AngelsDeck

AngelsDeck

AngelsDeck — международный клуб венчурных инвесторов,  осуществляющий венчурные инвестиции  на ранних стадиях по модели синдикации. В фокусе внимания AngelsDeck - проекты seed, series A стадий, объединенных идеей изменения будущего и формирования нового потребительского поведения.

19.01.2026 Налоговая банкротит отечественного ИИ-разработчика, планировавшего экспансию в США 2
03.09.2024 С владельца Qiwi требуют 22,4 миллиарда 1
18.06.2024 Глава и основатель сервиса доставки еды «Кухня на районе» арестован из-за массового отравления клиентов 1
17.03.2023 Платформа «Здоровье.ру» привлекла 307 млн руб. от Kama Flow и клуба «Синдикат» 1
01.02.2022 Microsoft и AngelsDeck объявили о партнерстве по поддержке российских стартапов 1
16.12.2021 В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка 2
14.12.2021 Образовательная платформа Educate Online привлекла $4 млн инвестиций 1
21.10.2021 «Сбер» назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами 1
13.09.2021 Muver привлекает $1,2 млн инвестиций от Xploration Capital и Baring Vostok 1
08.09.2021 Один из основателей Skillbox развивает онлайн-школу цифровых профессий 1
28.04.2021 Американский фудтех стартап с российскими корнями Food Rocket привлек $2 млн инвестиций 1
20.10.2020 Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp отобрали 18 стартапов для участия во втором потоке программы Global Pilots 1
15.09.2020 Microsoft с партнерами выдадут 20 российским стартапам помощь в $3 млн 1
03.07.2020 Финалистами программы Global Pilots стали 18 российских стартапов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

AngelsDeck и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25291 4
EY - Ernst & Young Global 382 3
Verme - Верме - Инвент консалтинг 23 2
Addreality - Эддреалити 45 2
O.Vision 6 2
Navigine - Навигационные решения 18 2
Beorg - Биорг 125 2
CraftTalk - Крафт-Толк 68 2
VCV - Новые Информационные Системы 4 2
Dasha.AI - Даша.АИ 6 2
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 10 2
Sizolution 3 2
Skyeer - Скайер ИТ 7 2
IREG 9 2
Brainsoft 3 2
Simformer 4 2
Fabrique.ai 4 2
Geoplat 3 2
NVI 7 2
Т-Банк - NanduQ - Qiwi - Rowi Tech - Рови тех - Факторинг Плюс - Факторинг Технологии 24 1
Softline - Sl Soft - ApRbot - Апэрбот - DreamDocs 10 1
Dbrain - Дибрейн 30 1
Andata - Андата 7 1
Amazon Inc - Amazon.com 3148 1
Apple Inc 12677 1
Meta Platforms - Facebook 4543 1
Softline - Софтлайн 3305 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4565 1
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 11 1
Онлайн патент - Online Patent 21 1
Сколково - SK Biomed - СК Биомед - Кластер биомедицинских технологий 9 1
Senfino 3 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 95 1
Getfaster 3 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 7 1
Cera Group - Цера Групп 8 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Roistar 2 1
Transbaza - Технологичные перевозки 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8259 3
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 3
Global Pilots 12 3
Xploration Capital 6 2
NanduQ - Qiwi 1006 2
GrubHub 11 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation 20 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 569 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1802 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1386 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 992 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Visa International 1976 1
X5 Group - Перекрёсток 607 1
ВкусВилл - Избёнка 192 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 65 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1349 1
TMT Investments 113 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 1
Яндекс.Лавка 284 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 155 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Startberry - акселератор стартапов 3 1
Lyft - агрегатор такси 20 1
Uber 340 1
Ckassa - Цкасса.Ру 6 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Instacart 5 1
Kama Flow - КФ Венчурс 24 1
AltaIR Capital 14 1
Сбер - Еаптека 39 1
DoorDash Food Delivery 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3266 2
МИК - Московский инновационный кластер 169 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5288 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1092 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 735 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2742 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 280 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18444 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73573 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4934 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1843 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34038 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3137 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1212 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1881 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3110 1
Application store - магазин приложений 1370 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 311 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 517 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 64 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4686 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6174 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 1
Умные платформы 1873 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7430 1
Оцифровка - Digitization 4936 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1148 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5957 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1102 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8186 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3189 1
Startupbootcamp 11 3
Microsoft Azure 1468 2
Microsoft Teams - MS Teams 622 2
Сбер - SberUnity - Онлайн-платформа бизнес-наставников 12 1
Hybrid Platform 16 1
Google Android 14758 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 428 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Яндекс.Шеф 11 1
Uber Eats - UberEATs 38 1
Kitty Hawk Flyer 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Linux Jiffy 3 1
Lex Borealis - Doczilla 19 1
FIS - Case Studio - Case Platform 8 1
Yoloco 4 1
Smart Board 49 1
Тихонова Кристина 47 2
Соловьев Алексей 93 2
Галиахметов Евгений 4 2
Дашков Сергей 6 2
Тимко Евгений 3 2
Калошин Игорь 8 2
Шуленин Вячеслав 6 1
Пивень Сергей 9 1
Петренко Светлана 5 1
Левыкин Станислав 1 1
Зарубина Камила 10 1
Баринов Роман 1 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 59 1
Поваляев Андрей 1 1
Тишин Кирилл 2 1
Мостовой Анатолий 1 1
Машкова Елена 1 1
Лозин Антон 3 1
Протопопов Алексей 2 1
Машенков Алексей 1 1
Шин Владимир 1 1
Кроль Лев 2 1
Солонин Сергей 109 1
Хасис Лев 105 1
Иванов Алексей 153 1
Дворкович Аркадий 211 1
Цыбульников Вячеслав 77 1
Инютин Артем 89 1
Ивлев Александр 21 1
Желтов Александр 2 1
Колесников Алексей 24 1
Анищенко Андрей 12 1
Бернер Михаил 13 1
Васильев Владимир 39 1
Протопопов Андрей 37 1
Шевченко Инна 2 1
Черникова Алевтина 47 1
Фурсин Алексей 158 1
Бровко Эрик 7 1
Шамалов Артур 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157776 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53522 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45962 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3238 2
Япония 13557 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18717 2
Ближний Восток 3040 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14522 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2130 2
США Западное побережье - Западное взморье 40 1
Европа 24658 1
Азия - Азиатский регион 5754 1
Польша - Республика 2003 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 1
Канада 4989 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1897 1
Бразилия - Федеративная Республика 2455 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1404 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 648 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1436 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1398 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 435 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1681 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 3
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 573 2
Microsoft Co-Sell - программа совместных продаж 6 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1972 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 441 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Образование в России 2560 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3037 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6338 1
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 258 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7798 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4767 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 158 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 354 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7596 1
Forbes - Форбс 921 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 86 1
Сбер - SberZ 2 1
Сбер - SberStudent 7 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 527 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 630 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 3
