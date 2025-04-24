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Гатауллин Ильназ



24.04.2025 RED Security SOC: количество атак на медицинские учреждения выросло почти на четверть 1
21.04.2025 RED Security SOC: в I квартале 2025 г. количество атак на финансовый сектор выросло более чем в два раза 1
01.04.2025 Эксперты RED Security SOC и CICADA8 обнаружили хакерскую группировку, ведущую целенаправленные атаки на промышленность 1
05.03.2025 RED Security SOC: хакеры атакуют ретейл перед 8 марта 1
11.02.2025 RED Security SOC: хакеры атакуют ретейл в преддверии предстоящих праздников 1
27.01.2025 RED Security SOC: в феврале 2025 г. российские компании могут подвергнуться новой волне кибератак 1
14.01.2025 RED Security SOC: хакеры усилили давление на критическую информационную инфраструктуру России 1
12.12.2024 RED Security SOC подтвердил эффективность выявления кибератак с помощью Deception-систем 1
08.11.2024 RED Security SOC: в октябре 2024 г. финансовый сектор подвергся волне кибератак 1
16.09.2024 МТС RED открыла новые филиалы центра мониторинга МТС RED SOC в трех городах России 1
10.09.2024 Аналитика «МТС Red»: киберпреступники усилили атаки на СМИ 1
26.07.2024 «МТС Red»: хакеры нацелились на медицину 1
23.07.2024 Аналитика «МТС Red»: в первом полугодии 2024 года ключевой целью профессиональных хакеров стали объекты КИИ 1
26.06.2024 МТС RED усилил центр мониторинга и реагирования на кибератаки 1
27.05.2024 Больше половины кибератак на промышленные предприятия Астраханской области совершаются в нерабочее время 1
24.05.2024 «МТС Red»: половина кибератак на промышленные предприятия Петербурга совершается в нерабочее время 1
24.05.2024 Около половины атак на промышленные предприятия Красноярского края приходится на нерабочее время 1
24.05.2024 Половина кибератак на промышленные предприятия Татарстана совершается в нерабочее время 1
23.05.2024 Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время 1
23.05.2024 Половину хакерских атак на промышленные предприятия Новосибирска совершают в нерабочее время 1
23.04.2024 «МТС Red»: хакеры атакуют промышленные компании с помощью шпионских программ и шифровальщиков 1
07.03.2024 Аналитика МТС RED: перед 8 марта число фишинговых атак выросло на 27% 1
06.03.2024 Татарстанцев предупреждают о росте фишинговых атак перед 8 марта 1
06.03.2024 Аналитика «МТС RED»: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27% 1
29.02.2024 «МТС RED» расширил варианты поставки сервисов центра мониторинга и реагирования на кибератаки 1
29.01.2024 МТС RED: число критичных хакерских атак в 2023 году снизилось 1
21.07.2022 После начала спецоперации на Украине хакеры поставили невероятный рекорд, атакуя российские ИТ-системы 1
30.06.2022 МЧС обеспокоено. Оказалось, что оно работает на ПО из страны НАТО и фотографиях из США 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

Гатауллин Ильназ и организации, системы, технологии, персоны:

ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 19
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 694 6
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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