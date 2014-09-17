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OpenText Micro Focus Novell
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СОБЫТИЯ
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|17.09.2014
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Легендарная компания Novell и дистрибутив SuSE Linux сменили хозяина
MS, HP и X11 с компьютеров и мобильных устройств. Портфель компании также включает сервер PC X для рендеринга CAD/CAM-проектов и решения для управления данными. С 2010 г. Attachmate владеет компанией Novell, приобретенным за $2,2 млрд разработчиком популярной в прошлом сетевой ОС Netware и дистрибутивов Novell Linux и SuSE Linux. Компания SuSE Linux была приобретена Novell в 2
|29.03.2013
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Novell выпустила два новых бизнес-приложения для мобильных пользователей
Компания Novell объявила о выходе ZENworks Application Virtualization 10 и ZENworks Mobile Management (ZMM) 2.7, которые добавились к портфелю продуктов Novell, ориентированных на мобильных польз
|18.03.2013
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Novell выпустила новую версию своего решения для создания отчетов о хранении данных
Компания Novell объявила о выходе Novell File Reporter 2.0 — новой версии решения для создания отчетов о хранении данных на основе информации о пользователях. Компаниям, которым нужно предотврати
|08.02.2012
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Novell запустила в продажу ZENWorks Application Virtualization 9 для создания виртуальных приложений
Компания Novell объявила о поступлении в продажу программы Novell ZENWorks Application Virtualization 9, которая позволяет ИТ-персоналу предприятия быстро создавать виртуальное приложение или най
|19.12.2011
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Novell выпустила Novell Open Enterprise Server 11
Компания Novell объявила о выпуске Novell Open Enterprise Server 11. Последняя версия базируется на SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1, упрощает и оптимизирует управление службами хранения файло
|26.07.2011
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Microsoft и SUSE продлевают соглашение об интероперабельности – стоимость сделки $100 млн
Microsoft и бывшее подразделение Novell SUSE, ныне перешедшее под контроль компании Attachmate, достигли соглашения о продлении соглашения по интероперабельности, в рамках которого Microsoft дополнительно заплатит SUSE $100 мл
|26.07.2011
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Две вышедших из Novell компании договорились о сотрудничестве
Компания Xamarin, созданная бывшими сотрудниками Novell, заключила партнерское соглашение с бывшим подразделением Novell SUSE по поводу продвижения продуктов на основе Mono, реализации .Net с открытым кодом. В соответствии с условиями
|19.05.2011
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Разработчики свободной реализации .NET основали новую компанию
Основатели проекта Mono, свободной реализации Microsoft .NET, создали независимую компанию после того, как новые владельцы Novell подвергли их сокращению. Разработка Mono первоначально связана с независимой компанией Ximian, которая была приобретена Novell в 2003 году. Впоследствии развитие проекта Mono было
|11.05.2011
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Attachmate приобрела Novell: дальнейшая судьба OpenSource-проектов под вопросом
На следущий день после окончательного утверждения сделки CEO Attachmate Джефф Хоун (Jeff Hawn) в интервью изданию ZDNet пообещал, что бизнес Novell будет функционировать как и прежде, и все обязательства и планы по развитию продуктов Novell и SUSE остаются без изменений. В том же интервью он объявил и о будущем разделении
|29.04.2011
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Novell окончательно продана Attachmate
Компания Novell объявила о завершении сделки по продаже Attachmate. С настоящего времени Novell становится подразделением The Attachmate Group, материнской компании Attachmate Corporation. Одновр
|27.04.2011
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Novell выпустила Identity Manager 4 Standard Edition
Компания Novell объявила о выпуске продукта Novell Identity Manager 4 Standard Edition, который поможет заказчикам защитить свое предприятие, одновременно ограничив расходы и соблюдая нормативные
|21.04.2011
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Власти США выдвинули условия, на которых Apple, EMC, Microsoft и Oracle смогут купить патенты Novell
Министерство юстиции США объявило о внесении изменений в соглашение между Novell и консорциумом CPTN Holdings о приобретении около 882 патентов Novell в рамках многоэтапной сделки по продаже Novell относительно малоизвестной компании Attachmate. Напомни
|11.04.2011
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Novell опубликовала реализацию .NET для Android
Компания Novell официально выпустила версию продукта Mono для платформы Android, что позволит .NET-программистам создавать приложения для данной платформы, в том числе, из среды разработки Visual Studio
|28.03.2011
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Антимонопольное ведомство Германии рассмотрит продажу патентов Novell
Консорциум CPTN, созданный в ноябре 2010 года компаниями Apple, EMC, Microsoft и Oracle для приобретения части патентов Novell при ее продаже Attachmate, повторно подал заявку в антимонопольное ведомство Германии — об этом появилась запись на сайте ведомства. В декабре прошлого года, консорциум уже подавал анало
|14.03.2011
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Закрытие сделки по продаже Novell откладывается до апреля
Сделка по продаже Novell компании Attachmate будет утверждена не ранее апреля. Это связано с тем, что американское министерство юстиции потребовало от Novell и консорциума CPTN новую порцию документов, ра
|10.03.2011
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Novell выпустила SUSE Manager для управления Linux-системами
Компания Novell объявила о выпуске SUSE Manager — решения системного управления для корпоративных Linux-систем. SUSE Manager предназначен для управления SUSE Linux Enterprise Server и другими дистрибути
|09.03.2011
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Red Hat подкладывает свинью Oracle и Novell
d Hat Enterprise Linux, – сообщил Брайен Стивенс. – Сегодня мне известны два конкурента, которые непосредственно обращаются к нашим клиентам, предлагая им услуги по поддержке RHEL напрямую – Oracle и Novell”. Раньше Oracle и Novell могли беспрепятственно пользоваться базой знаний Red Hat. Каждый внесенный разработчиками Red Hat патч был связан с определенной записью в публичной базе
|21.02.2011
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Акционеры Novell одобрили сделку с Attachmate
На собрании акционеров Novell, где присутствовали держатели 68.1% акций компании, было принято решение поддержать продажу Novell компании Attachmate. За это проголосовали 97.5% присутствовавших. Держатели 3.3
|21.01.2011
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FSF и OSI просят Министерство юстиции США расследовать продажу патентов Novell
ee Software Foundation, FSF) и Инициатива в поддержку ПО с открытым кодом (Open Source Initiative, OSI) направили совместное письмо в Министерство юстиции США с просьбой расследовать продажу патентов Novell консорциуму CPTN Holdings, сформированному с участием компаний Microsoft, Apple, Oracle и EMC. Обращение повторяет слова аналогичного письма, которое OSI ранее направляла в антимонопольн
|19.01.2011
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20 патентов, которые Novell планировала продать, просрочены
14 января компания Novell направила очередное извещение в адрес Комиссии по ценным бумагам и биржам США, где даются дополнительные сведения, касающиеся патентов, передаваемых консорциуму CPTN, куда входят Microso
|18.01.2011
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Novell выпустила комплексное решение для управления конечными точками ZENworks 11
Компания Novell объявила о выпуске Novell ZENworks 11, комплексного решения для управления конечными точками. Платформа ZENworks 11 объединяет в себе четыре продукта: ZENworks Configuration Manag
|13.01.2011
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Антимонопольное ведомство Германии: дело о продаже Novell рассмотрению не подлежит
Немецкое антимонопольное ведомство сообщило, что не имеет технической возможности изучить законность сделки о совместной покупке 882 патентов компании Novell консорциумом CPTN Holdings, в который входят компании Microsoft, Apple, Oracle и EMC. Возможность для рассмотрения закономерности данной сделки появилась 6 декабря, когда участники консо
|22.12.2010
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«Доктор Веб» пополнил линейку серверных продуктов решением Dr.Web для Novell Storage Services
Компания «Доктор Веб» — российский разработчик средств информационной безопасности — сообщила о выпуске программного продукта Dr.Web для Novell Storage Services в рамках Dr.Web Server Security Suite. Новый продукт предназначен для обезвреживания вирусов в файловой системе Novell Storage Services (NSS) на базе платформы
|21.12.2010
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Глава Attachmate: после покупки Novell условия для SUSE только улучшатся
ять брэнд SUSE на уровень выше и работать с этой частью нашего бизнеса как с отдельным подразделением, в рамках которого она получит большую видимость и направленность”. На вопросы о будущем проектов Novell в области Open Source, а также о конкретных планах по взаимодействию с сообществом openSUSE глава Attachmate ответил уклончиво и предложил дождаться завершения сделки.
|20.12.2010
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Novell назвала победителей первого конкурса Dister Awards
Компания Novell объявила итоги первого ежегодного конкурса «самодельных» Linux-дистрибутивов Dister Awards. Награда призвана отметить инновационные и новаторские решения для платформы SUSE Linux, создан
|17.12.2010
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Вместе с Microsoft патенты Novell получили Apple, Oracle и EMC
ldings - компании Apple, Oracle и EMC, сообщает The Register. Об этом стало известно из документов, опубликованных Федеральным анимонопольным управлением Германии. Напомним, в ноябре 2010 г. компания Novell объявила о сделке по продаже своих активов корпорации Attachmate за $2,2 млрд. При этом 882 патента Novell были проданы малоизвестному консорциуму CPTN Holdings за $450 млн. Этот
|10.12.2010
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Участие Microsoft в покупке Novell вызвано срывом сделки с EMC
Издание dealReporter, ссылаясь на информированные источники, соообщает, что возглавляемый Microsoft консорциум CPTN Holdings появился в переговорах о продаже Novell только за два месяца до заключения сделки. К этому времени компания EMC, которая до этого рассматривалась как наиболее перспективный покупатель, покинула переговоры, и Novell была
|29.11.2010
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Инвестфонд Elliott Associates все-таки получил долю в Novell
После того, как компания Novell была приобретена фирмой Attachmate, многие считали это проигрышем инвестиционного фонда Elliott Associates. Однако, как показала Памела Джонс (Pamela Jones), автор известного блога Grokl
|23.11.2010
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Novell объявила о слиянии с Attachmate Corporation
Компания Novell, разработчик программного обеспечения для интеллектуального управления рабочими нагрузками, объявила о заключении окончательного соглашения о слиянии, по которому компания Attachmate Cor
|23.11.2010
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Novell продана, часть активов уходит к Microsoft
22 ноября компания Novell опубликовала официальное сообщение, в котором было анонсировано, что компания передается за $2,2 млрд ($6,10 за акцию) корпорации Attachmate, принадлежащей инвестиционным фондам Francisc
|28.10.2010
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Novell Identity Manager 4 Advanced Edition: бесперебойное предоставление прав доступа в «облачных» приложениях
Компания Novell объявила о выпуске Novell Identity Manager 4 Advanced Edition. Программный продукт Novell Identity Manager 4, входящий в семейство Novell WorkloadIQ, представляет со
|24.09.2010
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Расчленение Novell откладывается
По сообщению Reuters, основанному на опросе нескольких компетентных источников, пожелавших остаться неизвестными, переговоры о расчленении и продаже Novell в настоящее время замедлились. Это вызвано тем, что потенциальные покупатели, несмотря на явную заинтересованность в приобретении Linux-подразделения компании, не готовы платить ту цену
|17.09.2010
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Novell расчленят и продадут дороже $2 млрд.
В газете New York Post была опубликована короткая статья со ссылкой на инсайдерские источники, в соответствии с которой в ближайшие недели компания Novell будет разделена на две части, причем бизнес, связанный с SUSE Linux, отойдет к одному покупателю, а оставшееся – частному инвестору. Ни один из предполагаемых покупателей не называется.
|16.09.2010
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Novell готовится к разделению и продаже
15 сентября в газете New York Post была опубликована короткая статья со ссылкой на инсайдерские источники, в соответствии с которой в ближайшие недели компания Novell будет разделена на две части, причем бизнес, связанный с SUSE Linux, отойдет к одному покупателю, а оставшееся – частному инвестору. Ни один из предполагаемых покупателей не называется.
|10.09.2010
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Продолжается конкурс Dister Awards от Novell, посвященный созданию оригинальных образов дистрибутивов Linux
В период с 27 июля по 30 сентября проходит конкурс, организованный компанией Novell и посвященный созданию оригинальных образов дистрибутивов SUSE Linux, созданных с помощью сервиса SUSE Studio и размещенных в каталоге SUSE Gallery. Сервис SUSE Studio был запущен в июле
|08.09.2010
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Novell Cloud Security Service обеспечивает безопасность при «облачных вычислениях»
Компания Novell объявила о начале продаж Novell Cloud Security Service. Реализуемый в рамках концепции Novell WorkloadIQ (направлена на создание продуктов для быстро растущего рынка систем
|03.09.2010
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Бизнес крупнейших поставщиков Linux – в точке бифуркации
образом изменила расстановку сил на рынке ПО, хотя ее окончательные последствия предсказать еще невозможно. В этих условиях будущее ведущих коммерческих производителей дистрибутивов Linux – Red Hat, Novell и Mandriva – во многом остается туманным. Какой бы значимостью эти компании ни обладали в сообществе ПО с открытым кодом, по меркам ИТ-рынка они не являются компаниями первой величины и
|02.09.2010
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Слухи о поглощении портят финансовые показатели Novell
Согласно недавно опубликованной финансовой отчетности Novell, доходы компании в третьем квартале 2010 года снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $199 млн. Чистая прибыль компании составила $16 млн ($0.04 на
|31.03.2010
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Суд подтвердил права Novell на UNIX
Суд штата Невада вынес решение не в пользу SCO, который вел длительную тяжбу с IBM и Novell за права на операционную систему Unix. Требование SCO было отклонено присяжными окружного суда Невады. В настоящий момент SCO ведет еще одно дело против IBM по похожему поводу, но теперь
|22.03.2010
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Novell отвергла предложение о покупке величиной $2 млрд
иционного фонда Elliott Associates о покупке компании за $2 млрд, назвав его неадекватным и далеким от того, сколько действительно стоит компания, сообщает Reuters. Владеющая 4% акционерного капитала Novell, компания Blue Harbour Group поддержала решение совета директоров. Напомним, ранее в марте инвестфонд Elliott Associates, который уже владеет 8,5% акций Novell, сделал компании пр
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