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Linux Mint

Linux Mint

УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 «Группа Астра» задает новый цифровой импульс в подготовке медицинских кадров на Алтае 1
04.06.2024 «Касперский» выпустил бесплатный инструмент для поиска любых угроз в Linux 1
31.05.2024 Россияне в большой опасности из-за любви к пиратскому ПО. Хакеры нашпиговали взломанные Windows и MS Office опасными вредоносами 1
05.04.2024 В популярную библиотеку под Linux заложили бэкдор. Скандал случился невероятный 1
27.03.2024 Путин поручил создать в России суверенную замену Xbox, PlayStation и Steam Deck 1
05.03.2024 Тяжеловесные ОС уже не в моде. Создан полноценный Linux-дистрибутив, который «весит» всего 24 МБ. Видео 1
26.02.2024 Создан уникальный Linux с интерфейсом, неотличимым от Windows 11. Он «летает» на старых ПК и запускает Windows-приложения. Видео 1
14.02.2024 Вернулся к жизни легендарный сверхлегкий Linux, который был заброшен на 12 лет. Ubuntu, Mint и Red Hat до него далеко. Опрос 1
15.01.2024 Windows больше не нужна. В России научили Linux без труда запускать игры для Windows. Опрос 1
25.10.2023 Россияне выпустили новую версию «простого» Linux для безболезненного перехода с Windows 1
18.10.2023 Российский бизнес расписался в любви к Microsoft. Компании не собираются прощаться с Windows – спрос на эту ОС огромный 1
27.02.2023 В «клонах» Linux Ubuntu быстрый менеджер пакетов принудительно заменят на неповоротливого конкурента 1
30.12.2022 В России будут продаваться белорусские ноутбуки «Горизонт» на замену MacBook, Lenovo и Asus 1
02.12.2022 Вышла антисанкционная версия «самого простого в освоении Linux» специально для России 2
02.11.2022 Новая сигнатура СОВ UserGate выявляет атаки, связанные с переполнением буфера в OpenSSL 1
25.05.2022 Состоялся релиз Solar Dozor 7.7 с повышенной производительностью и скоростью фильтрации трафика, контролем содержимого файлов в iCalendar 1
06.04.2022 Самый популярный дистрибутив Linux сбежал из России. Прекращена поддержка бизнес-пользователей, включая платных 1
04.03.2021 Знаменитый Linux-дистрибутив перейдет на добровольно-принудительную установку обновлений 2
11.02.2020 Власти Южной Кореи отказываются от Windows и переезжают на Linux 1
05.02.2020 Брешь в Linux и macOS превращает любого пользователя в админа системы 1
13.10.2015 Tesline Service выпустила облачную систему учета рабочего времени сотрудников StaffCounter 1
05.02.2015 Смарт-карты и USB-ключи JaCarta совместимы с тонкими клиентами Tonk LXBOX2 и LXBOX3 2
19.10.2012 Ubuntu собирает пожертвования от пользователей 1
25.11.2011 Ubuntu доигралась: лидерство среди Linux утеряно 1
15.03.2011 Рынок корпоративных Linux-систем: будут ли перемены? 1
28.05.2009 Вышел Linux Mint 7 на базе Ubuntu Jaunty 2
17.12.2008 Анонсирован релиз Linux Mint 6 2

Публикаций - 27, упоминаний - 32

Linux Mint и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24919 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2146 6
Red Hat 1326 5
Canonical 209 5
Базальт СПО - BaseALT 717 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1510 3
Ред Софт - Red Soft 834 3
GitHub 889 3
Lenovo Group 2314 2
Apple Inc 12319 2
Dell EMC 5054 2
Broadcom - VMware 2412 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5071 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Telegram Group 2275 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 646 2
Valve Software 225 2
CS2C - China Standard Software 13 1
TKC - Tianjin Kylin Information 7 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Oracle Corporation 6767 1
Amazon Inc - Amazon.com 3060 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 821 1
Citrix Systems 824 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 393 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 43 1
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 1
Tonk - Тонк ГК 52 1
Hancom Group - Hancom Linux Inc 13 1
IBM - International Business Machines Corp 9482 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
GlobalSign - удостоверяющий центр 17 1
Yandex - Яндекс 7874 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1028 1
Dropbox 504 1
Snapchat 132 1
Google LLC 12004 1
OpenText - Micro Focus - Attachmate 23 1
Visa International 1956 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 80 1
РЖД - Российские железные дороги 1948 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 492 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7744 1
Транснефть 314 1
Unsplash 1083 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2551 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12185 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5017 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3041 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 299 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 445 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 89 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4491 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4655 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 67 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26213 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25065 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21187 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7803 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69079 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29501 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30808 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9475 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14694 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22055 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6498 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14149 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16434 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13115 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1785 4
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2081 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9613 4
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 702 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1896 3
Оповещение и уведомление - Notification 4982 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21309 3
Repository - Репозиторий 941 3
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 146 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 868 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2096 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16367 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7689 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25026 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7113 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6389 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12452 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11966 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11599 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2627 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10669 2
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 458 2
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 508 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3350 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17456 2
Linux OS 10329 23
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 901 19
Microsoft Windows 15995 17
Linux - Debian GNU 496 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1091 7
Red Hat - Linux Fedora 227 6
Microsoft Windows 11 631 6
Apple macOS 2133 5
Microsoft Windows 10 1817 4
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 247 4
SUSE openSUSE 96 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4777 3
GNU GNOME Cinnamon 17 3
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 178 3
Новые облачные технологии - МойОфис 828 3
StatCounter 421 3
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 337 3
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 3
Microsoft Office 3842 3
Microsoft Windows 7 1988 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 262 2
Linux Sudo 25 2
Google Android 14355 2
Mozilla Firefox - браузер 1901 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 22 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 214 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Lubuntu 7 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Xubuntu 12 2
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 159 2
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 43 2
Microsoft Windows XP 2411 2
Arch Linux 29 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4064 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1853 2
Google Chrome OS - Google Chromebox 374 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 1
Apache OpenOffice 477 1
LiMux - Проект Мюнхена 2004 года перехода от Windows к собственной настольной Linux-инфраструктуре - Linux flagship Munich's U-turn 25 1
Linux - Debian LinEx 5 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 204 1
Мельникова Анастасия 419 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 3
Vennix Joe - Венникс Джо 1 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Гребнев Егор 41 1
Рустамов Рустам 460 1
Мылицын Роман 111 1
Лушин Илья 10 1
Шадаев Максут 1063 1
Kewisch Philipp - Кевиш Филипп 1 1
Калякин Павел 66 1
Лазаревич Надежда 1 1
Корявов Денис 6 1
Тергоев Михаил 1 1
Мишустин Михаил 700 1
Путин Владимир 3258 1
Егоров Владислав 2 1
Lefebre Clement - Лефебр Клеман 1 1
Буравцов Александр 16 1
Серый Дмитрий 18 1
George Steve - Джордж Стив 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150486 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52718 7
Беларусь - Белоруссия 5887 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17594 2
Южная Корея - Республика 6750 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13428 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 532 2
Германия - Федеративная Республика 12811 1
Германия - Бавария - Мюнхен 471 1
Испания - Эстремадура 9 1
Франция - Французская Республика 7916 1
Азия - Азиатский регион 5631 1
Бразилия - Федеративная Республика 2405 1
Северная Македония - Республика 99 1
Испания - Королевство 3739 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 480 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1566 1
Европа 24432 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 443 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2928 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Канада 4929 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3556 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3050 1
Япония 13392 1
Китай - Тайвань 4061 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1903 1
Турция - Турецкая республика 2431 1
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3108 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5076 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5703 1
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Английский язык 6772 1
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The Register - The Register Hardware 1617 2
Wikipedia - Википедия 538 1
Newsis 2 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
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