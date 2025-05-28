Разделы

ЦБ РФ ФинЦЕРТ FinCERT Financial Computer Emergency Response Team Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере

ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере

СОБЫТИЯ


28.05.2025 Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования

GSOC). Спустя год в ходе пресс-конференции на международном киберфестивале Positive Hack Days 2025 компания подвела первые итоги и представила новые продукты. «Год назад мы анонсировали запуск нашего Центра мониторинга и реагирования. За это время мы удвоили команду, сосредоточив усилия на повышении экспертности, запустили две новые услуги, а также поддержали несколько крупных ИT-мероприяти
31.10.2024 Вышла новая версия R-Vision TIP 3.33 с расширенной интеграцией с ФинЦЕРТ

ision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила о выходе обновления платформы для анализа данных об угрозах — R-Vision TIP 3.33. Основные изменения включают: расширенную интеграцию с ФинЦЕРТ для более точного обнаружения угроз и гибкую модель данных для настройки системы. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Обновление интеграции с базами данных ФинЦЕРТ В R
30.10.2024 Security Vision представила обновленный продукт «Security Vision ФинЦЕРТ»

Security Vision представила обновленный «Security Vision ФинЦЕРТ». Продукт автоматизирует и оптимизирует взаимодействие с регулятором ФинЦЕРТ.

03.09.2024 Интеграция ООО «БПС Процессинг» с FinCERT: повышение безопасности электронных платежей

Интеграция с ФинЦЕРТ дала возможность БПС Процессенг повысить качество сервиса и сделать транзакции максим
03.07.2024 «СерчИнформ SIEM» поддержала новый формат работы с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ

исключений. В «СерчИнформ SIEM» изменился процесс взаимодействия с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ Банка России. Банки получают от ФинЦЕРТ индикаторы компрометации: домены и IP-
20.05.2024 R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод»

т искать события в потоке по заданным полям. Команда R-Vision расширила список поддерживаемых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод». Теперь для подключения стали доступны фиды с данными о SWIFT и кошель
01.04.2024 «Диасофт» автоматизирует проверку по спискам ФинЦЕРТ для выполнения требований 369-ФЗ

альный закон «О национальной платежной системе». Он обязует банки возмещать своим клиентам денежные средства, если они были перечислены мошенникам, реквизиты которых на момент перевода были в списках ФинЦЕРТ. Фактически, проверка по спискам ФинЦЕРТ становится обязательной, иначе банки несут репутационные и финансовые риски. Осуществлять проверку по спискам ФинЦЕРТ позволяет пр
05.03.2024 «СёрчИнформ SIEM» теперь распознает мошеннические ресурсы по базе ФинЦЕРТ

рчИнформ SIEM» поддерживает автоматический импорт мошеннических доменов и IP-адресов из базы данных ФинЦЕРТ Банка России. Эта база состоит из адресов скомпрометированных интернет-ресурсов (напр
29.02.2024 «МТС RED» расширил варианты поставки сервисов центра мониторинга и реагирования на кибератаки

Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», сообщила о том, что сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки «МТС RED SOC» теперь доступны заказчикам в гибридном формате. Гибридный формат использования сервисов центра мониторинга и реагирования на
23.08.2023 В UserGate назначен директор центра мониторинга и реагирования

UserGate объявила о назначении на должность директора центра мониторинга и реагирования (MRC) Дмитрия Кузеванова. В его обязанности будет входить выстраивание работы подразделения в контексте корректировки целей, повышения уровня его экспертизы, о
24.09.2021 Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям

Российский онлайн-ритейлер Wildberries присоединился к информационному обмену с ФинЦЕРТ Банка России, заключив соглашение по вопросам противодействия компьютерным атакам, а также мошенничеству в сети Интернет. В соответствии с договоренностями, стороны будут обмениваться и
12.11.2020 Российские банки перестанут наказывать за атаки хакеров

пасности (ДИБ). Скорее всего, как пишет «Коммерсант», это приведет к расформированию подразделения «ФинЦЕРТ» (CERT, computer mergency response team, группа реагирования на компьютерные инцидент
08.07.2019 Три четверти российских банков уязвимы для кибератак

Около 75% российских банков уязвимы для атак киберпреступников. К такому выводу пришли специалисты ФинЦЕРТ Центробанка и российских компаний, которые занимаются расследованием кибератак. По да
05.07.2019 Отчет об атаках: киберпреступники могут преодолеть периметр 75% банков

ипам компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере за 2018 год. Документ подготовлен специалистами «ФинЦЕРТ» Банка России совместно с ведущими российскими компаниями в области расследования инц
09.10.2018 DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ

йдерскими хищениями данных из финансовых институтов. Центром борьбы с утечками предлагается сделать ФинЦЕРТ ЦБ. Поводом для обращения стал опубликованный Банком России проект положения «О требо
27.09.2016 «Информзащита» договорилась об информационном обмене с FinCERT Банка России

ти информационной безопасности, объявила о заключении соглашения об информационном обмене с системами Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (FinCERT). Об этом говорится в заявлении «Информзащиты», поступившем в редакцию CNews. FinCERT был создан как структура Банка России в июне 2015 г. Главной задачей центра является противо
20.07.2016 Центробанк: За полгода хакеры украли из российских банков больше миллиарда

Первый отчет FinCERT За полгода с октября 2015 г. по март 2016 г. хакерам удалось похитить из российских коммерческих банков 1,27 млрд руб., причем попытки краж еще 1,6 млрд руб. были предотвращены. В общей

Публикаций - 239, упоминаний - 285

ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 40
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 31
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 21
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 14
Telegram Group 2571 14
R-Vision - Р-Вижн 215 13
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 464 12
Ростелеком 10306 11
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 394 11
Softline - Софтлайн 3261 9
МегаФон 9892 8
Microsoft Corporation 25236 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 7
Palo Alto Networks 167 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
InfoWatch - Инфовотч 1088 6
Информзащита 852 6
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 5
Fortinet 405 5
Cisco Systems 5222 5
Check Point Software Technologies 800 5
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 177 4
Google LLC 12255 4
RST Cloud - Технологии киберугроз 13 4
Код Безопасности 702 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 4
Cisco Systems - Splunk 72 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 255 3
Qualys 70 3
Ростех - РТ-Информ 143 3
InnoSTage - Инностейдж 192 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 3
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 42 3
Пангео Радар - Pangeo Radar 8 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 7
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 144 6
ГПБ - Газпромбанк 1174 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 6
Альфа-Банк 1868 5
МКБ - Московский кредитный банк 618 5
Россети Ленэнерго 1699 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 121 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 3
НСПК - Национальная система платежных карт 900 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 3
Альфа-Капитал УК 138 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Capital Group 76 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Резонанс НПП 389 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 2
ВТБ - Почта Банк 503 2
ПСБ - Промсвязьбанк 901 2
Ак Барс Банк 274 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 2
Почта России ПАО 2245 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 1
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 238 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 208 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 68
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 10
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 5
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 140 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 107 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 74 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 21 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 222
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 160
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 123
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 103
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 88
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 74
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1041 61
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 51
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 48
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 48
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 46
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 43
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 43
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 42
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 799 42
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1756 39
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 39
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 38
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 37
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 36
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 34
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 945 32
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 31
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 28
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 28
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 224 27
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 26
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 26
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 25
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 309 25
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 24
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 444 24
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 676 24
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 63
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 52
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 43
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 108 27
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 21
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 20
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 18
Linux OS 10896 13
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 25 11
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 11
Microsoft Windows 16327 11
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 66 10
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 55 10
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 47 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 8
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 114 8
Kaspersky United Monitoring and Analysis Platform - Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform - KUMA SIEM-система 78 8
Microsoft Office 3952 8
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 8
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 802 6
Kaspersky Endpoint Detection and Response - Kaspersky EDR - KEDR 123 6
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 51 6
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 6
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 117 5
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 26 5
IBM QRadar SIEM - Security Intelligence Platform - IBM Security SOAR 41 5
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 15 5
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 5
МТС Future Crew - CICADA8 28 5
Security Vision VM - Security Vision Vulnerability Management - Security Vision VA - Security Vision Vulnerability Assessment - Security Vision Vulnerability Scanner - управление уязвимостями 21 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 5
Google Android 14679 5
Apache Hadoop 447 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 5
Security Vision КИИ - Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура 11 4
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 44 4
Гатауллин Ильназ 28 15
Дугин Андрей 32 11
Рахметов Руслан 60 7
Янкин Андрей 45 6
Кузнецов Станислав 155 5
Касперская Наталья 303 5
Сычев Артем 78 5
Чулков Валерий 32 4
Кузеванов Дмитрий 21 4
Дрюков Владимир 49 3
Ляпунов Игорь 130 3
Касимов Вячеслав 34 3
Лукацкий Алексей 131 3
Баулин Валерий 52 3
Газизов Камиль 67 3
Курашев Дмитрий 56 3
Гончаров Павел 5 3
Шойтов Александр 99 3
Хеирхабаров Теймур 24 3
Чернов Иван 36 3
Путин Владимир 3349 3
Мальнев Алексей 11 2
Плешков Алексей 67 2
Новиков Алексей 64 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 2
Осипов Александр 92 2
Бондаренко Александр 39 2
Кузнецов Александр 145 2
Скородумов Анатолий 65 2
Голованов Сергей 67 2
Шерстобитов Сергей 57 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Симис Борис 17 2
Климов Михаил 13 2
Короткин Илья 3 2
Королев Максим 31 2
Михайлов Владимир 38 2
Бабков Дмитрий 2 2
Пеньковский Михаил 19 2
Бабкин Александр 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 186
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 13
Беларусь - Белоруссия 6023 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 8
Украина 7793 8
Армения - Республика 2368 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 7
Европа 24634 7
Германия - Федеративная Республика 12936 7
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 5
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 4
Нидерланды 3631 4
Франция - Французская Республика 7975 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 4
Россия - СФО - Новосибирск 4650 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 4
Индия - Bharat 5697 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 3
Европа Восточная 3121 3
Азия - Азиатский регион 5748 3
Китай - Тайвань 4136 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 3
Сингапур - Республика 1906 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 422 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 2
Бразилия - Федеративная Республика 2450 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 2
Россия - ПФО - Самарская область 1450 2
Америка Латинская 1880 2
Америка Южная 868 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 132
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 78
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 33
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 31
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 27
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 20
Аудит - аудиторский услуги 3111 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 19
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 18
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 16
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 14
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 381 13
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 13
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 8
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 8
Финансовые показатели - Financial indicators 2702 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 7
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 554 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
РИА Новости 984 1
Ведомости 1233 1
Gartner - Гартнер 3608 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 8
IDC - International Data Corporation 4943 5
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 3
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
Juniper Research 551 2
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Google Threat Analysis Group 16 1
РАЭК - Экономика Рунета 19 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ONSIDE 15 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 23 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 169 1
Markets&Markets Research 113 1
Forrester Research 828 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 129 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 2
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 24 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 23 1
ФСБ РФ - Академия ФСБ России - Институт криптографии, связи и информатики, ИКСИ 31 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 13 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 1
Pearson VUE 55 1
КалмГУ ФГБОУ ВО - Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 2 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 15 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
Международный женский день - 8 марта 371 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 123 3
Capture the Flag - CTF 53 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 16 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Прямая линия с Президентом РФ 16 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews AWARDS - награда 549 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
