Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186245
ИКТ 14449
Организации 11203
Ведомства 1492
Ассоциации 1069
Технологии 3533
Системы 26422
Персоны 80234
География 2981
Статьи 1570
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2741
Мероприятия 877

Кибербезопасность SSDLC Secure SDLC Security Software Development Life Cycle Безопасный процесс разработки ПО РБПО Разработка безопасного программного обеспечения Security as Code (SaC)


 

Иван Румянцев, Руководитель отдела безопасной разработки информационной безопасности, Ростелеком "Безопасная разработка на службе у ИБ" Конференция CNews 20.02.2025 | "Информационная безопасность 2025"

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


16.07.2025 Сергей Авраменко, Cicada8: Рост числа атак через цепочку поставок требует не реактивного, а проактивного подхода к защите

CNews: Недавно компания Cicada8 вывела на рынок новое решение — продукт класса Dependency Firewall, встраиваемый в процесс безопасной разработки программных решений. Почему вы решили выходить на этот рынок? Сергей Авраменко: Сейчас очень заметно возрастают риски атак на цепочку поставок, и любым компаниям, разрабат
16.07.2025 Swordfish Security: двум из трех программистов нужно поступать «в первый класс» по безопасной разработке

нтереса клиентов к программам по обучению культуре разработки безопасного программного обеспечения (РБПО). С запросом на построение центра компетенций РБПО в компанию сначала года обрати
11.07.2025 ФСТЭК России сертифицировала процесс безопасной разработки ОС «Аврора» и «Аврора Центр»

ов компании — ОС «Аврора» и ППО «Аврора Центр». Это большие продукты, и внедрение для них процессов РБПО — длительный и сложный процесс. Получение сертификата на процессы безопасной разработки

08.07.2025 Cicada8 запускает решение для безопасной разработки ПО

ает полную прозрачность всех этапов цепочки поставок, прослеживаемость и связи входных и выходных артефактов и помогает без дополнительных усилий реализовать соблюдение самых строгих требований цикла безопасной разработки. Благодаря анализу в реальном времени и автоматизации, решение сокращает среднее время обнаружения угроз (MTTD), минимально влияя на рабочие процессы разработчиков», – ска
07.07.2025 СберТех на «CNews FORUM Кейсы» поделился опытом сертификации процессов безопасной разработки ПО

ws FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», где СберТех рассказал о факторах укрепления доверия к российским разработчикам программного обеспечения (ПО) и поделился опытом создания сертифицированного конвейера безопасной разработки. Спикером от компании выступил Антон Атоян — заместитель генерального директора, директор производства цифровой платформы Platform V. В 2024 году СберТех внедрил процессы

02.07.2025 ПИШ университета «Иннополис» создала ИИ-сервис для безопасной разработки ПО

ПИШ университета «Иннополис» создала ИИ-сервис для безопасной разработки ПО. Ассистент Inspecto с использованием технологий машинного обучения автоматизирует и ускоряет разработку программного обеспечения, защищает данные, а также позволяет обн
20.06.2025 «Солар» и НОТА запустили экосистему решений для безопасной разработки

ые возможности для оптимизации процессов DevSecOps, что снижает совокупную стоимость владения (ТСО) безопасной разработкой до 15% после внедрения. «Мы выводим сотрудничество на новый уровень, п
21.05.2025 АФТ и ИСП РАН подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в области ИИ

Ассоциация ФинТех (АФТ) и Институт системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук (ИСП РАН) договорились о сотрудничестве в сфере безопасной разработки ПО и исследований в области ИИ. Соответствующее соглашение cо стороны АФТ подписал генеральный директор АФТ Максим Григорьев, со стороны ИСП РАН – директор института Арутю
20.05.2025 Платформа безопасной разработки «Шерлок» от Axel Pro внесена в Единый реестр российских программ

тки. Наша платформа может быть полезна всем компаниям, вне зависимости от уровня зрелости процессов РБПО», — сказал Антон Гаврилов, владелец продукта «Шерлок» в Axel Pro. Единый реестр российск
27.03.2025 ГК Softline и Hexway договорились о продвижении решений для безопасной разработки и пентеста

way Pentest Suite и Hexway Vampy ASPM (Application Security Posture Management). Система управления безопасной разработкой Hexway Vampy ASPM позволяет получать результаты SAST, DAST, SCA сканер
13.03.2025 GitFlic интегрировали с инструментами безопасной разработки приложений

разработки ПО для наших клиентов», — сказал Максим Козлов, технический директор платформы GitFlic. «Безопасная разработка требует не только эффективных инструментов анализа, но и единой удобной
03.03.2025 IDP-платформа Marlin и платформа управления безопасной разработкой ПО AppSec.Hub подтвердили полную совместимость

terprise. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions. Интеграция отечественной платформы РБПО является очередным этапом развития Marlin в рамках создания стандартизации процесса разр
26.02.2025 Безопасная разработка «Ред ОС» при поддержке продуктов «Лаборатории Касперского»: итоги 2024 года

«Лаборатория Касперского» и «Ред Софт» подвели итоги внедрения продукта Kaspersky Security для бизнеса в процесс безопасной разработки отечественной операционной системы для серверов и рабочих станций. Специалисты компании «Ред Софт» развернули одно из приложений решения — Kaspersky Endpoint Security для

25.02.2025 ФСТЭК России официально подтвердила статус безопасности процессов разработчика Astra Linux

ривлечения испытательной лаборатории, что значительно сокращает срок выпуска обновлений. Требования РБПО включены в нормативно-правовые акты ФСТЭК России, которые регламентируют меры для защиты
06.02.2025 «Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации

«Инферит» объявила об открытии собственного центра экспертизы в области безопасной разработки и сертификации средств защиты информации. Центр экспертизы российского ИТ-вендора «Инферит» будет специализироваться на сертификации программного обеспечения, программно-а
31.01.2025 Количество запросов на услуги безопасной разработки выросло на 30% с начала 2025 года

о важности кибербезопасности среди топ-менеджмента компаний приводит к увеличению инвестиций в безопасную разработку. Согласно оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), объем российского рынка безопасной разработки в 2022 г. составил примерно 8,25 млрд руб., а в 2023 г. он вырос до 9,84-12,32 млрд руб. ЦСР также прогнозирует, что к 2027 г. объем рынка DevSecOps-решений может достичь

20.01.2025 Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки

печивать безопасность окружения приложений и хранения информации, познакомятся с лучшими практиками SSDLC на всех этапах разработки. Павел Загуменнов, руководитель решений анализа защищенности

28.12.2024 «Касперский» выпустил шесть правил безопасной разработки систем с искусственным интеллектом

И-системы в соответствии с Environmental, Social, Governance (ESG)-принципами и международными стандартами. «Лаборатория Касперского» «Лаборатория Касперского» представила пособие из шести правил для безопасной разработки ИТ-систем с ИИ ESG – можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». Это принципы деятельности компании, основанные на защите окружающей
23.12.2024 «СберТех» получил сертификат соответствия ФСТЭК России на процессы безопасной разработки ПО

«СберТех» стал одной из первых компаний, которая получила сертификат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие процессов безопасной разработки программного обеспечения требованиям ГОСТ Р 56939 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования». Об этом CNews сообщили представит
17.12.2024 Платформа AppSec.Hub прошла интеграцию в среду безопасной разработки программного обеспечения AppSec.Code

Платформа AppSec.Hub прошла интеграцию в среду безопасной разработки программного обеспечения AppSec.Code. Это полноценная отечественная альтернатива продукту GitLab Enterprise, вендор которого покинул российский рынок. Теперь у российских

17.09.2024 AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке

pSec Solutions – платформа анализа защищенности мобильных приложений Стингрей, платформа управления безопасной разработкой ПО AppSec Hub, сервис предотвращения атак на цепочку поставок ПО AppSe
28.08.2024 Интеграция платформы GitFlic и CodeScoring — новый уровень безопасности в процессе РБПО

ет об успешном тестировании на совместимость с решением для сканирования безопасности кода CodeScoring, которая значительно улучшит процесс обеспечения безопасной разработки программного обеспечения (РБПО). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». CodeScoring — это российское решение композиционного анализа программного обеспечения для безопасной работы с Open-Source, проверки с
04.03.2024 В Bi.Zone SSDLC появился модуль SCA для анализа безопасности зависимостей в коде

В Bi.Zone SSDLC появился модуль SCA (software composition analysis) для анализа безопасности зависимостей в коде. Модуль позволяет пользователям платформы для непрерывного контроля безопасности разрабаты
23.11.2023 МТС RED представила новую платформу управления безопасной разработкой МТС RED ASOC

нализа защищенности ИТ-инфраструктуры и разрабатываемых приложений, оценки практической ИБ, сервисы шифрования каналов связи (ГОСТ VPN), защиты от DDoS-атак и Security Awareness, платформу управления безопасной разработкой МТС RED ASOC. Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и дос
29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз

Облачный провайдер «Т1 Cloud» и Solidlab сообщили о выводе на рынок платформы защищённой облачной разработки «Secure SDLC в облаке» для крупных и средних компаний, ведущих разработку цифровых продуктов. Широкий набор облачных сервисов защитит бизнес-приложения в процессе их создания от значительного ма
16.04.2019 Что скрывается за безопасной разработкой софта

Eсли SDLC (жизненный цикл разработки ПО) регламентирует обычный процесс разработки, то Secure SDLC (SSDLC) отвечает за безопасный процесс разработки софта. Заслуга Microsoft в том, что специали
03.08.2016 Positive Development User Group Picnic: безопасная разработка для каждого

риемы безопасной разработки; Валерий Боронин, руководитель группы разработки системы анализа исходных кодов Application Inspector SSDL Edition, расскажет, в чем заключаются особенности и преимущества Secure Software Development Lifecycle. Также во время технической секции будет представлена новая бесплатная утилита Approof от Positive Technologies для поддержки безопасной разработки. После

04.07.2016 «Аладдин Р.Д.» вместе с «Перспективным мониторингом» внедряет практики безопасной разработки ПО

естве в области внедрения процедур безопасной разработки ПО (Secure Software Development LifeCycle, SSDLC). Недавно партнёры завершили проект по проверке защищённости Secret Disk Enterprise (SD
17.05.2013 61% программистов пренебрегает безопасностью при разработке

оих разработчиков учитывать в своей работе стандарт безопасности приложений ISO 27034, в частности, его первую часть. Приложение А к стандарту ISO 27034 приводит цикл безопасной разработки Microsoft (Security Development Lifecycle, SDL) в качестве примера внедрения стандарта в реальной компании. Microsoft начала разрабатывать SDL около 10 лет назад, а в 2007 г. сделала свой корпоративный ст

Публикаций - 296, упоминаний - 354

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1497 30
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2451 25
Microsoft Corporation 25223 24
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1136 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5262 20
Softline - Софтлайн 3248 18
Ростелеком 10291 17
Yandex - Яндекс 8399 12
8956 12
Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 34 10
GitHub 960 10
Google LLC 12238 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14152 9
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 29 8
Oracle Corporation 6862 8
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 391 7
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 95 7
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1214 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4506 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 252 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 784 6
SAP SE 5424 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 645 6
SolidLab - СолидЛаб 25 5
Orion soft - Орион софт - 203 5
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 460 5
Cisco Systems 5221 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 975 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 387 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 4
Microsoft Trustworthy Computing 27 4
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 182 4
SolidSoft - СолидСофт 27 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 4
Red Hat 1344 4
Flant - Флант 149 4
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 338 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1700 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 383 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8150 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2987 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1788 8
Почта России ПАО 2238 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 529 7
Кофемания 70 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2686 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 561 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 351 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1403 5
ГПБ - Газпромбанк 1168 5
Газпром ПАО 1414 5
НСПК - Национальная система платежных карт 896 5
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 4
Альфа-Банк 1862 4
МКБ - Московский кредитный банк 615 4
РЖД - Российские железные дороги 1997 4
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 89 3
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 24 3
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 21 3
Русагро Группа Компаний 338 3
Лента - Сеть розничной торговли 2261 3
Газпром нефть 669 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 553 3
Комус 104 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 223 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 2
Стройпроект - Инженерная группа 5 2
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 660 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1362 2
ПСБ - Промсвязьбанк 898 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
РВК - Российская венчурная компания 555 2
Северсталь ПАО - Severstal 557 2
Сургутнефтегаз - СНГ 278 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 440 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 343 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4864 87
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12809 32
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5217 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3351 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4780 8
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3407 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5763 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3239 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 235 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 343 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6258 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1996 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2915 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1616 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 387 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2714 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 104 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 427 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3449 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3521 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 907 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2151 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 168 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 127 1
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 170 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1463 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1846 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2252 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 530 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 335 1
Роскачество - Российская система качества 41 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 208 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 6
OWASP - Open Web Application Security Project 117 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 383 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 47 1
ISC2 - International Information Systems Security Certification Consortium - Международный консорциум сертификации безопасности информационных систем 9 1
Альянс разработчиков конвейера РБПО 1 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 242 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31572 209
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72883 196
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23020 150
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57095 117
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7004 91
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17928 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22967 87
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8145 65
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33898 63
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 336 58
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27127 58
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31876 58
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4536 56
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13597 45
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8690 45
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17106 40
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7590 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14834 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12341 34
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5869 33
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6667 32
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2683 31
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12230 30
DevOps - Development и Operations 1063 29
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26020 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12266 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11527 28
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 852 28
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 120 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11408 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11946 25
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5850 25
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2261 24
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4640 24
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3496 23
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  732 22
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1132 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17076 21
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5567 21
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1761 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5157 101
Oracle Java - язык программирования 3327 30
Linux OS 10864 26
Axiom JDK СЗИ 131 23
Microsoft Windows 16300 20
Oracle Java Development Kit - JDK 194 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 221 15
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 178 14
Axiom JDK - LiberCat 60 12
OpenJDK - Open Java Development Kit 119 12
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 608 11
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 105 9
Basis - Базис.Workplace 62 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 97 9
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 131 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 258 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 190 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 151 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 172 8
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1502 7
Swordfish Security - AppSec Hub 16 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 52 7
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 360 6
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 171 6
Swordfish Security - AppSec Code 11 6
Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 13 6
Google Android 14653 6
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 793 6
Docker - Платформа распределённых приложений 431 6
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 179 5
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 40 5
МТС RED - МТС Кибербезопасность - МТС RED ASOC - MTC RED Application Security Orchestration & Correlation 5 5
Apple iOS 8231 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1293 5
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 311 5
Adata Swordfish SSD 27 5
JetBrains - Kotlin - язык программирования 112 5
Карпов Роман 75 11
Мартиросов Давид 91 7
Фокин Максим 9 6
Савельев Павел 6 6
Галкин Николай 121 6
Сварник Павел 28 6
Петухов Антон 62 6
Евсеев Артем 39 5
Кузнецов Александр 143 5
Козлов Максим 41 5
Корнеева Анжелика 10 5
Сорокин Дмитрий 47 4
Тодышев Евгений 4 4
Лунегов Сергей 15 4
Чернов Даниил 79 4
Фефелов Владислав 15 4
Трандин Сергей 104 3
Григорьев Максим 55 3
Тятюшев Максим 159 3
Шмаков Антон 67 3
Граденко Михаил 42 3
Башарин Антон 11 3
Крутько Иван 26 3
Куличкин Артём 5 3
Смирнов Алексей 253 3
Сергеев Юрий 13 3
Афанасьев Александр 39 3
Янкин Андрей 45 3
Дворянский Александр 21 3
Клявин Владимир 51 3
Высоцкий Владимир 27 3
Фисенко Лев 49 3
Каськов Валентин 18 3
Жуков Алексей 9 3
Березин Максим 131 3
Рудычева Наталья 95 2
Бетсис Павел 100 2
Шойтов Александр 99 2
Никонов Алексей 8 2
Славин Борис 35 2
Россия - РФ - Российская федерация 156379 230
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45613 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53408 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18159 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14476 9
Ближний Восток 3029 7
Беларусь - Белоруссия 6015 7
Индия - Bharat 5681 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1178 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18511 5
Америка Латинская 1880 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4089 4
Африка - Африканский регион 3569 4
Сингапур - Республика 1906 3
Узбекистан - Республика 1866 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2408 3
Армения - Республика 2367 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2902 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3343 3
Нидерланды 3627 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1234 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 995 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 739 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 749 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1811 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1146 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 614 2
Турция - Турецкая республика 2481 2
Украина 7785 2
Азия Восточная 182 2
Германия - Федеративная Республика 12928 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8090 2
Азия - Азиатский регион 5737 2
США - Нью-Йорк 3148 2
Германия - Бавария - Мюнхен 478 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3186 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3240 2
Казахстан - Республика 5784 2
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Иран - Тегеран 158 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54883 86
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10226 79
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51161 75
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3088 65
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15057 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31782 45
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1696 34
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5303 27
Аудит - аудиторский услуги 3085 25
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6222 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17373 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6915 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11730 20
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5499 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25901 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20319 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7334 12
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3688 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5844 10
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1129 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4670 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8346 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8516 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2767 9
Экономический эффект 1210 9
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2944 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2539 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6654 8
Образование в России 2546 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4236 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3709 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10509 7
Энергетика - Energy - Energetically 5511 7
Финансовые показатели - Financial indicators 2697 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3367 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6298 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2948 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4933 7
Ведомости 1222 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 2
Мобильные системы 117 1
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
BleepingComputer - Издание 407 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 125 1
Ars Technica 435 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1247 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
Bloomberg 1407 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8365 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3740 17
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 71 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 9
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 142 4
Gartner - Гартнер 3604 3
IDC - International Data Corporation 4942 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
BCG - Boston Consulting Group 111 2
Forrester Research 828 2
ONSIDE 14 1
Tractica 7 1
Research and Markets 26 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 17 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
Microsoft Research 140 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
CNews Инновация года - награда 132 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 18
РАН - Российская академия наук 2008 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 663 8
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 979 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1251 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 610 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 435 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1078 3
Positive Technologies - Positive Education 20 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 2
КУДИЦ УЦ - QDTS 8 2
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 10 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 419 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1633 2
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 73 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 190 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 99 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 62 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 182 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 17 1
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - ИМШ - Инженерно-математическая школа НИУ ВШЭ и VK 5 1
Базальт СПО - Альт академия 30 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 198 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 150 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 280 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 263 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 261 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 62 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 516 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2131 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2596 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1211 4
IT Elements 12 3
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 9 2
Capture the Flag - CTF 52 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 611 2
CNews AWARDS - награда 547 2
CNews FORUM Кейсы 279 2
Microsoft Imagine Cup 60 1
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
Positive Technologies - PDUG Picnic - Positive Development User Group Picnic 1 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 54 1
День молодёжи - 27 июня 991 1
Cyber Polygon 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 160 1
Единый день голосования 138 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1403477, в очереди разбора - 733520.
Создано именных указателей - 186245.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшая техника Dreame по уходу за волосами: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще