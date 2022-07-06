SuperJob: почти каждый пятый программист считает, что управляет своей карьерой

В том, что они управляют своей карьерой, убеждены 6 из 10 работающих россиян. Чаще всего такого мнения придерживаются маркетологи, менеджеры по продажам и медсестры, реже всего — продавцы, охранники и операторы колл-центров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 3 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и сотрудники сферы ИТ.

62% россиян считают, что они управляют своей карьерой: каждый четвертый (24%) в этом однозначно уверен, а еще 38% скорее уверены. По словам опрошенных, они сами принимают решения, где работать и учиться, как профессионально развиваться, когда уволиться и проч. Противоположной точки зрения придерживаются 38% опрошенных: 9% однозначно считают, что не могут влиять на свою карьеру, а 29% думают, что скорее всего не влияют. Свою позицию респонденты чаще всего объясняют ограниченностью карьерных возможностей в населенном пункте, возрастом, особенностями характера, а также зависимостью профессионального роста от обстоятельств.

Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто уверен, что является кузнецом своего карьерного счастья: среди молодежи до 24 лет — в общей сложности 84%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 58%. Те, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. в месяц, считают, что управляют карьерой почти в полтора раза чаще россиян с доходом менее 30 тыс. руб. (72 и 49% соответственно).

Почти половина программистов (49%) склоняются к тому, что управляют сами своей карьерой, при этом 18% твердо в этом уверены. Противоположной точки зрения придерживаются 18 и 15% респондентов («скорее нет» и «однозначно нет»).

Кроме того, среди сотрудников, работающих в должности системного администратора, 19% опрошенных ответили, что однозначно сами управляют своей карьерой, а 32% скорее да, чем нет. При этом 40% опрошенных сомневаются, а 9% респондентов ответили, что не управляют своим карьерным развитием.