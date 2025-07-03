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Valve Software

Valve Software

СОБЫТИЯ

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03.07.2025 Valve впервые обогнала Microsoft на рынке консолей в России в I квартале 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует знаковую перестройку российского игрового рынка консолей. По итогам I квартала 2025 г. Steam Deck от Valve впервые в истории российского рынка обошла Xbox по объему выручки. Всего россияне купили 380 тыс. игровых приставок на сумму порядка 6,7 млрд руб. за первые три месяца 2025 г. Об этом CNe
29.05.2020 HP, Valve и Microsoft представили гарнитуру виртуальной реальности нового поколения

HP Inc. совместно с Valve и Microsoft представляет новую модель гарнитуры виртуальной реальности HP Reverb G2 с самым высоким разрешением среди всех существующих моделей. VR-гарнитура оснащена ультрасовременной оп
27.04.2020 В интернет утекли исходники легендарной игры Counter-Strike. ПК по всему миру в опасности

Старый код Компания Valve признала факт утечки фрагментов исходного кода популярный онлайн-игр Counter-Strike: Global Offensive и Team Fortress 2. Исходники были опубликованы в общем доступе. В Valve заявил
14.10.2010 Valve анонсирует DotА 2

Компания Valve, как обещала, вчера анонсировала проект DotА 2 (Defense of the Ancients 2), разработка которого ведется собственными силами Valve при непосредственном участии одного из самых извес
16.09.2010 Обновления ATI Catalyst будут распространяться через платформу Steam

Корпорация AMD объявила о сотрудничестве с компанией Valve, чтобы распространять обновления графического драйвера ATI Catalyst через Steam, ведущую платформу компьютерных игр и цифровых развлечений. Теперь пользователи прямо в Steam смогут загруж
19.07.2010 Alien Swarm - бесплатная игра от Valve

Сегодня в Steam состоится релиз бесплатной кооперативной игры для 4-х человек Alien Swarm, разработанной командой, входящей в состав Valve и принимавшей участие в создании Left 4 Dead. Эта же команда сейчас трудится и над Portal 2.Новая Alien Swarm - это римейк известного сетевого мода для Unreal Tournament 2004. Игра перене
11.06.2010 Valve отменяет пресс-конференцию на Е3

Компания Valve, отменившая презентацию Portal 2 в рамках Е3 и пообещавшая вместо этого некий "сюрприз", а потом объявившая о переносе Portal 2 на 2011 год, продолжает еще больше подливать масла в огонь.
02.06.2010 Valve готовит сюрприз на Е3

Компания Valve отменила презентацию игры Portal 2, которая должна была состояться 14 июня на пресс-конференции в рамках Е3 2010. Однако представители компании советуют сильно не расстраиваться, ибо през
17.09.2008 Google покупает создателя Half-Life

Google ведет переговоры о приобретении Valve, крупного разработчика компьютерных игр Half-Life и владельца популярной системы цифровой дистрибуции контента Steam, — об этом сообщает издание The Inquirer со ссылкой на «достоверн
17.09.2008 Google купит Valve?

Как сообщает портал MCV, интернет-гигант Google уже на этой неделе может объявить о покупке создателя Half-Life и сервиса Steam, компании Valve. Руководство Google отказалось как-то комментировать слух. Впрочем, данное приобретение, если оно случится, лишний раз подтвердит предположение авторитетного журнала Forbes о том, что в б
11.04.2008 "Акелла" издаст в России игру Left 4 Dead

«Акелла» объявляет о подписании договора с компанией Valve на издание на территории России и стран СНГ нового хоррор-боевика Left 4 Dead (L4D). «С игрой Left 4 Dead компания Valve идет навстречу тем, кто ждет появления по-настоящему динами
01.06.2007 Бесплатные игры от Valve обладателям Radeon
24.05.2007 Valve: мы останемся независимыми
13.03.2007 Valve не нравится продвижение Vista

В своем последнем интервью Даг Ломбарди, исполнительный директор Valve заявил, что ему не нравится огромная пиар-кампания корпорации Microsoft под названием Games for Windows.«Все это похоже на часть раскрутки Windows Vista», - ответил Ломбарди и добавил, чт
14.02.2007 Поток скриншотов от Valve
15.12.2006 В играх Valve будет реклама

В своем недавнем интервью фан-сайту CS-Nation Даг Ломбардии, директор по маркетингу Valve Software, подтвердил о намерении компании реализовать в своих тайтлах внутреигровую рек
01.12.2006 Valve готовит новый шутер

Компания Valve Software анонсировала мультиплеерный шутер для кооперативного прохождения Left 4 Dead,

27.11.2006 ИгроWeek № 31. Valve делает новый шутер!

а пытается вступить в свои права, ну а мы представляем вам тридцать первый выпуск ИгроWeek, рассказывающий о самых интересных событиях в мире игр за последнюю неделю. Сегодня в номере: новый шутер от Valve; 10 лет «Нивалу»; возвращение в Хогвартс, а также подробный обзор всех новинок в галереях и файловом архиве «Боевого Народа».Читайте: ИгроWeek № 31. Valve делает новый шутер!
18.11.2003 Битва за Counter-Strike почти проиграна

овые марки Counter-Strike, логотип Counter-Strike и марку Counter-Strike: Condition Zero, компанией Valve, L. L. C.,США. Кроме того, по окончании турнира глава компании Valve сделал перс
22.03.1999 Digimation, DreamWorks Interactive, Pandemic Studios и Valve лицензируют технологию обработки трехмерных объектов с сетчатой поверхностью Intel

ю (multi-resolution mesh technology, MRM) одному из крупнейших производителей инструментальных средств для работы с трехмерной графикой Digimation, а также трем ведущим разработчикам компьютерных игр Valve, Pandemic Studios и DreamWorks Interactive. Технология MRM была создана одним из подразделений корпорации, Intel Architecture Labs, и позволяет удешевить и ускорить процесс создания трехм

Публикаций - 254, упоминаний - 275

Valve Software и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 55
Sony 6739 27
Nintendo 823 20
EA - Electronic Arts 1317 18
Бука - Buka Entertaiment 493 16
Tencent - Turtle Rock Studios - Valve South 17 16
AMD - Advanced Micro Devices 4641 16
Google LLC 12688 12
Nvidia Corp 4002 12
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 11
Proton Technologies AG 54 10
Apple Inc 13154 10
Blizzard Entertainment 343 9
Microsoft - Activision Blizzard 511 9
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 9
Epic Games 172 7
Oculus VR 79 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 7
Intel Corporation 12811 7
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 6
Capcom 290 6
Square Enix 215 6
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
HTC Corporation 1512 5
THQ 299 5
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 5
Lenovo Group 2446 5
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 273 4
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 4
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 4
2K Games 215 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Tencent 190 3
AMD Graphics Product Group - ATI 973 3
PUBG Corporation 55 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Kickstarter 136 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Совкомбанк Совесть 279 2
Верный - торговая сеть 326 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
Havas 10 2
Cendant 16 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Carl Zeiss AG 307 1
Транснефть 335 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Альтернатива Капитал 19 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Airbnb 101 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
Barclays 122 1
Block - Square 203 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Starbucks 91 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Instacart 7 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Транснефть - Диаскан ЦТД/НТЦ - Центр технической диагностики 4 1
Транснефть Балтика 4 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 151 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Резонанс НПП 407 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 1
Sony Entertainment 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
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