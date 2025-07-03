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Valve Software
СОБЫТИЯ
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|03.07.2025
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Valve впервые обогнала Microsoft на рынке консолей в России в I квартале 2025 года
«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует знаковую перестройку российского игрового рынка консолей. По итогам I квартала 2025 г. Steam Deck от Valve впервые в истории российского рынка обошла Xbox по объему выручки. Всего россияне купили 380 тыс. игровых приставок на сумму порядка 6,7 млрд руб. за первые три месяца 2025 г. Об этом CNe
|29.05.2020
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HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения
HP Inc. совместно с Valve и Microsoft представляет новую модель гарнитуры виртуальной реальности HP Reverb G2 с самым высоким разрешением среди всех существующих моделей. VR-гарнитура оснащена ультрасовременной оп
|27.04.2020
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В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности
Старый код Компания Valve признала факт утечки фрагментов исходного кода популярный онлайн-игр Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2. Исходники были опубликованы в общем доступе. В Valve заявил
|14.10.2010
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Valve анонсирует DotА 2
Компания Valve, как обещала, вчера анонсировала проект DotА 2 (Defense of the Ancients 2), разработка которого ведется собственными силами Valve при непосредственном участии одного из самых извес
|16.09.2010
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Обновления ATI Catalyst будут распространяться через платформу Steam
Корпорация AMD объявила о сотрудничестве с компанией Valve, чтобы распространять обновления графического драйвера ATI Catalyst через Steam, ведущую платформу компьютерных игр и цифровых развлечений. Теперь пользователи прямо в Steam смогут загруж
|19.07.2010
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Alien Swarm - бесплатная игра от Valve
Сегодня в Steam состоится релиз бесплатной кооперативной игры для 4-х человек Alien Swarm, разработанной командой, входящей в состав Valve и принимавшей участие в создании Left 4 Dead. Эта же команда сейчас трудится и над Portal 2.Новая Alien Swarm - это римейк известного сетевого мода для Unreal Tournament 2004. Игра перене
|11.06.2010
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Valve отменяет пресс-конференцию на Е3
Компания Valve, отменившая презентацию Portal 2 в рамках Е3 и пообещавшая вместо этого некий "сюрприз", а потом объявившая о переносе Portal 2 на 2011 год, продолжает еще больше подливать масла в огонь.
|02.06.2010
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Valve готовит сюрприз на Е3
Компания Valve отменила презентацию игры Portal 2, которая должна была состояться 14 июня на пресс-конференции в рамках Е3 2010. Однако представители компании советуют сильно не расстраиваться, ибо през
|17.09.2008
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Google покупает создателя Half-Life
Google ведет переговоры о приобретении Valve, крупного разработчика компьютерных игр Half-Life и владельца популярной системы цифровой дистрибуции контента Steam, — об этом сообщает издание The Inquirer со ссылкой на «достоверн
|17.09.2008
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Google купит Valve?
Как сообщает портал MCV, интернет-гигант Google уже на этой неделе может объявить о покупке создателя Half-Life и сервиса Steam, компании Valve. Руководство Google отказалось как-то комментировать слух. Впрочем, данное приобретение, если оно случится, лишний раз подтвердит предположение авторитетного журнала Forbes о том, что в б
|11.04.2008
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"Акелла" издаст в России игру Left 4 Dead
«Акелла» объявляет о подписании договора с компанией Valve на издание на территории России и стран СНГ нового хоррор-боевика Left 4 Dead (L4D). «С игрой Left 4 Dead компания Valve идет навстречу тем, кто ждет появления по-настоящему динами
|01.06.2007
|Бесплатные игры от Valve обладателям Radeon
|24.05.2007
|Valve: мы останемся независимыми
|13.03.2007
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Valve не нравится продвижение Vista
В своем последнем интервью Даг Ломбарди, исполнительный директор Valve заявил, что ему не нравится огромная пиар-кампания корпорации Microsoft под названием Games for Windows.«Все это похоже на часть раскрутки Windows Vista», - ответил Ломбарди и добавил, чт
|14.02.2007
|Поток скриншотов от Valve
|15.12.2006
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В играх Valve будет реклама
В своем недавнем интервью фан-сайту CS-Nation Даг Ломбардии, директор по маркетингу Valve Software, подтвердил о намерении компании реализовать в своих тайтлах внутреигровую рек
|01.12.2006
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Valve готовит новый шутер
Компания Valve Software анонсировала мультиплеерный шутер для кооперативного прохождения Left 4 Dead,
|27.11.2006
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ИгроWeek № 31. Valve делает новый шутер!
а пытается вступить в свои права, ну а мы представляем вам тридцать первый выпуск ИгроWeek, рассказывающий о самых интересных событиях в мире игр за последнюю неделю. Сегодня в номере: новый шутер от Valve; 10 лет «Нивалу»; возвращение в Хогвартс, а также подробный обзор всех новинок в галереях и файловом архиве «Боевого Народа».Читайте: ИгроWeek № 31. Valve делает новый шутер!
|18.11.2003
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Битва за Counter-Strike почти проиграна
овые марки Counter-Strike, логотип Counter-Strike и марку Counter-Strike: Condition Zero, компанией Valve, L. L. C.,США. Кроме того, по окончании турнира глава компании Valve сделал перс
|22.03.1999
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Digimation, DreamWorks Interactive, Pandemic Studios и Valve лицензируют технологию обработки трехмерных объектов с сетчатой поверхностью Intel
ю (multi-resolution mesh technology, MRM) одному из крупнейших производителей инструментальных средств для работы с трехмерной графикой Digimation, а также трем ведущим разработчикам компьютерных игр Valve, Pandemic Studios и DreamWorks Interactive. Технология MRM была создана одним из подразделений корпорации, Intel Architecture Labs, и позволяет удешевить и ускорить процесс создания трехм
Valve Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Newell Gabe - Ньюэлл Гейб 14 13
|Lombardi Doug - Ломбарди Даг 11 10
|Мезин Сергей 38 8
|Путин Владимир 3454 5
|Московский Артем 5 3
|Luckey Palmer - Лаки Палмер 8 3
|Зайцев Михаил 345 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
|Агапитов Александр 8 2
|Поляков Андрей 15 2
|Макаров Вячеслав 10 2
|Spencer Phil - Спенсер Фил 9 2
|Перов Евгений 97 2
|Carmack John - Кармак Джон 23 2
|Levine Ken - Левайн Кен 16 2
|Taylor Chris - Тейлор Крис 35 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Мылицын Роман 111 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 1
|Эйгес Павел 108 1
|Касперский Евгений 337 1
|Паршин Максим 323 1
|Калинин Александр 189 1
|Трушкин Константин 60 1
|Сачков Илья 126 1
|Горелкин Антон 118 1
|Ковалев Александр 165 1
|Лямин Александр 75 1
|Хайрук Сергей 27 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Савков Леонид 32 1
|Быков Сергей 34 1
|Меркухин Алексей 1 1
|Тероев Михаил 1 1
|Рушайло Владимир 4 1
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Зарубинский Игорь 40 1
|Едидин Борис 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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