Международный день медицинской сестры 12 мая
Международный день медицинской сестры и организации, системы, технологии, персоны:
|Симаков Олег 113 3
|Зингерман Борис 38 2
|Анкудинов Николай 16 1
|Гусев Александр 36 1
|Чебышев Дмитрий 1 1
|Чухлебо Дмитрий 1 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Собянин Сергей 381 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Власов Иван 28 1
|Власов Алексей 16 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Якушев Александр 2 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Дегтерева Мария 28 1
|Степанова Ольга 6 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Мухин Василий 7 1
|Дементьев Игорь 1 1
|Гусев Дмитрий 70 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Кряжев Григорий 5 1
|Островский Владимир 25 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Гольцов Александр 77 1
|Крылосов Юрий 3 1
|Бортник Иван 21 1
|Саломатин Алексей 8 1
|Казарин Станислав 175 1
|Вышковский Геннадий 4 1
|Николаев Александр 33 1
|Фоминцев Илья 2 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Арсентьев Андрей 67 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Суслов Константин 23 1
|Васильев Сергей 51 1
|Бахтин Михаил 4 1
|Ивакин Роман 57 1
|Клячин Александр 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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