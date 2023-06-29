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Сроки поставок российских ИТ-решений срываются. Ожидание может длиться до года

Российские ИТ-разработчики стали затягивать сроки поставок своих продуктов клиентам. Некоторым заказчикам приходится ждать вплоть до 12 месяцев и продолжать пользоваться иностранными решениями. Это стопорит импортозамещение, хотя затраты на него в первом полугодии 2023 г. в России резко выросли.

Слишком длительное ожидание

Разработчики российских ИТ-решений начали задерживать поставки своим клиентам, в результате чего те вынуждены вкладывать деньги не только в закупку отечественных разработок, но и в продление лицензий на иностранные программы, пишет «Коммерсант». По словам источников издания, в зависимости от типа продукта и компании, разработавшей его, ожидание поставок может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, вплоть до года.

Внимание на проблему обратил, в частности, директор департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норильского никеля» Алексей Мартынцев, заявив, что сроки отгрузок отечественных решений для кибербезопасности могут растянуться на 12 месяцев. Он подчеркнул, что переход на российские аналоги – это необходимость, поскольку иностранные решения «начали деградировать». «Мы готовы купить (российские разработки – прим. CNews), но нам не продают», – сообщил изданию Алексей Мартынцев, подчеркнув, что отечественные продукты вполне соответствует предъявляемым к нему требованиям безопасности.

Российский софт и иностранное «железо»

Директор портфеля продуктов сетевой безопасности Solar Dozor Александр Баринов подтвердил изданию, что поставки цифровых решений отечественных компаний действительно стали занимать довольно продолжительное время – от одного месяца до полугода.

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Фото: miram Oh / Unsplash
ИТ-импортозамещение - процесс сложный и затратный как по времени, так и по финансам

Если же контракт предусматривает поставку программно-аппаратных комплексов (ПАК), то время ожидания может «индексироваться» ввиду того, что ПАКи состоят не только из российской электроники, но еще и зарубежной, с поставками которой могут быть проблемы. «Если заказ крупный и на складе оборудования нет, то сначала необходимо разместить заказ, подождать от месяца до полугода, пока его выполнят и привезут, и только затем начинать внедрение и интеграцию», – добавил Александр Баринов.

Сбалансированное импортозамещение

Желание российских компаний как можно быстрее перейти на отечественные решения – это прямое следствие 24 февраля 2022 г. и всех спровоцированных этим днем событий. Из России массово ушли десятки крупнейших разработчиков ПО и «железа» – Microsoft, Oracle, Adobe, SAP и многие другие. Начались проблемы с покупкой новых лицензий и продлением имеющихся, а также с технической поддержкой и получением обновлений – компании либо намеренно мешают россиянам пользоваться их софтом, как это делает Microsoft, либо просто не могут принять оплату из-за ухода из России международных платежных систем MasterCard и Visa.

Как результат, к середине 2023 г. стало очевидно, что в стране стремительно растут темпы отказа от иностранных продуктов. Статистика Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) гласит, что вливания российскими компаниями денег в закупку российского ПО достигли 53% от суммарных инвестиций в цифровизацию и информационные технологии. Для сравнения, в первой половине 2022 г., на которую и пришлось стремительное бегство иностранных разработчиков с российского рынка, этот показатель был на уровне 45%.

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безопасность

Нельзя исключать, что вливания в закупку отечественного софта могли бы быть еще более крупными, если бы не задержки с его поставками. Вполне вероятно также, что расходы на софтверное импортозамещение выросли по той причине, что российские разработчики, из-за сложившейся в стране ситуации так удачно лишившиеся иностранных конкурентов, начали завышать цены. Это вызвало массовое недовольство, вследствие чего разработчики спешно подписали хартию о дальнейшем неудорожании их продуктов. Документ, впрочем, не запрещает им и дальше «индексировать» свои расценки.

Принудительный отказ от западного ПО

По словам представителей ЦКИТ, наиболее активно процесс перехода на отечественное ПО идет в госсекторе, тогда как частный бизнес показывает менее стремительные темпы. У этого есть обоснование – компании импортозамещают софт исключительно из-за проблем с лицензиями и техподдержкой – им не нужно следовать указу властей по скорейшему отказу от зарубежных программ, в отличие от организаций из госсектора.

Например, как сообщал CNews, в конце марта 2022 г. вышел указ Президента России Владимира Путина, обязывающий все без исключения госорганы и субъекты критической информационной инфраструктуры полностью прекратить использование иностранного софта с 2025 г. Запрет распространяется и на программно-аппаратные комплексы.

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Импортонезависимость

Субъекты КИИ – это государственные организации, юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей. Среди таких отраслей — транспорт, телекоммуникаций, банковская сфера, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, оборонная, ракетно-космическая и химическая промышленности.

Судя по реакции ИТ-сообщества, установленные в указе сроки если и реалистичны, то весьма труднодостижимы. Как пишет «Коммерсант», еще в конце апреля 2023 г. компании топливно-энергетического комплекса выступили с просьбой о переносе дня «икс» на 2026 г. и 2028 г. по части импортозамещения ПО и ПАК соответственно. По прошествии с того момента двух месяцев ответа государства на их просьбу не было.

Георгий Дорофеев

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