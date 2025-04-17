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Finch Finch.fm Финч-мелроуз Финч Мобаил

Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил

 

Дмитрий Щипачев, CEO, Finch.fm "Low-code в энтерпрайзе: как сократить срок разработки и запуска проектов? Разбор реальных кейсов" 29 июня 2022 года на конферени CNews "Low-code и No-code: программисты больше не нужны"


17.04.2025 Каких успехов удалось добиться в результате цифровой трансформации 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 3
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
17.04.2020 Oracle Academy предлагает бесплатные онлайн-ресурсы с доступом из дома для преподавателей и учащихся 1
15.11.2019 Chrome сломался в компаниях по всему миру из-за эксперимента Google 1
09.04.2007 AOL насильно переименовала Gaim 1
07.09.2005 Новинки хайтека радуют мошенников 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Finch и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6749 2
Naumen - Наумен 638 2
8386 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 227 2
Первая Форма - 1Форма 51 2
Biocad - Биокад 82 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 26 2
Процессные Технологии 7 2
Microsoft Corporation 24781 1
Google LLC 11904 1
Yahoo! 3699 1
AOL Inc - America Online 1868 1
IBM - International Business Machines Corp 9463 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Directum - Директум 1110 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Tibco Software 84 1
Camunda - Camunda Services GmbH 26 1
CSC - Corporation 68 1
Alfresco Software 146 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 2
Ренессанс Страхование 164 2
Свеза - Sveza 38 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
Газпром нефть 633 1
Costco Wholesale Corporation 28 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1411 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14422 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5426 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11623 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1270 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1086 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 2
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 297 1
BSoD - Blue Screen of Death, Blue Screen of Doom - Синий экран смерти 133 1
OSCAR - Open System for CommunicAtion in Realtime - открытая система для общения в реальном времени 32 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9329 1
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 174 1
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 149 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30283 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5233 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6246 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12895 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2736 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9577 1
DevOps - Development и Operations 922 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5217 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4022 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 409 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4834 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6974 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1298 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 870 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7599 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 554 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2514 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6787 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1082 1
Microsoft Windows 15836 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 23 2
Google Chrome - браузер 1579 1
Oracle Java - язык программирования 3118 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 794 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1004 1
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Greenfoot - Интегрированная среда разработки 1 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 60 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
Oracle Dev Gym 1 1
Google Chrome Canary 7 1
Lenovo ThinkCentre - IBM ThinkCentre - серия мини-ПК (неттоп) - модульный ПК 68 1
Linux OS 10152 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Pidgin - Libgaim - Gaim - libpurple - мессенджер 54 1
HCL Lotus Domino - IBM Lotus Sametime 81 1
Microsoft Office 3792 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2085 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 212 1
Terrasoft Creatio 96 1
JavaScript - JS - язык программирования 1218 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 35 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2308 1
ELMA 365 Low-code BPM 117 1
FIS Platform - no-code платформа 18 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 167 1
Finch Admin 1 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 683 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 53 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 40 1
Tibco BPM 3 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 65 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Naumen Low-code 1 1
Directum Development Studio 1 1
Unify NXJ 3 1
Чепакин Андрей 26 2
Рыбалкин Виталий 10 2
Грибанов Петр 2 2
Суровцев Владимир 18 2
Селезнев Денис 30 2
Кардашин Никита 19 2
Шингарев Павел 16 2
Али Максим 10 2
Зварковский Михаил 6 2
Михеев Андрей 9 2
Решетников Андрей 6 2
Щипачев Дмитрий 2 2
Калинин Владислав 2 2
Беспалов Антон 3 2
Bienvenu David - Биенвен Дэвид 2 1
Истомин Константин 57 1
Finch Emily - Финч Эмили 1 1
Пивоваров Кирилл 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 771 1
Великобритания - Восточная Англия 28 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8171 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6811 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1267 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3308 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1263 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1405 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 389 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3582 1
Экзамены 437 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3544 1
Reddit 323 1
ZDnet 660 1
The Guardian - Британская газета 368 1
Oracle Academy 8 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 32 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 68 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2469 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2056 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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