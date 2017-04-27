Егор Кожемяка - Свободное ПО не панацея – оно само может быть источником угроз ИБ nux. Инфраструктуры заказчиков меняются, поэтому мы также совершенствуем свои продукты для обеспечения надежной защиты информации в информационных системах. CNews: Повышает ли переход на российское и свободное ПО безопасность организаций? Егор Кожемяка: Свободное ПО, как и любое другое ПО, может служить источником угроз из-за содержащихся в нем уязвимостей. В качестве примера можно п

В ИТ-отрасли России новый раскол: Разработчики хотят обмануть «закон о запрете иностранного ПО» конотворческие инициативы, создаваемые, чтобы наделить при госзакупках дополнительным преимуществом свободное ПО и «локализованное зарубежное» ПО, произвели раскол в отечественном сообществе ИТ

Государство выделит целевые гранты для миграции на свободное ПО Министерство связи планирует оказывать финансовую поддержку миграции российских госорганов на свободное ПО. О планах предоставлять гранты на эти цели глава ведомства Николай Никифоров рассказал на конференции разработчиков свободной СУБД PostgreSQL. «Мы будем поддерживать грантами НИР (

Госсектор опять пытается перейти на СПО Разговоры о необходимости замены пропиетарного программного обеспечения от зарубежных вендоров на свободное ПО или отечественные продукты на официальном уровне шли и до введения санкций. Но р

Главная ИТ-система России мигрирует с Oracle на свободное ПО Переход инфраструктуры электронного правительства на свободное ПО начался с системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Об этом в интервью CNews заявил замминистра связи Алексей Козырев. Для построения новой версии СМЭВ (3.0), п

Прощай Америка: Электронное правительство России перейдет на свободное ПО ьства начнется с построения пилотной зоны в 2014 г. Обеспечение технологической и процессной нейтральности, модернизация аппаратной и прикладной части ИЭП, запланировано на 2015 г. Помимо перехода на свободное ПО и нейтральное аппаратное обеспечение Минкомсвязи в новом Системном проекте планирует обеспечить сквозной контроль расходов и сквозной мониторинг качества сервисов и услуг для гражд

Минкомсвязи советует регионам внедрять свободное ПО и оказывать услуги через телевизор ия свободного программного обеспечения…, позволяющего сократить бюджетные расходы и снизить зависимость от ограниченного круга поставщиков». Отметим, что федеральные власти также должны переходить на свободное ПО. По действующему плану, утвержденному Владимиром Путиным в 2010 г., это необходимо сделать в период с 2011 до 2015 гг. Вопрос о реализации данного плана CNews в 2013 г. направлял в

Минкомсвязи вспомнило про свободное ПО Кроме сторонних зависимостей РАСПО предлагает контролировать собираемость ПО из исходных кодов. Наконец, ассоциация хочет публиковать в ФАП не только решения, разработанные по госзаказу, но и просто свободное ПО. Помимо этого в организации предлагают зафиксировать в протоколе аппробацию базовых пакетов СПО для госорганов, проведение сравнительного тестирования отечественных ОС в качестве з

Свободное ПО поднимает голову в России на круглом столе "Почему будущее за свободным ПО". В основном речь г-на Столлмана касалась философских и социальных обоснований распространения СПО. Согласно его убеждениям, "если общество использует свободное ПО - это путь вперед, так как свободная программа - это знание. Если общество использует проприетарное ПО, о пути вперед речь не идет. Проприетарное ПО - это зависимость от того или и

Свободное ПО в России: эксперты оценивают практические шаги а "входным билетом" на рынок облачных приложений, а успехи лидера рынка e-commerce Amazon во многом обусловлены использованием открытого ПО для запуска его облачных сервисов. Таким образом открытое и свободное ПО служит катализатором конкуренции во многих областях разработки софта на мировом рынке, а зарубежный опыт полезен для российского бизнеса, где этот тип обеспечения пока использует м

Свободное ПО: переход к реальным действиям ия должны были полностью определиться с выбором. Однако, ситуация во многом осталась неопределенной - большая часть регионов не успела сориентироваться, приобрести необходимые лицензии или установить свободное ПО. Одновременно с предложением о переводе российских школ на свободное ПО возникла идея создания национальной программной платформы, под которой понимается комплекс мер, в кот

Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям» ласти и федеральных бюджетных учреждений на использование свободного программного обеспечения» на период с 2011 до 2015 г. Документ предусматривает полный переход федеральных властей и бюджетников на свободное ПО. Одновременно статус российского национального стандарта получил международный стандарт OpenDocument. Что касается негосударственного сектора, то, несмотря на уверенное проникновен

Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям» ия должны были полностью определиться с выбором. Однако, ситуация во многом осталась неопределенной - большая часть регионов не успела сориентироваться, приобрести необходимые лицензии или установить свободное ПО. Одновременно с предложением о переводе российских школ на свободное ПО возникла идея создания национальной программной платформы, под которой понимается комплекс мер, в кот

Судебные приставы выделили 130 млн руб. на свободное ПО сравнение стоимости свободного и проприетарного ПО, - говорит Звягина. - Общая сумма затрат в случае платного ПО получалась в десятки раз выше, поэтому мы планируем и в дальнейшем ориентироваться на свободное ПО». Стоимость - не единственная причина, по которой ведомство сделало выбор в пользу СПО. «Мы также рассчитывали на массовое появление свободного ПО в органах госвласти в целом, - ра

Куба переходит на свободное ПО x. Об этом заявил руководитель OpenSource-проекта профессор Абель Фирвида (Abel Firvida). Университет станет первым на Кубе учебным заведением, в котором будет осуществлен столь масштабный переход на свободное ПО, сообщил Фирвида после презентации версии 3.0 кубинского национального дистрибутива Linux NOVA, который разрабатывается на основе Ubuntu. Совместимость NOVA с самым популярным в ми

Французский суд аннулировал результаты тендера, в котором дискриминировалось свободное ПО м по этому поводу пресс-релизе, что “ограничения в пользу проприетарных решений в области хранения данных и отчетности в тендере на поставку для государственных учреждений неоправданно дискриминируют свободное ПО”. Оспоренный тендер проводился в рамках групповых закупок проприетарного ПО, проводимых в соответствии с рекомендациями Генеральной комиссии по пересмотру государственной политики

Первый регион России лицензировал все школьные ПК на свободное ПО дств. К этому сроку директоры местных образовательных учреждений должны были определиться или с продлением платных лицензий на уже имеющееся у них программное обеспечение, или перевести свои школы на свободное ПО, не требующее затрат на лицензирование. Заместитель генерального директора «Альт Линукс» Алексей Новодворский рассказал CNews, что подпись местных властей под лицензионным договоро

Правительство Андалусии планирует переход на свободное ПО авило, в соответствии с которым все программное обеспечение, разработанное по заказу правительства Андалусии, публикуется на условиях свободных лицензий. Перевод государственных учреждений региона на свободное ПО планируется осуществить в несколько этапов. На первом этапе свободные программы будут использоваться под управлением проприетарной ОС, на втором операционная система будет заменена

Хакасия самостоятельно переводит школы на свободное ПО орого были подготовлены две группы специалистов муниципальных ресурсных центров и учителей информатики. Предполагается, что эти специалисты в дальнейшем обеспечат тьюторское сопровождение перехода на свободное ПО. Напомним, что переход на свободное ПО к 2011 году ранее был запланирован для средних школ в масштабах всей Российской Федерации. Для этого на первом этапе было закуплено пр

Стали известны номинанты ежегодной награды Free Software Awards ласти свободного ПО. Награды Free Software Awards вручаются с 1998 г. в двух номинациях: за вклад в свободное ПО (Advancement of Free Software) и за социальные проекты (Project of Social Benefi

Финляндия массово перешла на свободное ПО Более 75% финских компаний используют в работе свободное ПО и ПО с открытым исходным кодом (FOSS) — таковы результаты одиннадцатого ежегодного исследования National Software Industry Survey, проводимого Software Business Laboratory, Softwar

До конца 2009 г. свободное ПО внедрят во всех российских школах тигнет миллиона. По словам Щеголева, по истечении трех лет школы смогут сделать выбор: использовать платные лицензионные программные продукты, приобретая их за свой счет, или перейти на отечественное свободное ПО. Министр напомнил, что в рамках приоритетного нацпроекта «Образование» все российские школы получили доступ в интернет; далее предстоит сосредоточиться на работе по созданию самой

Gartner: Кризис? Да здравствует свободное ПО внимание только на инновационность и богатство возможностей продукта, но кризис вернул в число факторов выбора и цену». Хотя внедренцы предостерегают от знака равенства между «ПО с открытым кодом» и «бесплатным ПО», по подсчетам главы интегратора «Айти» Тагира Яппарова в первый год использования СПО в компаниях экономия с учетом расходов на внедрение, обучение и консалтинг обычно составляет

Свободное ПО для дома: выбираем софт т копирования. Система Blender, возможности которой лишь немногим уступают 3DS MAX, развивается как свободное ПО с 2002 года. Для начинающих Blender может показаться чрезмерно сложным. Тогда мо

Европарламент тестирует свободное ПО ИТ-департамент Европарламента тестирует GNU/Linux-дистрибутив Ubuntu, офисный пакет OpenOffice.org, браузер Firefox и другое свободное ПО на предмет применимости к задачам Европарламента, сообщает IDABC со ссылкой на письмо европарламентария Джеймса Николсона (James Nicholson). Это не означает стремления к немедленно

Все вирусы будут лицензировать как свободное ПО Идея применить лицензию на свободное ПО к вирусам витала в воздухе. Нужен был только толчок. Им стало принятие третьей версии GNU GPL, а также европейское «турне» Ричарда Столлмана. В ходе публичной лекции в МФТИ к Столл