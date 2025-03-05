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Полькин Василий
Полькин Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Тульчинский Станислав 57 2
|Житинский Сергей 14 2
|Авдеев Алексей 10 2
|Минаев Андрей 15 2
|Налепов Роман 21 2
|Анисов Ян 18 2
|Кононов Вячеслав 2 2
|Шайдулов Рустам 3 2
|Ежов Василий 42 1
|Павелко Станислав 4 1
|Крайнов Евгений 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145810 5
|Турция - Турецкая республика 2380 2
|Земля - планета Солнечной системы 10411 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
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