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Наумов Михаил
УПОМИНАНИЯ
|05.06.2025
|«Норникель» выступил официальным партнером конференции ЦИПР-2025 1
|23.05.2024
|Аналитика «МТС Red»: около половины атак на промышленные предприятия совершается в нерабочее время 1
Наумов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13277 1
|Транснефть 313 1
|Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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