OpenText - Micro Focus - Novell

Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина MS, HP и X11 с компьютеров и мобильных устройств. Портфель компании также включает сервер PC X для рендеринга CAD/CAM-проектов и решения для управления данными. С 2010 г. Attachmate владеет компанией Novell, приобретенным за $2,2 млрд разработчиком популярной в прошлом сетевой ОС Netware и дистрибутивов Novell Linux и SuSE Linux. Компания SuSE Linux была приобретена Novell в 2

Novell выпустила два новых бизнес-приложения для мобильных пользователей Компания Novell объявила о выходе ZENworks Application Virtualization 10 и ZENworks Mobile Management (ZMM) 2.7, которые добавились к портфелю продуктов Novell, ориентированных на мобильных польз

Novell выпустила новую версию своего решения для создания отчетов о хранении данных Компания Novell объявила о выходе Novell File Reporter 2.0 — новой версии решения для создания отчетов о хранении данных на основе информации о пользователях. Компаниям, которым нужно предотврати

Novell запустила в продажу ZENWorks Application Virtualization 9 для создания виртуальных приложений Компания Novell объявила о поступлении в продажу программы Novell ZENWorks Application Virtualization 9, которая позволяет ИТ-персоналу предприятия быстро создавать виртуальное приложение или най

Novell выпустила Novell Open Enterprise Server 11 Компания Novell объявила о выпуске Novell Open Enterprise Server 11. Последняя версия базируется на SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1, упрощает и оптимизирует управление службами хранения файло

Microsoft и SUSE продлевают соглашение об интероперабельности – стоимость сделки $100 млн Microsoft и бывшее подразделение Novell SUSE, ныне перешедшее под контроль компании Attachmate, достигли соглашения о продлении соглашения по интероперабельности, в рамках которого Microsoft дополнительно заплатит SUSE $100 мл

Две вышедших из Novell компании договорились о сотрудничестве Компания Xamarin, созданная бывшими сотрудниками Novell, заключила партнерское соглашение с бывшим подразделением Novell SUSE по поводу продвижения продуктов на основе Mono, реализации .Net с открытым кодом. В соответствии с условиями

Разработчики свободной реализации .NET основали новую компанию Основатели проекта Mono, свободной реализации Microsoft .NET, создали независимую компанию после того, как новые владельцы Novell подвергли их сокращению. Разработка Mono первоначально связана с независимой компанией Ximian, которая была приобретена Novell в 2003 году. Впоследствии развитие проекта Mono было

Attachmate приобрела Novell: дальнейшая судьба OpenSource-проектов под вопросом На следущий день после окончательного утверждения сделки CEO Attachmate Джефф Хоун (Jeff Hawn) в интервью изданию ZDNet пообещал, что бизнес Novell будет функционировать как и прежде, и все обязательства и планы по развитию продуктов Novell и SUSE остаются без изменений. В том же интервью он объявил и о будущем разделении

Novell окончательно продана Attachmate Компания Novell объявила о завершении сделки по продаже Attachmate. С настоящего времени Novell становится подразделением The Attachmate Group, материнской компании Attachmate Corporation. Одновр

Novell выпустила Identity Manager 4 Standard Edition Компания Novell объявила о выпуске продукта Novell Identity Manager 4 Standard Edition, который поможет заказчикам защитить свое предприятие, одновременно ограничив расходы и соблюдая нормативные

Власти США выдвинули условия, на которых Apple, EMC, Microsoft и Oracle смогут купить патенты Novell Министерство юстиции США объявило о внесении изменений в соглашение между Novell и консорциумом CPTN Holdings о приобретении около 882 патентов Novell в рамках многоэтапной сделки по продаже Novell относительно малоизвестной компании Attachmate. Напомни

Novell опубликовала реализацию .NET для Android Компания Novell официально выпустила версию продукта Mono для платформы Android, что позволит .NET-программистам создавать приложения для данной платформы, в том числе, из среды разработки Visual Studio

Антимонопольное ведомство Германии рассмотрит продажу патентов Novell Консорциум CPTN, созданный в ноябре 2010 года компаниями Apple, EMC, Microsoft и Oracle для приобретения части патентов Novell при ее продаже Attachmate, повторно подал заявку в антимонопольное ведомство Германии — об этом появилась запись на сайте ведомства. В декабре прошлого года, консорциум уже подавал анало

Закрытие сделки по продаже Novell откладывается до апреля Сделка по продаже Novell компании Attachmate будет утверждена не ранее апреля. Это связано с тем, что американское министерство юстиции потребовало от Novell и консорциума CPTN новую порцию документов, ра

Novell выпустила SUSE Manager для управления Linux-системами Компания Novell объявила о выпуске SUSE Manager — решения системного управления для корпоративных Linux-систем. SUSE Manager предназначен для управления SUSE Linux Enterprise Server и другими дистрибути

Red Hat подкладывает свинью Oracle и Novell d Hat Enterprise Linux, – сообщил Брайен Стивенс. – Сегодня мне известны два конкурента, которые непосредственно обращаются к нашим клиентам, предлагая им услуги по поддержке RHEL напрямую – Oracle и Novell”. Раньше Oracle и Novell могли беспрепятственно пользоваться базой знаний Red Hat. Каждый внесенный разработчиками Red Hat патч был связан с определенной записью в публичной базе

Акционеры Novell одобрили сделку с Attachmate На собрании акционеров Novell, где присутствовали держатели 68.1% акций компании, было принято решение поддержать продажу Novell компании Attachmate. За это проголосовали 97.5% присутствовавших. Держатели 3.3

FSF и OSI просят Министерство юстиции США расследовать продажу патентов Novell ee Software Foundation, FSF) и Инициатива в поддержку ПО с открытым кодом (Open Source Initiative, OSI) направили совместное письмо в Министерство юстиции США с просьбой расследовать продажу патентов Novell консорциуму CPTN Holdings, сформированному с участием компаний Microsoft, Apple, Oracle и EMC. Обращение повторяет слова аналогичного письма, которое OSI ранее направляла в антимонопольн

20 патентов, которые Novell планировала продать, просрочены 14 января компания Novell направила очередное извещение в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США, где даются дополнительные сведения, касающиеся патентов, передаваемых консорциуму CPTN, куда входят Microso

Novell выпустила комплексное решение для управления конечными точками ZENworks 11 Компания Novell объявила о выпуске Novell ZENworks 11, комплексного решения для управления конечными точками. Платформа ZENworks 11 объединяет в себе четыре продукта: ZENworks Configuration Manag

Антимонопольное ведомство Германии: дело о продаже Novell рассмотрению не подлежит Немецкое антимонопольное ведомство сообщило, что не имеет технической возможности изучить законность сделки о совместной покупке 882 патентов компании Novell консорциумом CPTN Holdings, в который входят компании Microsoft, Apple, Oracle и EMC. Возможность для рассмотрения закономерности данной сделки появилась 6 декабря, когда участники консо

«Доктор Веб» пополнил линейку серверных продуктов решением Dr.Web для Novell Storage Services Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о выпуске программного продукта Dr.Web для Novell Storage Services в рамках Dr.Web Server Security Suite. Новый продукт предназначен для обезвреживания вирусов в файловой системе Novell Storage Services (NSS) на базе платформы

Глава Attachmate: после покупки Novell условия для SUSE только улучшатся ять брэнд SUSE на уровень выше и работать с этой частью нашего бизнеса как с отдельным подразделением, в рамках которого она получит большую видимость и направленность”. На вопросы о будущем проектов Novell в области Open Source, а также о конкретных планах по взаимодействию с сообществом openSUSE глава Attachmate ответил уклончиво и предложил дождаться завершения сделки.

Novell назвала победителей первого конкурса Dister Awards Компания Novell объявила итоги первого ежегодного конкурса «самодельных» Linux-дистрибутивов Dister Awards. Награда призвана отметить инновационные и новаторские решения для платформы SUSE Linux, создан

Вместе с Microsoft патенты Novell получили Apple, Oracle и EMC ldings - компании Apple, Oracle и EMC, сообщает The Register. Об этом стало известно из документов, опубликованных Федеральным анимонопольным управлением Германии. Напомним, в ноябре 2010 г. компания Novell объявила о сделке по продаже своих активов корпорации Attachmate за $2,2 млрд. При этом 882 патента Novell были проданы малоизвестному консорциуму CPTN Holdings за $450 млн. Этот

Участие Microsoft в покупке Novell вызвано срывом сделки с EMC Издание dealReporter, ссылаясь на информированные источники, соообщает, что возглавляемый Microsoft консорциум CPTN Holdings появился в переговорах о продаже Novell только за два месяца до заключения сделки. К этому времени компания EMC, которая до этого рассматривалась как наиболее перспективный покупатель, покинула переговоры, и Novell была

Инвестфонд Elliott Associates все-таки получил долю в Novell После того, как компания Novell была приобретена фирмой Attachmate, многие считали это проигрышем инвестиционного фонда Elliott Associates. Однако, как показала Памела Джонс (Pamela Jones), автор известного блога Grokl

Novell объявила о слиянии с Attachmate Corporation Компания Novell, разработчик программного обеспечения для интеллектуального управления рабочими нагрузками, объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии, по которому компания Attachmate Cor

Novell продана, часть активов уходит к Microsoft 22 ноября компания Novell опубликовала официальное сообщение, в котором было анонсировано, что компания передается за $2,2 млрд ($6,10 за акцию) корпорации Attachmate, принадлежащей инвестиционным фондам Francisc

Novell Identity Manager 4 Advanced Edition: бесперебойное предоставление прав доступа в «облачных» приложениях Компания Novell объявила о выпуске Novell Identity Manager 4 Advanced Edition. Программный продукт Novell Identity Manager 4, входящий в семейство Novell WorkloadIQ, представляет со

Расчленение Novell откладывается По сообщению Reuters, основанному на опросе нескольких компетентных источников, пожелавших остаться неизвестными, переговоры о расчленении и продаже Novell в настоящее время замедлились. Это вызвано тем, что потенциальные покупатели, несмотря на явную заинтересованность в приобретении Linux-подразделения компании, не готовы платить ту цену

Novell расчленят и продадут дороже $2 млрд. В газете New York Post была опубликована короткая статья со ссылкой на инсайдерские источники, в соответствии с которой в ближайшие недели компания Novell будет разделена на две части, причем бизнес, связанный с SUSE Linux, отойдет к одному покупателю, а оставшееся – частному инвестору. Ни один из предполагаемых покупателей не называется.

Novell готовится к разделению и продаже 15 сентября в газете New York Post была опубликована короткая статья со ссылкой на инсайдерские источники, в соответствии с которой в ближайшие недели компания Novell будет разделена на две части, причем бизнес, связанный с SUSE Linux, отойдет к одному покупателю, а оставшееся – частному инвестору. Ни один из предполагаемых покупателей не называется.

Продолжается конкурс Dister Awards от Novell, посвященный созданию оригинальных образов дистрибутивов Linux В период с 27 июля по 30 сентября проходит конкурс, организованный компанией Novell и посвященный созданию оригинальных образов дистрибутивов SUSE Linux, созданных с помощью сервиса SUSE Studio и размещенных в каталоге SUSE Gallery. Сервис SUSE Studio был запущен в июле

Novell Cloud Security Service обеспечивает безопасность при «облачных вычислениях» Компания Novell объявила о начале продаж Novell Cloud Security Service. Реализуемый в рамках концепции Novell WorkloadIQ (направлена на создание продуктов для быстро растущего рынка систем

Бизнес крупнейших поставщиков Linux – в точке бифуркации образом изменила расстановку сил на рынке ПО, хотя ее окончательные последствия предсказать еще невозможно. В этих условиях будущее ведущих коммерческих производителей дистрибутивов Linux – Red Hat, Novell и Mandriva – во многом остается туманным. Какой бы значимостью эти компании ни обладали в сообществе ПО с открытым кодом, по меркам ИТ-рынка они не являются компаниями первой величины и

Слухи о поглощении портят финансовые показатели Novell Согласно недавно опубликованной финансовой отчетности Novell, доходы компании в третьем квартале 2010 года снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $199 млн. Чистая прибыль компании составила $16 млн ($0.04 на

Суд подтвердил права Novell на UNIX Суд штата Невада вынес решение не в пользу SCO, который вел длительную тяжбу с IBM и Novell за права на операционную систему Unix. Требование SCO было отклонено присяжными окружного суда Невады. В настоящий момент SCO ведет еще одно дело против IBM по похожему поводу, но теперь