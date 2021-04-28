Американский фудтех стартап с российскими корнями Food Rocket привлек $2 млн инвестиций

Food Rocket, американский фудтех сервис с российскими корнями, объявил о привлечении $2 млн инвестиций от AltaIR Capital, Baring Vostok, клуба бизнес-ангелов AngelsDeck, ФРИИ и основателя компании Jiffy Артура Шамалова. К проекту в качестве инвестора и эдвайзера также присоединился Филипп Башьян, глава направления готовой еды «Яндекс.Лавки» и сооснователь «Яндекс.Шеф». Полученные средства компания планирует потратить на усиление своих позиций на американском рынке.

Среди основателей Food Rocket — Виталий Александров, основатель агентства CRM-маркетинга Out of Cloud, и Джеррин Джеймс, бывший СОО компании Driven Deliveries, отвечавший также за логистику и поставки в таких тек-гигантах как Facebook и Amazon. Вице-президент Food Rocket по электронной коммерции Александр Буренков, бывший директор по электронной коммерции компании «Сбер Еаптека».

Food Rocket работает по модели on demand delivery: с помощью мобильного приложения пользователи могут заказать продукты, готовую еду и товары для дома, которые курьеры сервиса доставят в течение 10-15 минут. Кроме того, умные алгоритмы на основе ИИ анализируют покупки пользователей и формируют персональные рекомендации для каждого потребителя. Дополнительно в продукте используется технология прогнозирования спроса, позволяющая оптимизировать пищевые отходы.

«Мы видим, что бизнес-модель, которую мы выбрали для Food Rocket, набирает обороты по всему миру. В США уровень конкуренции на этом рынке пока не очень высок, что дает нам возможность стать лидерами в сфере быстрой доставки продуктов и товаров для дома. Наша цель — заменить физические супермаркеты и поменять текущие привычки потребителей относительно покупки продуктов. Мы верим, что сильная команда сотрудников и инвесторов поможет нам достичь максимальных результатов», — отмечает Виталий Александров, СЕО и сооснователь компании Food Rocket.

На сегодняшний день сервис работает только в Сан-Франциско. Однако до конца текущего года компания планирует запустить 150 дарк-сторов на западном побережье США, каждый из которых будет обслуживать до 25 000 домохозяйств.

«Команда Food Rocket хорошо понимает, куда и как двигаться. У основателей есть большой опыт в продвижении продуктов и глубокое понимание рынка, а сам сервис сегодня очень востребован. У нас уже были инвестиции в этом сегменте, мы видим в нем реальные возможности для быстрого роста. Уверен, у Food Rocket есть все шансы стать успешной компанией на рынке доставки продуктов», — комментирует инвестиционный директор AltaIR Дмитрий Фирскин.

«Сейчас в мире просто бум новой бизнес-модели по быстрой доставке продуктов. В России уже выросло несколько огромных компаний, работающих в данной нише. Этот опыт активно распространяется на Европу и США. Я знаю с десяток российских команд, которые делают подобные сервисы в разных уголках мира — мы, например, занимаемся этим в Великобритании. Я верю в команду Food Rocket и вижу пользу во взаимном обмене опытом», — отмечает Артур Шамалов, основатель и СЕО компании Jiffy.