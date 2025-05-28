Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЦБ РФ ФинЦЕРТ FinCERT Financial Computer Emergency Response Team Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере
СОБЫТИЯ
|28.05.2025
|
Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования
GSOC). Спустя год в ходе пресс-конференции на международном киберфестивале Positive Hack Days 2025 компания подвела первые итоги и представила новые продукты. «Год назад мы анонсировали запуск нашего Центра мониторинга и реагирования. За это время мы удвоили команду, сосредоточив усилия на повышении экспертности, запустили две новые услуги, а также поддержали несколько крупных ИT-мероприяти
|31.10.2024
|
Вышла новая версия R-Vision TIP 3.33 с расширенной интеграцией с ФинЦЕРТ
ision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила о выходе обновления платформы для анализа данных об угрозах — R-Vision TIP 3.33. Основные изменения включают: расширенную интеграцию с ФинЦЕРТ для более точного обнаружения угроз и гибкую модель данных для настройки системы. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Обновление интеграции с базами данных ФинЦЕРТ В R
|30.10.2024
|
Security Vision представила обновленный продукт «Security Vision ФинЦЕРТ»
Security Vision представила обновленный «Security Vision ФинЦЕРТ». Продукт автоматизирует и оптимизирует взаимодействие с регулятором ФинЦЕРТ.
|03.09.2024
|
Интеграция ООО «БПС Процессинг» с FinCERT: повышение безопасности электронных платежей
Интеграция с ФинЦЕРТ дала возможность БПС Процессенг повысить качество сервиса и сделать транзакции максим
|03.07.2024
|
«СерчИнформ SIEM» поддержала новый формат работы с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ
исключений. В «СерчИнформ SIEM» изменился процесс взаимодействия с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ Банка России. Банки получают от ФинЦЕРТ индикаторы компрометации: домены и IP-
|20.05.2024
|
R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод»
т искать события в потоке по заданным полям. Команда R-Vision расширила список поддерживаемых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод». Теперь для подключения стали доступны фиды с данными о SWIFT и кошель
|01.04.2024
|
«Диасофт» автоматизирует проверку по спискам ФинЦЕРТ для выполнения требований 369-ФЗ
альный закон «О национальной платежной системе». Он обязует банки возмещать своим клиентам денежные средства, если они были перечислены мошенникам, реквизиты которых на момент перевода были в списках ФинЦЕРТ. Фактически, проверка по спискам ФинЦЕРТ становится обязательной, иначе банки несут репутационные и финансовые риски. Осуществлять проверку по спискам ФинЦЕРТ позволяет пр
|05.03.2024
|
«СёрчИнформ SIEM» теперь распознает мошеннические ресурсы по базе ФинЦЕРТ
рчИнформ SIEM» поддерживает автоматический импорт мошеннических доменов и IP-адресов из базы данных ФинЦЕРТ Банка России. Эта база состоит из адресов скомпрометированных интернет-ресурсов (напр
|29.02.2024
|
«МТС RED» расширил варианты поставки сервисов центра мониторинга и реагирования на кибератаки
Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», сообщила о том, что сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки «МТС RED SOC» теперь доступны заказчикам в гибридном формате. Гибридный формат использования сервисов центра мониторинга и реагирования на
|23.08.2023
|
В UserGate назначен директор центра мониторинга и реагирования
UserGate объявила о назначении на должность директора центра мониторинга и реагирования (MRC) Дмитрия Кузеванова. В его обязанности будет входить выстраивание работы подразделения в контексте корректировки целей, повышения уровня его экспертизы, о
|24.09.2021
|
Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям
Российский онлайн-ритейлер Wildberries присоединился к информационному обмену с ФинЦЕРТ Банка России, заключив соглашение по вопросам противодействия компьютерным атакам, а также мошенничеству в сети Интернет. В соответствии с договоренностями, стороны будут обмениваться и
|12.11.2020
|
Российские банки перестанут наказывать за атаки хакеров
пасности (ДИБ). Скорее всего, как пишет «Коммерсант», это приведет к расформированию подразделения «ФинЦЕРТ» (CERT, computer mergency response team, группа реагирования на компьютерные инцидент
|08.07.2019
|
Три четверти российских банков уязвимы для кибератак
Около 75% российских банков уязвимы для атак киберпреступников. К такому выводу пришли специалисты ФинЦЕРТ Центробанка и российских компаний, которые занимаются расследованием кибератак. По да
|05.07.2019
|
Отчет об атаках: киберпреступники могут преодолеть периметр 75% банков
ипам компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере за 2018 год. Документ подготовлен специалистами «ФинЦЕРТ» Банка России совместно с ведущими российскими компаниями в области расследования инц
|09.10.2018
|
DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ
йдерскими хищениями данных из финансовых институтов. Центром борьбы с утечками предлагается сделать ФинЦЕРТ ЦБ. Поводом для обращения стал опубликованный Банком России проект положения «О требо
|27.09.2016
|
«Информзащита» договорилась об информационном обмене с FinCERT Банка России
ти информационной безопасности, объявила о заключении соглашения об информационном обмене с системами Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (FinCERT). Об этом говорится в заявлении «Информзащиты», поступившем в редакцию CNews. FinCERT был создан как структура Банка России в июне 2015 г. Главной задачей центра является противо
|20.07.2016
|
Центробанк: За полгода хакеры украли из российских банков больше миллиарда
Первый отчет FinCERT За полгода с октября 2015 г. по март 2016 г. хакерам удалось похитить из российских коммерческих банков 1,27 млрд руб., причем попытки краж еще 1,6 млрд руб. были предотвращены. В общей
ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Гатауллин Ильназ 28 15
|Дугин Андрей 32 11
|Рахметов Руслан 60 7
|Янкин Андрей 45 6
|Кузнецов Станислав 155 5
|Касперская Наталья 303 5
|Сычев Артем 78 5
|Чулков Валерий 32 4
|Кузеванов Дмитрий 21 4
|Дрюков Владимир 49 3
|Ляпунов Игорь 130 3
|Касимов Вячеслав 34 3
|Лукацкий Алексей 131 3
|Баулин Валерий 52 3
|Газизов Камиль 67 3
|Курашев Дмитрий 56 3
|Гончаров Павел 5 3
|Шойтов Александр 99 3
|Хеирхабаров Теймур 24 3
|Чернов Иван 36 3
|Путин Владимир 3349 3
|Мальнев Алексей 11 2
|Плешков Алексей 67 2
|Новиков Алексей 64 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 404 2
|Осипов Александр 92 2
|Бондаренко Александр 39 2
|Кузнецов Александр 145 2
|Скородумов Анатолий 65 2
|Голованов Сергей 67 2
|Шерстобитов Сергей 57 2
|Медведев Дмитрий 1662 2
|Симис Борис 17 2
|Климов Михаил 13 2
|Короткин Илья 3 2
|Королев Максим 31 2
|Михайлов Владимир 38 2
|Бабков Дмитрий 2 2
|Пеньковский Михаил 19 2
|Бабкин Александр 17 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.