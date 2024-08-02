Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Сервис знакомств Сайты знакомств Онлайн-знакомства Dating Дейтинг


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


02.08.2024 Swipy: дейтинг-сервис в Telegram с инвайт-системой и возможностью заработка

В Telegram появился новый сервис знакомств Swipy, доступный для всех пользователей мессенджера. В отличие от эксклюзивных и платных дейтинг-сервисов, Swipy открыт для широкой аудитории и предлагает возможность заработка. Об этом CNews сообщили представители Swipy. Swipy ориентирован на массового пользователя и предлагает ви
02.07.2024 «МегаФон»: российские дейтинг-сервисы импортозаместили Tinder

Спустя год после прекращения работы Tinder в России суммарный интернет-трафик доступных дейтинг-сервисов вырос на 20%. В число наиболее популярных приложений для знакомств 2024 г. вошли LovePlanet, Tabor и Teamo, свидетельствует аналитика «МегаФона» на основе обезличенного трафика
16.02.2024 «Яблоко» против андроида: пользователи iOS получают в три раза больше лайков в дейтинг-сервисе

Согласно внутренним данным дейтинг-сервиса «Мамба»*, пользователи на iOS вне зависимости от пола всегда получают в три раза больше лайков, чем пользователь того же возраста и пола на Android. Если смотреть разбивку по по
20.06.2023 Умное дейтинг-приложение Twinby

В России появилось новое приложение для знакомств Twinby (с англ. «близнец», произносится как «Твинби»). Это а умное дейтинг-приложение, разработанное на основе научных исследований НИУ ВШЭ. Оно помогает найти подходящего партнера по психологической совместимости с использованием технологий искусственного инт
26.02.2010 Дейтинг-сайт Match.com купил конкурента Singlesnet

Популярный дейтинг-сайт Match.com объявил о приобретении своего конкурента Singlesnet. Финансовые условия сделки не разглашаются, сообщает АР. По словам представителей сервиса Match.com, который принадлеж
11.02.2010 RuTube и Mamba запустили проект «Видеознакомства»

Единая служба знакомств и общения «Мамба» и российский видеопортал RuTube объявили о запуске проекта «Видеознакомства» (love.rutube.ru). Это первый в России портал знакомств, основанный исключительно на пользовательском видеоконтенте. «Видеознакомства» — сервис, который кардинально отлич
27.04.2007 США: Wikipedia посещают чаще, чем сайты знакомств

дится в десятке самых посещаемых веб-ресурсов мира по количеству запросов страниц в месяц. Исследователи Пью утверждают, что всё больше пользователей посещают Wikipedia чаще, чем онлайновые магазины, сайты знакомств, сайты заказа турпутёвок, чаты или онлайновые аукционы.
23.01.2006 HeadНunter представляет новый проект

Headhunter.RU представляет свой новый проект — Webby.ru — «Паутину знакомств». Webby позволяет искать нужных людей нажатием всего лишь одной кнопки. Мож
25.11.2005 Белорусские сайты знакомств будут получать лицензии

еспублики Беларусь по вопросам противодействия торговле людьми». Данным документом запрещается какое-либо распространение информации о физических лицах в сети интернет. Таким образом, все белорусские сайты знакомств, на страницах которых есть анкеты с информацией о белорусских гражданах, должны будут получить лицензии или закрыться. Декрет № 3 четко регулирует деятельность брачных агентств.

Публикаций - 96, упоминаний - 101

Сервис знакомств и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 7
МегаФон 9892 7
VK - Mail.ru Group 3532 7
Apple Inc 12628 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
Yandex - Яндекс 8434 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 3
Meta Platforms - Facebook 4531 3
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 95 3
Telegram Group 2571 3
Ростелеком 10306 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Cisco Systems 5222 2
Fortinet 405 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 2
HP Inc. 5761 2
Match Group 11 2
Spark Networks 2 1
Swipy - Свайпи 1 1
Aitarget Tech - Айтаргет Технологии 2 1
Huawei 4221 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 1
Intech 23 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
ООН Информцентр - Международный вычислительный центр ООН - UNICC - UN Information Centre 9 1
Fortnite 88 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 690 1
Loudplay - ЛП стрим 25 1
Epic Games 160 1
Pixonic 22 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 1
Информзащита 852 1
ZyXEL Communications 302 1
HP 3Com 680 1
Volkswagen Group - VW 299 2
Visa International 1972 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 2
Дворец конгрессов Государственный комплекс - Константиновский дворец - Большой Стрельнинский дворец 10 1
Global Payments - Total System Services 16 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 1
Альфа-Банк 1868 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 1
Ford 423 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 168 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 1
Резонанс НПП 389 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Абсолют Банк 240 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 52 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
DST Global - Digital Sky Technologies 224 1
Fastlane Ventures 35 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Sapato.ru 21 1
JCB International 145 1
Верный - торговая сеть 310 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 89 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 136 1
Hyundai Motor Company 419 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Renault Groupe 164 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 209 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 37 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 16 1
Blackstone Group 46 1
Mars Incorporated 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 2
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 2
Евросоюз - Европейский исследовательский совет - European Research Council, ERC 7 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 419 1
ФРИИ Акселератор 54 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 26
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 13
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 12
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 12
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3109 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 8
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5145 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 7
Data monetization - Монетизация данных 1835 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 6
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 6
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1783 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2424 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 4
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 140 22
Tinder 50 11
Badoo - Социальная сеть 45 11
Теамо - Teamo 13 7
Google Android 14679 7
Apple iOS 8242 7
VK Знакомства - Знакомства@Mail.Ru 27 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 6
РБК - LovePlanet 34 5
Apple - App Store 3008 5
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 4
Neuralab Tech Solutions - Twinby 6 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 3
Bumble - Американская социальная сеть 8 3
Waplog 2 2
Nekto 2 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
VK - Mail.Ru Почта 353 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 2
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 78 2
Leadza Optimizer 2 2
VK RuStore - Рустор 507 2
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 11 1
Fortinet FortiEDR 2 1
Fortinet FortiAI 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 1
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 39 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 200 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
Spotty - GPS-трекер, фитнес-трекер для собак и социальная сеть собаководов 7 1
МТС Инфо 7 1
Google Android Accessibility Service - Google Android Accessibility Suite - Google TalkBack 33 1
Kaspersky Internet Security 472 1
Лукашенко Александр 102 5
Бронецкий Андрей 20 4
Красильникова Наталья 3 3
Слуцкер Владимир 5 3
Пличко Олег 2 2
Мельникова Ольга 5 2
Андреев Андрей 33 2
Юрьев Никита 7 2
Виноградова Виктория 2 2
Yunus Muhammad - Юнус Мухаммед 2 1
Климов Валерий 1 1
van den Belt Annelies - Ван Ден Бельт Аннелис 6 1
Шитов Илья 1 1
Исрафилов Камиль 1 1
Беспалов Василий 1 1
Лебедь Ирина 1 1
Гришачева Анна 1 1
Полькин Василий 10 1
Товстолип Александр 6 1
Яковлева Вероника 2 1
Кускова Валентина 1 1
Gloria Diez - Диез Глория 1 1
Кылосов Павел 1 1
Yang Michael - Янг Майкл 7 1
Муратов Рифат 1 1
Соболева Екатерина 1 1
Китов Павел 1 1
Wood Paul - Вуд Пол 4 1
Мамаев Евгений 2 1
Elliott Nate - Эллиот Нейт 2 1
Казарян Карен 80 1
Федчин Антон 12 1
Кононенко Виктор 3 1
Бурин Андрей 17 1
Сергеев Ярослав 4 1
Кусков Владимир 9 1
Шоржин Валерий 63 1
Бусаргин Андрей 26 1
Яровая Ирина 71 1
Стародубов Виталий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 17
Европа 24634 10
Беларусь - Белоруссия 6023 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Индия - Bharat 5697 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 3
Испания - Королевство 3760 3
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Канада 4985 2
Россия - ДФО - Амурская область 850 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Литва - Литовская Республика 664 2
Швеция - Королевство 3715 2
Япония 13547 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Россия - ПФО - Самарская область 1450 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 1
США - Калифорния 4775 1
Бразилия - Федеративная Республика 2450 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 554 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Венгрия 849 1
Саудовская Аравия - Королевство 631 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 390 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 744 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 11
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 10
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 7
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 5
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 5
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 4
Английский язык 6876 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 3
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 175 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 3
Blacklist - Чёрный список 671 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 392 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
Ведомости 1233 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 1
Ars Technica 435 1
РИА Новости 984 1
Wikipedia - Википедия 585 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
Computer Weekly 376 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
InformationWeek 241 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Известия ИД 704 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
eMarketer 206 1
HitWise 69 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Sensor Tower 14 1
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Международный женский день - 8 марта 371 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 1
VK Fest 18 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще