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«Телеком биржа» и «Вебмониторэкс» заключили партнерское соглашение

ИТ-интегратор «Телеком биржа» и «Вебмониторэкс», российский разработчик одноименной платформы для защиты веб-приложений, микросервисов и API от целевых атак, заключили соглашение о комплексном партнерстве.

Сотрудничество компаний значительно расширяет возможности для предоставления услуг в области защиты веб-приложений и API от киберугроз.

В основе платформы «Вебмониторэкс» – решение класса WAF (продукт «ПроWAF»), которое дополняет линейка продуктов API Security (решения «ПроAPI Структура», «ПроAPI Тестирование», «ПроAPI Защита»). Флагманский продукт позволяет защитить бизнес от кибератак, взломов и утечек данных через веб-приложения. С помощью линейки по управлению и защите API пользователи могут проводить аудит API, блокировать утекшие API токены и несоответствующие запросы к API, а также тестировать свои приложения до момента ввода их в эксплуатацию.

«ПроWAF» и линейка «ПроAPI» уже сейчас используются на российском рынке в финансовых и платежных системах, электронной коммерции и в высоконагруженных веб-приложениях. Продукты линейки «ПроAPI» созданы с учетом процесса безопасной разработки, поэтому могут быть использованы в автоматизированном процессе непрерывного тестирования и выпуска релизов (CI/CD).

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«Мы считаем, что заключенное соглашение является весьма перспективным для продвижения наших продуктов. «Телеком биржа» обладает всеми необходимыми ресурсами для этого», – сказала коммерческий директор «Вебмониторэкс» Ольга Мурзина.

«Партнерство с «Вебмониторэкс» расширит наши возможности в части предложения заказчикам качественных отечественных ИБ-продуктов, позволяющий повысить защищенность веб-приложений от различных киберугроз», – отметил директор по продажам ИТ-интегратора «Телеком биржа» Василий Полькин.

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