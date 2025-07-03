Valve Software

Valve впервые обогнала Microsoft на рынке консолей в России в I квартале 2025 года «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует знаковую перестройку российского игрового рынка консолей. По итогам I квартала 2025 г. Steam Deck от Valve впервые в истории российского рынка обошла Xbox по объему выручки. Всего россияне купили 380 тыс. игровых приставок на сумму порядка 6,7 млрд руб. за первые три месяца 2025 г. Об этом CNe

HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения HP Inc. совместно с Valve и Microsoft представляет новую модель гарнитуры виртуальной реальности HP Reverb G2 с самым высоким разрешением среди всех существующих моделей. VR-гарнитура оснащена ультрасовременной оп

В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности Старый код Компания Valve признала факт утечки фрагментов исходного кода популярный онлайн-игр Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2. Исходники были опубликованы в общем доступе. В Valve заявил

Valve анонсирует DotА 2 Компания Valve, как обещала, вчера анонсировала проект DotА 2 (Defense of the Ancients 2), разработка которого ведется собственными силами Valve при непосредственном участии одного из самых извес

Обновления ATI Catalyst будут распространяться через платформу Steam Корпорация AMD объявила о сотрудничестве с компанией Valve, чтобы распространять обновления графического драйвера ATI Catalyst через Steam, ведущую платформу компьютерных игр и цифровых развлечений. Теперь пользователи прямо в Steam смогут загруж

Alien Swarm - бесплатная игра от Valve Сегодня в Steam состоится релиз бесплатной кооперативной игры для 4-х человек Alien Swarm, разработанной командой, входящей в состав Valve и принимавшей участие в создании Left 4 Dead. Эта же команда сейчас трудится и над Portal 2.Новая Alien Swarm - это римейк известного сетевого мода для Unreal Tournament 2004. Игра перене

Valve отменяет пресс-конференцию на Е3 Компания Valve, отменившая презентацию Portal 2 в рамках Е3 и пообещавшая вместо этого некий "сюрприз", а потом объявившая о переносе Portal 2 на 2011 год, продолжает еще больше подливать масла в огонь.

Valve готовит сюрприз на Е3 Компания Valve отменила презентацию игры Portal 2, которая должна была состояться 14 июня на пресс-конференции в рамках Е3 2010. Однако представители компании советуют сильно не расстраиваться, ибо през

Google покупает создателя Half-Life Google ведет переговоры о приобретении Valve, крупного разработчика компьютерных игр Half-Life и владельца популярной системы цифровой дистрибуции контента Steam, — об этом сообщает издание The Inquirer со ссылкой на «достоверн

Google купит Valve? Как сообщает портал MCV, интернет-гигант Google уже на этой неделе может объявить о покупке создателя Half-Life и сервиса Steam, компании Valve. Руководство Google отказалось как-то комментировать слух. Впрочем, данное приобретение, если оно случится, лишний раз подтвердит предположение авторитетного журнала Forbes о том, что в б

"Акелла" издаст в России игру Left 4 Dead «Акелла» объявляет о подписании договора с компанией Valve на издание на территории России и стран СНГ нового хоррор-боевика Left 4 Dead (L4D). «С игрой Left 4 Dead компания Valve идет навстречу тем, кто ждет появления по-настоящему динами

Valve не нравится продвижение Vista В своем последнем интервью Даг Ломбарди, исполнительный директор Valve заявил, что ему не нравится огромная пиар-кампания корпорации Microsoft под названием Games for Windows.«Все это похоже на часть раскрутки Windows Vista», - ответил Ломбарди и добавил, чт

В играх Valve будет реклама В своем недавнем интервью фан-сайту CS-Nation Даг Ломбардии, директор по маркетингу Valve Software, подтвердил о намерении компании реализовать в своих тайтлах внутреигровую рек

Valve готовит новый шутер Компания Valve Software анонсировала мультиплеерный шутер для кооперативного прохождения Left 4 Dead,

ИгроWeek № 31. Valve делает новый шутер! а пытается вступить в свои права, ну а мы представляем вам тридцать первый выпуск ИгроWeek, рассказывающий о самых интересных событиях в мире игр за последнюю неделю. Сегодня в номере: новый шутер от Valve; 10 лет «Нивалу»; возвращение в Хогвартс, а также подробный обзор всех новинок в галереях и файловом архиве «Боевого Народа».Читайте: ИгроWeek № 31. Valve делает новый шутер!

Битва за Counter-Strike почти проиграна овые марки Counter-Strike, логотип Counter-Strike и марку Counter-Strike: Condition Zero, компанией Valve, L. L. C.,США. Кроме того, по окончании турнира глава компании Valve сделал перс