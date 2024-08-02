Получите все материалы CNews по ключевому слову
|02.08.2024
|
Swipy: дейтинг-сервис в Telegram с инвайт-системой и возможностью заработка
В Telegram появился новый сервис знакомств Swipy, доступный для всех пользователей мессенджера. В отличие от эксклюзивных и платных дейтинг-сервисов, Swipy открыт для широкой аудитории и предлагает возможность заработка. Об этом CNews сообщили представители Swipy. Swipy ориентирован на массового пользователя и предлагает ви
|02.07.2024
|
«МегаФон»: российские дейтинг-сервисы импортозаместили Tinder
Спустя год после прекращения работы Tinder в России суммарный интернет-трафик доступных дейтинг-сервисов вырос на 20%. В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 г. вошли LovePlanet, Tabor и Teamo, свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенного трафика
|16.02.2024
|
«Яблоко» против андроида: пользователи iOS получают в три раза больше лайков в дейтинг-сервисе
Согласно внутренним данным дейтинг-сервиса «Мамба»*, пользователи на iOS вне зависимости от пола всегда получают в три раза больше лайков, чем пользователь того же возраста и пола на Android. Если смотреть разбивку по по
|20.06.2023
|
Умное дейтинг-приложение Twinby
В России появилось новое приложение для знакомств Twinby (с англ. «близнец», произносится как «Твинби»). Это а умное дейтинг-приложение, разработанное на основе научных исследований НИУ ВШЭ. Оно помогает найти подходящего партнера по психологической совместимости с использованием технологий искусственного инт
|26.02.2010
|
Дейтинг-сайт Match.com купил конкурента Singlesnet
Популярный дейтинг-сайт Match.com объявил о приобретении своего конкурента Singlesnet. Финансовые условия сделки не разглашаются, сообщает АР. По словам представителей сервиса Match.com, который принадлеж
|11.02.2010
|
RuTube и Mamba запустили проект «Видеознакомства»
Единая служба знакомств и общения «Мамба» и российский видеопортал RuTube объявили о запуске проекта «Видеознакомства» (love.rutube.ru). Это первый в России портал знакомств, основанный исключительно на пользовательском видеоконтенте. «Видеознакомства» — сервис, который кардинально отлич
|27.04.2007
|
США: Wikipedia посещают чаще, чем сайты знакомств
дится в десятке самых посещаемых веб-ресурсов мира по количеству запросов страниц в месяц. Исследователи Пью утверждают, что всё больше пользователей посещают Wikipedia чаще, чем онлайновые магазины, сайты знакомств, сайты заказа турпутёвок, чаты или онлайновые аукционы.
|23.01.2006
|
HeadНunter представляет новый проект
Headhunter.RU представляет свой новый проект — Webby.ru — «Паутину знакомств». Webby позволяет искать нужных людей нажатием всего лишь одной кнопки. Мож
|25.11.2005
|
Белорусские сайты знакомств будут получать лицензии
еспублики Беларусь по вопросам противодействия торговле людьми». Данным документом запрещается какое-либо распространение информации о физических лицах в сети интернет. Таким образом, все белорусские сайты знакомств, на страницах которых есть анкеты с информацией о белорусских гражданах, должны будут получить лицензии или закрыться. Декрет № 3 четко регулирует деятельность брачных агентств.
