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Международный день медицинской сестры 12 мая



27.12.2024 В российских реанимациях будут внедрять цифровой комплекс с интеллектуальным видеонаблюдением 1
26.12.2024 Оксана Мелехова, Минздрав Пермского края: Качественный перезапуск МИС поможет перейти на новый уровень цифровизации 1
09.07.2024 Алексей Василенков, Елена Лось -

Какую роль играет ИТ и ИИ в региональной медицине: опыт Муравленко

 1
11.04.2024 «Первый Бит» и SuperJob представили совместное исследование о возвращении ушедших из компании сотрудников 1
10.04.2024 Компании исчерпали резервы бывших сотрудников, которых хотели бы вернуть 1
19.02.2024 Разработка ученых Пермского Политеха обеспечит качественную и быструю работу медсестер 1
21.11.2023 «1С:ERP» ускорила поставки медикаментов в сеть клиник «Скандинавия» 1
27.09.2023 Вторая больница в России получила международный сертификат за цифровизацию медпомощи 1
28.06.2023 Только четверть программистов однозначно счастливы, работая в ИТ 1
22.12.2022 Программисты тратят на бессмысленную работу в среднем 38% своего рабочего времени 1
30.11.2022 Большинство программистов и системных администраторов уверены том, что управляют своей жизнью 1
18.07.2022 Каждый третий сисадмин хочет открыть свой бизнес 1
06.07.2022 SuperJob: почти каждый пятый программист считает, что управляет своей карьерой 1
28.06.2022 ИТ-специалисты стали перерабатывать реже 1
26.05.2022 «Крок» принял участие в масштабном проекте по автоматизации стационаров столицы 1
14.12.2021 Крупнейшие больницы мира используют ПО для автоматической многократной накрутки счетов 1
03.12.2021 Исследование ОК: деньги, смартфоны и электроника вошли в топ самых желанных подарков в 2021 году 1
02.11.2021 Более половины представителей ИТ-специальностей считают, что в их профессии важен юмор 1
17.09.2021 Больше всего переживают из-за более высоких зарплат коллег менеджеры по персоналу, операторы call-центров и системные администраторы. Новое исследование SuperJob 1
14.12.2020 Philips представила «Индекс здоровья будущего 2020» 1
17.06.2020 «Гемотест» автоматизировал коммуникации с пациентами с помощью МТТ 1
29.04.2020 «Яндекс» начал поддерживать НКО в рамках проекта «Помощь рядом» 1
18.03.2020 Когда поликлиники станут «умными» 1
10.08.2018 Слагаемые успеха: технологии умного города 1
14.03.2018 Российские правоохранители закупают технику для взлома iPhone и смартфонов на Android 1
06.02.2018 Онкоцентр им. Н.Н. Блохина внедрил автоматизированную систему «Парус» 1
07.06.2017 Екатерина Устименко -

Телемедицина открывает перед регионами принципиально новые возможности

 1
28.10.2016 Наталья Паппе -

Коммуникационные решения для медицины: в центре внимания - пациент

 1
20.10.2016 Презентация OKI в Милане: глобальное обновление 1
10.05.2016 Алтайская краевая клиническая детская больница внедрила СЭД «Дело» 1
19.02.2016 В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска развернута СЭД «Дело» 1
24.08.2015 Polymedia разработала систему контроля подготовки врачей для виртуальной больницы ИФМиБ КФУ 1
17.04.2015 HP представила новые решения для сфер образования и медицины 1
29.10.2014 Алексей Карпинский: Здравоохранение «умирает» с точки зрения интегратора. Время «умной» медицины 1
23.04.2014 ИТ в здравоохранении 2014: работа продолжается 1
10.04.2014 Чиновники обсудят информатизацию здравоохранения с ИТ-сообществом 1
17.03.2014 На базе 1С создана единая информационная система Клинического центра МГМУ имени И.М.Сеченова 1
21.02.2014 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2014: работа продолжается» 1
14.10.2013 ЕС вводит электронные разрешения на работу 1
01.08.2013 Медсёстрам уменьшили нагрузку 1

Публикаций - 60, упоминаний - 60

Международный день медицинской сестры и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
Lenovo Motorola 3501 3
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 2
Apple Inc 12100 2
Huawei 3933 2
Microsoft Corporation 24625 2
Крок - Croc 1777 2
Accenture plc 682 2
Google LLC 11775 2
Oracle Corporation 6688 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
Sophia Antipolis - София-Антиполис - технопарк 23 2
Прогноз 1650 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Schneider Electric 575 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
МегаФон 8805 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Samsung Electronics 10254 1
Ростелеком 9701 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ascom Holding AG - Ascom Nordic 28 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
LG Electronics 3614 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Citrix Systems 812 1
HP Inc. 5685 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Intel Corporation 12197 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Superjob - Суперджоб 503 11
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
АККЦОМД КГБУЗ - Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 32 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Фармстандарт АО 40 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 111 1
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 10 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ССиНМП имени А.С. Пучкова - Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова города Москвы 12 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
РТФ - Российский Технологический Фонд 7 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Uber 330 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Миэль ГК 38 1
EPIC Telecom Invest 201 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 9 1
Alpari - Альпари 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
Верный - торговая сеть 291 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 1
BWH - Brigham and Women's Hospital - Массачусетским госпиталем Бригэм - Женская больница (госпиталь) Бригхэма 11 1
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 1
Технология здоровья 8 1
Профессионалы.ру 18 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
ЦБ РФ - Медцентр Банка России - Многопрофильный медицинский центр Банка России 5 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 6
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
Федеральное казначейство России 1772 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 369 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 71 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 178 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 66 1
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 72 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 29 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минобороны РФ - ВДВ - Воздушно-десантные войска Российской Федерации 57 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 19
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 10
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 8
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 407 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 7
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 215 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5894 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 4
Google Android 13994 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Apple iOS 7809 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 2
Microsoft Outlook 1390 1
WhatsApp Messenger 1081 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Технология здоровья - Медкарта 24 6 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 250 1
Microsoft Windows 15657 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Qsoft amoCRM 107 1
Apple iPhone 5 772 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс Помощь рядом 25 1
Apple iPhone 8 181 1
Unify OpenScape Health 1 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 254 1
Google Cloud Services 218 1
Симаков Олег 113 3
Зингерман Борис 38 2
Анкудинов Николай 16 1
Гусев Александр 36 1
Чебышев Дмитрий 1 1
Чухлебо Дмитрий 1 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Собянин Сергей 381 1
Орлов Геннадий 16 1
Власов Иван 28 1
Власов Алексей 16 1
Лысенко Эдуард 308 1
Якушев Александр 2 1
Рудычева Наталья 95 1
Дегтерева Мария 28 1
Степанова Ольга 6 1
Скворцова Вероника 69 1
Мухин Василий 7 1
Дементьев Игорь 1 1
Гусев Дмитрий 70 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Кряжев Григорий 5 1
Островский Владимир 25 1
Лебедев Сергей 47 1
Гольцов Александр 77 1
Крылосов Юрий 3 1
Бортник Иван 21 1
Саломатин Алексей 8 1
Казарин Станислав 175 1
Вышковский Геннадий 4 1
Николаев Александр 33 1
Фоминцев Илья 2 1
Соловьев Владимир 106 1
Арсентьев Андрей 67 1
Голикова Татьяна 55 1
Суслов Константин 23 1
Васильев Сергей 51 1
Бахтин Михаил 4 1
Ивакин Роман 57 1
Клячин Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 14
Европа 21767 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 7
Франция - Французская Республика 7845 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
Швеция - Королевство 3619 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Россия - СФО - Иркутская область 1087 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Россия - УФО - Свердловская область 1492 2
Бразилия - Федеративная Республика 2362 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
США - Калифорния 4625 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 2
Россия - УФО - Челябинская область 1210 2
Израиль 2730 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Австрия - Вена 253 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 294 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Польша - Республика 1959 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Нидерланды 3517 1
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