Индексная книга (каталог) CNews*
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США Нью-Йорк Бруклин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 32, упоминаний - 32
США и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 13291 3
|Arc Electronics 5 2
|Samsung SDI 84 2
|Samsung Electronics 11146 2
|CA Technologies - Computer Associates 392 2
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 1
|Taia Global 3 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5726 1
|Microsoft Corporation 25879 1
|Xiaomi - Сяоми 2289 1
|IBM - International Business Machines Corp 9718 1
|Toshiba Corporation 2987 1
|Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3091 1
|PayPal 675 1
|Experian 84 1
|AMD Xilinx 101 1
|ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
|Virgin Group 145 1
|QQAAZZ - Хакерская группировка 1 1
|Bear Stearns 79 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.