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OpenText Micro Focus Novell

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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17.09.2014 Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина

MS, HP и X11 с компьютеров и мобильных устройств. Портфель компании также включает сервер PC X для рендеринга CAD/CAM-проектов и решения для управления данными. С 2010 г. Attachmate владеет компанией Novell, приобретенным за $2,2 млрд разработчиком популярной в прошлом сетевой ОС Netware и дистрибутивов Novell Linux и SuSE Linux. Компания SuSE Linux была приобретена Novell в 2
29.03.2013 Novell выпустила два новых бизнес-приложения для мобильных пользователей

Компания Novell объявила о выходе ZENworks Application Virtualization 10 и ZENworks Mobile Management (ZMM) 2.7, которые добавились к портфелю продуктов Novell, ориентированных на мобильных польз
18.03.2013 Novell выпустила новую версию своего решения для создания отчетов о хранении данных

Компания Novell объявила о выходе Novell File Reporter 2.0 — новой версии решения для создания отчетов о хранении данных на основе информации о пользователях. Компаниям, которым нужно предотврати
08.02.2012 Novell запустила в продажу ZENWorks Application Virtualization 9 для создания виртуальных приложений

Компания Novell объявила о поступлении в продажу программы Novell ZENWorks Application Virtualization 9, которая позволяет ИТ-персоналу предприятия быстро создавать виртуальное приложение или най
19.12.2011 Novell выпустила Novell Open Enterprise Server 11

Компания Novell объявила о выпуске Novell Open Enterprise Server 11. Последняя версия базируется на SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1, упрощает и оптимизирует управление службами хранения файло
26.07.2011 Microsoft и SUSE продлевают соглашение об интероперабельности – стоимость сделки $100 млн

Microsoft и бывшее подразделение Novell SUSE, ныне перешедшее под контроль компании Attachmate, достигли соглашения о продлении соглашения по интероперабельности, в рамках которого Microsoft дополнительно заплатит SUSE $100 мл
26.07.2011 Две вышедших из Novell компании договорились о сотрудничестве

Компания Xamarin, созданная бывшими сотрудниками Novell, заключила партнерское соглашение с бывшим подразделением Novell SUSE по поводу продвижения продуктов на основе Mono, реализации .Net с открытым кодом. В соответствии с условиями

19.05.2011 Разработчики свободной реализации .NET основали новую компанию

Основатели проекта Mono, свободной реализации Microsoft .NET, создали независимую компанию после того, как новые владельцы Novell подвергли их сокращению. Разработка Mono первоначально связана с независимой компанией Ximian, которая была приобретена Novell в 2003 году. Впоследствии развитие проекта Mono было
11.05.2011 Attachmate приобрела Novell: дальнейшая судьба OpenSource-проектов под вопросом

На следущий день после окончательного утверждения сделки CEO Attachmate Джефф Хоун (Jeff Hawn) в интервью изданию ZDNet пообещал, что бизнес Novell будет функционировать как и прежде, и все обязательства и планы по развитию продуктов Novell и SUSE остаются без изменений. В том же интервью он объявил и о будущем разделении

29.04.2011 Novell окончательно продана Attachmate

Компания Novell объявила о завершении сделки по продаже Attachmate. С настоящего времени Novell становится подразделением The Attachmate Group, материнской компании Attachmate Corporation. Одновр
27.04.2011 Novell выпустила Identity Manager 4 Standard Edition

Компания Novell объявила о выпуске продукта Novell Identity Manager 4 Standard Edition, который поможет заказчикам защитить свое предприятие, одновременно ограничив расходы и соблюдая нормативные
21.04.2011 Власти США выдвинули условия, на которых Apple, EMC, Microsoft и Oracle смогут купить патенты Novell

Министерство юстиции США объявило о внесении изменений в соглашение между Novell и консорциумом CPTN Holdings о приобретении около 882 патентов Novell в рамках многоэтапной сделки по продаже Novell относительно малоизвестной компании Attachmate. Напомни
11.04.2011 Novell опубликовала реализацию .NET для Android

Компания Novell официально выпустила версию продукта Mono для платформы Android, что позволит .NET-программистам создавать приложения для данной платформы, в том числе, из среды разработки Visual Studio
28.03.2011 Антимонопольное ведомство Германии рассмотрит продажу патентов Novell

Консорциум CPTN, созданный в ноябре 2010 года компаниями Apple, EMC, Microsoft и Oracle для приобретения части патентов Novell при ее продаже Attachmate, повторно подал заявку в антимонопольное ведомство Германии — об этом появилась запись на сайте ведомства. В декабре прошлого года, консорциум уже подавал анало
14.03.2011 Закрытие сделки по продаже Novell откладывается до апреля

Сделка по продаже Novell компании Attachmate будет утверждена не ранее апреля. Это связано с тем, что американское министерство юстиции потребовало от Novell и консорциума CPTN новую порцию документов, ра
10.03.2011 Novell выпустила SUSE Manager для управления Linux-системами

Компания Novell объявила о выпуске SUSE Manager — решения системного управления для корпоративных Linux-систем. SUSE Manager предназначен для управления SUSE Linux Enterprise Server и другими дистрибути
09.03.2011 Red Hat подкладывает свинью Oracle и Novell

d Hat Enterprise Linux, – сообщил Брайен Стивенс. – Сегодня мне известны два конкурента, которые непосредственно обращаются к нашим клиентам, предлагая им услуги по поддержке RHEL напрямую – Oracle и Novell”. Раньше Oracle и Novell могли беспрепятственно пользоваться базой знаний Red Hat. Каждый внесенный разработчиками Red Hat патч был связан с определенной записью в публичной базе

21.02.2011 Акционеры Novell одобрили сделку с Attachmate

На собрании акционеров Novell, где присутствовали держатели 68.1% акций компании, было принято решение поддержать продажу Novell компании Attachmate. За это проголосовали 97.5% присутствовавших. Держатели 3.3

21.01.2011 FSF и OSI просят Министерство юстиции США расследовать продажу патентов Novell

ee Software Foundation, FSF) и Инициатива в поддержку ПО с открытым кодом (Open Source Initiative, OSI) направили совместное письмо в Министерство юстиции США с просьбой расследовать продажу патентов Novell консорциуму CPTN Holdings, сформированному с участием компаний Microsoft, Apple, Oracle и EMC. Обращение повторяет слова аналогичного письма, которое OSI ранее направляла в антимонопольн
19.01.2011 20 патентов, которые Novell планировала продать, просрочены

14 января компания Novell направила очередное извещение в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США, где даются дополнительные сведения, касающиеся патентов, передаваемых консорциуму CPTN, куда входят Microso
18.01.2011 Novell выпустила комплексное решение для управления конечными точками ZENworks 11

Компания Novell объявила о выпуске Novell ZENworks 11, комплексного решения для управления конечными точками. Платформа ZENworks 11 объединяет в себе четыре продукта: ZENworks Configuration Manag
13.01.2011 Антимонопольное ведомство Германии: дело о продаже Novell рассмотрению не подлежит

Немецкое антимонопольное ведомство сообщило, что не имеет технической возможности изучить законность сделки о совместной покупке 882 патентов компании Novell консорциумом CPTN Holdings, в который входят компании Microsoft, Apple, Oracle и EMC. Возможность для рассмотрения закономерности данной сделки появилась 6 декабря, когда участники консо
22.12.2010 «Доктор Веб» пополнил линейку серверных продуктов решением Dr.Web для Novell Storage Services

Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о выпуске программного продукта Dr.Web для Novell Storage Services в рамках Dr.Web Server Security Suite. Новый продукт предназначен для обезвреживания вирусов в файловой системе Novell Storage Services (NSS) на базе платформы

21.12.2010 Глава Attachmate: после покупки Novell условия для SUSE только улучшатся

ять брэнд SUSE на уровень выше и работать с этой частью нашего бизнеса как с отдельным подразделением, в рамках которого она получит большую видимость и направленность”. На вопросы о будущем проектов Novell в области Open Source, а также о конкретных планах по взаимодействию с сообществом openSUSE глава Attachmate ответил уклончиво и предложил дождаться завершения сделки.
20.12.2010 Novell назвала победителей первого конкурса Dister Awards

Компания Novell объявила итоги первого ежегодного конкурса «самодельных» Linux-дистрибутивов Dister Awards. Награда призвана отметить инновационные и новаторские решения для платформы SUSE Linux, создан
17.12.2010 Вместе с Microsoft патенты Novell получили Apple, Oracle и EMC

ldings - компании Apple, Oracle и EMC, сообщает The Register. Об этом стало известно из документов, опубликованных Федеральным анимонопольным управлением Германии. Напомним, в ноябре 2010 г. компания Novell объявила о сделке по продаже своих активов корпорации Attachmate за $2,2 млрд. При этом 882 патента Novell были проданы малоизвестному консорциуму CPTN Holdings за $450 млн. Этот

10.12.2010 Участие Microsoft в покупке Novell вызвано срывом сделки с EMC

Издание dealReporter, ссылаясь на информированные источники, соообщает, что возглавляемый Microsoft консорциум CPTN Holdings появился в переговорах о продаже Novell только за два месяца до заключения сделки. К этому времени компания EMC, которая до этого рассматривалась как наиболее перспективный покупатель, покинула переговоры, и Novell была
29.11.2010 Инвестфонд Elliott Associates все-таки получил долю в Novell

После того, как компания Novell была приобретена фирмой Attachmate, многие считали это проигрышем инвестиционного фонда Elliott Associates. Однако, как показала Памела Джонс (Pamela Jones), автор известного блога Grokl
23.11.2010 Novell объявила о слиянии с Attachmate Corporation

Компания Novell, разработчик программного обеспечения для интеллектуального управления рабочими нагрузками, объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии, по которому компания Attachmate Cor
23.11.2010 Novell продана, часть активов уходит к Microsoft

22 ноября компания Novell опубликовала официальное сообщение, в котором было анонсировано, что компания передается за $2,2 млрд ($6,10 за акцию) корпорации Attachmate, принадлежащей инвестиционным фондам Francisc
28.10.2010 Novell Identity Manager 4 Advanced Edition: бесперебойное предоставление прав доступа в «облачных» приложениях

Компания Novell объявила о выпуске Novell Identity Manager 4 Advanced Edition. Программный продукт Novell Identity Manager 4, входящий в семейство Novell WorkloadIQ, представляет со
24.09.2010 Расчленение Novell откладывается

По сообщению Reuters, основанному на опросе нескольких компетентных источников, пожелавших остаться неизвестными, переговоры о расчленении и продаже Novell в настоящее время замедлились. Это вызвано тем, что потенциальные покупатели, несмотря на явную заинтересованность в приобретении Linux-подразделения компании, не готовы платить ту цену

17.09.2010 Novell расчленят и продадут дороже $2 млрд.

В газете New York Post была опубликована короткая статья со ссылкой на инсайдерские источники, в соответствии с которой в ближайшие недели компания Novell будет разделена на две части, причем бизнес, связанный с SUSE Linux, отойдет к одному покупателю, а оставшееся – частному инвестору. Ни один из предполагаемых покупателей не называется.

16.09.2010 Novell готовится к разделению и продаже

15 сентября в газете New York Post была опубликована короткая статья со ссылкой на инсайдерские источники, в соответствии с которой в ближайшие недели компания Novell будет разделена на две части, причем бизнес, связанный с SUSE Linux, отойдет к одному покупателю, а оставшееся – частному инвестору. Ни один из предполагаемых покупателей не называется.

10.09.2010 Продолжается конкурс Dister Awards от Novell, посвященный созданию оригинальных образов дистрибутивов Linux

В период с 27 июля по 30 сентября проходит конкурс, организованный компанией Novell и посвященный созданию оригинальных образов дистрибутивов SUSE Linux, созданных с помощью сервиса SUSE Studio и размещенных в каталоге SUSE Gallery. Сервис SUSE Studio был запущен в июле
08.09.2010 Novell Cloud Security Service обеспечивает безопасность при «облачных вычислениях»

Компания Novell объявила о начале продаж Novell Cloud Security Service. Реализуемый в рамках концепции Novell WorkloadIQ (направлена на создание продуктов для быстро растущего рынка систем
03.09.2010 Бизнес крупнейших поставщиков Linux – в точке бифуркации

образом изменила расстановку сил на рынке ПО, хотя ее окончательные последствия предсказать еще невозможно. В этих условиях будущее ведущих коммерческих производителей дистрибутивов Linux – Red Hat, Novell и Mandriva – во многом остается туманным. Какой бы значимостью эти компании ни обладали в сообществе ПО с открытым кодом, по меркам ИТ-рынка они не являются компаниями первой величины и

02.09.2010 Слухи о поглощении портят финансовые показатели Novell

Согласно недавно опубликованной финансовой отчетности Novell, доходы компании в третьем квартале 2010 года снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $199 млн. Чистая прибыль компании составила $16 млн ($0.04 на

31.03.2010 Суд подтвердил права Novell на UNIX

Суд штата Невада вынес решение не в пользу SCO, который вел длительную тяжбу с IBM и Novell за права на операционную систему Unix. Требование SCO было отклонено присяжными окружного суда Невады. В настоящий момент SCO ведет еще одно дело против IBM по похожему поводу, но теперь
22.03.2010 Novell отвергла предложение о покупке величиной $2 млрд

иционного фонда Elliott Associates о покупке компании за $2 млрд, назвав его неадекватным и далеким от того, сколько действительно стоит компания, сообщает Reuters. Владеющая 4% акционерного капитала Novell, компания Blue Harbour Group поддержала решение совета директоров. Напомним, ранее в марте инвестфонд Elliott Associates, который уже владеет 8,5% акций Novell, сделал компании пр

Публикаций - 880, упоминаний - 924

OpenText и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 359
IBM - International Business Machines Corp 9699 242
Oracle Corporation 7074 158
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 145
Red Hat 1378 143
Intel Corporation 12811 86
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 71
HP - Hewlett-Packard 3662 63
HP Inc. 5883 60
Dell EMC 5180 55
Cisco Systems 5372 54
Google LLC 12688 53
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 46
SAP SE 5601 42
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 34
Broadcom - VMware 2610 33
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 32
Softline - Софтлайн 3743 31
Apple Inc 13154 30
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 28
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 26
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 23
9594 23
Sony 6739 23
Citrix Systems 868 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 21
Unisys - Cambridge Technology Partners 26 20
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 19
CA Technologies - Computer Associates 392 19
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 18
Canonical 221 18
OpenText - Micro Focus - Novell - Ximian - Helix Code - International Gnome Support 27 17
CPTN Holdings LLC 16 16
Philips 2099 16
Xerox - The Haloid Company 1168 15
Adobe Systems 1597 15
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 14
Samsung Electronics 11064 14
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 25
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Elliott Management - Elliott Associates 15 8
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
BMW Group 482 5
КонсультантПлюс 161 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 4
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 4
Резонанс НПП 407 4
AutoZone 7 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Bank of America - Банк Америки 271 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 3
Francisco Partners Management 20 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 3
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 3
Enron - Enrongate 122 3
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 3
Stephen Norris Capital Partner - Stephen Norris & Co 3 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
eBay Inc 1640 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Golden Gate Capital 19 2
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Судебная власть - Judicial power 2500 23
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
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U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
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U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 4
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U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 2
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 21
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 21
OIN - Open Invention Network 24 15
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 11
OSI - Open Source Initiative 80 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
Apache Software Foundation - ASF 231 6
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 6
Eclipse Foundation 26 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
OSA - Open Source for America 5 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Аль-Каида - террористическая организация 67 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 2
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Open Source Consortium - Консорциум открытого кода 5 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
SPA - Software Publisher's Association - Ассоциация издателей программных продуктов 1 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
DLC - Desktop Linux Consortium - Консорциум поставщиков Linux-решений 5 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 264
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 253
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 212
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 117
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 66
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 61
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 57
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 53
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GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 50
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 44
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 44
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 43
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 40
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 38
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 36
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 32
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 31
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Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 29
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 29
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 29
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 26
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 26
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 24
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 23
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 22
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 22
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 20
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 19
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 19
Linux OS 11533 349
Microsoft Windows 16882 206
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 287 145
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 97
openSUSE - SUSE Linux Enterprise Server - SLES 224 90
Microsoft Windows 2000 8678 73
OpenText - Micro Focus - Novell Directory Services - Novell NDS eDirectory 80 68
OpenText - Micro Focus - Novell ZENworks 48 47
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 44
Oracle Java - язык программирования 3469 44
Microsoft Windows NT 890 43
Apache OpenOffice 490 40
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 40
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 66 38
Microsoft Office 4170 33
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 29
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 27
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 26
Mozilla Firefox - браузер 1951 26
Intel x86 - архитектура процессора 2151 24
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 21
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 20
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 69 20
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 19
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 18
Google Android 15243 18
OpenText - Micro Focus - Novell BorderManager VPN 17 17
Linux KDE Plasma 265 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 16
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 112 15
Red Hat Linux 205 15
Linux - Debian GNU 567 15
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 15
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 15
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 15
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 14
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 13
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 13
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 13
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 18
Hovsepian Ron - Овсепян Рон 17 17
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 14
Messman Jack - Мессман Джек 15 14
Nelson Stuart - Нельсон Стюарт 12 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Рамендик Михаил 19 10
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 10
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 10
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 6
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 6
Perens Bruce - Перенс Брюс 12 6
McBride Darl - МакБрайд Дарл 21 6
Ebzery Jim - Эбзери Джим 6 6
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 5
Asay Matt - Эсей Мэтт - Эсэй Мэтт 10 5
Jones Pamela - Джонс Памела 9 5
Жерлицын Андрей 5 5
Стоволосов Константин 5 5
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 5
Zemlin Jim - Землин Джим 26 5
Moglen Eben - Моглен Ибен 20 5
Friedman Nat - Friedman Nathan - Фридман Нэт - Фридман Натан 23 4
Фролов Павел 86 4
Smith Brad - Смит Брэд 104 4
Юсупов Ренат 125 4
Mitnick Kevin - Митник Кевин 53 4
Степанов Кирилл 6 4
Гребнев Егор 41 4
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 4
Miguel de Icaza - Икаса Мигель де 8 4
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 4
Kimball Dale - Кимболл Дэйл 5 4
Stevens Brian - Стивенс Брайан 9 4
Szulik Matthew - Жулик Мэтью 13 4
Белоусов Сергей 254 4
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 3
Новодворский Алексей 114 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Лобовко Дмитрий 6 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 199
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 138
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 79
Европа 24964 60
Германия - Федеративная Республика 13221 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Украина 7928 23
США - Юта 198 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 21
США - Калифорния 4829 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Франция - Французская Республика 8177 17
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Канада 5081 13
Европа Восточная 3138 12
США - Нью-Йорк 3180 12
США - Массачусетс 517 11
Казахстан - Республика 6048 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Индия - Bharat 5869 11
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 10
Испания - Королевство 3840 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Япония 13807 9
Великобритания - Лондон 2432 9
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 9
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Бразилия - Федеративная Республика 2520 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Африка - Африканский регион 3641 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 80 6
Швеция - Королевство 3782 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 6
Ближний Восток 3154 6
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 5
США - Торонто 273 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 87
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 42
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 32
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 25
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 22
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 21
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 17
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 17
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 17
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Vnunet 224 9
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 7
InformationWeek 241 6
Computer Weekly 376 6
Groklaw 20 6
TechnologyAdvice - eWeek 230 6
AP - Associated Press 2007 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 4
Silicon 494 4
Silicon.com 364 4
ComputerWorld 144 3
Dow Jones - MarketWatch 334 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Wikipedia - Википедия 650 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Inquirer 463 2
Dow Jones - Barron's 26 2
VNUNet.com 214 2
New York Post 53 2
DistroWatch 13 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
Ars Technica 450 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
Fortune 211 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Telegraph 199 1
Yahoo! Finance 122 1
Chicago Sun-Times 10 1
Россия К - телеканал 30 1
IDC - International Data Corporation 4975 37
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 32
Gartner - Гартнер 3658 14
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 11
Internet Stock Report 994 7
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
S&P 500 565 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Forrester Research 834 3
Microsoft Research 144 2
Bear Stearns 79 2
Thomson Financial - Thomson First Call 386 2
Gartner - Burton Group 17 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
CIBC World Markets 41 2
Needham & Company 36 2
Fortune Global 500 295 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
IBM Research 111 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Fortune Global 100 142 1
Forbes Global 2000 50 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
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Gartner - Dataquest 353 1
ITResearch 123 1
Fortune Global 1000 51 1
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IMS Research 31 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
ETS - Educational Testing Service - Prometric Testing - Sylvan Prometric 13 1
SoftLetter 100 1 1
Evans Data 12 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
Микроинформ 36 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 3
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
OpenText - Micro Focus - Novell Education 2 2
Pearson VUE 55 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
TED Talks 36 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
NMSU - New Mexico State University - Университет Нью-Мексико - Astrophysical Research Consortium - Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойтнт в Нью-Мексико 15 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 22 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 32
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 28
LinuxWorld 52 5
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 5
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Infosecurity - выставка 63 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CeBIT 614 1
Defcon 45 1
MIPS Securika 10 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Docflow 148 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews AWARDS - награда 571 1
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