Путин поручил создать в России суверенную замену Xbox, PlayStation и Steam Deck

В России в обозримом будущем могут появиться отечественные игровые приставки, притом и настольные, и портативные. О проработке этого вопроса распорядился Владимир Путин. В дополнение к консолям должны быть созданы и специальные геймерские ОС и сервисы доставки контента.

Без США и Японии

Президент России Владимир Путин дал российскому Правительству поручение по проработке вопроса организации на территории страны производства игровых приставок. Судя по срокам исполнения, это очень насущный вопрос, поскольку исполнитель, коим назначен российский премьер-министр Михаил Мишустин, должен отчитаться по нему не позднее 15 июня 2024 г.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», – говорится в поручении Главы государства.

В современном мире почти весь рынок игровых приставок поделили между собой США и Япония. В сегменте стационарных приставок Новый свет представлен компанией Microsoft и ее Xbox, а в сфере портативных игровых станций работает компания Valve с ее очень успешным Steam Deck.

Поручение Владимира Путина

Япония, со своей стороны, противопоставляет США настольную приставку PlayStation, которая к моменту выхода материала доросла до пятого поколения. Мобильные консоли – это вотчина компании Nintendo с ее Switch и Switch Lite, пользующимися заслуженной популярностью у геймеров всего мира.

Заполучить часть этого рынка пытается и Тайвань. После ошеломительного успеха Steam Deck свои портативные консоли на полноценных десктопных ОС (детище Valve работает на особой версии Linux) выпустили, по меньшей мере, MSI и ушедшая из России Asus. Ее консоль ROG Ally работает на Windows 11, хотя это в данном случае минус – выпускаемые Microsoft обновления заставляют консоль «тормозить».

Китай тоже хочет завлечь геймеров портативными консолями, но эта страна представлена на рынке, в основном, малоизвестными производителями. Россия же, несмотря на то, что мировой рынок видеоигр и приставок стремительно развивается с момента выхода самой первой PlayStation в 1994 г., до сих пор не выпустила ни одну полностью российскую консоль.

Объемы рынка

Современный российский рынок игровых приставок – это миллионы устройств, продаваемых за год, на десятки миллиардов рублей. Например, как сообщили CNews в МТС, по итогам 2023 г. в России было продано 1,3 млн игровых консолей на сумму 24 млрд руб. По сравнению с 2022 г. продажи показали 2,6-кратный рост в натуральном выражении и 2,4-кратный в денежном.

Что интересно, самыми продаваемыми в России в натуральном выражении стали вовсе не суперсовременные приставки, а ретро-консоли, на которых можно запускать старые игры. Они, по данным МТС, заняли 37% рынка. На втором месте – Playstation с 20-процентной долей Xbox с 7-процентной. В денежном выражении Sony Playstation (64%), на втором месте Xbox, а «бронзу» делят портативные Nintendo Switch и Steam Deck (по 6%).

Свою статистику по продажам игровых консолей CNews предоставил и Ozon – один из крупнейших российских маркетплейсов. «За 2023 г. штучные продажи игровых консолей Xbox и PlayStation показали рост в 16% и 406% соответственно. По количеству продаж Xbox в 2023 г. лидирует Республика Татарстан, Playstation – Краснодарский край, – сообщили CNews в Ozon. – В I квартале 2024 г. продажи игровых консолей Xbox и Playstation в штучном выражении выросли на 28% и 394% соответственно, по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Средний чек на данные приставки на маркетплейсе вырос на 20% в начале 2024 г.».

Российский софт для отечественного «железа»

Владимир Путин также распорядился «о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям». Самая известная в мире система доставки игрового контента – это Steam компании Valve. Есть и другие магазины с играми, но по числу пользователей, в том числе и российских, они пока не в силах тягаться со Steam.

CGD / Unsplash Steam Deck - одна из лучших портативных консолей современности

Однако Steam – это американский сервис со всеми вытекающими из этого негативными последствиями для российских геймеров. В первую очередь они лишились возможности быстро покупать нужные им игры или возвращать деньги за не понравившиеся – многие платежные инструменты, включая Visa и MasterCard, больше недоступны в России, из-за чего приходится мучиться с поддельными аккаунтами из других стран, чаще всего турецкими.

Также Steam регулярно банит российских игроков, да и разработчиков игр из России тоже не очень-то жалует. В конце марта 2022 г. CNews освещал историю одного разработчика, который от безысходности решил выложить свою игру на пиратских ресурсах для бесплатного скачивания, потому что из-за нынешней геополитики он не мог продавать ее ни в Steam, ни в других зарубежных сервисах подобного плана.

Что касается операционной системы, то здесь россияне за последние годы накопили немало опыта. В стране существуют и развиваются десятки дистрибутивов Linux, как никому не известных, так и очень популярных. К последним относятся, помимо прочих, «Ред ОС», РОСА, Astra Linux и «Альт», а также регулярно обновляющийся Simply Linux для безболезненного перехода с Windows.

Над перечисленными ОС работают крупные компании с внушительным штатом разработчиков, однако в России есть и небольшие команды, выпускающие свои дистрибутивы Linux. Например, как сообщал CNews, в конце 2022 г. свет увидела отечественная ОС Green Linux, собранная на базе простого в освоении и использовании Linux Mint. Новая ОС насыщена российскими программами, работает с репозиториями на российских серверах, а также поставляется с корневым сертификатом Минцифры для работы с российскими веб-сайтами. За Green Linux 21 стоит сообщество независимых разработчиков.