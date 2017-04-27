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Free software Software libre СПО Свободное программное обеспечение

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.04.2017 Егор Кожемяка - Свободное ПО не панацея – оно само может быть источником угроз ИБ

nux. Инфраструктуры заказчиков меняются, поэтому мы также совершенствуем свои продукты для обеспечения надежной защиты информации в информационных системах. CNews: Повышает ли переход на российское и свободное ПО безопасность организаций? Егор Кожемяка: Свободное ПО, как и любое другое ПО, может служить источником угроз из-за содержащихся в нем уязвимостей. В качестве примера можно п
23.09.2015 В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО»

конотворческие инициативы, создаваемые, чтобы наделить при госзакупках дополнительным преимуществом свободное ПО и «локализованное зарубежное» ПО, произвели раскол в отечественном сообществе ИТ
06.02.2015 Государство выделит целевые гранты для миграции на свободное ПО

Министерство связи планирует оказывать финансовую поддержку миграции российских госорганов на свободное ПО. О планах предоставлять гранты на эти цели глава ведомства Николай Никифоров рассказал на конференции разработчиков свободной СУБД PostgreSQL. «Мы будем поддерживать грантами НИР (
28.10.2014 Госсектор опять пытается перейти на СПО

Разговоры о необходимости замены пропиетарного программного обеспечения от зарубежных вендоров на свободное ПО или отечественные продукты на официальном уровне шли и до введения санкций. Но р
21.08.2014 Главная ИТ-система России мигрирует с Oracle на свободное ПО

Переход инфраструктуры электронного правительства на свободное ПО начался с системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом в интервью CNews заявил замминистра связи Алексей Козырев. Для построения новой версии СМЭВ (3.0), п
27.06.2014 Прощай Америка: Электронное правительство России перейдет на свободное ПО

ьства начнется с построения пилотной зоны в 2014 г. Обеспечение технологической и процессной нейтральности, модернизация аппаратной и прикладной части ИЭП, запланировано на 2015 г. Помимо перехода на свободное ПО и нейтральное аппаратное обеспечение Минкомсвязи в новом Системном проекте планирует обеспечить сквозной контроль расходов и сквозной мониторинг качества сервисов и услуг для гражд
13.05.2014 Минкомсвязи советует регионам внедрять свободное ПО и оказывать услуги через телевизор

ия свободного программного обеспечения…, позволяющего сократить бюджетные расходы и снизить зависимость от ограниченного круга поставщиков». Отметим, что федеральные власти также должны переходить на свободное ПО. По действующему плану, утвержденному Владимиром Путиным в 2010 г., это необходимо сделать в период с 2011 до 2015 гг. Вопрос о реализации данного плана CNews в 2013 г. направлял в
17.05.2013 Минкомсвязи вспомнило про свободное ПО

Кроме сторонних зависимостей РАСПО предлагает контролировать собираемость ПО из исходных кодов. Наконец, ассоциация хочет публиковать в ФАП не только решения, разработанные по госзаказу, но и просто свободное ПО. Помимо этого в организации предлагают зафиксировать в протоколе аппробацию базовых пакетов СПО для госорганов, проведение сравнительного тестирования отечественных ОС в качестве з
15.12.2011 Свободное ПО поднимает голову в России

на круглом столе "Почему будущее за свободным ПО". В основном речь г-на Столлмана касалась философских и социальных обоснований распространения СПО. Согласно его убеждениям, "если общество использует свободное ПО - это путь вперед, так как свободная программа - это знание. Если общество использует проприетарное ПО, о пути вперед речь не идет. Проприетарное ПО - это зависимость от того или и
08.07.2011 Свободное ПО в России: эксперты оценивают практические шаги

а "входным билетом" на рынок облачных приложений, а успехи лидера рынка e-commerce Amazon во многом обусловлены использованием открытого ПО для запуска его облачных сервисов. Таким образом открытое и свободное ПО служит катализатором конкуренции во многих областях разработки софта на мировом рынке, а зарубежный опыт полезен для российского бизнеса, где этот тип обеспечения пока использует м
29.06.2011 Свободное ПО: переход к реальным действиям

ия должны были полностью определиться с выбором. Однако, ситуация во многом осталась неопределенной - большая часть регионов не успела сориентироваться, приобрести необходимые лицензии или установить свободное ПО. Одновременно с предложением о переводе российских школ на свободное ПО возникла идея создания национальной программной платформы, под которой понимается комплекс мер, в кот
21.06.2011 Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям»

ласти и федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения» на период с 2011 до 2015 г. Документ предусматривает полный переход федеральных властей и бюджетников на свободное ПО. Одновременно статус российского национального стандарта получил международный стандарт OpenDocument. Что касается негосударственного сектора, то, несмотря на уверенное проникновен
20.05.2011 Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям»

ия должны были полностью определиться с выбором. Однако, ситуация во многом осталась неопределенной - большая часть регионов не успела сориентироваться, приобрести необходимые лицензии или установить свободное ПО. Одновременно с предложением о переводе российских школ на свободное ПО возникла идея создания национальной программной платформы, под которой понимается комплекс мер, в кот
14.03.2011 Судебные приставы выделили 130 млн руб. на свободное ПО

сравнение стоимости свободного и проприетарного ПО, - говорит Звягина. - Общая сумма затрат в случае платного ПО получалась в десятки раз выше, поэтому мы планируем и в дальнейшем ориентироваться на свободное ПО». Стоимость - не единственная причина, по которой ведомство сделало выбор в пользу СПО. «Мы также рассчитывали на массовое появление свободного ПО в органах госвласти в целом, - ра
14.02.2011 Куба переходит на свободное ПО

x. Об этом заявил руководитель OpenSource-проекта профессор Абель Фирвида (Abel Firvida). Университет станет первым на Кубе учебным заведением, в котором будет осуществлен столь масштабный переход на свободное ПО, сообщил Фирвида после презентации версии 3.0 кубинского национального дистрибутива Linux NOVA, который разрабатывается на основе Ubuntu. Совместимость NOVA с самым популярным в ми
11.02.2011 Французский суд аннулировал результаты тендера, в котором дискриминировалось свободное ПО

м по этому поводу пресс-релизе, что “ограничения в пользу проприетарных решений в области хранения данных и отчетности в тендере на поставку для государственных учреждений неоправданно дискриминируют свободное ПО”. Оспоренный тендер проводился в рамках групповых закупок проприетарного ПО, проводимых в соответствии с рекомендациями Генеральной комиссии по пересмотру государственной политики

24.12.2010 Первый регион России лицензировал все школьные ПК на свободное ПО

дств. К этому сроку директоры местных образовательных учреждений должны были определиться или с продлением платных лицензий на уже имеющееся у них программное обеспечение, или перевести свои школы на свободное ПО, не требующее затрат на лицензирование. Заместитель генерального директора «Альт Линукс» Алексей Новодворский рассказал CNews, что подпись местных властей под лицензионным договоро
30.08.2010 Правительство Андалусии планирует переход на свободное ПО

авило, в соответствии с которым все программное обеспечение, разработанное по заказу правительства Андалусии, публикуется на условиях свободных лицензий. Перевод государственных учреждений региона на свободное ПО планируется осуществить в несколько этапов. На первом этапе свободные программы будут использоваться под управлением проприетарной ОС, на втором операционная система будет заменена
18.08.2010 Хакасия самостоятельно переводит школы на свободное ПО

орого были подготовлены две группы специалистов муниципальных ресурсных центров и учителей информатики. Предполагается, что эти специалисты в дальнейшем обеспечат тьюторское сопровождение перехода на свободное ПО. Напомним, что переход на свободное ПО к 2011 году ранее был запланирован для средних школ в масштабах всей Российской Федерации. Для этого на первом этапе было закуплено пр
24.03.2010 Стали известны номинанты ежегодной награды Free Software Awards

ласти свободного ПО. Награды Free Software Awards вручаются с 1998 г. в двух номинациях: за вклад в свободное ПО (Advancement of Free Software) и за социальные проекты (Project of Social Benefi
12.11.2008 Финляндия массово перешла на свободное ПО

Более 75% финских компаний используют в работе свободное ПО и ПО с открытым исходным кодом (FOSS) — таковы результаты одиннадцатого ежегодного исследования National Software Industry Survey, проводимого Software Business Laboratory, Softwar
22.10.2008 До конца 2009 г. свободное ПО внедрят во всех российских школах

тигнет миллиона. По словам Щеголева, по истечении трех лет школы смогут сделать выбор: использовать платные лицензионные программные продукты, приобретая их за свой счет, или перейти на отечественное свободное ПО. Министр напомнил, что в рамках приоритетного нацпроекта «Образование» все российские школы получили доступ в интернет; далее предстоит сосредоточиться на работе по созданию самой

10.10.2008 Gartner: Кризис? Да здравствует свободное ПО

внимание только на инновационность и богатство возможностей продукта, но кризис вернул в число факторов выбора и цену». Хотя внедренцы предостерегают от знака равенства между «ПО с открытым кодом» и «бесплатным ПО», по подсчетам главы интегратора «Айти» Тагира Яппарова в первый год использования СПО в компаниях экономия с учетом расходов на внедрение, обучение и консалтинг обычно составляет
13.05.2008 Свободное ПО для дома: выбираем софт

т копирования. Система Blender, возможности которой лишь немногим уступают 3DS MAX, развивается как свободное ПО с 2002 года. Для начинающих Blender может показаться чрезмерно сложным. Тогда мо
11.04.2008 Европарламент тестирует свободное ПО

ИТ-департамент Европарламента тестирует GNU/Linux-дистрибутив Ubuntu, офисный пакет OpenOffice.org, браузер Firefox и другое свободное ПО на предмет применимости к задачам Европарламента, сообщает IDABC со ссылкой на письмо европарламентария Джеймса Николсона (James Nicholson). Это не означает стремления к немедленно
01.04.2008 Все вирусы будут лицензировать как свободное ПО

Идея применить лицензию на свободное ПО к вирусам витала в воздухе. Нужен был только толчок. Им стало принятие третьей версии GNU GPL, а также европейское «турне» Ричарда Столлмана. В ходе публичной лекции в МФТИ к Столл
31.03.2008 CNews запускает приложение «Свободное ПО»

CNews объявляет о начале работы на своем портале раздела «Свободное ПО». В разделе собраны самые актуальные новости и статьи об использовании свободного ПО в бизнесе и органах государственной власти, о новых программах и политике компаний на данном ры

Публикаций - 399, упоминаний - 408

Free software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 131
IBM - International Business Machines Corp 9699 56
Oracle Corporation 7074 39
Red Hat 1378 37
Google LLC 12690 29
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 26
Ростелеком 10948 24
9594 23
Microsoft Corporation - GitHub 1075 21
SAP SE 5601 18
Intel Corporation 12811 18
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 17
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 17
OpenText - Micro Focus - Novell 880 16
Apple Inc 13156 15
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 13
Adobe Systems 1597 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 11
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
HP Inc. 5883 11
Canonical 221 11
Pingwin Software - Пингвин софтвер 75 10
Broadcom - VMware 2610 10
Dell EMC 5180 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
HP - Hewlett-Packard 3662 10
АйТи 1519 10
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 77 9
Yandex - Яндекс 9216 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Открытые технологии 732 8
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Газпром ПАО 1493 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
Столичные аптеки 12 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
СДМ-Банк 75 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Пробизнесбанк АКБ 135 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 3
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 3
NGI Fund 36 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Почта России ПАО 2370 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 3
КонсультантПлюс 161 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
Группа Самолет 106 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 2
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Резонанс НПП 407 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 91
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 20
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 17
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 9
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 7
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Федеральное казначейство России 1949 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 20
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
Linux Foundation - Free Standards Group 206 9
OSI - Open Source Initiative 80 6
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
Apache Software Foundation - ASF 231 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
OIN - Open Invention Network 24 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
Eclipse Foundation 26 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
Ассоциация производителей пива 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 271
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 158
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 151
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 120
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 119
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 78
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 70
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 68
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 60
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 583 57
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 54
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 51
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 49
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 49
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 48
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 46
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 42
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 40
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 39
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 32
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 32
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 32
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 31
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 28
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 27
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 24
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 22
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Linux OS 11533 166
Microsoft Windows 16882 103
Apache OpenOffice 490 44
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 42
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 32
Microsoft Office 4170 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 26
Oracle Java - язык программирования 3469 23
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 21
Mozilla Firefox - браузер 1951 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 19
Google Android 15244 17
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 16
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 16
Microsoft Windows XP 2431 15
Linux - Debian GNU 567 14
Microsoft Windows 7 2007 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 12
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 12
Mandriva Linux 87 11
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 10
Apple iOS 8583 10
Microsoft Windows 10 1938 10
Apple macOS 2419 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 9
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 9
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 9
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 230 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 8
Смирнов Алексей 269 29
Новодворский Алексей 114 20
Путин Владимир 3454 18
Никифоров Николай 1138 18
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 17
Медведев Дмитрий 1665 17
Щеголев Игорь 699 12
Массух Илья 239 12
Рейман Леонид 1065 11
Комиссаров Дмитрий 248 10
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 10
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 9
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 9
Казак Максим 162 8
Алкснис Виктор 70 7
Рамендик Михаил 19 7
Бартунов Олег 54 7
Шершульский Владислав 22 7
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Главчев Владимир 21 6
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 6
Прянишников Николай 316 6
Ухлинов Леонид 61 5
Гребнев Егор 41 5
Славин Борис 37 5
Рубанов Владимир 76 5
Симаков Олег 113 5
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Поносов Александр 69 4
Фищук Борис 5 4
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Шадаев Максут 1210 4
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Илюхин Олег 21 4
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Иванников Виктор 23 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 89
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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