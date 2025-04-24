Гатауллин Ильназ

МТС RED открыла новые филиалы центра мониторинга МТС RED SOC в трех городах России 1

МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки 1

Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время 1

Около половины атак на промышленные предприятия Красноярского края приходится на нерабочее время 1

Половина кибератак на промышленные предприятия Татарстана совершается в нерабочее время 1

Половину хакерских атак на промышленные предприятия Новосибирска совершают в нерабочее время 1