Получите все материалы CNews по ключевому слову
Oracle APEX Oracle Application Express
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|31.01.2017
|
Asus представила новые материнские платы на базе чипсета Intel Z270
ю линейку материнских плат на базе чипсета Intel Z270, способную раскрыть потенциал процессоров Intel Core седьмого поколения. Как рассказали CNews в компании, новая материнская плата Asus Maximus IX Apex серии Republic of Gamers (ROG) уже помогла оверклокерам установили 8 рекордов и занять 13 первых мест в популярных бенчмарках.Пополнилась линейка материнских плат новейшими моделями серии
|15.11.2012
|
Teleopti и Apex Berg будут совместно оптимизировать работу контакт-центров
Компании Teleopti и Apex Berg объявили о партнерстве в вопросах повышения профессионализма специалистов по прогнозированию нагрузки и планированию человеческих ресурсов. «Apex Berg специализируется в вопрос
|21.09.2011
|
Вышла новая версия платформы Oracle Application Express: быстрое создание веб-приложений для Oracle Database
Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Application Express Release 4.1 — инструмента быстрого создания веб-приложений для Ora
|30.06.2010
|
Вышла новая версия инструмента для быстрого создания веб-приложений Oracle Application Express
Корпорация Oracle представила Oracle Application Express Release 4.0 – новую версию инструмента быстрого создания веб-прило
|17.06.2010
|
Kodak предлагает систему печати APEX в аренду
Компания Kodak объявила о начале кампании по предоставлению в аренду систем «сухой» печати APEX. Теперь все клиенты могут арендовать оборудование APEX на срок от трех лет, которое будет устанавливаться исключительно через официального дистрибьютора. Первые 10 комплектов систем
|28.02.2008
|
Yahoo запустит новую рекламную платформу - Apex
Компания Yahoo планирует запустить новый сервис, который упростит проведение рекламных кампаний с помощью онлайн-рекламы всех форматов. Сервис под названием Apex предоставит возможность рекламодателям и владельцам площадок напрямую совершать сделки. Конкурентами Apex являются сервис adCenter компании Microsoft и Platform A от AOL, сообщает G
|20.04.2007
|
Oracle выбрал AnyChart для новой версии Application Express
лицензионном соглашении с корпорацией Oracle, согласно которому технология AnyChart используется в Oracle Application Express. В частности, AnyChart Flash Chart Component позволяет разработчик
|19.07.2005
|
В чилийской пустыне заработал новый телескоп
Проект APEX (Atacama Pathfinder Experiment) прошел еще один этап реализации. В чилийской пустыне Атакама, на плато Чахнантор высотой 5100 м. прошел первые испытания новый 12-метровый телескоп. Телеско
|12.08.2004
|Apex выпустил фотоаппарат для начинающих
|09.03.2000
|
Разработчики серверного ПО Apex и Cybex проведут $2 млрд. слияние
$2 млрд. Будет создана новая компания, которая займется разработкой технологий для управления крупными информационными центрами. Слияние должно быть завершено не позднее третьего квартала этого года. Apex и Cybex обслуживают такие компании как Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, NEC, Siemens и др.
|24.03.1999
|
Apex PC запатентовала технологию экранного отображения для систем администрирования сетей
Компания Apex PC получила патент США на разработанную ею технологию экранного отображения для контроля за компьютерными системами. Технология экранного программирования, названная OSCAR, позволяет польз
Oracle APEX и организации, системы, технологии, персоны:
|Ващенков Константин 9 4
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 3
|Краснов Михаил 86 2
|Соловьев Юрий 31 2
|Фишенко Александр 5 2
|Пособилов Александр 3 2
|Абдулаев Шавкат 3 2
|Дятлова Анастасия 3 2
|Демченко Тимофей 4 2
|Зохидов Зафар 2 2
|Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
|Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
|Захаров Михаил 14 1
|Нестеров Сергей 12 1
|Крепков Игорь 1 1
|Борисов Алексей 33 1
|Benioff Marc - Бениофф Марк 28 1
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
|Go Eric - Го Эрик 2 1
|Ещенко Борис 3 1
|Садеков Марат 3 1
|Фищенко Александр 1 1
|Демидов Михаил 133 1
|Гребнев Егор 41 1
|Новожилов Алексей 20 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Захаркина Ольга 24 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Баранов Дмитрий 24 1
|Синицкий Руслан 9 1
|Котырев Сергей 9 1
|Румянцева Марина 8 1
|Удалов Сергей 7 1
|Зельдин Олег 6 1
|Павлов Никита 114 1
|Колган Мария 1 1
|Лоиз Хуан 1 1
|Гичун Виктор 4 1
|Балабанов Виктор 1 1
|Колесов Юрий 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.