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Мартынцев Алексей
УПОМИНАНИЯ
Мартынцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Сергей 63 3
|Демидов Сергей 127 3
|Нуйкин Андрей 49 3
|Рахметов Руслан 56 3
|Плешков Алексей 67 3
|Мунтян Алексей 12 3
|Гузев Иван 14 2
|Вахонин Сергей 19 2
|Путин Владимир 3249 2
|Аксаков Анатолий 155 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Пегасов Сергей 55 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Соколовский Александр 40 1
|Беляев Владислав 89 1
|Исанин Антон 30 1
|Тарасевич Василий 8 1
|Лукьянов Михаил 7 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Самохина Ирина 4 1
|Строков Алексей 1 1
|Баринов Александр 44 1
|Кулашова Анна 49 1
|Сметанев Игорь 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 176222.
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