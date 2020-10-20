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США Нью-Йорк Бруклин

США - Нью-Йорк - Бруклин

СОБЫТИЯ


20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1
16.10.2020 Российский рэпер арестован в США по «хакерскому делу». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
20.12.2018 Новые iPad Pro идут в продажу с погнутыми корпусами. Apple говорит, что это нормально 1
04.12.2018 Сервис пассажирских перевозок inDriver объявил о выходе на рынок США 1
17.01.2018 Грандиозный взлом телефонных линий ЦРУ оказался вымыслом. Секретные данные сдал агент 1
17.07.2017 «Лаборатория Касперского» стала спонсором гоночной команды чемпионата Формулы E 1
01.03.2017 Россиянин получил 11 лет тюрьмы за экспорт электроники в Россию из США 1
06.10.2016 Атаки мошенников на интернет-магазины набирают обороты и могут превысить показатели 2015 1
13.09.2016 Смартфон Xiaomi взорвался в кармане брюк владельца. Фото 1
12.09.2016 Samsung Galaxy Note 7 взорвался в руках шестилетнего малыша 1
27.10.2015 Россиянам грозят десятки лет тюрьмы за закупку электроники в США 1
18.04.2014 Ericsson присоединился к проекту NYU Wireless, ведущему исследования в области 5G 1
22.11.2013 Служба такси «Бруклин» увеличила клиентскую базу с помощью Infinity Taxi 1
16.03.2012 Литературный фаст-фуд 1
29.11.2007 Интернет-медицина: лечение в онлайне 1
08.11.2007 В Нью-Йорке предъявлены обвинения 17 кардерам 1
16.03.2007 Орден Ленина продают на eBay 1
12.01.2007 "Монетарный" шпионаж: история и перспективы 1
24.08.2006 Израильского мультимиллионера нашли через интернет 1
26.04.2006 Бывший CEO СА признался в махинациях 1
17.04.2006 Полиция Бруклина оборудует улицы камерами видеонаблюдений 1
07.07.2005 Россия готовит нового космотуриста 1
07.07.2005 Подростка убили за iPod 1
07.07.2005 Россия готовит нового космотуриста 1
22.03.2005 Голосование за файлы может избавить P2P-сети от спама 1
23.09.2004 Топ-менеджерам Computer Associates выдвинули обвинение 1
07.07.2003 Австралийцы пали жертвами интернет-банкинга 1
20.03.2001 Помощник официанта ограбил 200 самых богатых людей Америки 1
22.02.2001 ФБР раскрыло еще одно сетевое мошенничество 1
17.08.2000 Мошенники получили $5,5 млн. на создание виртуальной галереи и магазина по продаже украшений в Сети 1
30.08.1999 Тинейджер арестован за угрозу разрушить штаб-квартиру IBM 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

США и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13291 3
Arc Electronics 5 2
Samsung SDI 84 2
Samsung Electronics 11146 2
CA Technologies - Computer Associates 392 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 1
Taia Global 3 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5726 1
Microsoft Corporation 25879 1
Xiaomi - Сяоми 2289 1
IBM - International Business Machines Corp 9718 1
Toshiba Corporation 2987 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 1
PayPal 675 1
Experian 84 1
AMD Xilinx 101 1
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
Virgin Group 145 1
QQAAZZ - Хакерская группировка 1 1
eBay Inc 1642 3
John F. Kennedy International Airport - Международный аэропорт имени Джона Кеннеди - ИАТА: JFK, ИКАО: KJFK 19 2
Qantas Airways - Queensland and Northern Territory Aerial Services 18 1
Lightspeed Venture Partners 10 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 931 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 265 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Merrill Lynch 454 1
Infinity Taxi 8 1
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1217 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 637 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1703 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6699 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3228 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1931 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 789 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Судебная власть - Judicial power 2525 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3692 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 444 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 346 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 979 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 93 1
Government of Spain - Fuerzas Armadas de España - Вооружённые силы Испании - Policía Nacional - Национальная полиция Испании 20 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 112 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6692 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35896 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27173 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3463 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29915 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10302 3
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2459 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8906 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13818 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16702 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26580 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4864 2
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 624 2
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 737 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10378 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5026 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13815 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11962 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8607 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 572 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8780 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10846 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4931 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1605 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4788 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13378 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2586 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2782 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 158 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1419 1
Транспорт - Автомобилестроение - Джип - Jeep 85 1
Файлообменная технология - File sharing 248 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13615 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23884 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3134 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2645 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54835 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22817 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3091 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7712 4
Apple iPhone 6 4861 3
Apple iPad 4024 2
Apple - App Store 3151 2
Samsung Galaxy Note 702 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Oracle APEX - Oracle Application Express 70 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5277 2
Apple iPad Pro 321 1
Trend Micro TippingPoint NGIPS - Intrusion Prevention System - TippingPoint Technologies - Netpliance 57 1
Xiaomi Mi C - серия смартфонов 16 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 1
Limewire - P2P-сеть 20 1
IBM - TrackPoint - Pointing stick - PointStick - Track Stick - StickPoint - Трекпойнт - Тензометрический джойстик - "сосок" 66 1
Google Android 15375 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3590 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 445 1
Samsung Galaxy 1041 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 712 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 331 1
Apple iPhone 5 784 1
Apple iPhone 4 801 1
Apple iPad mini 431 1
Apple iPod 1558 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 595 1
Lenovo A - Серия смартфонов 19 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2520 1
Apple Care 31 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - DS Automobiles 3 1
Kennedy John - Кеннеди Джон 45 2
Фишенко Александр 5 2
Пособилов Александр 3 2
Перминов Анатолий 131 2
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 2
Olsen Gregory - Олсен Грегори 14 2
Абдулаев Шавкат 3 2
Дятлова Анастасия 3 2
Kumar Sanjay - Кумар Санджей 12 2
Morris Stephen - Моррис Стивен 3 2
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 2
Бойко Максим 4 1
Фищенко Александр 1 1
Рахманов Максим 47 1
Фролова Наталия 14 1
Spielberg Steven - Спилберг Стивен 44 1
Wang Charles - Ванг Чарльз 5 1
Свирин Михаил 2 1
Abdallah Abraham - Абдала Абрам 2 1
Барышев Алексей 1 1
Барышева Елена 1 1
Василенко Вадим 1 1
Morgenstern Marc - Моргенштерн Марк 1 1
Sterling Johnson - Стерлинг Джонсон 1 1
Бабенко Илья 2 1
Абель Рудольф 1 1
Rapoport Russell - Рапопорт Рассел 1 1
Lewis Linda - Льюис Линда 2 1
Ranieri Lewis - Раньери Льюис 1 1
Landenbaum Igor - Ланднбаум Игорь 1 1
Parkinson Jay - Паркинсон Джей 1 1
Rose Christopher - Роуз Кристофер 4 1
Zar Ira - Цар Айра 1 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 937 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1036 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 1
Касперский Евгений 338 1
Моисеев Александр 30 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 66 1
Василенко Александр 99 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 17
США - Нью-Йорк 3195 17
Россия - РФ - Российская федерация 168534 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19376 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48093 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3162 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 4
США - Техас 1063 4
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 4
США - Нью-Йорк штат 254 3
США - Нью-Джерси 309 3
США - Техас - Хьюстон 260 3
Джерси - коронное владение Британской короны 41 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 2
Финляндия - Финляндская Республика 3707 2
Франция - Французская Республика 8206 2
США - Калифорния 4845 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 596 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 2
США - Флорида 789 2
США - Пенсильвания 373 2
США - Вирджиния - Виргиния 294 2
США - Южная Каролина 96 1
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 48 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Светогорск 19 1
США - Нью-Йорк штат - Армонк 6 1
Казахстан - Республика 6119 1
Европа 25032 1
Швеция - Королевство 3793 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19778 1
Польша - Республика 2038 1
Индия - Bharat 5914 1
Америка - Американский регион 2210 1
Канада 5096 1
Израиль 2872 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 1
Бельгия - Королевство 1202 1
Германия - Федеративная Республика 13300 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8325 9
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1905 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11771 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8986 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34324 4
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3236 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4040 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22051 3
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18410 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7706 2
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6634 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3137 2
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 276 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1753 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11496 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1038 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1636 2
Спорт - Гольф - Golf 103 2
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 72 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10556 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27678 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9158 2
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 246 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6686 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 963 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1095 1
Ордена СССР - Орденская система СССР - Награды СССР 43 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7590 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5708 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 618 1
Аренда 2726 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1350 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1294 2
NYT - The New York Times 1104 2
Quartz 25 1
Silicon 497 1
Newsbytes News Network 379 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
NEWSru.com 229 1
New York Post 64 1
E-Commerce Times 69 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2736 1
The Verge - Издание 622 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6132 1
MacRumors 151 1
PhoneArena 75 1
AP - Associated Press 2009 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Bear Stearns 79 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 112 2
Public Library of Brookline - Бруклинская публичная библиотека 1 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
ABB FIA Formula E World Championship - Формула E - Класс автогонок электромобилей 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Создано именных указателей - 202460.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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