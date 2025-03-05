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Индексная книга (каталог) CNews*
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Полькин Василий


05.03.2025 «Телеком биржа» и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение 1
03.03.2025 «Телеком биржа» предложила рынку услуги аутСОРМинга 1
01.04.2024 Как можно оптимизировать инфраструктуру в текущих реалиях 2
18.03.2024 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта 1
29.02.2024 «Телеком биржа» представит расширенный спектр услуг на конференции CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Полькин Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Телеком Биржа 22 5
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 34 2
Git in sky - Жить в небе 10 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 347 1
Selectel - Селектел 393 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1016 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 86 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 41 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 50 1
TeamViewer 122 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 2
Основа Холдинг ГК 26 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 3
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 237 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 589 2
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 439 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1134 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10830 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1079 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3141 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 918 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1774 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5357 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 712 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1475 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3926 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5817 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5776 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1090 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2248 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1072 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2797 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6158 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4269 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 421 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 337 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  670 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1989 1
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 14 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 19 2
Сбер - Заправить авто - FuelUp - Фьюэл-Ап 8 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 1
Microsoft Windows 15751 1
Apple macOS 2078 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
Google Android 14089 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 964 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 160 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
Тульчинский Станислав 57 2
Житинский Сергей 14 2
Авдеев Алексей 10 2
Минаев Андрей 15 2
Налепов Роман 21 2
Анисов Ян 18 2
Кононов Вячеслав 2 2
Шайдулов Рустам 3 2
Ежов Василий 42 1
Павелко Станислав 4 1
Крайнов Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 5
Турция - Турецкая республика 2380 2
Земля - планета Солнечной системы 10411 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 2
Импортозамещение - параллельный импорт 493 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2435 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2410 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 952 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
Металлы - Медь - Copper 796 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8160 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2031 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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