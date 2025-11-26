Получите все материалы CNews по ключевому слову
Instacart
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Instacart и организации, системы, технологии, персоны:
|Amazon Inc - Amazon.com 3128 2
|Muver 1 1
|Apple Inc 12604 1
|Meta Platforms - Facebook 4524 1
|Google LLC 12234 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402686, в очереди разбора - 733021.
Создано именных указателей - 186191.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.