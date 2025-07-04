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Linux Mint
УПОМИНАНИЯ
Linux Mint и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 1
|Мельникова Анастасия 419 3
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 74 3
|Vennix Joe - Венникс Джо 1 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Гребнев Егор 41 1
|Рустамов Рустам 460 1
|Мылицын Роман 111 1
|Лушин Илья 10 1
|Шадаев Максут 1063 1
|Kewisch Philipp - Кевиш Филипп 1 1
|Калякин Павел 66 1
|Лазаревич Надежда 1 1
|Корявов Денис 6 1
|Тергоев Михаил 1 1
|Мишустин Михаил 700 1
|Путин Владимир 3258 1
|Егоров Владислав 2 1
|Lefebre Clement - Лефебр Клеман 1 1
|Буравцов Александр 16 1
|Серый Дмитрий 18 1
|George Steve - Джордж Стив 3 1
|DistroWatch 11 2
|The Register - The Register Hardware 1617 2
|Wikipedia - Википедия 538 1
|Newsis 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2006 1
|ITHome 36 1
|BleepingComputer - Издание 376 1
|Известия ИД 664 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3334 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 1
|AhnLab Security Intelligence Center - ASEC 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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