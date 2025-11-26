Разделы

СОБЫТИЯ

26.11.2025 Сотрудник знаменитой ИБ-компании CrowdStrike сливал информацию хакерам за деньги 1
13.09.2021 Muver привлекает $1,2 млн инвестиций от Xploration Capital и Baring Vostok 1
03.09.2020 Курьерам на заметку: придуман гениальный способ обмана такси и служб доставок 1
01.04.2020 Amazon уволила рабочего лидера, потребовавшего обезопасить сотрудников от коронавируса 1
11.07.2018 Экс-работник Facebook: ИТ разделяют человечество на четыре касты. Кто в них войдет 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Instacart и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3128 2
Muver 1 1
Apple Inc 12604 1
Meta Platforms - Facebook 4524 1
Google LLC 12234 1
Uber 337 3
Lyft - агрегатор такси 20 2
DoorDash Food Delivery 7 1
AngelsDeck 13 1
GrubHub 11 1
Amazon - Whole Foods 4 1
Xploration Capital 6 1
Airbnb 98 1
JFK8 - JFK Airport Terminal 8 3 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 148 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17853 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25607 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12217 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8154 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28902 2
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13586 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5871 1
Data monetization - Монетизация данных 1825 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25513 1
Оповещение и уведомление - Notification 5351 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1046 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5141 1
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 155 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6851 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7734 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2413 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12958 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9830 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27113 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8136 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1826 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12297 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5659 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1202 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2649 1
Apple iOS 8226 1
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 239 1
Apple iPhone 6 4862 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5123 1
Google Android 14648 1
Uber Eats - UberEATs 38 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 67 1
Ким Игорь 4 1
Тимко Евгений 3 1
Левыкин Станислав 1 1
Баринов Роман 1 1
Поваляев Андрей 1 1
Мостовой Анатолий 1 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 164 1
Garcia-Martinez Antonio - Гарсия-Мартинес Антонио 2 1
Smalls Christian - Смоллс Кристиан 3 1
Le Maire Bruno - Ле Мэр Бруно 7 1
Соловьев Алексей 93 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53396 4
Италия - Тоскана - Флоренция 22 1
Европа 24614 1
Земля - планета Солнечной системы 10645 1
США - Нью-Йорк 3148 1
Италия - Итальянская Республика 4426 1
Франция - Французская Республика 7972 1
США - Калифорния 4773 1
Испания - Каталония - Барселона 748 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1429 1
США - Иллинойс - Чикаго 433 1
США - Иллинойс 336 1
Россия - РФ - Российская федерация 156230 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14471 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20297 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17361 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2251 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1150 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54838 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15039 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10504 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4911 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31738 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8078 1
Аренда 2577 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3693 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1432 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 563 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3761 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9625 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 350 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2762 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 369 1
Bloomberg 1406 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6010 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 251 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Wired - Издание 269 1
