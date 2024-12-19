Вебмониторэкс — это программный комплекс, позволяющий производить мониторинг и управление сервисом NginX, с возможностью выявления атак на веб-ресурсы при использовании модуля WAF для Вебмониторэкс, а также отслеживать различные статусы сервера, через графический интерфейс на русском языке и без использования командной строки. Комплекс разработан для установки на операционную систему Astra Linux и позволяет на его основе создавать систему мониторинга и управления веб сервисами с возможностью контроля атак и повышенной нагрузки на веб сервисы в реальном времени.