45 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг 248 1
Самолёт ГК 216 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Президент Российской Федерации 3770 1
UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Великобритании 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 173 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
West Midlands Police - Полиция Уэст-Мидлендса 1 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 146 1
Суд Калифорнии - Федеральный суд Центрального округа Калифорнии - Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California - Окружные суды Калифорнии 17 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
Linux Foundation 167 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 23
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 13
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 1955 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 13
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 11
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 9
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 9
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 8
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 1329 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 7
OpenStack 376 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 6
Масштабируемость - Scalability 1702 6
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 6
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 6
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 453 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 244 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 4
DBaaS - Database as a Service - Базы данных как сервис - Облачное хранение и управление структурированными данными - dbPaaS - платформа частных облачных баз данных как сервис 78 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 4
Виртуализация - Virtualization 2373 4
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 209 4
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 4
NoSQL - not only SQL СУБД 100 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища 514 3
Big Data - Большие данные 3520 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 3
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1039 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 3
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 3
Linux OS 7669 51
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 921 46
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 108 35
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Intel x86 - архитектура процессора 1391 24
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl 102 21
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 369 17
Oracle Fusion Middleware 201 15
Oracle Java - язык программирования 2554 14
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 11
Microsoft Windows 2104 11
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 188 11
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 96 9
Oracle Exalogic 73 9
Oracle Applications 68 9
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 524 8
Apple macOS 1457 7
Apple macOS X - Rhapsody 1495 7
Oracle Siebel CRM 209 6
QEMU 26 6
Orecle Exadata Database Machine X 96 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 6
Google Android 11959 6
Apple iOS 6422 6
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 6
Oracle - Sun Solaris OS 156 6
Oracle Engineered Systems 42 5
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 49 5
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 5
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 5
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 5
Oracle Premier Support 11 5
Apache OpenOffice 448 5
Docker - Платформа распределённых приложений 177 4
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 135 4
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 45 4
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Illsley Roy - Иллсли Рой 3 1
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Eastwood Matt - Иствуд Мэтт 14 1
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Европа 12319 2
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Беларусь - Минск 545 1
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Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 1
Америка 2011 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 278 1
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Латвия - Латвийская Республика 690 1
США - Калифорния 3381 1
Америка Латинская 1413 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 1
Испания - Королевство 2917 1
Украина 6212 1
Турция - Турецкая республика 1708 1
Россия - СФО - Новосибирск 3269 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 41
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 17
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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