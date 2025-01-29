Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167119
ИКТ 13023
Организации 10213
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3384
Системы 24956
Персоны 71081
География 2726
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

AhnLab Security Intelligence Center ASEC



29.01.2025 В Windows найдена огромная дыра, которая любого пользователя превращает в администратора. Защиты толком нет 1
31.05.2024 Россияне в большой опасности из-за любви к пиратскому ПО. Хакеры нашпиговали взломанные Windows и MS Office опасными вредоносами 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

AhnLab Security Intelligence Center и организации, системы, технологии, персоны:

AhnLab 10 1
GitHub 821 1
Microsoft Corporation 24639 1
Telegram Group 2000 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1989 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2060 1
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 293 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 373 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4080 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1450 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4995 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21163 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3460 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 490 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1127 1
Proxy-server - Прокси-сервер 319 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 884 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 276 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25389 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2939 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14398 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3056 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 521 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9378 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7390 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19359 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3005 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7424 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 1
Linux Mint 26 1
Linux OS 9967 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Microsoft Office 3738 1
Microsoft Windows 15677 1
StatCounter 398 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 236 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 103 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Microsoft Office Word 776 1
Буравцов Александр 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 1
Южная Корея - Республика 6653 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4659 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3159 1
Азартные игры - Лотерея 207 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 691 1
BleepingComputer - Издание 340 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще