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OpenText Micro Focus Novell

OpenText - Micro Focus - Novell


17.09.2014 Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина
29.03.2013 Novell выпустила два новых бизнес-приложения для мобильных пользователей
18.03.2013 Novell выпустила новую версию своего решения для создания отчетов о хранении данных
08.02.2012 Novell запустила в продажу ZENWorks Application Virtualization 9 для создания виртуальных приложений
19.12.2011 Novell выпустила Novell Open Enterprise Server 11
26.07.2011 Две вышедших из Novell компании договорились о сотрудничестве
11.05.2011 Attachmate приобрела Novell: дальнейшая судьба OpenSource-проектов под вопросом
29.04.2011 Novell окончательно продана Attachmate
27.04.2011 Novell выпустила Identity Manager 4 Standard Edition
21.04.2011 Власти США выдвинули условия, на которых Apple, EMC, Microsoft и Oracle смогут купить патенты Novell
11.04.2011 Novell опубликовала реализацию .NET для Android
28.03.2011 Антимонопольное ведомство Германии рассмотрит продажу патентов Novell
14.03.2011 Закрытие сделки по продаже Novell откладывается до апреля
10.03.2011 Novell выпустила SUSE Manager для управления Linux-системами
09.03.2011 Red Hat подкладывает свинью Oracle и Novell
21.02.2011 Акционеры Novell одобрили сделку с Attachmate
21.01.2011 FSF и OSI просят Министерство юстиции США расследовать продажу патентов Novell
19.01.2011 20 патентов, которые Novell планировала продать, просрочены
18.01.2011 Novell выпустила комплексное решение для управления конечными точками ZENworks 11
13.01.2011 Антимонопольное ведомство Германии: дело о продаже Novell рассмотрению не подлежит
21.12.2010 Глава Attachmate: после покупки Novell условия для SUSE только улучшатся
20.12.2010 Novell назвала победителей первого конкурса Dister Awards
17.12.2010 Вместе с Microsoft патенты Novell получили Apple, Oracle и EMC
10.12.2010 Участие Microsoft в покупке Novell вызвано срывом сделки с EMC
29.11.2010 Инвестфонд Elliott Associates все-таки получил долю в Novell
23.11.2010 Novell объявила о слиянии с Attachmate Corporation
23.11.2010 Novell продана, часть активов уходит к Microsoft
28.10.2010 Novell Identity Manager 4 Advanced Edition: бесперебойное предоставление прав доступа в «облачных» приложениях
24.09.2010 Расчленение Novell откладывается
17.09.2010 Novell расчленят и продадут дороже $2 млрд.
16.09.2010 Novell готовится к разделению и продаже
10.09.2010 Продолжается конкурс Dister Awards от Novell, посвященный созданию оригинальных образов дистрибутивов Linux
08.09.2010 Novell Cloud Security Service обеспечивает безопасность при «облачных вычислениях»
02.09.2010 Слухи о поглощении портят финансовые показатели Novell
31.03.2010 Суд подтвердил права Novell на UNIX
22.03.2010 Novell отвергла предложение о покупке величиной $2 млрд
05.03.2010 Novell и Citrix Systems расширяют портфель решений для виртуализации и «облачных вычислений»
03.03.2010 Американский фонд хочет купить Novell
15.12.2009 Novell объявила об изменениях в структуре и руководстве
23.04.2009 Novell Sentinel интегрирован с SAP NetWeaver

Публикаций - 856, упоминаний - 1420

OpenText упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 349
IBM - International Business Machines Corp 8941 235
Oracle Corporation 6035 153
Red Hat 1183 139
Intel Corporation 11262 81
Oracle - Sun Microsystems 2176 70
HP - Hewlett-Packard 3567 64
HP Inc. 5313 56
Dell EMC 4736 54
SUSE 323 54
Google LLC 10352 51
Cisco Systems 4720 51
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 43
SAP SE 4595 39
OpenText - Micro Focus - Borland 197 33
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 294 32
Softline - Софтлайн 1870 30
VMware 2025 29
Apple Inc 10683 29
TSG Group - SCO Group - Caldera Systems 159 26
AMD - Advanced Micro Devices 3661 24
Программный продукт ГК 3960 24
HP Compaq Computer Corp 1905 23
Sony 6145 22
6072 21
Citrix Systems 744 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 21
CA Technologies - Computer Associates 385 19
Canonical 185 18
Nortel Networks 1287 17
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 16
Philips 1960 15
Adobe Systems 1443 14
Xerox 1091 14
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 748 14
Samsung Electronics 9333 14
AT&T Inc 1563 13
Fujitsu 1898 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 12
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 144 12
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 6
Открытие ФК 2713 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 6
Walmart - Wal-Mart Stores 361 5
BMW Group 392 5
Citi - Citigroup 283 4
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 4
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 4
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 8 3
RPI - Rothschild Patent Imaging 20 3
Почта России ПАО 1853 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Francisco Partners Management 18 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 3
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 176 3
Enron - Enrongate 121 3
X5 Group 709 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 3
GM - General Motors 434 3
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 3
EQT - Шведский инвестиционный фонд 12 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 71 2
Shearman & Sterling 13 2
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 2
Иркутскэнерго ПАО 46 2
BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch (BAML) 67 2
Jaguar Cars 115 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 2
Home Depot - сеть магазинов 57 2
eBay Inc 1576 2
Golden Gate Capital 17 2
Thoma Bravo 14 2
Priceline.com - online travel agency 137 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 2
Сургутнефтегаз - СНГ 193 2
First Call 238 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 5
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 94 5
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 3
Правительство Москвы 1640 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
Администрация Президента РФ 904 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 3
Президент Российской Федерации 3770 3
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 2
Верховный суд Российской Федерации 709 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 2
Кабинет министров Украины 84 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 1
Франция - Парламент Франции - Parlement français 9 1
Суд Калифорнии - Федеральный суд Центрального округа Калифорнии - Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California - Окружные суды Калифорнии 17 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 25
Linux Foundation 167 18
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 17
OIN - Open Invention Network 22 14
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 11
OSI - Open Source Initiative 58 10
ECMA - European Computer Manufacturers Association 29 6
ASF - Apache Software Foundation 98 5
Eclipse Foundation 25 4
OSA - Open Source for America 5 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 2
OLPC - One Laptop per Child 81 1
Fedora Foundation 2 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
Open Source Consortium 4 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
CIS - Center for Internet Security 5 1
Web development - Веб-разработка 0 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 120
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 78
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 14
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 12
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Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 15
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Softline Direct 42 13
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HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 13
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Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 16
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Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 10
Brauckmann Nils - Браукманн Нильс 13 6
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 6
Jones Pamela - Джонс Памела 9 5
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Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 55 4
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 4
Степанов Кирилл 6 4
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 4
Smith Brad - Смит Брэд 64 4
Белоусов Сергей 233 4
Dell Michael - Делл Майкл 189 3
Чикин Константин 8 3
Лобовко Дмитрий 5 3
Анни Павел 10 3
McGovern Neil - Макговерн Нил 5 3
Новодворский Алексей 104 3
Изумрудов Олег 21 3
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 7 3
Jobs Steve - Джобс Стив 996 3
Фролов Павел 44 3
Larry Page - Ларри Пейдж 181 3
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 2
Кругляков Роман 43 2
Steen Birger - Стен Биргер 70 2
Комарницкий Сергей 0 2
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 19 2
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Thomas David - Томас Дэвид 3 2
Левин Леонид 112 2
Протасов Станислав 31 2
Никитин Максим 21 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 173
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 128
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 45
Германия - Федеративная Республика 8903 29
Украина 6212 20
США - Юта 183 20
США - Калифорния 3381 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Беларусь - Белоруссия 3525 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 13
Европа 12319 12
Казахстан - Республика 4467 11
Европа Восточная 2927 11
Франция - Французская Республика 5665 11
США - Массачусетс 463 11
Казахстан - Алматы 483 10
Испания - Королевство 2917 9
Япония 10069 9
Индия - Республика 4263 9
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 9
США - Нью-Йорк 2616 8
Великобритания - Лондон 2031 8
Канада 3319 8
Италия - Итальянская Республика 3310 7
Африка - Африканский регион 2928 7
Австралия - Австралийский Союз 2791 7
Азия - Азиатский регион 3803 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 6
Ближний Восток 2549 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Америка Северная 2650 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 6
Испания - Каталония - Барселона 707 6
Нидерланды 2197 5
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 5
Швеция - Королевство 2072 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 143
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 83
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 31
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 29
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 23
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 9
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
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Columbia University - Колумбийский университет 143 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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