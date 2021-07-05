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On-demand "по требованию"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|05.07.2021
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Четыре системы хранения данных РСК представляют Россию в мировом рейтинге IO500
энергоэффективных решений для высокопроизводительных вычислений (HPC, high-performance computing), центров обработки данных (ЦОД), облачных платформ и систем хранения данных «по требованию» (storage-on-demand), стали единственными представителями России в новой редакции мирового рейтинга IO500 самых высокопроизводительных системам хранения данных HPC-класса (объявлена на крупнейшей европей
|25.06.2021
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РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI
calable 3 поколения и модулей энергонезависимой памяти Intel Optane серии 200, система хранения RSC Tornado AFS с функцией высокой доступности, решение для создания систем хранения данных RSC Storage on-Demand с поддержкой DAOS, а также специализированное решение RSC Tornado AI для создания систем искусственного интеллекта и машинного обучения. Новое поколение решений «РСК Торнадо» предназн
|21.11.2016
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Gemalto представила улучшенную версию платформы LinqUs On-Demand Connectivity
Gemalto представила улучшенную версию своей платформы LinqUs On-Demand Connectivity, полностью соответствующую последним обновлениям технических характеристик удаленного подключения SIM по стандарту GSMA. Как рассказали CNews в компании, решение позволяе
|24.01.2013
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Oracle предложила новый IaaS-сервис с возможностью Capacity on Demand
Корпорация Oracle анонсировала новый сервис Oracle Infrastructure as a Service (Oracle IaaS) с возможностью предоставления вычислительной мощности по требованию Capacity on Demand. Как рассказали CNews представители корпорации, Oracle IaaS дает организациям возможность разворачивать полностью интегрированные оптимизированные программно-аппаратные комплексы Orac
|19.10.2011
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Oracle CRM On Demand Release 19 Innovation Pack предлагает технологии call-центра на базе хостинга и функции корпоративного маркетинга
Корпорация Oracle анонсировала Oracle CRM On Demand Release 19 Innovation Pack. Новый пакет предлагает технологии call-центра на базе хостинга и функции корпоративного маркетинга для управления доходами и производительностью, снижения
|19.08.2011
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Oracle выпустила новую версию сервиса Oracle CRM On Demand
Корпорация Oracle сообщила о выпуске Oracle CRM On Demand Release 19 — новой версии CRM-сервиса по запросу, которая продолжает инновационную стратегию компании в области систем управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами (CRM). Ora
|17.02.2011
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Oracle предлагает Oracle CRM On Demand с хостингом данных в Европе
Корпорация Oracle предлагает SaaS-решение Oracle CRM On Demand с возможностью хостинга на территории Европы – в защищённой инфраструктуре Oracle. Oracle CRM On Demand — это приложение, предоставляемое как сервис через интернет, призванное
|08.10.2010
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Oracle анонсировала Oracle CRM On Demand Release 18
Oracle анонсировала новую версию CRM-сервиса Oracle CRM On Demand Release 18 предоставляющего возможности, призванные содействовать эффективному управлению доходами и снижению расходов. Нововведения включают в себя такие возможности, как привлечение
|03.06.2010
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Oracle анонсировала новую версию Oracle CRM on Demand Release 17
Oracle CRM On Demand Release 17, новая версия CRM-сервиса по запросу от корпорации Oracle, продолжает стратегию компании в области систем управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами (CRM). В час
|12.03.2010
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Softline Solutions внедрила Oracle CRM On Demand в «Евроинвесте»
Консалтинговая компания Softline Solutions (входит в холдинг Softline) объявила о завершении проекта внедрения Oracle CRM On Demand в инвестиционной компании «Евроинвест». Клиенту был предоставлен полный спектр услуг: от проведения предпроектного обследования до введения системы в эксплуатацию. Целями внедрения CR
|17.09.2008
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Amazon запустил магазин потокового онлайн-видео
Компания Amazon.com объявила об официальном запуске собственного потокового видеосервиса Video on Demand. С помощью Video on Demand пользователи могут приобретать и смотреть в потоковом режиме фильмы и телесериалы. От таких служб, как iTunes, Amazon, Video on Demand отличае
|11.02.2008
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IBM реализует стратегию Information on Demand: новые решения и сервисы
Корпорация IBM анонсирует целый ряд новых и оптимизированных совместных решений, продуктов и услуг IBM-Cognos. Все представленные решения поддерживают стратегию Information on Demand (Информация по требованию) - глобальную инициативу IBM, призванную помочь клиентам повысить ценность корпоративной информации для своего бизнеса и максимально полно использовать эту и
|01.06.2004
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IBM представил первые серверы на новых процессорах Power5
вляются решением семейства Express, которое поставляется малым и средним компаниям через бизнес-партнеров IBM. Системы IBM eServer i5 570 (от 1 до 4 процессоров) поддерживают функции Reserve Capacity on Demand, On/Off Capacity on Demand и Memory Capacity on Demand. Новая функция Reserve Capacity On Demand позволяет клиенту приобрести «запас» вычислительных мощностей, из
On-demand и организации, системы, технологии, персоны:
|Мартынов Владислав 115 3
|Lye Anthony - Лай Энтони 12 3
|Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 3
|Гребнев Егор 41 2
|Наскидаев Олег 9 2
|Борисова Полина 13 2
|Кох Дмитрий 11 2
|Ломтев Сергей 2 2
|Лушина Юлия 3 2
|Donofrio Nick - Донофрио Ник 7 2
|Tong-Li Suzanne - Тонг-Ли Сюзанн 6 2
|Saward William - Совард Вильям 2 2
|Jouffrey Benoit - Жуффре Бенуа 3 2
|Щеголев Игорь 699 2
|Собянин Сергей 538 2
|Богачев Игорь 183 2
|Ермолаев Артем 379 2
|Белозеров Андрей 36 2
|Слиньков Дмитрий 16 2
|Шаров Борис 73 2
|Лагутин Алексей 10 1
|Кулаков Павел 29 1
|Кожевников Михаил 25 1
|Царевская-Дякина Наталья 18 1
|Биккулова Гульнара 24 1
|Шамалов Артур 2 1
|Рахимбердиев Аскар 45 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 1
|Катрич Алексей 43 1
|Широких Алексей 72 1
|Зорин Алексей 6 1
|Попович Алексей 4 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Александров Виталий 17 1
|Бейдер Александр 75 1
|Буренков Александр 3 1
|Макаров Станислав 118 1
|Демидов Михаил 134 1
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