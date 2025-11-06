Разделы

Яковлева Вероника


СОБЫТИЯ


06.11.2025 Онлайн-сервис знакомств Twinby будет проверять влюбленных в полиции 1
20.06.2023 Умное дейтинг-приложение Twinby 1

Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 1
Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 96 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 579 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18133 1
Neuralab Tech Solutions - Twinby 6 1
Apple - App Store 3008 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Шитов Илья 1 1
Климов Валерий 1 1
Кускова Валентина 1 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - РФ - Российская федерация 156825 1
Английский язык 6876 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
