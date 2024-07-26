«МТС Red»: хакеры нацелились на медицину

Компания «МТС Red», входящая в МТС, выявила рост критичных атак на организации сферы здравоохранения – инцидентов, способных привести к утечке данных пациентов, уничтожению инфраструктуры или длительных перебоев в оказании медицинских услуг. В первом полугодии 2024 г. центр мониторинга и реагирования на кибератаки «МТС Red SOC» отразил на 32% больше критичных атак на эту отрасль, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличилось не только число серьезных атак на организации здравоохранения, но их доля в общем объеме инцидентов информационной безопасности. Если в первом полугодии прошлого года она составляла около 6%, то с начала текущего года – уже почти 19%. Этот тренд особенно заметен с учетом того, что общее число атак на медицинские организации за это время выросло не более, чем на 10%.

Ранее аналитики «МТС Red SOC» сообщали, что в 2024 г. хакеры усилили попытки нанести ущерб объектам критической информационной инфраструктуры России – 69% атак велись на организации отраслей, относящихся к КИИ. Среди них атаки на организации здравоохранения занимают второе место по частоте после различных сфер промышленности.

При этом с начала года темпы киберугроз в отношении медицины и здравоохранения продолжают быстро расти. Во II квартале «МТС Red SOC» отразил на 65% атак на организации отрасли, чем в первом. Число атак в мае и июне превышало среднемесячный показатель на начало года в 2-2,5 раза.

«Можно предположить, что здравоохранение стало новой мишенью хакеров по нескольким причинам. Во-первых, это достаточно цифровизованная отрасль, в которой обрабатывается большое количество персональных и иных конфиденциальных данных, в том числе составляющих медицинскую тайну. Это чувствительная информация, утечка которой может вызвать большой резонанс. Кроме того, здравоохранение – это отрасль критической информационной инфраструктуры, непрерывность ее работы имеет большое значение для граждан страны. Таким образом, успешная атака на медицинскую организацию неминуемо приведет к значимом ущербу. Второе важное обстоятельство – то, что зрелость отрасли в отношении кибербезопасности и защиты от киберугроз достается довольно низкой. Поэтому для проведения серьезной атаки хакерам не требуются большие финансовые или ресурсные вложения», – сказал Ильназ Гатауллин, технический руководитель направления «МТС Red SOC» компании «МТС Red».

Чаще всего хакеры атакуют организации сферы здравоохранения, пытаясь обойти средства защиты – такие инциденты занимают долю в 36%. На втором месте – сетевые атаки и попытки внедрения в медицинские организации вредоносного ПО. На каждый из этих векторов пришлось около четверти атак. Нарушение политик информационной безопасности и нелегитимные действия администраторов информационных систем фиксировались только в 5% от общего числа инцидентов в отрасли.

«МТС Red SOC» ежесуточно анализирует около 4 млрд событий информационной безопасности в инфраструктурах компаний-заказчиков, выявляет цепочки кибератак и защищает от киберугроз в режиме 24/7. Среди клиентов «МТС Red SOC» – компании из сфер телекоммуникаций, промышленности, финансов, ретейла, медицины и других секторов экономики по всей России.