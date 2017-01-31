Разделы

Oracle APEX Oracle Application Express

Oracle APEX - Oracle Application Express

31.01.2017 Asus представила новые материнские платы на базе чипсета Intel Z270

ю линейку материнских плат на базе чипсета Intel Z270, способную раскрыть потенциал процессоров Intel Core седьмого поколения. Как рассказали CNews в компании, новая материнская плата Asus Maximus IX Apex серии Republic of Gamers (ROG) уже помогла оверклокерам установили 8 рекордов и занять 13 первых мест в популярных бенчмарках.Пополнилась линейка материнских плат новейшими моделями серии

15.11.2012 Teleopti и Apex Berg будут совместно оптимизировать работу контакт-центров

Компании Teleopti и Apex Berg объявили о партнерстве в вопросах повышения профессионализма специалистов по прогнозированию нагрузки и планированию человеческих ресурсов. «Apex Berg специализируется в вопрос
21.09.2011 Вышла новая версия платформы Oracle Application Express: быстрое создание веб-приложений для Oracle Database

Корпорация Oracle объявила о выпуске Oracle Application Express Release 4.1 — инструмента быстрого создания веб-приложений для Ora
30.06.2010 Вышла новая версия инструмента для быстрого создания веб-приложений Oracle Application Express

Корпорация Oracle представила Oracle Application Express Release 4.0 – новую версию инструмента быстрого создания веб-прило
17.06.2010 Kodak предлагает систему печати APEX в аренду

Компания Kodak объявила о начале кампании по предоставлению в аренду систем «сухой» печати APEX. Теперь все клиенты могут арендовать оборудование APEX на срок от трех лет, которое будет устанавливаться исключительно через официального дистрибьютора. Первые 10 комплектов систем
28.02.2008 Yahoo запустит новую рекламную платформу - Apex

Компания Yahoo планирует запустить новый сервис, который упростит проведение рекламных кампаний с помощью онлайн-рекламы всех форматов. Сервис под названием Apex предоставит возможность рекламодателям и владельцам площадок напрямую совершать сделки. Конкурентами Apex являются сервис adCenter компании Microsoft и Platform A от AOL, сообщает G
20.04.2007 Oracle выбрал AnyChart для новой версии Application Express

 лицензионном соглашении с корпорацией Oracle, согласно которому технология AnyChart используется в Oracle Application Express. В частности, AnyChart Flash Chart Component позволяет разработчик
19.07.2005 В чилийской пустыне заработал новый телескоп

Проект APEX (Atacama Pathfinder Experiment) прошел еще один этап реализации. В чилийской пустыне Атакама, на плато Чахнантор высотой 5100 м. прошел первые испытания новый 12-метровый телескоп. Телеско
12.08.2004 Apex выпустил фотоаппарат для начинающих
09.03.2000 Разработчики серверного ПО Apex и Cybex проведут $2 млрд. слияние

$2 млрд. Будет создана новая компания, которая займется разработкой технологий для управления крупными информационными центрами. Слияние должно быть завершено не позднее третьего квартала этого года. Apex и Cybex обслуживают такие компании как Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, NEC, Siemens и др.
24.03.1999 Apex PC запатентовала технологию экранного отображения для систем администрирования сетей

Компания Apex PC получила патент США на разработанную ею технологию экранного отображения для контроля за компьютерными системами. Технология экранного программирования, названная OSCAR, позволяет польз

Oracle Corporation 6867 18
Microsoft Corporation 25236 7
HP Inc. 5761 5
Nvidia Corp 3731 4
ХИ-квадрат 10 3
Intel Corporation 12541 3
IBM - International Business Machines Corp 9551 3
Salesforce 456 3
Google LLC 12255 2
Eastman Kodak - Кодак 507 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 2
Kometa - Комета 157 2
Arc Electronics 5 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 326 2
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 234 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 273 2
SAP SE 5426 2
ФОРС - Центр разработки 679 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 2
Dell EMC 5092 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1144 2
Broadcom - VMware 2490 2
Softline - Софтлайн 3261 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2100 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 2
8983 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 2
Trend Micro 629 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 2
РТСофт - RTSoft 94 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 344 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 258 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 1
SafeBreach Labs 14 1
Odin 32 1
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 1
Dyson 130 2
Mint Global - Mint Capital 27 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
БЕРГ - BERG 18 1
ЕКА Топливная компания 146 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 85 1
Благосостояние НПФ 52 1
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 76 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
AII - Africa Israel Investments 2 1
Israel Corporation 3 1
Фора Банк 74 1
TD Ameritrade 64 1
Наукоград - технопарк 150 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
Netcare - Network Healthcare Holdings - GHG - General Healthcare Group 1 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 3 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 1
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 9 1
Альфа-Банк 1868 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 1
Runa Capital 158 1
Bank of America - Банк Америки 268 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Royal Dutch Shell - Шелл 223 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 1
Virtus.pro 29 1
Почта России ПАО 2245 1
GFG - Lamoda - Купишуз 194 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 210 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 106 1
UK High Court of Justice - Supreme Court of the United Kingdom - Верховный суд Великобритании 35 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 45 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 11
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9863 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 6
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1599 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 5
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1469 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3056 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 5
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1752 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2966 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10127 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4185 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 11
Oracle Java - язык программирования 3328 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 6
Microsoft Windows 16327 6
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 5
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 5
Google Forms - Google Формы 77 4
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 4
ХИ-квадрат - XSQUARE LCDP - XSQUARE Low Code Development Platform 11 4
Oracle Cloud Free Tier 8 3
Oracle Database Cloud - Oracle DBaaS - Oracle Database as a Service 28 3
Oracle Autonomous Database Cloud - Oracle Autonomous Data Warehouse Cloud - Oracle Autonomous Database Cloud at Customer - Cloud@Customer 36 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 3
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 3
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 3
Oracle Applications 90 3
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 217 3
JavaScript - JS - язык программирования 1329 3
Intel x86 - архитектура процессора 1982 3
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 3
Linux OS 10896 3
Intel Core - Семейство процессоров 1236 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 3
HPE Storage - HPE StorageWorks - Compaq StorageWorks - D2D Backup Systems 125 2
Asus Aura Sync 18 2
Nvidia PhysX 62 2
Oracle Technology Network - OTN 45 2
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 140 2
ESO OWL - Overwhelmingly Large Telescope - Ошеломляюще большой телескоп - ESO E-ELT - European Extremely Large Telescope - Европейский чрезвычайно большой телескоп 13 2
ESO NTT - New Technology Telescope 6 2
Vertiv Avocent Ecosystem 26 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 365 2
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 2
Electrolux UltraCaptic - Electrolux UltraSilencer Vacuum - Electrolux UltraActive - Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergo, Ergorapido - серия пылесосов 20 2
Realtek HD Audio - Realtek High Definition Audio 8 2
HPE APEX - HPE Application Performance Extender - HPE Application Performance Management 4 2
Oracle Autonomous Transaction Processing 10 2
Ващенков Константин 9 4
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 3
Краснов Михаил 86 2
Соловьев Юрий 31 2
Фишенко Александр 5 2
Пособилов Александр 3 2
Абдулаев Шавкат 3 2
Дятлова Анастасия 3 2
Демченко Тимофей 4 2
Зохидов Зафар 2 2
Pietri Antonio - Пьетри Антонио 11 1
Mendelsohn Andrew - Мендельсон Эндрю 21 1
Захаров Михаил 14 1
Нестеров Сергей 12 1
Крепков Игорь 1 1
Борисов Алексей 33 1
Benioff Marc - Бениофф Марк 28 1
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 1
Go Eric - Го Эрик 2 1
Ещенко Борис 3 1
Садеков Марат 3 1
Фищенко Александр 1 1
Демидов Михаил 133 1
Гребнев Егор 41 1
Новожилов Алексей 20 1
Криницкий Игорь 26 1
Захаркина Ольга 24 1
Тетенькин Евгений 10 1
Баранов Дмитрий 24 1
Синицкий Руслан 9 1
Котырев Сергей 9 1
Румянцева Марина 8 1
Удалов Сергей 7 1
Зельдин Олег 6 1
Павлов Никита 114 1
Колган Мария 1 1
Лоиз Хуан 1 1
Гичун Виктор 4 1
Балабанов Виктор 1 1
Колесов Юрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 7
Европа 24634 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 6
Япония 13547 4
Земля - планета Солнечной системы 10658 4
Америка - Американский регион 2188 3
Солнечная система - Solar system 2545 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
США - Техас - Хьюстон 252 2
США - Нью-Йорк - Бруклин 31 2
Юпитер - планета Солнечной системы 555 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 2
Казахстан - Республика 5792 2
Чили - Республика 484 2
Украина 7793 2
США - Техас 1012 2
СССР - Ленинград 111 1
Монако Княжество 106 1
США - Вирджиния - Виргиния 275 1
Таджикистан - Душанбе 55 1
Мировой океан - World Ocean 521 1
Венера - планета Солнечной системы 293 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 386 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 600 1
Америка Южная - Атакама пустыня 32 1
Сербия - Белград 61 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Таджикистан - Республика 910 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 4
Английский язык 6876 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 4
Ergonomics - Эргономика 1688 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 3
Зоология - наука о животных 2791 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1720 2
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Молекула - Molecula 1083 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1432 2
Физика - Светимость 77 2
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 59 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
NewsFactor 127 1
Dedicated System 1 1
CMS Magazine 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
The Guardian - Британская газета 384 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
Counterpoint Research 97 1
Gartner - Гартнер 3608 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Oracle Academy 8 4
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 3
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 3
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 2
МЭИ - ИДДО НИУ - Институт дистанционного и дополнительного образования 1 1
Narxoz University - Нархоз Университет Республики Казахстан - Университет имени Турара Рыскулова 4 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
RRC Education - Учебный центр 8 1
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 15 1
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 1
ТТУ им. акад. М. Осими - Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
