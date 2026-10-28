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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203549
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США Нью-Йорк штат Армонк

СОБЫТИЯ


28.10.2026 Впервые достигнута 99% точность передачи между двумя квантовыми процессорами 1
01.08.2019 IBM уволила 100 тысяч сотрудников, чтобы стать «клевой» и «модной» 1
18.03.2009 IBM покупает Sun? 1
20.01.2009 IBM приобрела 30 млн акций китайского производителя телевизоров 1
16.05.2007 Утечка в IBM: ленты с конфиденциальными данными 1
30.08.1999 Тинейджер арестован за угрозу разрушить штаб-квартиру IBM 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

США и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9722 7
Google LLC 12843 1
CHiQ - Changhong Electronics - Meiling - Чанхун Электрик ЭЛОС 21 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 67 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
Amazon Inc - Amazon.com 3319 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 967 1
Intel Corporation 12897 1
Dell Technologies - Dell Computer 2227 1
Microsoft Corporation 25910 1
Cisco Systems 5387 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 742 1
HP - Hewlett-Packard 3671 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 1
Судебная власть - Judicial power 2536 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1219 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 2
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 402 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7592 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3130 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 1
ТВ-тюнер - TV tuner 522 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 1
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4173 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3479 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 509 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1620 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17142 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 1
IBM PC DOS 42 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 62 1
Oracle Java - язык программирования 3510 1
Langley Jonathan - Лэнгли Джонатан 1 1
Wild Alan - Уайлд Алан 1 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
США - Нью-Йорк 3201 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55203 4
США - Нью-Йорк штат 256 3
Россия - РФ - Российская федерация 169397 2
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 129 1
США - Пенсильвания 373 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
США - Нью-Йорк - Бруклин 32 1
Израиль 2877 1
Индия - Bharat 5929 1
Германия - Федеративная Республика 13321 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19461 1
США - Техас 1065 1
США - Калифорния 4847 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 2
Fashion industry - Индустрия моды 370 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6655 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 663 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7616 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 1001 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 430 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9028 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5188 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 188 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1466 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1792 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8188 1
AP - Associated Press 2009 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 271 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 1
Bloomberg 1660 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
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