ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере

Год после старта: «Газинформсервис» подвел итоги работы Центра мониторинга и реагирования GSOC). Спустя год в ходе пресс-конференции на международном киберфестивале Positive Hack Days 2025 компания подвела первые итоги и представила новые продукты. «Год назад мы анонсировали запуск нашего Центра мониторинга и реагирования. За это время мы удвоили команду, сосредоточив усилия на повышении экспертности, запустили две новые услуги, а также поддержали несколько крупных ИT-мероприяти

Вышла новая версия R-Vision TIP 3.33 с расширенной интеграцией с ФинЦЕРТ ision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявила о выходе обновления платформы для анализа данных об угрозах — R-Vision TIP 3.33. Основные изменения включают: расширенную интеграцию с ФинЦЕРТ для более точного обнаружения угроз и гибкую модель данных для настройки системы. Об этом CNews сообщили представители R-Vision. Обновление интеграции с базами данных ФинЦЕРТ В R

Security Vision представила обновленный продукт «Security Vision ФинЦЕРТ» Security Vision представила обновленный «Security Vision ФинЦЕРТ». Продукт автоматизирует и оптимизирует взаимодействие с регулятором ФинЦЕРТ.

Интеграция ООО «БПС Процессинг» с FinCERT: повышение безопасности электронных платежей Интеграция с ФинЦЕРТ дала возможность БПС Процессенг повысить качество сервиса и сделать транзакции максим

«СерчИнформ SIEM» поддержала новый формат работы с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ исключений. В «СерчИнформ SIEM» изменился процесс взаимодействия с базами мошеннических ресурсов от ФинЦЕРТ Банка России. Банки получают от ФинЦЕРТ индикаторы компрометации: домены и IP-

R-Vision TIP 3.24: расширенные возможности импорта данных и поддержка новых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод» т искать события в потоке по заданным полям. Команда R-Vision расширила список поддерживаемых фидов ФинЦЕРТ «Фид-Антифрод». Теперь для подключения стали доступны фиды с данными о SWIFT и кошель

«Диасофт» автоматизирует проверку по спискам ФинЦЕРТ для выполнения требований 369-ФЗ альный закон «О национальной платежной системе». Он обязует банки возмещать своим клиентам денежные средства, если они были перечислены мошенникам, реквизиты которых на момент перевода были в списках ФинЦЕРТ. Фактически, проверка по спискам ФинЦЕРТ становится обязательной, иначе банки несут репутационные и финансовые риски. Осуществлять проверку по спискам ФинЦЕРТ позволяет пр

«СёрчИнформ SIEM» теперь распознает мошеннические ресурсы по базе ФинЦЕРТ рчИнформ SIEM» поддерживает автоматический импорт мошеннических доменов и IP-адресов из базы данных ФинЦЕРТ Банка России. Эта база состоит из адресов скомпрометированных интернет-ресурсов (напр

«МТС RED» расширил варианты поставки сервисов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Компания МТС RED, входящая в ПАО «МТС», сообщила о том, что сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки «МТС RED SOC» теперь доступны заказчикам в гибридном формате. Гибридный формат использования сервисов центра мониторинга и реагирования на

В UserGate назначен директор центра мониторинга и реагирования UserGate объявила о назначении на должность директора центра мониторинга и реагирования (MRC) Дмитрия Кузеванова. В его обязанности будет входить выстраивание работы подразделения в контексте корректировки целей, повышения уровня его экспертизы, о

Wildberries и ФинЦЕРТ Банка России заключили соглашение о противодействии киберпреступлениям Российский онлайн-ритейлер Wildberries присоединился к информационному обмену с ФинЦЕРТ Банка России, заключив соглашение по вопросам противодействия компьютерным атакам, а также мошенничеству в сети Интернет. В соответствии с договоренностями, стороны будут обмениваться и

Российские банки перестанут наказывать за атаки хакеров пасности (ДИБ). Скорее всего, как пишет «Коммерсант», это приведет к расформированию подразделения «ФинЦЕРТ» (CERT, computer mergency response team, группа реагирования на компьютерные инцидент

Три четверти российских банков уязвимы для кибератак Около 75% российских банков уязвимы для атак киберпреступников. К такому выводу пришли специалисты ФинЦЕРТ Центробанка и российских компаний, которые занимаются расследованием кибератак. По да

Отчет об атаках: киберпреступники могут преодолеть периметр 75% банков ипам компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере за 2018 год. Документ подготовлен специалистами «ФинЦЕРТ» Банка России совместно с ведущими российскими компаниями в области расследования инц

DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ йдерскими хищениями данных из финансовых институтов. Центром борьбы с утечками предлагается сделать ФинЦЕРТ ЦБ. Поводом для обращения стал опубликованный Банком России проект положения «О требо

«Информзащита» договорилась об информационном обмене с FinCERT Банка России ти информационной безопасности, объявила о заключении соглашения об информационном обмене с системами Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (FinCERT). Об этом говорится в заявлении «Информзащиты», поступившем в редакцию CNews. FinCERT был создан как структура Банка России в июне 2015 г. Главной задачей центра является противо