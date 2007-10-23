OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise

Novell предлагает малым предприятиям комплекс ПО для рабочих групп Small Business Edition лежит ОС SUSE Linux Enterprise. Комплект также включает такие продукты, как Novell GroupWise для работы с электронной почтой, заметками и календарем; Novell Open Enterpr

Novell Teaming + Conferencing: средства коллективной работы «на подходе» ли веб-конференций и чата. Система Novell Teaming + Conferencing интегрирована со многими функциями Novell GroupWise и Novell Open Workgroup Suite, в последующих версиях эта интеграция расширит

Novell анонсирует первый комплекс ПО для малого бизнеса нован на SUSE Linux Enterprise и содержит приложения для управления электронной почтой и календарем Novell GroupWise; развитые средства управления хранением данных, администрирования учетных за

Novell анонсировала SUSE Linux Enterprise 10 дии бета-тестирования. Research In Motion планирует выпустить BlackBerry Enterprise Server v4.1 для Novell GroupWise. GroupWise Mobile Server — результат соглашения с Intellisync в ноябре

Novell начал поставки GroupWise 7 Компания Novell объявила о начале поставок Novell GroupWise 7, наиболее безопасной и надежной системы коллективной работы, которая функционируе

Novell представила конкурента Outlook ия Novell объявляет о начале открытого бета-тестирования новой версии платформы коллективной работы Novell GroupWise 7. Новая версия GroupWise содержит такие усовершенствования для конечных пол

Novell разработал GroupWise под Linux Компания Novell объявила о готовности Novell GroupWise 6.5 for Linux - платформы коллективной работы, целиком функционирующей на оп

Выходит бета Novell GroupWise 6.5 для Linux Novell объявил о выпуске 4 февраля открытой бета-версии Novell GroupWise 6.5 для Linux, платформы коллективной работы, которая теперь полностью подде

PalmSource и Novell объявили о сотрудничестве тном выводе на рынок и продвижении решений для мобильного обмена сообщениями и управления ресурсами Novell GroupWise и Novell ZENworks, наряду с решениями компании Nexic и корпорации Notify Tec

Novell анонсировал клиент Novell GroupWise для рабочих станций под Linux и Mac Разработчик сетевого ПО Novell анонсировал клиент Novell GroupWise для рабочих станций под Linux и Macintosh. Клиент GroupWise на основе Java д

BlackBerry сможет работать с почтовой системой Novell GroupWise Компания Consilient Technologies разработала программу, которая позволяет связать платформу BlackBerry с почтовым сервером Novell GroupWise, и успешно подключила ее к серверу нью-йоркской пожарной охраны (FDNY) вместе с сервером BlackBerry, сообщает Research In Motion. Программа Mail eXtension (MX) от Consilient, у

Novell готовит к выпуску GroupWise 6.5 очте и устранить вирусы и другие угрозы безопасности системы, Novell готовит к выпуску новую версию Novell GroupWise 6.5, где делает повышенную ставку на безопасность совместной работы. Продукт

Panda Software и Beginfinite будут вместе защищать серверы Novell GroupWise Компания Panda Software создала антивирусную защиту для серверов Novell GroupWise, разработанную по технологии Panda Antivirus for Novell Netware и Beginfinit

Novell, Inc. анонсировала Novell GroupWise 6 Компания Novell анонсировала Novell GroupWise 6, программное обеспечение коллективного взаимодействия, дающее возможность

Novell анонсирует выпуск нового пакета GroupWise Wireless для устройств с беспроводной связью В ближайший понедельник Novell Inc. объявит о выходе нового программного пакета GroupWise Wireless 1.1 для компьютеров с беспроводной связью, который даст возможность пользо

Novell представила версию GroupWise для беспроводной связи Компания Novell провела тестирование версии своего программного пакета GroupWise оптимизированного для беспроводных сетей. Испытание было проведено в рамках службы AT&T PocketNet, которая позволяет пользователям получить доступ к информации, хранимой в корпоративн

Клиентское ПО GroupWise 5.2 некорректно работает под некоторыми версиями Windows 98 Компания Novell предупредила пользователей системы GroupWise 5.2 о том, что 32-битный клиент системы может некорректно работать на рабочих станциях с предустановленной производителем версией Windows 98. После корректной инсталляции выдается соо

Novell ввела поддержку временного формата третьего тысячелетия и Microsoft Outlook в GroupWise 5.5 и объявила о поддержке партнеров по разработке систем на ее базе средств поддержки Microsoft Outlook и нового формата временных данных в систему коллективной работы GroupWise 5.5. Выпущенный компанией модуль Plug-In for Outlook позволяет пользователям Outloo