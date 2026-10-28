Индексная книга (каталог) CNews*
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США Нью-Йорк штат Армонк
СОБЫТИЯ
|28.10.2026
|Впервые достигнута 99% точность передачи между двумя квантовыми процессорами 1
|01.08.2019
|IBM уволила 100 тысяч сотрудников, чтобы стать «клевой» и «модной» 1
|18.03.2009
|IBM покупает Sun? 1
|20.01.2009
|IBM приобрела 30 млн акций китайского производителя телевизоров 1
|16.05.2007
|Утечка в IBM: ленты с конфиденциальными данными 1
|30.08.1999
|Тинейджер арестован за угрозу разрушить штаб-квартиру IBM 1
Публикаций - 7, упоминаний - 7
США и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 2
|Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1970 1
|Langley Jonathan - Лэнгли Джонатан 1 1
|Wild Alan - Уайлд Алан 1 1
|Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 25 1
|AP - Associated Press 2009 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11620 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 271 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 1
|Bloomberg 1660 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.