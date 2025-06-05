«Норникель» выступил официальным партнером конференции ЦИПР-2025

«Норникель» выступил официальным партнером конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), основной площадки для обсуждения цифровой трансформации общества и ключевых отраслей экономики страны. Компания представила свои инициативы в области цифровизации, которые уже находятся в высокой степени готовности, а также достигла договоренностей с целым рядом компаний — лидеров в своих отраслях о совместной работе и внедрении лучших практик.

С компанией «Яндекс» мы планируем развивать сотрудничество в области цифровизации и инноваций — «Норникель» стал индустриальным партнером «Яндекса» по развитию сервисов для крупного бизнеса. Речь идет о сотрудничестве с Yandex B2B Tech, бизнес-подразделением «Яндекса», развивающем технологии для корпоративного сектора, в следующих направлениях: облачные платформы, анализ данных, машинное обучение, защита информации, офисные приложения, услуги хостинга сайтов, а также HR Tech (технологии, использующиеся для управления персоналом).

Соглашение о сотрудничестве было подписано в ходе ЦИПР-2025 4 июня 2025 г. Это развитие существующих рабочих отношений двух гигантов. «Норникель» уже использует и тестирует технологии Yandex B2B Tech в ряде проектов, таких как разработка продуктов индустриальных центров компетенций в облаке, пилотирование сервисов ИИ для промышленности и перевод части систем в облачную инфраструктуру.

В числе приоритетов компаний — выработка подходов к безопасному внедрению облачных решений и ИИ, эффективная обработка данных и развитие сервисов для совместной работы. «Когда над одной задачей объединяют усилия два лидера, получается уникальная по эффективности история. Отраслевой опыт «Норникеля» будет полезен «Яндексу» для реализации стратегии выхода на рынок B2B, а «Норникель», используя сервисы «Яндекса», ощутимо повысит эффективность деятельности и усилит технологический суверенитет», — отметила Лиана Ермишина, вице-президент «Норникеля» по информационным технологиям.

С фирмой 1C подписано соглашение о партнерстве в области информатизации для разработки, внедрения и продвижения программных и методологических решений на платформе «1С:Предприятие 8» и о продолжении сотрудничества в области создания информационных систем в интересах «Норникеля» и предприятий группы.

В настоящее время одновременно разрабатывается большое количество отечественных ИТ-продуктов. Крупные промышленные компании привлекают российских вендоров для подготовки лучших решений для различных отраслей. «Норникель» по-прежнему придерживается принципа открытости и в будущем продолжит выстраивать доверительные отношения с 1С и другими партнерами.

С компанией «Транснефть», крупнейшим оператором нефтепроводов в России и мире, мы договорились о партнерстве в сфере кибербезопасности в промышленной отрасли. Основные цели партнерства — синхронизировать усилия по предупреждению и обнаружению компьютерных атак и иных угроз информационной безопасности, сделать реагирование на них еще более эффективным, а также наладить обмен опытом в части ликвидации их последствий.

«Российская промышленность столкнулась с беспрецедентным шквалом кибератак. Одновременно с этим перед нашими компаниями стоят сложнейшие вызовы, связанные с цифровизацией. Для обеспечения киберустойчивости критической информационной инфраструктуры необходимо консолидировать усилия и экспертизу в области информационной безопасности. Подписанное соглашение с «Норникелем» — это важный шаг, который позволит более оперативно и качественно решать вопросы в части повышения защищенности и противодействия кибератакам. Помимо этого, совместный опыт и единые подходы позволят детализированно формировать требования для разработчиков средств защиты информации», — прокомментировал Михаил Наумов, директор департамента информационной безопасности «Транснефти».

Это первое для «Норникеля» сотрудничество в области информационной безопасности с другой промышленной компанией, отметил директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникеля» Алексей Мартынцев. «Это в очередной раз подчеркивает, насколько важны вопросы киберзащиты для крупного индустриального бизнеса. Объекты критической информационной инфраструктуры, которых много в промышленных компаниях, находятся, с одной стороны, под пристальным вниманием регуляторов, с другой — под прицелом злоумышленников. И синергия усилий таких компаний, которые ответственно подходят к вопросу обеспечения своей информационной безопасности, может стать не только полезным инструментом для самих участников партнерства, но и важным вкладом в укрепление безопасности всей отрасли», — сказал Алексей Мартынцев.