AngelsDeck
AngelsDeck — международный клуб венчурных инвесторов, осуществляющий венчурные инвестиции на ранних стадиях по модели синдикации. В фокусе внимания AngelsDeck - проекты seed, series A стадий, объединенных идеей изменения будущего и формирования нового потребительского поведения.
|Тихонова Кристина 47 2
|Соловьев Алексей 93 2
|Галиахметов Евгений 4 2
|Дашков Сергей 6 2
|Тимко Евгений 3 2
|Калошин Игорь 8 2
|Шуленин Вячеслав 6 1
|Пивень Сергей 9 1
|Петренко Светлана 5 1
|Левыкин Станислав 1 1
|Зарубина Камила 10 1
|Баринов Роман 1 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 59 1
|Поваляев Андрей 1 1
|Тишин Кирилл 2 1
|Мостовой Анатолий 1 1
|Машкова Елена 1 1
|Лозин Антон 3 1
|Протопопов Алексей 2 1
|Машенков Алексей 1 1
|Шин Владимир 1 1
|Кроль Лев 2 1
|Солонин Сергей 109 1
|Хасис Лев 105 1
|Иванов Алексей 153 1
|Дворкович Аркадий 211 1
|Цыбульников Вячеслав 77 1
|Инютин Артем 89 1
|Ивлев Александр 21 1
|Желтов Александр 2 1
|Колесников Алексей 24 1
|Анищенко Андрей 12 1
|Бернер Михаил 13 1
|Васильев Владимир 39 1
|Протопопов Андрей 37 1
|Шевченко Инна 2 1
|Черникова Алевтина 47 1
|Фурсин Алексей 158 1
|Бровко Эрик 7 1
|Шамалов Артур 2 1
