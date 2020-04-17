Oracle Academy предлагает бесплатные онлайн-ресурсы с доступом из дома для преподавателей и учащихся

Образовательным учреждениям требуется предоставить обоим сторонам учебного процесса постоянный доступ к различным вариантам дистанционного обучения и полезным онлайн-ресурсам. Oracle Academy расширяет сотрудничество и предлагает своим институциональным членам учебный план, отвечающий требованиям 21 века, обучающие материалы и инструменты, для доступа к которым понадобится только веб-браузер.

Членство в Oracle Academy бесплатно. Наряду с другими преимуществами учреждения и преподаватели получают продуманный план занятий, подготовленный в соответствии с мировыми стандартами, а также программное обеспечение и бесплатные учебные материалы.

Программа включает следующие учебные ресурсы:

Семинары

Практические семинары Oracle Academy позволяют преподавать информатику в увлекательной, интерактивной форме. Учащиеся также смогут опробовать методы работы с использованием Java и баз данных. Вот доступные темы:

Семинары по Java

Учащиеся познакомятся с основами объектно-ориентированного программирования. Они научатся создавать 3D-анимацию и 2D-игры, а также взаимодействовать с роботом Finch с помощью интерфейса с функциями перетаскивания мышью.

Основы программирования Java в Alice

Этот семинар предназначен для учащихся без опыта программирования или имеющих небольшой опыт программирования. Они узнают об основных способах программирования на Java на примере разработки 3D-анимации в Alice 3.1 (8 часов).

Создание программ на Java с помощью Greenfoot

Учащиеся, освоившие базовые концепции программирования, научатся создавать 2D-игры на Java (16 часов).

Программирование робота Finch в Greenfoot

Семинар предназначен для тех, кто участвовал в семинаре «Создание программ на Java с помощью Greenfoot». Используя Java в Greenfoot, учащиеся разработают интерфейс для интерактивного управления функциями робота Finch — датчиками света, расстояния и температуры (8 часов).

Программирование робота Finch средствами Java

Семинар предназначен для тех, кто освоил материал семинаров «Создание программ на Java с помощью Greenfoot» и «Программирование робота Finch в Greenfoot». Используя Java, учащиеся разработают интерфейс для интерактивного управления функциями робота Finch — датчиками света, расстояния и температуры (8 часов).

Семинар по базам данных

На семинаре «Решение задач при помощи SQL», проводимом на русском языке, слушатели познакомятся с основами работы с базами данных. В роли супергероев учащиеся раскроют серию преступлений, используя облачную среду разработки базы данных (8 часов).

Учебный план

Чтобы пробудить у студентов интерес к информатике, преподавателям понадобится продуманный, эффективный план занятий для обучения ключевым навыкам и передачи необходимых знаний. Предлагаемые модульный учебный план и обучающие ресурсы помогут слушателям углубить свои знания, выработать полезные навыки и научиться мыслить творчески.

Бесплатные учебные ресурсы и план занятий Oracle Academy предназначены для обучения работе с базами данных и программированию на Java. Они доступны на разных языках, включая русский, и охватывают экзамены, тесты и ключи с ответами для проверки знаний. Помимо этого предлагаются практические руководства. Члены Oracle Academy могут получить доступ ко всем курсам с помощью платформы управления учебными программами.

Предлагаемые курсы:

Введение в Java | Основы Java | Программирование на Java | Java: искусственный интеллект и машинное обучение | Основы работы с базами данных | Разработка и программирование баз данных с помощью SQL | Программирование на PL/SQL | APEX — основы разработки приложений

Кроме того, в рамках облачной программы Oracle Academy образовательным учреждениям и студентам доступны бесплатные облачные сервисы Oracle Cloud Free Tier. Бесплатно и без ограничений по времени им предлагаются такие ресурсы как автономная база данных Oracle Autonomous Database, виртуальные машины для вычислений, объектное хранилище, передача исходящих данных и другие основные компоненты, необходимые для создания приложений на базе Oracle Autonomous Databases.

Кроме того, небольшие проектные модули Oracle Academy Education Bytes, позволяют задействовать разные методы обучения и закрепить ключевые знания. Они включают в себя практические лабораторные работы, проекты и задания, а также видеоролики и презентации.

Бесплатные ресурсы для всех

Всем студентам (независимо от того, является ли их образовательное учреждение членом Oracle Academy) доступна бесплатная онлайн-библиотека ресурсов. Она содержит множество разнообразных форумов, ссылок на сайты и учебных материалов.

Кроме того, мы сотрудничаем с Oracle Dev Gym — платформой для проверки знаний, где можно найти интересные тесты и материалы по программированию на Java и работе с базами данных. Все эти ресурсы помогут студентам поддерживать знания в актуальном состоянии.

Миссия Oracle Academy — повысить интерес к обучению компьютерным технологиям по всему миру и открыть доступ к новым знаниям. Мы уверены, что обучение способствует внедрению инноваций и развитию полезных навыков, а также позволяет представителям разных культур и социальных групп стать профессионалами в сфере высоких технологий. В рамках политики корпоративной социальной ответственности компания Oracle оказывает помощь в разных странах мира, предоставляя доступ к бесплатным учебным ресурсам. Это позволяет преподавателям подготовить учеников к дальнейшему обучению и развитию карьеры, передать навыки, позволяющие мыслить творчески и стать в результате лидерами в сфере цифровых технологий.