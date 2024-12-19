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WebmonitorX ПроWAF


Вебмониторэкс — это программный комплекс, позволяющий производить мониторинг и управление сервисом NginX, с возможностью выявления атак на веб-ресурсы при использовании модуля WAF для Вебмониторэкс, а также отслеживать различные статусы сервера, через графический интерфейс на русском языке и без использования командной строкиКомплекс разработан для установки на операционную систему Astra Linux и позволяет на его основе создавать систему мониторинга и управления веб сервисами с возможностью контроля атак и повышенной нагрузки на веб сервисы в реальном времени.


19.12.2024 Wone IT обеспечила защитой от кибератак цифровую платформу для грузовладельцев и перевозчиков Factory5 1
11.12.2024 ЦИТ Татарстана защитил свои веб-приложения с помощью российской платформы 3
18.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.09.2024 Инновационный продукт «ПроAPI Защита» компании «Вебмониторэкс» включен в Реестр российского ПО 1
17.06.2024 Российский разработчик представил продукты класса API Security 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

WebmonitorX и организации, системы, технологии, персоны:

WebmonitorX - Вебмониторэкс 11 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1093 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 2
API Security 2 2
W3C - WebSocket 39 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 160 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1660 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 639 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 655 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 1
Website URL - Uniform Resource Locator 876 1
SQL injection - SQL-инъекция - Внедрение SQL-кода 114 1
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость - SSRF-атаки 16 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
OAuth - Open Authorization - открытый протокол (схема) авторизации 84 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 365 1
WebmonitorX - ПроAPI 3 3
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 24 2
GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 11 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 2
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Палей Лев 50 2
Тимофеев Сергей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Blacklist - Чёрный список 617 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 191 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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