Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции

ИТ-сервис Twinby планирует запрашивать данные у Министерства внутренних дел России. Это нужно, чтобы пользователи могли проверить, нет ли у потенциального партнера неснятых судимостей. Ранее с предложением отмечать в приложениях для знакомств пользователей с непогашенными судимостями по ряду статей — в том числе связанных с нанесением тяжкого вреда здоровью и имущественными преступлениями — выступила группа депутатов Госдумы.

Доступ к базе данных полиции

ИТ-сервиса знакомств Twinby планирует проверять пользователей в Министерстве внутренних дел (МВД) России, пишет «Коммерсант». Для того чтобы пользователи могли отправить в ведомство профиль потенциального партнера на проверку и лично удостовериться, что у него нет неснятых судимостей.

Со слов соосновательницы онлайн-сервиса Twinby Вероники Яковлевой, все будет работать через аpplication programming interface (API) — программный интерфейс, который позволяет связывать между собой различные приложения. «Мы, к сожалению, не можем предугадать, с кем вы сметчитесь и насколько этот человек адекватен. В ноябре 2025 г. нет никакой универсальной методики оценки, которую могли бы применять, как это делают крупные технологические компании. Мы не можем гарантировать, что знакомство окажется удачным», — отметила госпожа Яковлева.

Госпожа Яковлева подтвердила «Коммерсант», что интеграция по API с МВД — одна из попыток решить вопрос, с которым представители партии «Новые люди» обратились летом к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Они предложили отмечать на сайтах знакомств людей с непогашенной судимостью по некоторым статьям Уголовного кодекса России.

Человек, который совершил преступление и понес за него ответственность, естественно, гасит свою судимость автоматически. При этом для погашения судимости нет необходимости делать какие-либо обращения в полицию. Если человек отсидел срок за преступление или погасил свою судимость другим образом (например, выполнил исправительные работы или заплатил штраф, назначенный судом), то, естественно, его судимость считается автоматически погашенной. Непогашенная судимость может быть связана только с незаконченным сроком отбывания наказания за содеянные неправомерные поступки, то есть, преступления, это означает, что срок наказания еще не закончился. С точки зрения юриспруденции непогашенная судимость имеет очень большое значение. Ведь наличие таковой иногда приводит к значительному ухудшению правового положения человека. Стоит отметить, что в 2025 г. присутствие непогашенной судимости при совершении еще одного злодеяния рассматривается как отягощающий фактор для вынесения приговора.

Защита от дипфейков

Соосновательница Twinby также рассказала о ИТ-технологиях, которые помогают противостоять использованию дипфейков. В частности, применяется ИТ-система Liveness, позволяющая определять изображения, созданные нейронными сетями, или случаи, когда пользователь пытается пройти регистрацию с маской. По словам соосновательницы Twinby, это практически исключает возможность выдачи себя за другого человека.

Дипфейки в 2025 г. нередко используются для организации фиктивных знакомств, ведь злоумышленники создают несуществующих людей и от их имени выманивают деньги или распространяют фишинговые ссылки. В 2025 г. российские мошенники уже давно вышли и на международный рынок, поскольку внутренний сегмент им становится тесен.

Анализ рынка приложений для знакомств

В январе 2025 г. компания T2 опубликовала результаты анализа рынка приложений для знакомств в России, согласно которым лидером среди сервисов в 2024 г. стал отечественный сервис Mamba с долей рынка 39%. Второе место занимает «VK Знакомства» с долей 29%, а на третьем месте расположился сервис Tabor, контролирующий 13% рынка. Сервис Twinby, запущенный в 2023 г., смог занять 3,5% рынка.

В исследовании отмечается существенное снижение доли ранее популярного сервиса Tinder, покинувшего российский рынок. Его аудитория сократилась с 26% в 2022 г. до 1% к концу 2024 г. За 2024 г. количество российских пользователей Tinder уменьшилось на 74,7%.

Анализ демографических показателей показал, что основными пользователями ИТ-сервисов для знакомств являются люди в возрасте от 35 до 44 лет, составляющие 32% от общего числа пользователей. Гендерное распределение демонстрирует преобладание мужской аудитории — 55% против 45% женской.

Среди различных ИТ-платформ наблюдается определенная специализация: онлайн-сервис Loveplanet более популярен среди мужской аудитории, в то время как Mamba привлекает больше женщин-пользователей. Географически наибольшая концентрация пользователей наблюдается в Московском регионе — 16% от общего числа.

По результатам исследования T2 можно заключить, что российский рынок приложений для знакомств успешно адаптировался к изменениям, произошедшим после ухода международных ИТ-сервисов. Отечественные разработчики смогли предложить пользователям альтернативные решения, которые заняли освободившиеся позиции.