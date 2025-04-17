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Finch Finch.fm Финч-мелроуз Финч Мобаил
Дмитрий Щипачев, CEO, Finch.fm "Low-code в энтерпрайзе: как сократить срок разработки и запуска проектов? Разбор реальных кейсов" 29 июня 2022 года на конферени CNews "Low-code и No-code: программисты больше не нужны"
Finch и организации, системы, технологии, персоны:
|Чепакин Андрей 26 2
|Рыбалкин Виталий 10 2
|Грибанов Петр 2 2
|Суровцев Владимир 18 2
|Селезнев Денис 30 2
|Кардашин Никита 19 2
|Шингарев Павел 16 2
|Али Максим 10 2
|Зварковский Михаил 6 2
|Михеев Андрей 9 2
|Решетников Андрей 6 2
|Щипачев Дмитрий 2 2
|Калинин Владислав 2 2
|Беспалов Антон 3 2
|Bienvenu David - Биенвен Дэвид 2 1
|Истомин Константин 57 1
|Finch Emily - Финч Эмили 1 1
|Пивоваров Кирилл 5 1
|Oracle Academy 8 1
|Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 32 1
|Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 68 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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