Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

On-demand "по требованию"

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.07.2021 Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500

энергоэффективных решений для высокопроизводительных вычислений (HPC, high-performance computing), центров обработки данных (ЦОД), облачных платформ и систем хранения данных «по требованию» (storage-on-demand), стали единственными представителями России в новой редакции мирового рейтинга IO500 самых высокопроизводительных системам хранения данных HPC-класса (объявлена на крупнейшей европей
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI

calable 3 поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, система хранения RSC Tornado AFS с функцией высокой доступности, решение для создания систем хранения данных RSC Storage on-Demand с поддержкой DAOS, а также специализированное решение RSC Tornado AI для создания систем искусственного интеллекта и машинного обучения. Новое поколение решений «РСК Торнадо» предназн
21.11.2016 Gemalto представила улучшенную версию платформы LinqUs On-Demand Connectivity

Gemalto представила улучшенную версию своей платформы LinqUs On-Demand Connectivity, полностью соответствующую последним обновлениям технических характеристик удаленного подключения SIM по стандарту GSMA. Как рассказали CNews в компании, решение позволяе
24.01.2013 Oracle предложила новый IaaS-сервис с возможностью Capacity on Demand

Корпорация Oracle анонсировала новый сервис Oracle Infrastructure as a Service (Oracle IaaS) с возможностью предоставления вычислительной мощности по требованию Capacity on Demand. Как рассказали CNews представители корпорации, Oracle IaaS дает организациям возможность разворачивать полностью интегрированные оптимизированные программно-аппаратные комплексы Orac
19.10.2011 Oracle CRM On Demand Release 19 Innovation Pack предлагает технологии call-центра на базе хостинга и функции корпоративного маркетинга

Корпорация Oracle анонсировала Oracle CRM On Demand Release 19 Innovation Pack. Новый пакет предлагает технологии call-центра на базе хостинга и функции корпоративного маркетинга для управления доходами и производительностью, снижения

19.08.2011 Oracle выпустила новую версию сервиса Oracle CRM On Demand

Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle CRM On Demand Release 19 — новой версии CRM-сервиса по запросу, которая продолжает инновационную стратегию компании в области систем управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами (CRM). Ora
17.02.2011 Oracle предлагает Oracle CRM On Demand с хостингом данных в Европе

Корпорация Oracle предлагает SaaS-решение Oracle CRM On Demand с возможностью хостинга на территории Европы – в защищённой инфраструктуре Oracle. Oracle CRM On Demand — это приложение, предоставляемое как сервис через интернет, призванное

08.10.2010 Oracle анонсировала Oracle CRM On Demand Release 18

Oracle анонсировала новую версию CRM-сервиса Oracle CRM On Demand Release 18 предоставляющего возможности, призванные содействовать эффективному управлению доходами и снижению расходов. Нововведения включают в себя такие возможности, как привлечение
03.06.2010 Oracle анонсировала новую версию Oracle CRM on Demand Release 17

Oracle CRM On Demand Release 17, новая версия CRM-сервиса по запросу от корпорации Oracle, продолжает стратегию компании в области систем управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами (CRM). В час
12.03.2010 Softline Solutions внедрила Oracle CRM On Demand в «Евроинвесте»

Консалтинговая компания Softline Solutions (входит в холдинг Softline) объявила о завершении проекта внедрения Oracle CRM On Demand в инвестиционной компании «Евроинвест». Клиенту был предоставлен полный спектр услуг: от проведения предпроектного обследования до введения системы в эксплуатацию. Целями внедрения CR
17.09.2008 Amazon запустил магазин потокового онлайн-видео

Компания Amazon.com объявила об официальном запуске собственного потокового видеосервиса Video on Demand. С помощью Video on Demand пользователи могут приобретать и смотреть в потоковом режиме фильмы и телесериалы. От таких служб, как iTunes, Amazon, Video on Demand отличае
11.02.2008 IBM реализует стратегию Information on Demand: новые решения и сервисы

Корпорация IBM анонсирует целый ряд новых и оптимизированных совместных решений, продуктов и услуг IBM-Cognos. Все представленные решения поддерживают стратегию Information on Demand (Информация по требованию) - глобальную инициативу IBM, призванную помочь клиентам повысить ценность корпоративной информации для своего бизнеса и максимально полно использовать эту и
01.06.2004 IBM представил первые серверы на новых процессорах Power5

вляются решением семейства Express, которое поставляется малым и средним компаниям через бизнес-партнеров IBM. Системы IBM eServer i5 570 (от 1 до 4 процессоров) поддерживают функции Reserve Capacity on Demand, On/Off Capacity on Demand и Memory Capacity on Demand. Новая функция Reserve Capacity On Demand позволяет клиенту приобрести «запас» вычислительных мощностей, из

Публикаций - 194, упоминаний - 195

On-demand и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 38
Oracle Corporation 7074 22
SAP SE 5601 20
Microsoft Corporation 25775 19
Intel Corporation 12811 13
Thales - Gemalto 189 10
Cisco Systems 5372 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Google LLC 12690 7
Samsung Electronics 11065 6
Broadcom - VMware 2610 6
Huawei 4677 6
Hitachi - Хитачи 1501 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Canon 1439 6
Sony 6739 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
X Corp - Twitter 2938 5
Apple Inc 13156 5
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 5
SAP CIS - САП СНГ 868 5
Salesforce 498 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Dell EMC 5180 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 4
RealNetworks Products and Services 355 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
РВК - Российская венчурная компания 571 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
Mindrock Capital 3 2
Московский Транспорт - Сервисный центр 46 2
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 9 2
Digital Disrupt - Qbbox - Кьюби 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Gett 88 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Visa International 1993 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Яндекс.Лавка 315 2
Starta Ventures - венчурный фонд 17 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 2
Flint Capital 9 1
AltaIR Capital 14 1
United Capital Partners 18 1
Сбер - Еаптека 59 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - Автомобильные технологии - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 97 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 13 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 88 1
Bulgari 5 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Sony BMG 187 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 1
Правительство Канады 51 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 9
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 55
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 51
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 45
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 30
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 21
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 18
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 14
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 11
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 10
Linux OS 11533 13
Microsoft Windows 16882 11
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 9
Google Android 15244 7
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 7
IBM DB2 396 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft Azure 1526 6
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 5
Thales - Gemalto LinqUs Device Management - Gemalto LinqUs On-Demand Connectivity - Gemalto LinqUs Mobile ID Thales - Gemalto LinqUs Mobile Money Solution - Gemalto LinqUs IoT Quality of Service - Gemalto LinqUs IoT QoS 10 5
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 5
Apple iOS 8583 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 5
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 154 5
Workday - Adaptive Planning - Adaptive Insights 12 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Intel x86 - архитектура процессора 2151 4
Google Cloud Platform - GCP 383 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 4
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 473 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 4
Oracle NetSuite 39 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 4
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 9 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
РСК - RSC Storage on-Demand 6 3
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 3
РСК ГК - РСК экзастрим 40 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Microsoft Windows 7 2007 3
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 3
Мартынов Владислав 115 3
Lye Anthony - Лай Энтони 12 3
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 3
Гребнев Егор 41 2
Наскидаев Олег 9 2
Борисова Полина 13 2
Кох Дмитрий 11 2
Ломтев Сергей 2 2
Лушина Юлия 3 2
Donofrio Nick - Донофрио Ник 7 2
Tong-Li Suzanne - Тонг-Ли Сюзанн 6 2
Saward William - Совард Вильям 2 2
Jouffrey Benoit - Жуффре Бенуа 3 2
Щеголев Игорь 699 2
Собянин Сергей 538 2
Богачев Игорь 183 2
Ермолаев Артем 379 2
Белозеров Андрей 36 2
Слиньков Дмитрий 16 2
Шаров Борис 73 2
Лагутин Алексей 10 1
Кулаков Павел 29 1
Кожевников Михаил 25 1
Царевская-Дякина Наталья 18 1
Биккулова Гульнара 24 1
Шамалов Артур 2 1
Рахимбердиев Аскар 45 1
Горожанкин Алексей 18 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
Катрич Алексей 43 1
Широких Алексей 72 1
Зорин Алексей 6 1
Попович Алексей 4 1
Рубцова Ольга 33 1
Кузовкин Алексей 155 1
Александров Виталий 17 1
Бейдер Александр 75 1
Буренков Александр 3 1
Макаров Станислав 118 1
Демидов Михаил 134 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 37
Европа 24964 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Япония 13807 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Южная Корея - Республика 7052 7
США - Нью-Йорк 3180 7
Казахстан - Республика 6048 6
Индия - Bharat 5870 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Израиль 2856 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Испания - Королевство 3840 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Швеция - Королевство 3782 3
Европа Восточная 3138 3
Ближний Восток 3154 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Украина 7928 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 463 3
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 36 2
Москва - Новомосковск - Щербинка 38 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Америка Южная 884 2
Канада 5082 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 37
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 20
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 10
Аренда 2687 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 7
Английский язык 7030 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 7
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
9to5Mac 70 2
Silicon.com 364 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
9to5Google 60 2
Будущее России. Национальные проекты 22 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Virus Bulletin 33 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
News Corp - News Corporation 221 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
InformationWeek 241 1
Viacom - Video & Audio Communications 117 1
Vnunet 224 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
The Economist 49 1
РМГ - RU.TV 7 1
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 1
France 24 12 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 1
Walt Disney Company - ESPN 56 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1296 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
Tom’s Hardware 600 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
23ABC News 183 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
IDC - International Data Corporation 4975 10
Gartner - Гартнер 3658 10
Forrester Research 834 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
In-Stat/MDR 74 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Juniper Research 131 2
ABI Research 236 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 2
S&P 500 565 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
AV-Comparatives 28 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 1
In-Stat 115 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Fortune Global 50 11 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
Bersin & Associates 1 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
TrendForce 187 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
Frost & Sullivan 207 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Fortune Global 100 142 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 4
РАН - Российская академия наук 2122 3
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 3
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 1
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
IBM Бизнес-Форум 21 3
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 2
Связь-Экспокомм 276 2
Raiffeisen Award 5 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
SAP TechEd 9 2
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
SAP World Tour 2 1
Docflow 148 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Индустрия 4.5G Саммит 3 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
SAP Quality Awards 7 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще