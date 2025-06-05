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Мартынцев Алексей


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Норникель» выступил официальным партнером конференции ЦИПР-2025 1
17.05.2024 «Норникель» и «МТС Red» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИБ 1
26.02.2024 Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности 1
30.11.2023 Стратегическое партнерство с целью развития рынка информационной безопасности: «Норникель» и R-Vision подписали соглашение о сотрудничестве 1
15.11.2023 «Норникель» и Security Vision подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности 1
15.09.2023 «Норникель» и «Лаборатория Касперского» договорились о развитии сотрудничества в области безопасности промышленной и корпоративной инфраструктуры 1
29.06.2023 Сроки поставок российских ИТ-решений срываются. Ожидание может длиться до года 1
23.06.2019 Сокращение Time-To-Market стало угрозой ИБ 1
29.05.2019 Информбезопасность станет одной их ключевых тем июньского CNews Forum. Регистрация 1
05.04.2019 Информационная безопасность: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Мартынцев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Security Vision - Интеллектуальная безопасность 216 4
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 118 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5040 3
ОТР ГК - ОТР 2000 217 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 289 2
Microsoft Corporation 24865 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 2
Telegram Group 2228 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
SAP SE 5336 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1182 1
Oracle Corporation 6761 1
Adobe Systems 1560 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13277 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 139 1
ИКС 341 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 522 9
ГПБ - Газпромбанк 1110 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1693 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 482 3
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 124 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7628 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 48 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
АльфаСтрахование СГ 330 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 107 1
Yum! Brands - Ям Брэндс - YUM Restaurants - ЯмРесторан Раша - Интернэшнл Ресторант Брэндс 14 1
Unsplash 1037 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Visa International 1953 1
МКБ - Московский кредитный банк 581 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3427 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1240 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4635 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3099 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29147 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2094 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4085 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2393 3
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 827 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8090 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3258 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1537 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1314 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  682 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13027 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11497 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31983 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10608 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6537 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15075 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 345 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5527 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 420 1
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 72 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7030 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21876 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6433 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30627 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3983 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1313 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10698 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 996 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21164 1
Auditing Database Use - Аудит базы данных 40 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4174 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 42 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 599 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3022 1
DeviceLock DLP 81 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4720 2
Kaspersky OS 128 2
DeviceLock Data Breach Intelligence 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 242 1
Microsoft Windows 15915 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 107 1
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 60 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 21 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 152 1
Путин Сергей 63 3
Демидов Сергей 127 3
Нуйкин Андрей 49 3
Рахметов Руслан 56 3
Плешков Алексей 67 3
Мунтян Алексей 12 3
Гузев Иван 14 2
Вахонин Сергей 19 2
Путин Владимир 3249 2
Аксаков Анатолий 155 1
Дьяченко Валерий 95 1
Пегасов Сергей 55 1
Путятинский Сергей 86 1
Соколовский Александр 40 1
Беляев Владислав 89 1
Исанин Антон 30 1
Тарасевич Василий 8 1
Лукьянов Михаил 7 1
Шевченко Владимир 148 1
Кулешов Алексей 29 1
Самохина Ирина 4 1
Строков Алексей 1 1
Баринов Александр 44 1
Кулашова Анна 49 1
Сметанев Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4009 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1175 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14260 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52716 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49314 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2397 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5952 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14164 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1379 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 649 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9096 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30251 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 248 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 494 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4053 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3633 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16739 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 672 1
Металлы - Никель - Nickel 339 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5024 1
Черкизон - Черкизовский рынок 160 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2533 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9150 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8758 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2569 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6010 1
Химическая промышленность - Chemical industry 280 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4248 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6370 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 310 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3576 1
Энергетика - Energy - Energetically 5245 1
Образование в России 2369 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Киберучения 99 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 964 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6450 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 519 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 520 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2208 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1985 1
Gartner - Гартнер 3574 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1145 2
CNews FORUM Кейсы 246 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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